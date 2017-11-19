В ДНР из-за обстрелов без электричества остались 5 населенных пунктов

За прошедшие сутки ВС Украины 30 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие,

В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ обесточено пять населенных пунктов: Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Новая Таврия, Заиченко (населенные пункты на юге ДНР) Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется,

За сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие,