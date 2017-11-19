Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. На протяжении 635 лет их героическая история создавалась самоотверженным трудом и подвигами пушкарей и бомбардиров, артиллеристов и ракетчиков,

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо Отечества,

Сегодня в России отмечают День ракетных войск и артиллерии.говорится в приказе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, опубликованном на сайте военного ведомства.«В битве под Полтавой, при взятии Измаила, в Бородинском сражении и на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов они неизменно демонстрировали мужество и отвагу, беззаветную преданность Родине и верность военной присяге», – отметил министр.Славные традиции своих предшественников достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих: «успешно осваивая современные вооружение и военную технику, постоянно совершенствуя профессиональное мастерство и боевую выучку, они всегда готовы выполнить свой воинский долг, встать на защиту национальных интересов страны», добавил Шойгу.заключил министр.Как сообщили в Минобороны, только в текущем году в ходе боевой подготовки «выполнено более 36 тысяч огневых задач с открытых и закрытых огневых позиций, израсходовано около 240 тысяч артиллерийских боеприпасов». По информации ведомства, в настоящее время «продолжается перевооружение ракетных формирований Сухопутных войск с ракетного комплекса "Точка-У" на "Искандер-М"». На сегодняшний день более 80% ракетных соединений уже имеют на своем вооружении эти ракетные комплексы.