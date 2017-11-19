13:21 19 ноября

Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

Сегодня в России отмечают День ракетных войск и артиллерии.

Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии


19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. На протяжении 635 лет их героическая история создавалась самоотверженным трудом и подвигами пушкарей и бомбардиров, артиллеристов и ракетчиков,
говорится в приказе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, опубликованном на сайте военного ведомства.


«В битве под Полтавой, при взятии Измаила, в Бородинском сражении и на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов они неизменно демонстрировали мужество и отвагу, беззаветную преданность Родине и верность военной присяге», – отметил министр.

Славные традиции своих предшественников достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих: «успешно осваивая современные вооружение и военную технику, постоянно совершенствуя профессиональное мастерство и боевую выучку, они всегда готовы выполнить свой воинский долг, встать на защиту национальных интересов страны», добавил Шойгу.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо Отечества,
заключил министр.

Как сообщили в Минобороны, только в текущем году в ходе боевой подготовки «выполнено более 36 тысяч огневых задач с открытых и закрытых огневых позиций, израсходовано около 240 тысяч артиллерийских боеприпасов». По информации ведомства, в настоящее время «продолжается перевооружение ракетных формирований Сухопутных войск с ракетного комплекса "Точка-У" на "Искандер-М"». На сегодняшний день более 80% ракетных соединений уже имеют на своем вооружении эти ракетные комплексы.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 34

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  1. Джедай Сегодня, 09:12
    Сегодня в России отмечают День ракетных войск и артиллерии.

    Богу войны мои поздравления от всей души! hi drinks
    Джедай
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:34
      Всех форумчан с Днём ракетных войск и артиллерии!!!
      До 1975 года это был и мой праздник, но потом вышел приказ отмечать отдельно день ПВО 11 марта. Но я всё равно считаю этот день и моим праздником. Ещё раз всех причастных: с Праздником, друзья!
      СРЦ П-15
      1. weksha50 Сегодня, 10:13
        Цитата: СРЦ П-15
        До 1975 года это был и мой праздник, но потом вышел приказ отмечать отдельно день ПВО 11 марта. Но я всё равно считаю этот день и моим праздником. Ещё раз всех причастных: с Праздником, друзья!


        17 декабря также стал днем РВСН, но я по прежнему отмечаю 19 ноября...
        Всех причастных - артиллеристов, ракетчиков и многие службы, обеспечивающие их работу - с праздником !!!
        weksha50
        1. Татьяна Сегодня, 10:18
          С праздником всех ракетчиков и артиллеристов и всех, к ним причастных!
          Мы любим вас и гордимся вами! love hi

          Марш артиллеристов (Сталин дал приказ)
          Татьяна
        2. Стропорез Сегодня, 10:30
          Цитата: weksha50
          но я по прежнему отмечаю 19 ноября...

          Всег Богов войны с Праздником!
          Все здоровья и мирного неба!
          Стропорез
      2. Комментарий был удален.
      3. амурец Сегодня, 11:13
        Цитата: СРЦ П-15
        До 1975 года это был и мой праздник, но потом вышел приказ отмечать отдельно день ПВО 11 марта. Но я всё равно считаю этот день и моим праздником. Ещё раз всех причастных: с Праздником, друзья!

        Правильно Шойгу отметил:"«В битве под Полтавой, при взятии Измаила, в Бородинском сражении и на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов они неизменно демонстрировали мужество и отвагу, беззаветную преданность Родине и верность военной присяге», – отметил министр." Все мы артиллеристы и я такой же зенитчик только с ЗРК С-75 и тоже не приемлю это деление. С праздником все артиллеристы и ракетчики. Мы одного племени "Грохота,дыма и пламени"
        амурец
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:46
      Цитата: Джедай
      Богу войны мои поздравления от всей души!

      присоединяюсь
      soldier drinks
      Angel_and_Demon
    3. 79807420129 Сегодня, 09:49
      Боги Войны вас с Праздником!
      79807420129
    4. RASKAT Сегодня, 10:06
      Всех причастных, соратников, сослуживцев с праздником! Самого самого и мирного неба над головой, ну по возможности конечно bully . drinks
      RASKAT
    5. dsk Сегодня, 10:54

      Поздравляю всех форумчан с Днём ракетных войск и артиллерии!!! soldier
      dsk
    6. Владыка Ситх Сегодня, 11:19
      С праздником всех причастных! Мой дед, служил в противотанковой артиллерии и дошел до Берлина.
      Владыка Ситх
      1. stalkerwalker Сегодня, 11:22
        Цитата: Владыка Ситх
        Мой дед, служил в противотанковой артиллерии и дошел до Берлина

