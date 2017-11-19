09:00 19 ноября

Польша заблокировала транзит украинских грузов

Варшава заблокировала транзит украинских грузов через территорию страны из-за политики Киева, передает РИА Новости заявление экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко.

Польша заблокировала транзит украинских грузов


Во Львове, на всех западных границах – тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу. А до этого благодаря "Свободе" нам перекрыли путь транзита через страны СНГ,
сказа Червоненко в эфире канала ZIK.


Благодаря заигрыванию с западным электоратом мы потеряли очень большие деньги и большое будущее. Мы почти потеряли транзит,
добавил он, отметив, что когда он возглавлял ведомство в 2005 году, «объем транзита достигал 5 миллионов тонн, тогда как сейчас эта цифра составляет лишь 250 тысяч тонн».

И если мы не победим сейчас здравым смыслом, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями,
подвел итого экс-министр.

Напомним, в последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Украину за героизацию ОУН-УПА (организация запрещена в РФ).

В субботу польские пограничники отказали во въезде в республику секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету, который оказался в черном списке лиц, поддерживающих антипольскую позицию.

Использованы фотографии: РИА Новости / Стрингер
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. demo Сегодня, 08:15
    И если мы не победим сейчас здравым смыслом, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями,
    подвел итого экс-министр.

    Это как?
    Переименовать опять все улицы, где есть имена бандитов и нацистов?
    Какой здравый смысл может быть в головах украинских руководителей?
    Это такая шутка?
    demo
    1. 210окв Сегодня, 08:18
      Пора в Польше устроить майдан,раз они так поступают со свидомыми
      Цитата: demo
      И если мы не победим сейчас здравым смыслом, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями,
      подвел итого экс-министр.

      Это как?
      Переименовать опять все улицы, где есть имена бандитов и нацистов?
      Какой здравый смысл может быть в головах украинских руководителей?
      Это такая шутка?
      210окв
      1. 79807420129 Сегодня, 08:24
        в последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Украину за героизацию ОУН-УПА (организация запрещена в РФ).

        Те еще пауки в банке,стоят друг друга. laughing
        79807420129
    2. штольц Сегодня, 08:40
      Здравые мысли смело излагает, но это не очень радует, ведь это бывший министр и всего его откровения и призывы гроша ломаного не стоят, никого не интересуют и никакого значения не имеют.
      штольц
  2. 210окв Сегодня, 08:17
    Это что за хрень такая?Подумали в Киеве о своем ближайшем соседе-партнере.Партнере по извращениям..
    210окв
    1. просто экспл Сегодня, 08:43
      да нет никакой хрени , просто ивропа и штаты начинают избавляться от руины .
      и повод у них для этого такой что вроде как оправдывает их .
      но это чисто повод и ничего больше. так как раньше , когда руина была им нужна , поляки типа не видели что у каклов и бандера с шухевичем херои , и оун упа музеи открывает

      европа не видели нацистов на майдане и на Донбассе . даже когда их мордочкой тыкали .
      а как стала руина ненужным баластом , то ее и скидывают , и что бы не было со стороны населения своих стран предъяв что мол предали каклов и оставили их на съедение Мордору , то и показывают всем что руина не европейская демократическая страна как они типа думали , а самая что ни на есть фашистская страна (и это с евреями во главе государства) , и бросают они ее только по этому , а не потому что они кидают всегда тех кого использовали .
      просто экспл
  3. ВадимЖивов Сегодня, 08:17
    hi bully Всех пауков в одну банку и будем посмотреть ... wassatДаже русофобия уже не обьединяет...
    ВадимЖивов
  4. XXXIII Сегодня, 08:28
    Польша заблокировала транзит украинских грузов
    Искрене рад за них, удачи вначинаниях.... wassat drinks
    XXXIII
    1. просто экспл Сегодня, 08:44
      тiльки не ясно iще це зрада, али перемога .
      просто экспл
  5. Геркулесыч Сегодня, 08:29
    Ну, это мелочи wassat просто так поляки с вами дружат " wassat , они еще ваших гастеров начнут толпами назад выдворять, так тоже не обращайте внимания, это форма "дружбы "такая wassat И если Львов назад заберут у вас так все ради "дружбы " !!! wassat
    Геркулесыч
    1. XXXIII Сегодня, 08:36
      Цитата: Геркулесыч
      Ну, это мелочи wassat просто так поляки с вами дружат " wassat , они еще ваших гастеров начнут толпами назад выдворять, так тоже не обращайте внимания, это форма "дружбы "такая wassat И если Львов назад заберут у вас так все ради "дружбы " !!! wassat
      Ради спасение от российской агресии чего не зделаешь ради друга...... laughing
      XXXIII
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:29
    мы заигрались в Бандеру, Шухевича

    А вас об этом предупреждали и не раз. Но у вас своя "украинская" голова на плечах поэтому проще было все эти годы обвинять Россию, но не анализировать свои поступки. В отношении Польше украинцы были уверены, что борьба с Россией их сблизила на вечно поэтому можно гнуть свою линию без оглядки на Восточную Европу. Ан нет.
    rotmistr60
    1. Смог Сегодня, 08:49
      Цитата: rotmistr60
      Но у вас своя "украинская" голова на плечах

      Голова? Вот тут меня начинают терзать мутные сомнения по поводу ее наличия. на плечах братьев\небратьев. Просто не серьезно тот отросток на их плечах именовать головой. Если только для - я в нее ем..
      Смог
  7. Masya Masya Сегодня, 08:29
    И если мы не победим сейчас здравым смыслом,

    В каком потайном углу искать здравый смысл собираются? Паровоз не остановить!
    Masya Masya
  8. Игорь К Сегодня, 08:30
    Да не хлопцы, то прыгать просто низко стали и кастрюли поснимали. Прыгаем выше и кастрюли побольше.
    Игорь К
  9. Dart2027 Сегодня, 08:35
    За что боролись.
    Dart2027
  10. п-к Опарышев Сегодня, 08:48
    Украинские товары не очень привечают в ЕС,кому нужны конкуренты,да ещё и полностью лежащие подстилкой.
    п-к Опарышев
Картина дня