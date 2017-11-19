Польша заблокировала транзит украинских грузов
Варшава заблокировала транзит украинских грузов через территорию страны из-за политики Киева, передает РИА Новости заявление экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко.
Напомним, в последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Украину за героизацию ОУН-УПА (организация запрещена в РФ).
В субботу польские пограничники отказали во въезде в республику секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету, который оказался в черном списке лиц, поддерживающих антипольскую позицию.
Во Львове, на всех западных границах – тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу. А до этого благодаря "Свободе" нам перекрыли путь транзита через страны СНГ,сказа Червоненко в эфире канала ZIK.
Благодаря заигрыванию с западным электоратом мы потеряли очень большие деньги и большое будущее. Мы почти потеряли транзит,добавил он, отметив, что когда он возглавлял ведомство в 2005 году, «объем транзита достигал 5 миллионов тонн, тогда как сейчас эта цифра составляет лишь 250 тысяч тонн».
И если мы не победим сейчас здравым смыслом, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями,подвел итого экс-министр.
Напомним, в последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Украину за героизацию ОУН-УПА (организация запрещена в РФ).
В субботу польские пограничники отказали во въезде в республику секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету, который оказался в черном списке лиц, поддерживающих антипольскую позицию.
Использованы фотографии: РИА Новости / Стрингер
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