13:19 19 ноября

«Российское вторжение» или НЛО? Мнение американских пользователей

Инцидент с неопознанным летательным объектом произошел в небе над Орегоном (США) 25 октября, однако известно о нем стало лишь несколько дней назад, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail, The Sun, The Drive и другие издания.

«Российское вторжение» или НЛО? Мнение американских пользователей


В тот день пилоты гражданских рейсов сообщили о неопознанном объекте белого цвета, который летел со скоростью почти 700 километров в час на высоте 10 километров, приближаясь к самолетам на 20 километров. Поднятые по тревоге американские F-15 не смогли перехватить объект.


Ряд пользователей попытались объяснить произошедшее.

«Здесь нечего обсуждать. Обыкновенный геологический самолет как обычно без транспондера. Они просто забыли предупредить Управление воздушным движением», – высказал свое мнение пользователь CT1.

«Испытание нового самолета. Спите спокойно», – считает Astrocomical.

Многие считают, что здесь не обошлось без России или Китая.

«Подозреваю, что это был российский или китайский самолет-невидимка. Инцидент пытаются скрыть от общественности, чтобы спасти оборонные ведомства от позорного факта, что иностранный военный самолет проник на территорию страны и ушел без последствий», – пишет Ron.

Тот факт, что объект не смогли определить ни гражданские, ни военные службы наталкивает на вывод, что это был российский экспериментальный дрон-невидимка, полагает Willis.

Но некоторые высмеяли данную теорию.

«Это российское вторжение. Так будут думать американцы с промытыми мозгами», – пишет Brainwashington.

Также было обращено внимание на то, что американские самолеты оказались не в состоянии догнать летающий объект.

«Как они позволили этому аппарату уйти? Это он двигался слишком быстро или F-15 такие медленные? Странно, что Министерство внутренней безопасности не заинтересовалось этим», – отмечает Uranium1.

Высказывались предположения и относительно НЛО.

«Если я сейчас упомяну НЛО, то буду выглядеть как сумасшедший. Но обратите внимание, что этот объект сделал резкий поворот на север, двигаясь на большой скорости, с которой гражданские самолеты не летают. Нам пытаются передать какой-то знак. Но не надейтесь, что правительство расскажет об этом», – пишет ThomasT.

«США испытали на себе инопланетную провокацию», – уверен Mab Gom.

Ранее представители американских ВВС и Федерального управления гражданской авиации подтвердили факт появления в небе неопознанного воздушного судна.

Использованы фотографии: https://en.wikipedia.org
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 50

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  1. Умник Сегодня, 09:49
    Статья ниочем
    Умник
    1. Logall Сегодня, 10:03
      Цитата: Умник
      Статья ниочем

      Да и комментарий так себе!
      Такие статьи как индикатор! Показывают реакцию рядовых американцев на случившееся... Достаточно ли у них промыты мозги или нужно еще работать? Раз есть мнение о русских, значит Всё нормуль в полосатом королевстве...
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 10:09
        Подозреваю, что это был российский или китайский самолет-невидимка

        Кого боятся - на того и думают. wink
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 10:11
          Тогда Странно, что о Боге ни слова! Или они уже ничего не бояться, ни Бога ни черта...?
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 10:21
            Я подозреваю что США верят только в собственную "исключительность".
            Джедай
        2. 210окв Сегодня, 11:16
          Если видишь в двери люк-не бойся,это глюк.. wassat
          210окв
      2. 79807420129 Сегодня, 10:19
        Тот факт, что объект не смогли определить ни гражданские, ни военные службы наталкивает на вывод, что это был российский экспериментальный дрон-невидимка,

        Так ясен пень,кто же кроме нас то,еще Ким Чен Ын может чего испытывает или аятолла чего нибудь запустил. fellow
        79807420129
      3. adma Сегодня, 10:27
        Цитата: Logall
        Показывают реакцию рядовых американцев на случившееся.

        Ничего они не показывают. Это что, ведущие издания? Центральная пресса? С таким же успехом можно ссылаться на РенТВ и шоу Экстрасенсов. Или газету "Чукотский оленевод".
        adma
        1. Logall Сегодня, 10:34
          Цитата: adma
          Daily Mail, The Sun, The Drive

          Чем же вам не угодили данные издания? На желтую прессу они не тянут... Они фабрикуют сами новости, а не реакцию людей...
          Logall
          1. adma Сегодня, 10:45
            Так и "Чукотский оленевод" не жёлтая. Но это абсолютно не значит, что на это серьёзное издание стоит ссылаться в вопросах обороноспособности страны.

