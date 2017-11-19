13:21 19 ноября

Броневик на воде: «катер мгновенного штурма» проекта 02800

Официальное название этого катера - десантно-штурмовая лодка проекта 02800. Главная, но не единственная задача лодки - противодиверсионные операции. Ее не зря называют "плавающим бронетранспортером". Она имеет противопульную броню, при этом скорости ее движения и маневренности могут позавидовать многие скоростные катера. Проект 02800 станет логичным дополнением к уже поступившим на вооружение патрульным катерам проекта 03160 "Раптор".




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Комментарии 4

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  1. Razvedka_Boem Сегодня, 10:45
    Если десантно-штурмовая, должна быть внушительная огневая мощь.. Многоствольные пулеметы и АГС.
    Razvedka_Boem
    1. Dart2027 Сегодня, 11:04
      Вооружение – 12,7 мм пулемет Корд – 1 ед. на стойке, 7,62 мм пулемета Печенег – 2 шт. на вертлюжных установках.
      Dart2027
    2. Вождь краснокожих Сегодня, 11:08
      Согласен с вами. Тем более алюминиевая броня выдерживает только попадание пуль обыкновенного калибра. А если у "бармалеев" ДШК?
      С резиновыми лодками сомалийских пиратов справятся.
      Вождь краснокожих
  2. пищак Сегодня, 11:53
    Рад что, после разрушительного безвременья 90х и начала "нулевых", флот "пошёл в рост( ...и минно-тральные силы тож-в видео вроде и новенький базовый тральщик прошёл мимо?)", а также пополняется такими интересными корабликами с нерядовыми показателями и большим потенциалом smile . Идеология системы подъёма-спуска на ходу и её техническое воплощение, мне очень понравились!
    Проект 02800 легко можно замаскировать под обычный прогулочный катер, совершенно безобидный с виду winked , а передняя аппарель позволяет смонтировать в "кубрике" какойсь смертоносный "сюрпрайз" "кинжального огня". Судя по обучающему видео на показанном тренажёре-катер мореходен при волнении в 5-6 баллов( так понимаю, что и тест на оверкиль тоже пройдёт wink ?)?
    Респект и уважуха создателям проекта 02800 hi !
    ЗЫ А журналист из видео-не робкого десятка! good
    пищак
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