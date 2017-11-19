Польша заблокировала транзит украинских грузов

Во Львове, на всех западных границах – тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу. А до этого благодаря "Свободе" нам перекрыли путь транзита через страны СНГ,

Благодаря заигрыванию с западным электоратом мы потеряли очень большие деньги и большое будущее. Мы почти потеряли транзит,

И если мы не победим сейчас здравым смыслом, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями,