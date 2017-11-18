Президент Латвии заявил о "военной мощи" своей страны

Латвия в военном смысле еще никогда не была такой сильной и безопасной. Но этого недостаточно. В наше время безопасность значит много больше, чем только физическая оборона. Каждый из нас может сделать Латвию сильнее, беря на себя ответственность за свой выбор и деятельность, вступаясь за свое государство и укрепляя его изо дня в день словом и делом

Как верховный главнокомандующий вооруженными силами страны я могу с уверенностью сказать: мы готовы защищать свое государство! На совместных учениях и в международных миссиях армия Латвии доказала, что ее храбрость и дисциплина, когда-то помогавшие отвоевать свободу, никуда не делись. Теперь уже мы помогаем укреплять дисциплину другим странам. Мы не только берем, но и отдаем

Президент Латвии Раймонд Вейонис, принимая в субботу парад в честь 99-й годовщины провозглашения независимости Латвийского государства, заявил, что страна в военном плане еще не была такой сильной, как сегодня.— сказал Вейонис в своем выступлении.Он также отметил, что армия Латвии доказала свой профессионализм.— отметил президент.Помимо латвийских военнослужащих, в параде участвовали представители союзнических сил по НАТО из Дании, Германии, Эстонии, Великобритании, Литвы, Швеции и США, а также военнослужащие многонациональной группы под руководством Канады, в состав которой входят солдаты из Испании, Италии, Польши, Словении и Албании.