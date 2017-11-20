Миротворцев на Донбассе сделают сакральной жертвой?

На фото - миротворцы ООН в Африке

Который день идёт активное обсуждение переговоров спецпредставителей России и Соединённых Штатов Америки по Украине. Основная тематика переговоров, поднятая во время встречи Владислава Суркова и Курта Волкера в Белграде, - возможные параметры миротворческой миссии на Донбассе. Заявлено, что Волкер привёз в Белград 29 пунктов, рассказывающих о «возможности урегулирования конфликта».Сурков в интервью после переговоров с американским коллегой отметил, что Россия «могут устроить только три пункта из представленных».В украинской прессе после встречи российского и американского спецпредставителей в столице Сербии объявили, что параметры миротворческой миссии якобы «практически согласованы», и даже представили несколько пунктов «совместного плана» развития ситуации.Среди пунктов имеются и такие:При этом украинская сторона определяет эти пункты как «приоритетные», одновременно с этим отмахиваясь от возможности создать миротворческую войсковую группу регионального уровня. То есть ни белорусских, ни российских, ни польских военнослужащих в зоне конфликта Киев «видеть» не желает, заявляя, что контингент должен формироваться по принципу «нейтральности» соответствующими структурами Организации Объединённых Наций. То есть миротворцы из числа армий стран, удалённых от региона как территориально, так и политически.В целом эти украинские чаяния, поддерживаемые Волкером, выглядят вполне здраво – если уж миротворцев и вводить, то они действительно должны быть беспристрастными по отношению к происходящему на Донбассе. А значит, ООН при одобрении миротворческой миссии Совбезом, могла бы составить миссию из военнослужащих азиатских и африканских государств. Независимо. Транспарентно. Современно.Однако у этого предложения просматривается второе дно. В чём оно состоит?Для начала нужно обратиться к истории миротворческих миссий. А именно, к истории тех миссий, интерес к введению в те или иных точки планеты проявлял Вашингтон. Одна из таких миссий – Балканы, Косово. Вот уж где американцы, действовали, что называется, с утроенной энергией. К чему эта миссия в итоге привела, всем прекрасно знают – не просто к отторжению края Косово от Сербии, но и к попаданию сербского населения, проживавшего в Косово, фактически в зону натовской оккупации. Важно отметить, что миротворцы в Косово в большинстве своём натовские военнослужащие, которые, конечно же «по случайности», не считают необходимым противодействие радикальным косоварам (албанцам) во время их атак на православные храмы, на сербские транспортные маршруты. Зато сколь активно натовские «голуби мира» «умиротворяли» сербов...Исходя их этих фактов, США и Киеву, казалось бы, выгодно продвигать именно миротворцев с большим присутствием натовских военных. Но нет. Ведь в США каждый конкретный случай привыкли рассматривать исключительно сквозь одну и ту же призму. Это призма американских интересов. Косово нужно было окончательно оторвать от Сербии – ввели натовскую миссию под видом международного миротворческого контингента. Донбасс же, наоборот, всеми силами хотят подогнать под майданный протекторат, реализующий всё те же американские интересы. А это значит, что косовский «миротворческий» сценарий для США уже не подходит.Зато, с американской точки зрения, подходит именно нейтральный контингент, который можно будет попытаться рассредоточить по территории Донбасса вплоть до российской границы. Для чего? Американцы всерьёз рассчитывают на то, что «голубые каски», к примеру, из Непала, Алжира и Шри-Ланки обеспечат прочный мир на Донбассе. Нет, конечно. Мир на российских границах по определению не входит в круг американских интересов. Тогда для чего США столь активно продвигают идею о миротворцах «на всей территории»? По этому поводу имеются соображения.Дело в том, что именно нейтральный миротворческий контингент в конечном итоге можно будет выставить сакральной жертвой. Вашингтон, и при Обаме, и при Трампе, сообразив, что втянуть Россию в войну против Украины не получилось, меняет тактику. И тактика эта заключается в старой-«доброй» провокации: чтобы переложить всю ответственность за гражданскую войну на Украине на чужие плечи, подыскивают объект, который и сыграл бы в конечном итоге роль сакральной жертвы, сам того не подозревая. Не получилось с малайзийским «Боингом», решили, что нужно попробовать со «святая святых» - миротворцами.Причём у США уже есть опыт прокола – тот случай, когда любитель гастрономических красных галстуков в Грузии решал поставленную перед ним задачу слишком топорно, отдав приказ об обстреле позиций российских миротворцев. Именно поэтому США и Украина теперь руками и ногами отмахиваются от идеи размещения на Донбассе (в составе миссии ООН) российского военного контингента. На белорусский тоже не пойдут, понимая, что РФ и РБ находятся как бы в Союзном государстве, плюс ОДКБ. Любая провокация против российского или белорусского миротворческих контингентов может дорогу Киеву стоить. Саакашвили не даст соврать...Но совсем другое дело – ооновские нейтралы. Их-то американские планировщики готовы выставить в качестве той самой сакральной жертвы. CNN, «Би-Би-Си», Reuters и прочие уже готовятся к «жареным» репортажам о том, как «прокремлёвские силы на Донбассе обстреливают не только гражданских лиц, но и миротворцев ООН, действующих в полном соответствии с международным мандатом». Причём Западу важно продвинуть свой вариант идеи с миротворцами до марта 2018 года. Это вдобавок к провокации относительно возможного отстранения сборной России от Олимпиады в Южной Кореи.Поспешность США видна, что называется, невооружённым глазом. Волкера активизировали настолько, что готовится и очередная встреча с российским спецпредставителем. Понимают, что могут опоздать, а потому сейчас могут пойти и на определённые уступки, чтобы свою конечную идею на Донбассе реализовать в полной мере.Чего ждать, если провокация действительно состоится? Ответ очевиден: крики о трибунале в Гааге, о невероятной «токсичности» России, убивающей миротворцев, о том, что «вот видите – значит и «Боинг» тоже они сбили», о том, что «режим пора сметать». Это всё к тому, что некоторые эксперты в России стали утверждать, будто бы США к Украине потеряли всякий интерес... Совсем нет. Интерес у США будет оставаться до тех пор, пока с помощью Украины можно будет хотя бы пытаться оказывать давление на Россию. Но не считает же кто-то всерьёз, что Вашингтон продвигает идею о миротворцах на Донбассе ради мира у границ Российской Федерации - при учёте той антироссийской истерии, которая царит в элитах США?