            Кста, а какое отношение к обороноспособности США имеет The Sun, Daily Mail - британские таблоиды?
            И почему Вы цитируете не мои слова от моего имени?
            adma
            1. Logall Сегодня, 11:23
              Цитата: adma
              почему Вы цитируете не мои слова от моего имени

              Случайно, извиняюсь!
              Цитата: adma
              . Кста, а какое отношение к обороноспособности США имеет The Sun, Daily Mail - британские таблоиды?

              Причём здесь обороноспособность? Я про это ни слова... Я говорил про мнение рядовых американцев! И написал, про индикатор мнени...!
              Читайте комментарии внимательнее, тогда и претензий возникать будет меньше...
              Logall
              1. sabakina Сегодня, 11:41
                Саш, прЮвет! И все же, мне, как любителю таких штучек-дрючек, интересно, что же всё таки это было?
                sabakina
                1. askort154 Сегодня, 11:58
                  sabakina.....Саш, прЮвет! И все же, мне, как любителю таких штучек-дрючек, интересно, что же всё таки это было?

                  Увидеть цвет самолёта на расстоянии 20 км. ......? tongue Этим всё сказано. ( я тоже Саша). hi
                  askort154
                  1. sabakina Сегодня, 12:01
                    Саша, hi . А что, белый самолёт на расстоянии 20 км будет должен выглядеть как чёрный? recourse
                    sabakina
                    1. askort154 Сегодня, 12:16
                      sabakina.....Саша, . А что, белый самолёт на расстоянии 20 км будет должен выглядеть как чёрный?

                      Самолёт в небе, на удалении 20 км (даже "Руслан") без инверсионного следа , визуально увидеть сложно, тем более его цвет. Человеческий глаз не способен определить цвет на таком расстоянии, даже в идеально чистой воздушной массе. Световые преломления, на такой дальности, рассевают цвет объекта. (если, в двух словах). hi
                      askort154
                      1. sabakina Сегодня, 12:22
                        Саша, я сдаюсь! hi
                        sabakina
                2. Logall Сегодня, 12:05
                  Цитата: sabakina
                  Саш, прЮвет! И все же, мне, как любителю таких штучек-дрючек, интересно, что же всё таки это было?

                  Славик, привет!
                  Так ты что, уфолог любитель? Тогда скажу так - всё летящие, что не смогли определить называется - неопознанный летающий объект! Так что это было НЛО!
                  Logall
                  1. sabakina Сегодня, 12:16
                    Саня я ещё и фотограф-любитель (был). Правда, эти заразы никогда мне не попадались. Единственное, что удалось поймать, это странные черные точки. Это не брак плёнки или при проявке. Фото были сделаны незадолго перед смертью бабушки по линии отца (она жила в Курской области) и гибелью спаниэля. Красный цвет, это проста такая бумага, другой не оказалось.

                    sabakina
                3. д^Амир Сегодня, 12:17
                  что же всё таки это было?

                  как что??!? вторжение разумеется НЛО ВКС РФ... доказательства??? да пожалуйста!!!! laughing

                  целый НЛО-дром и аномальная зона!!! не-еее!!! точно наши.... laughing
                  д^Амир
    2. тол100в Сегодня, 10:11
      Цитата: Умник
      Статья ниочем

      Статья о скорости 700 км/час! И о том что такой объект не догнали!
      тол100в
      1. spirit Сегодня, 13:10
        31 бы догнал и перегнал hi
        spirit
    3. Primoos Сегодня, 10:42
      Цитата: Умник
      Статья ниочем

      Как это ни о чём? Статья об пин.достанской импотенции. Как можно было не догнать? Они же исключительные! Юбер аллес! И так прилюдно обгадились. Бьютифул.
      Primoos
  2. Machete Сегодня, 09:53
    Да русские это, русские.
    пусть уже выделяют 100 ярдов на противодействие.
    Всё же к тому было затеяно?
    Machete
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:56
      Цитата: Machete
      Да русские это, русские.

      нееа, это инопланетяне
      Angel_and_Demon
      1. Machete Сегодня, 09:57
        Я и говорю: русские инопланетяне.
        Поддавшиеся на кремлёвскую пропаганду. lol
        Machete
        1. volodya Сегодня, 10:01
          laughing Валите всё на нас,чего уж там! bully
          volodya
  3. kefan Сегодня, 09:56
    Ну конечно, как же без российского следа ну никак не обойтись.
    kefan
  4. рюрикович Сегодня, 09:56
    Да нееее. Это Путин прилетал, что бы намекнуть американцам о вмешательстве в американские выборы. А так как он является русским(что не удивительно), то поймать его и не удалось fellow Русские ж неуловимые request laughing Все знают, что они во всём виноваты, но никто доказать не может fool
    ПС Странно, что ловили Ф-15ми, а не самыми сильными и быстрыми в мире Ф-35ми lol what
    рюрикович
    1. sabakina Сегодня, 11:44
      Действительно, странно! Такой пиар , а берегут для перехвата даже на своей территории...
      sabakina
  5. Masya Masya Сегодня, 09:57
    «Российское вторжение» или НЛО?

