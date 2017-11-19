Броневик на воде: «катер мгновенного штурма» проекта 02800

Официальное название этого катера - десантно-штурмовая лодка проекта 02800. Главная, но не единственная задача лодки - противодиверсионные операции. Ее не зря называют "плавающим бронетранспортером". Она имеет противопульную броню, при этом скорости ее движения и маневренности могут позавидовать многие скоростные катера. Проект 02800 станет логичным дополнением к уже поступившим на вооружение патрульным катерам проекта 03160 "Раптор".