        С праздником!
        И мой отец встретил Победу в предместьях Берлина в составе ИПТАП 8-й ГвА.
        drinks
        stalkerwalker
        1. Владыка Ситх Сегодня, 11:43
          drinks Значит вы сами понимаете разницу, одно дело гаубичная и реактивная артиллерия и совсем другое противотанковая.
          Владыка Ситх
          1. stalkerwalker Сегодня, 11:49
            Помню рассказы отца - как на их расчёты накатывали "Тигры"... И тогда, 20 с лишним лет спустя, в его голосе не было веселья... Но 8 танков на его счету числится. Включая 1 "Пантеру".
            drinks
            stalkerwalker
  2. ВадимЖивов Сегодня, 09:13
    С Праздником друзья ! ! ! Мирного всем неба над головой и стрельбы только на полигонах !!!! drinks drinks drinks
    ВадимЖивов
    1. volodya Сегодня, 09:17
      С праздником!
      volodya
  3. Геркулесыч Сегодня, 09:15
    Так и мы тоже поздравляем от своего имени, да и присоедениться к поздравлениям Министра обороны РФ Шойгу тоже не грех! !!Все вам, ракетчики и артиллеристы только хорошего, позитивного, и побольше! !!! drinks soldier good soldier good drinks
    Геркулесыч
  4. SCHMEL Сегодня, 09:18
    Было грустно? Все пройдет,
    Артиллерия, вперед!
    Залпом встретит праздник этот,
    Самой громкою ракетой,
    Самым красочным салютом
    Ночь расцветим по минутам.
    Пусть боится враг любой,
    Мы ракетчики с тобой!
    SCHMEL
  5. loginovich Сегодня, 09:34
    И мои поздравления бойцам артиллерии и ракетных войск .
    loginovich
  6. Masya Masya Сегодня, 09:39
    Сидит ракетчик, плачет:
    В ракете сотня тонн,
    И ей не стукнешь в мячик,
    А только в Вашингтон!

    На ней головка бое-
    Взметнулась - и до звёзд!
    Ей крикнув: «Хрен с тобою!» -
    Друзья, поднимем тост.

    Чтоб жизнь была прекрасной,
    Без горя и обид,
    Стакан на кнопке красной
    Давно уже налит!

    С Праздником! love
    Masya Masya
  7. Анатоль Клим Сегодня, 09:58
    Хочу поздравить всех, кто имеет или имел отношение к ГРАУ и РАВ, привет Пенза, привет Тула, враг не пройдёт.
    Анатоль Клим
  8. MOSKVITYANIN Сегодня, 10:09
    С ПРАЗДНИКОМ БОГОВ ВОЙНЫ!
    MOSKVITYANIN
  9. Ассириец Сегодня, 10:12
    С праздником АРТИЛЕРИСТЫ и РАКЕТЧИКИ!!!!!!!!!!!
    Мой дед был участником войны, командиром СУ-76, и главой большой семьи. И День артиллериста также отмечался в кругу семьи и односельчан фронтовиков, с обязательным исполнением гимна артиллериста (на День танкиста обязательно горланили "три танкиста"). Умели люди и воевать и работать и праздновать.
    С праздником!!!!!!!! drinks drinks drinks
    Ассириец
  10. рюрикович Сегодня, 10:21
    Поздравляю себя лично feel и мою 22-ю ракетную бригаду ВС РБ, уже расформированную и преобразованную в 465-ю ракетную бригаду с Праздником!!! soldier fellow Ура,товарищи drinks
    рюрикович
  11. pvv113 Сегодня, 10:40
    Всех причастных - с Праздником!
    pvv113
  12. ando_bor Сегодня, 10:48
    Да я в 85-м, (разрывая на груди рубашку) Корпус стражей исламской революции и полевую армию Турции по Брадису считал из зоны в зону, а сейчас они можно сказать союзнички, - во как бывает.
    С праздником АРТИЛЕРИСТЫ и РАКЕТЧИКИ!
    Старший топогеодезист оператор, командир отделения, младший сержант ando_bor.
    ando_bor
  13. Primoos Сегодня, 10:56
    Поздравляю артиллеристов с профессиональным праздником. Сам срочную служил в артбригаде. Влюблен в тяжелое железо на всю жизнь.
    Primoos
  14. KOLAaps Сегодня, 11:13
    От души!!!
    С Праздником артиллеристы, ракетчики, канониры, комендоры, ну и кканешна, "рогатые" и "китайцы"!!! Здоровья, богатырской силушки, крепких нервов и удачи! soldier drinks
    KOLAaps
  15. Спецчасть-М Сегодня, 11:15
    Спасибо Сергей Кужантаевич !
    НИКТО ПОСЛЕ НАС!

    С праздником Боги войны!
    Спецчасть-М
  16. infantry76 Сегодня, 11:17
    Всех артиллеристов, кто служил и служит, поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии! Здоровья, благополучия, мира и добра! Честь имею! soldier
    infantry76
  17. МВГ Сегодня, 12:09
    С праздником "боги войны" !!!
    Кто хочет попасть в США, вступайте в ряды РВСН !! )))))
    МВГ
  18. злой партизан Сегодня, 12:10
    День Артиллерии с некоторых пор считаю и своим Праздником. ЕВАКУ 1994-2000 гг., кафедра физики, преподаватель. У нас в ЕВАКУ День Артиллерии отмечался с размахом. yes
    злой партизан
  19. bk316 Сегодня, 12:30
    Всем спасибо.
    Всех поздравляю с праздником.
    Младший сержант, командир пушки гаубицы.
    bk316
  20. Вадим Голубков Сегодня, 12:47
    А я и забыл recourse . Не зря сегодня пошёл в магазин за продуктами...и купил в довесок пива и чекушку водочки...Пришёл на Топвар, ё-маё, сегодня же мой праздник, я ж артиллерист-противотанкист(ПТУРщик), командир-оператор БРДМ-2 "Конкурс", младший сержант.....Вечером выпью. Всех с праздником! drinks
    Вадим Голубков
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