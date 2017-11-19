13:21 19 ноября

Первый полет нового самолета ДРЛО А-100 «Премьер»

Вчера, 18 ноября, новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» совершил свой первый полет.










Первоисточник: http://www.uacrussia.ru/ru/


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Комментарии 4

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  1. rudolff Сегодня, 10:10
    Всегда любопытно было, почему А-100 на базе Ил-76, а не на Ил-96.
    rudolff
    1. ArikKhab Сегодня, 11:28
      Почему не на базе Ту-204 ? Экономичнее при сопоставимой дальности
      ArikKhab
  2. tol Сегодня, 10:57
    Цитата: rudolff
    Всегда любопытно было, почему А-100 на базе Ил-76, а не на Ил-96.

    Вы же понимаете , Ил-76 массовый военно-транспортный борт , и логистика и запчасти , это тоже самое что сейчас броневики клепают - как грязи , одним словом техника должна быть унифицированная
    Да и задачи и классификация у них разная!
    tol
    1. rudolff Сегодня, 11:35
      Но он же был и транспортным, и командным пунктом, и топливозаправщик из него хотели сделать. При сопоставимой нагрузке дальность в версии Ил-96-400 почти в два раза больше, чем у 476-го. С ПД-14 можно еще больше увеличить. Приличный потолок. Как раз то что надо для самолета ДРЛОиУ. Мне кажется, просто сэкономили. 96-й перепроектировать пришлось бы, а тут готовая платформа.
      rudolff
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