Необычный российский БПЛА замечен в Сирии
Российский военный эксперт Юрий Лямин обратил внимание на опубликованную в интернете видеозапись с неизвестного отечественного БПЛА. Действие происходит в сирийском Абу-Кемале. Специалист предположил, что на кадрах видна работа лазерного целеуказателя, который подсвечивает цель для управляемых артиллерийских боеприпасов. Пользователи сети считают, что это мог быть новейший российский беспилотник «Орион».
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