«Российское вторжение» или НЛО? Мнение американских пользователей
Инцидент с неопознанным летательным объектом произошел в небе над Орегоном (США) 25 октября, однако известно о нем стало лишь несколько дней назад, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail, The Sun, The Drive и другие издания.
В тот день пилоты гражданских рейсов сообщили о неопознанном объекте белого цвета, который летел со скоростью почти 700 километров в час на высоте 10 километров, приближаясь к самолетам на 20 километров. Поднятые по тревоге американские F-15 не смогли перехватить объект.
Ряд пользователей попытались объяснить произошедшее.
«Здесь нечего обсуждать. Обыкновенный геологический самолет как обычно без транспондера. Они просто забыли предупредить Управление воздушным движением», – высказал свое мнение пользователь CT1.
«Испытание нового самолета. Спите спокойно», – считает Astrocomical.
Многие считают, что здесь не обошлось без России или Китая.
«Подозреваю, что это был российский или китайский самолет-невидимка. Инцидент пытаются скрыть от общественности, чтобы спасти оборонные ведомства от позорного факта, что иностранный военный самолет проник на территорию страны и ушел без последствий», – пишет Ron.
Тот факт, что объект не смогли определить ни гражданские, ни военные службы наталкивает на вывод, что это был российский экспериментальный дрон-невидимка, полагает Willis.
Но некоторые высмеяли данную теорию.
«Это российское вторжение. Так будут думать американцы с промытыми мозгами», – пишет Brainwashington.
Также было обращено внимание на то, что американские самолеты оказались не в состоянии догнать летающий объект.
«Как они позволили этому аппарату уйти? Это он двигался слишком быстро или F-15 такие медленные? Странно, что Министерство внутренней безопасности не заинтересовалось этим», – отмечает Uranium1.
Высказывались предположения и относительно НЛО.
«Если я сейчас упомяну НЛО, то буду выглядеть как сумасшедший. Но обратите внимание, что этот объект сделал резкий поворот на север, двигаясь на большой скорости, с которой гражданские самолеты не летают. Нам пытаются передать какой-то знак. Но не надейтесь, что правительство расскажет об этом», – пишет ThomasT.
«США испытали на себе инопланетную провокацию», – уверен Mab Gom.
Ранее представители американских ВВС и Федерального управления гражданской авиации подтвердили факт появления в небе неопознанного воздушного судна.
В тот день пилоты гражданских рейсов сообщили о неопознанном объекте белого цвета, который летел со скоростью почти 700 километров в час на высоте 10 километров, приближаясь к самолетам на 20 километров. Поднятые по тревоге американские F-15 не смогли перехватить объект.
Ряд пользователей попытались объяснить произошедшее.
«Здесь нечего обсуждать. Обыкновенный геологический самолет как обычно без транспондера. Они просто забыли предупредить Управление воздушным движением», – высказал свое мнение пользователь CT1.
«Испытание нового самолета. Спите спокойно», – считает Astrocomical.
Многие считают, что здесь не обошлось без России или Китая.
«Подозреваю, что это был российский или китайский самолет-невидимка. Инцидент пытаются скрыть от общественности, чтобы спасти оборонные ведомства от позорного факта, что иностранный военный самолет проник на территорию страны и ушел без последствий», – пишет Ron.
Тот факт, что объект не смогли определить ни гражданские, ни военные службы наталкивает на вывод, что это был российский экспериментальный дрон-невидимка, полагает Willis.
Но некоторые высмеяли данную теорию.
«Это российское вторжение. Так будут думать американцы с промытыми мозгами», – пишет Brainwashington.
Также было обращено внимание на то, что американские самолеты оказались не в состоянии догнать летающий объект.
«Как они позволили этому аппарату уйти? Это он двигался слишком быстро или F-15 такие медленные? Странно, что Министерство внутренней безопасности не заинтересовалось этим», – отмечает Uranium1.
Высказывались предположения и относительно НЛО.
«Если я сейчас упомяну НЛО, то буду выглядеть как сумасшедший. Но обратите внимание, что этот объект сделал резкий поворот на север, двигаясь на большой скорости, с которой гражданские самолеты не летают. Нам пытаются передать какой-то знак. Но не надейтесь, что правительство расскажет об этом», – пишет ThomasT.
«США испытали на себе инопланетную провокацию», – уверен Mab Gom.
Ранее представители американских ВВС и Федерального управления гражданской авиации подтвердили факт появления в небе неопознанного воздушного судна.
Использованы фотографии: https://en.wikipedia.org
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