Первый полет нового самолета ДРЛО А-100 «Премьер» Сегодня, 09:28 Вчера, 18 ноября, новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» совершил свой первый полет. Первоисточник: http://www.uacrussia.ru/ru/ 8 Авиамузей Монино. Часть 3. Самолёты ОКБ Яковлева Авиамузей Монино. Самолёты ОКБ А. Н. Туполева. Часть 2 Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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