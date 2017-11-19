В ДНР из-за обстрелов без электричества остались 5 населенных пунктов
За прошедшие сутки ВСУ 42 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 20 населенных пунктов, передает РИА Новости сообщение Донецкой и Луганской республик.
В Народной милиции ЛНР сообщили о 12-ти обстрелах.
По его словам, «обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Нижнее Лозовое, Долгое, Калиново, Веселогоровка, Логвиново, Голубовское, Калиновка». Всего по территории ЛНР были выпущены 275 снарядов и мин.
По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет, добавили в ведомстве.
Украинский штаб АТО в свою очередь заявил о «30-ти прицельных обстрелах позиций ВСУ по всей линии соприкосновения» со стороны ополчения.
«В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих сил АТО были ранены. Им оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в военные лечебные учреждения», – говорится в релизе штаба.
Согласно информации украинской стороны, огонь велся «из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, стрелкового оружия и БМП вблизи Луганского, Новотошковского, Новоалександровки, Зайцева, Крымского и Золотого». На донецком направлении удары из пехотного вооружения наносились по позициям ВСУ в районе Павлополя, Авдеевки и Песков.
За прошедшие сутки ВС Украины 30 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие,рассказал представитель оперативного командования ДНР.
В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ обесточено пять населенных пунктов: Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Новая Таврия, Заиченко (населенные пункты на юге ДНР) Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется,добавил он.
В Народной милиции ЛНР сообщили о 12-ти обстрелах.
За сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие,сказал представитель военного ведомства.
По его словам, «обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Нижнее Лозовое, Долгое, Калиново, Веселогоровка, Логвиново, Голубовское, Калиновка». Всего по территории ЛНР были выпущены 275 снарядов и мин.
По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет, добавили в ведомстве.
Украинский штаб АТО в свою очередь заявил о «30-ти прицельных обстрелах позиций ВСУ по всей линии соприкосновения» со стороны ополчения.
«В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих сил АТО были ранены. Им оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в военные лечебные учреждения», – говорится в релизе штаба.
Согласно информации украинской стороны, огонь велся «из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, стрелкового оружия и БМП вблизи Луганского, Новотошковского, Новоалександровки, Зайцева, Крымского и Золотого». На донецком направлении удары из пехотного вооружения наносились по позициям ВСУ в районе Павлополя, Авдеевки и Песков.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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