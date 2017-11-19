13:22 19 ноября

В ДНР из-за обстрелов без электричества остались 5 населенных пунктов

За прошедшие сутки ВСУ 42 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 20 населенных пунктов, передает РИА Новости сообщение Донецкой и Луганской республик.



За прошедшие сутки ВС Украины 30 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие,
рассказал представитель оперативного командования ДНР.


В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ обесточено пять населенных пунктов: Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Новая Таврия, Заиченко (населенные пункты на юге ДНР) Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется,
добавил он.

В Народной милиции ЛНР сообщили о 12-ти обстрелах.

За сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие,
сказал представитель военного ведомства.

По его словам, «обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Нижнее Лозовое, Долгое, Калиново, Веселогоровка, Логвиново, Голубовское, Калиновка». Всего по территории ЛНР были выпущены 275 снарядов и мин.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет, добавили в ведомстве.

Украинский штаб АТО в свою очередь заявил о «30-ти прицельных обстрелах позиций ВСУ по всей линии соприкосновения» со стороны ополчения.

«В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих сил АТО были ранены. Им оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в военные лечебные учреждения», – говорится в релизе штаба.

Согласно информации украинской стороны, огонь велся «из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, стрелкового оружия и БМП вблизи Луганского, Новотошковского, Новоалександровки, Зайцева, Крымского и Золотого». На донецком направлении удары из пехотного вооружения наносились по позициям ВСУ в районе Павлополя, Авдеевки и Песков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. komvap Сегодня, 11:35
    хпп в действии..
    уже 3 года...
    за это время гитлера полностью выбили с территории СССР
    komvap
    1. Спецчасть-М Сегодня, 11:42
      В 44-45 ом...Они этим тоже занимались, втихаря!
      Недолго вам осталось бандеровцы..
      Когда на Киев пойдем , ополченцы Донбасса будут идти в первых рядах ! negative
      Спецчасть-М
    2. штольц Сегодня, 11:44
      А нефиг выпендриваться, изображать из себя независимые государства, Интегрироваться надо в Украину с правами какой-нибудь автономии, сколько народу ещё мучится ради удовлетворения амбиций кучки политических авантюристов, захвативших власть?
      штольц
      1. komvap Сегодня, 11:48
        Цитата: штольц
        А нефиг выпендриваться, изображать из себя независимые государства, Интегрироваться надо в Украину с правами какой-нибудь автономии, сколько народу ещё мучится ради удовлетворения амбиций кучки политических авантюристов, захвативших власть?

        Чиво?..
        пусть чечня в украину в интегрируется..
        komvap
      2. Ami du peuple Сегодня, 11:50
        Цитата: штольц
        Интегрироваться надо в Украину с правами какой-нибудь автономии
        Как интегрироваться, если Киев выступает за унитарное государство и категорически против любой автономии?
        Цитата: штольц
        ..сколько народу ещё мучится ради удовлетворения амбиций кучки политических авантюристов, захвативших власть?
        Это Вы про Порошенко, Турчинова и иже с ними?
        Ami du peuple
      3. Pirogov Сегодня, 12:03
        Цитата: штольц
        А нефиг выпендриваться, изображать из себя независимые государства, Интегрироваться надо в Украину с правами какой-нибудь автономии, сколько народу ещё мучится ради удовлетворения амбиций кучки политических авантюристов, захвативших власть?

        Так в начале вроде и был разговор об автономии но это то Киев не устроило .
        Pirogov
        1. Лелёк Сегодня, 12:46
          Цитата: Pirogov
          Так в начале вроде и был разговор об автономии но это то Киев не устроило .


          Устройство страны, как федерации не приемлимо в первую очередь националистами. Вальцман, может быть, и пошёл бы на это, тем более, что это один из первых пунктов "минска-2" да и Вашингтон настоятельно поддерживает этот пункт, но принятие его смертельно опасно как для ВРУ, так и для самого "гетьмана". Обстановка же в регионах уже практически не управляется Киевом и помимо ЮВ уже и западные области заявили о готовности уйти из бывшей Украины. Радикализация набирает обороты и запахло ещё бОльшей кровью.
          Лелёк
      4. 210окв Сегодня, 12:03
        А не наоборот?Пускай Украина интегрируется....Хотя не вся."Особо продвинутые"нам не нужны.Ибо именно там в первую очередь власть была незаконно захвачена.Гарантируем справедливый Басманный суд над киевскими военными преступниками
        Цитата: штольц
        А нефиг выпендриваться, изображать из себя независимые государства, Интегрироваться надо в Украину с правами какой-нибудь автономии, сколько народу ещё мучится ради удовлетворения амбиций кучки политических авантюристов, захвативших власть?
        210окв
        1. Лелёк Сегодня, 12:53
          Цитата: 210окв
          .Гарантируем справедливый Басманный суд над киевскими военными преступниками


          Привет, Дмитрий.
          Кстати, как материал для Басманного, признание "майданных снайперов" в итальянском документальном фильме:
          Лелёк
        2. лысова Сегодня, 13:14
          Привет. Не подскажешь ,что за бардак военки, начался?!!
          лысова
      5. anjey Сегодня, 12:06
        cколько народу ещё мучится ради удовлетворения амбиций кучки политических авантюристов, захвативших власть
        это вы о порошенко,последние слова в точку! Рабинович вы зрите в корень...
        anjey
  2. ВадимЖивов Сегодня, 11:38
    Сегодня в ПРАЗДНИК можно было бы по уропам и посильнее вдарить.... Чтоб не повадно было !!!! am am
    ВадимЖивов
  3. лысова Сегодня, 11:40
    А ТЫ ПРАВ НА 100 %
    лысова
  4. solzh Сегодня, 11:52
    О каком перемирие можно вести разговор на фоне этих событий? С такими делами и обмен военнопленными может сорваться.
    solzh
  5. штольц Сегодня, 12:05
    Цитата: Ami du peuple
    Это Вы про Порошенко и Ко?

    Про бывшего руководителя фирмы " Донецкие курята" Захарченко, а ныне генерала, президента и прочия с его нынешний компанией прихлебателей, министров, полковников и всяких-разных комбатов с кликухами и погонялами, как у блатных. Ездил на похороны тёщи в Донецк, полюбовался на всю эту вакханалию, у батьки Махно в Гуляй Поле и то порядка, судя по литературе, больше было.
    штольц
  6. штольц Сегодня, 12:18
    Цитата: 210окв
    А не наоборот?Пускай Украина интегрируется....Хотя не вся."Особо продвинутые"нам не нужны.Ибо именно там в первую очередь власть была незаконно захвачена.Гарантируем справедливый Басманный суд над киевскими военными преступниками

    Хвост собирается вилять собакой? Смешно.
    штольц
  7. Геркулесыч Сегодня, 12:23
    Иногда такие новости бесят am , а что в республиках надеются на какой то минский договор? ??Может быть, все же выдворят укроармии со своих земель. ??????
    Геркулесыч
  8. штольц Сегодня, 12:31
    Цитата: Геркулесыч
    Иногда такие новости бесят am , а что в республиках надеются на какой то минский договор? ??Может быть, все же выдворят укроармии со своих земель. ??????

    Очнитесь или похмелитесь - это вам виднее. Кто будет выдворять регулярную, кадровую армию, имеющую за спиной не самое хилое государство Европы?
    штольц
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