    Все просто... НЛО состоящее на службе РФ и курируется лично Путиным! wink
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 12:59
      Конечно , и пилоты были китайцы , для полного комплекта.
      Идущий
  6. weksha50 Сегодня, 09:59
    "это был российский или китайский самолет-невидимка"...
    "это был российский экспериментальный дрон-невидимка".
    «Это российское вторжение"    ....

    Самая главная суть происшедшего... Давайте, расширяйте санкции...
    weksha50
    1. Deadушка Сегодня, 11:38
      Цитата: weksha50
      вторжение

      вы хотите вторжений?... их есть у меня winked
      Deadушка
    2. Svarog51 Сегодня, 11:54
      Георгий, приветствую hi
      "А был ли мальчик то? Может мальчика то и не было?" (с)
      А уже Россию приплели. Ещё бы дописали, что НЛО совершил посадку на поле фермера Джона, а у его соседа - фермера Смита пропал баран. lol
      Svarog51
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:59
    Нам пытаются передать какой-то знак.

    Пытаются. Вы (Сша) достали уже не только мир, но и галактику. Поэтому вам сигналят - если не прекратите свои выпендроны, то готовтесь к худшему.
    rotmistr60
  8. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 10:10
    Странные действия американских ВВС. Вроде как бы обычно сначала пытаются принудительно посадить объект, в противном случае, - сбивают, если объект не отвечает на запрос и в данном квадрате не должно никого быть.
    ШУРУМ -БУРУМ
  9. Геркулесыч Сегодня, 10:18
    Неважно чей, важно что янки поступили верно, не догнав его lol ибо он им мог запросто и наволять по полной! !! wassat
    Геркулесыч
  10. федоров Сегодня, 10:20
    request Я не удивлюсь, если за джойстиком-штурвалом лично Путин сидел.
    федоров
  11. Egorovich Сегодня, 10:20
    Раз резко повернул на север - это 100% российский НЛО.
    Egorovich
  12. andrej-shironov Сегодня, 10:29
    Чего здесь обсуждать? Уважаемая редакция, давайте писать больше статей о внутреннем положении в стране!
    andrej-shironov
  13. Ныробский Сегодня, 10:33
    Если американцы не могут объяснить природу происхождения объекта, пусть обратятся к главному киевскому аналитику...
    Ныробский
  14. Rostislav Сегодня, 10:49
    Многие видели, но сфотографировать не удосужились?
    Очередное "доказательства есть, но они секретные"
    Rostislav
  15. 1vlad19 Сегодня, 10:52
    Трамп: А как вы тут?
    Путин:: У нас есть истребитель, который за секунду долетает до Америки.
    1vlad19
  16. лысова Сегодня, 10:59
    drinksУ меня есть друган,когда поднапьётся меня в свою вертушку тянет!!! - Похоже он - без ведома !!! Поинтересуюсь, но одобряю.
    лысова
  17. Deadушка Сегодня, 11:28
    сообщили о неопознанном объекте белого цвета, который летел со скоростью почти 700 километров в час на высоте 10 километров, приближаясь к самолетам на 20 километров

    Как бы все логично... если не вдумываться...
    Deadушка
  18. adma Сегодня, 11:34
    Цитата: Logall
    Я говорил про мнение рядовых американцев! И написал, про индикатор мнени...!

    Хорошо, поставим вопрос иначе. Какое отношение к мнению рядовых американских граждан имеют британские таблоиды?
    adma
  19. Скифотавр Сегодня, 11:47
    Рядовые американцы, которые интеллектом и образованием мягко говоря не блещут и выращенные на боевиках о том, как их спецназ у себя дома садится на вертолёт и через пять минут прилетает на нём во Вьетнам или Сибирь, готовы поверить во всё что угодно.
    Скифотавр
  20. Старый военрук Сегодня, 11:51
    .По любому, маленькая полярная лисичка подкралась и как всегда незаметно.
    Старый военрук
  21. SCHMEL Сегодня, 11:55
    Нам пытаются передать какой-то знак со скоростью почти 700 километров в час на высоте 10 километров, приближаясь к самолетам на 20 километров.

    Осторожно как-то... Наверное пилот была женщина laughing а знак такой: здесь для янки -

    SCHMEL
  22. МВГ Сегодня, 12:07
    700 км.ч. не догнали ? Ф-35 "зе бест"
    МВГ
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