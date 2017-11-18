21:04 18 ноября

Президент Латвии заявил о "военной мощи" своей страны

Президент Латвии Раймонд Вейонис, принимая в субботу парад в честь 99-й годовщины провозглашения независимости Латвийского государства, заявил, что страна в военном плане еще не была такой сильной, как сегодня.

Латвия в военном смысле еще никогда не была такой сильной и безопасной. Но этого недостаточно. В наше время безопасность значит много больше, чем только физическая оборона. Каждый из нас может сделать Латвию сильнее, беря на себя ответственность за свой выбор и деятельность, вступаясь за свое государство и укрепляя его изо дня в день словом и делом
— сказал Вейонис в своем выступлении.

Президент Латвии заявил о "военной мощи" своей страны



Он также отметил, что армия Латвии доказала свой профессионализм.

Как верховный главнокомандующий вооруженными силами страны я могу с уверенностью сказать: мы готовы защищать свое государство! На совместных учениях и в международных миссиях армия Латвии доказала, что ее храбрость и дисциплина, когда-то помогавшие отвоевать свободу, никуда не делись. Теперь уже мы помогаем укреплять дисциплину другим странам. Мы не только берем, но и отдаем
— отметил президент.

Помимо латвийских военнослужащих, в параде участвовали представители союзнических сил по НАТО из Дании, Германии, Эстонии, Великобритании, Литвы, Швеции и США, а также военнослужащие многонациональной группы под руководством Канады, в состав которой входят солдаты из Испании, Италии, Польши, Словении и Албании.

Использованы фотографии: https://m.ru.sputniknewslv.com/
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Комментарии 21

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  1. хрыч Сегодня, 20:34
    Медку бы хапнуть ...

    Такие мощи, аж жуть
    хрыч
    1. Logall Сегодня, 20:36
      Они С 404 пример берут, что-ли?
      По мощи - 2 армия в Европе! После украинской конечно же...
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 20:41
        Когда посмотришь на тот винегрет , становится понятно и вправду мощные , такой зверинец собрали возле наших границ и думают что мы испугаемся.
        Идущий
      2. Primoos Сегодня, 20:56
        А что ещё он мог сказать? При всей той немощи? Есть такое правило-чем ничтожней нация, тем больше она о себе говорит. Далеко ходить не надо. Вон, евреи, такую себе замечательную историю придумали! Закачаешся! Вот и эти тоже, также хочут. Сами себя не похвалят, неделю как обгаженные ходят.
        Primoos
      3. 79807420129 Сегодня, 21:04
        Мы не только берем, но и отдаем

        Кто бы сомневался в вашей мощи. fellow
        79807420129
    2. 210окв Сегодня, 20:42
      Персонаж из "Цельнометаллической оболочки"...
      Цитата: хрыч
      Медку бы хапнуть ...

      Такие мощи, аж жуть
      210окв
      1. Pirogov Сегодня, 20:51
        Цитата: 210окв
        Персонаж из "Цельнометаллической оболочки"..

        А что собственно с ним происходит ? Русских увидел ?
        Pirogov
        1. destination Сегодня, 20:57
          А выйдет кто с ним один на один?Или кто смешнее напишет,как обычно здесь?Я бы долго разминался,чтоб выйти...
          destination
          1. 79807420129 Сегодня, 21:01
            Цитата: destination
            А выйдет кто с ним один на один?Или кто смешнее напишет,как обычно здесь?Я бы долго разминался,чтоб выйти...

            Легко. yes
            79807420129
  2. kirgiz58 Сегодня, 20:35
    Если бы я так пасть раскрыл, то вывих нижней челюсти 100%. smile
    kirgiz58
    1. хрыч Сегодня, 20:37
      Цитата: kirgiz58
      то вывих нижней челюсти 100%

      А кто сказал, что он с вывихом не застрял, щелкунчик wassat

      Как будь-то суровый папа ведет за руку недовольного малыша в школу wassat
      хрыч
      1. 210окв Сегодня, 20:43
        Лампочкой подавился..
        Цитата: хрыч
        Цитата: kirgiz58
        то вывих нижней челюсти 100%

        А кто сказал, что он с вывихом не застрял, щелкунчик wassat

        Как будь-то суровый папа ведет за руку недовольного малыша в школу wassat
        210окв
  3. Masya Masya Сегодня, 20:36
    мы готовы защищать свое государство! На совместных учениях и в международных миссиях

    recourse а если завтра война?
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 20:42
      Об этом он не думал , его учили только для учений.
      Идущий
    2. destination Сегодня, 20:47
      А вот тогда не до смеха всем будет,Солнце... love love love love love love love love love love love love
      destination
  4. Не либероид Русский Сегодня, 20:40
    видать шпроты коптили на конопле с макушками... забористые получились, с налетом из гашиша
    Не либероид Русский
  5. Machete Сегодня, 20:40
    Ахахаха!!!
    Спасибо, поржал. laughing
    Machete
  6. polpot Сегодня, 20:40
    Круто особенно албанские союзники может они еще и шпроты закупят
    polpot
  7. Евродав Сегодня, 20:45
    Как говорила женщина с низкой соц.ответственностью во времена Леонида Ильича: - Был бы у меня такой рот, я бы не работала...
    Евродав
  8. Евродав Сегодня, 20:50
    Цитата: Идущий
    Когда посмотришь на тот винегрет , становится понятно и вправду мощные , такой зверинец собрали возле наших границ и думают что мы испугаемся.

    Так в том и дело! Пугают, а чем пугают... То ракеты не долетят, то эсминцы кем то затаранены, то комбат на лопатку сел и возомнил себя комбаткой, то рыбоед рот разинул, а закрыть не смог... И этот сброд чего то выпячивает? Ну их...
    Евродав
  9. рюрикович Сегодня, 20:51
    Моща аж зашкаливает!!!

    Стратегические бомбардировщики стоят(или бегут) на страже неба Латвии soldier
    ПС Судя по воздухозабортникам и вертикальному оперению, попахивает F-15-ми wassat
    рюрикович
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