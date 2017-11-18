Необычный российский БПЛА замечен в Сирии

Российский военный эксперт Юрий Лямин обратил внимание на опубликованную в интернете видеозапись с неизвестного отечественного БПЛА. Действие происходит в сирийском Абу-Кемале. Специалист предположил, что на кадрах видна работа лазерного целеуказателя, который подсвечивает цель для управляемых артиллерийских боеприпасов. Пользователи сети считают, что это мог быть новейший российский беспилотник «Орион».











