Авиация против танков (часть 13)

Hs-129B

Снаряжение боекомплекта 30-мм пушки МК 103 на Hs-129

Схема размещения 75-мм орудия ВК 7.5 на истребителе танков Hs 129B-3/Wa



Истребитель танков Hs 129B-3/Wa

Fw 190F-2

Fw 190F-3

Fw 190F-8

Fw 190F-8 с 30-мм пушками МК 103

Fw 190G-3 с 300-литровыми баками и 500 кг бомбой

Fw 190G-7

Кумулятивная авиабомба SD 4-HL

SD 4-HL в разрезе

Кассетная бомба АВ-500 снаряженная SD-4

Кассетная бомба AB-250 на подвеске Fw-190

Снаряжение Wfr. Gr. 21 пусковой установки на Fw-190

280-мм мина под крылом Fw-190F-8

Блок из четырех противотанковых гранатометов "Panzerschreck" под крылом Fw-190F

55-мм НАР R4/M

Направляющие с 55-мм НАР R4/M

НАР R4/M-HL

По материалам:

http://www.airpages.ru/lw/fw190a1.shtml

http://vspomniv.ru/technics/125.htm

https://coollib.com/b/273131/read

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/PDF/SD4HL.pdf

http://www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/AirWar/80/index.htm

http://www.airaces.ru/plane/voennye-samoljoty-germanii/fokke-vulf-fw-190.html

http://weaponland.ru/load/granatomet_raketenpanzerbuchse_rpzb_43_54_541_panzerschreck_ofenrohr/54-1-0-218

Кондратьев В. "Летающий паровоз" фирмы "Хеншель" // Авиамастер. 2000. №6



Хотя к началу войны с Советским Союзом в люфтваффе имелось значительное количество пикировщиков и истребителей-бомбардировщиков, в Германии велись работы по созданию бронированных штурмовиков. Такая машина для поддержки своих и уничтожения вражеских танков разрабатывалась по заданию Министерства авиации. Согласно требованиям, оформленным к 1937 году, для уменьшения поражаемой площади и экономии веса самолёт должен был быть одноместным. Живучесть предлагалось повысить за счёт использования двух двигателей воздушного охлаждения. Отсутствие оборонительной огневой точки для защиты задней полусферы должно было компенсироваться истребителями сопровождения.Самолёт, получивший обозначение Hs 129, впервые поднялся в воздух в мае 1939 года. По уровню защищённости этой машине на момент создания не было равных. Передняя часть кабины была выполнена из 12 мм брони, такой же толщины был пол, стенки кабины имели толщину 6 мм. Пилот сидел в кресле с бронеспинкой и бронезаголовником. Прозрачные части фонаря из 75 мм бронестекла. Передняя часть кабины гарантированно выдерживала обстрел бронебойными пулями винтовочного калибра, и с большой долей вероятности защищала от огня крупнокалиберных пулемётов. Для снижения массы брони кабину спроектировали очень тесной, её ширина на уровне плеч пилота составляла всего 60 см. Низкое расположение кресла стало причиной использования очень короткой ручки управления, которая не нравилась летчикам. Из-за тесноты пришлось отказаться от установки в кабине нормального набора контрольных приборов. Ввиду ограниченного места на приборной доске приборы контроля двигателей были вынесены на внутренние стороны мотогондол. Коллиматорный прицел размещался в бронированном кожухе перед лобовым стеклом. Платой за хорошую защищённость стал очень плохой обзор по бокам. О том, чтобы визуально контролировать заднюю полусферу, речь вообще не шла.Самолёт с максимальной взлётной массой 5000 кг оснащался двумя двигателями воздушного охлаждения французского производства Gnome-Rһone 14M 04/05 мощностью 700 л.с. Максимальная скорость полёта на малой высоте без внешних подвесок составляла 350 км/ч. Практическая дальность- 550 км. Встроенное вооружение состояло из двух 20-мм пушек MG-151/20 и двух 7,92-мм пулемётов MG-17. На наружной подвеске могла быть размещена боевая нагрузка общей массой до 250 кг – включая одну 250 кг авиабомбу, или до четырёх 50 кг бомб или бомбовых контейнеров АВ-24. На центральном узле вместо крупнокалиберной авиабомбы или топливного бака, как правило, размещали контейнер с 30-мм пушкой МК-101 с боекомплектом на 30 снарядов, или контейнер с четырьмя пулемётами MG-17 калибра 7,92 мм. Различные варианты сменного вооружения позволяли готовить штурмовик к боевому вылету в зависимости от конкретной задачи.Испытания штурмового «Хеншеля» выявили массу недостатков. Основными претензиями были теснота и плохой обзор из кабины, недостаточная тяговооруженность, обусловленная слабыми и ненадёжными двигателями и малая бомбовая нагрузка. В случае выхода из строя одного мотора, самолёт не мог лететь без снижения на оставшемся. Выяснилось, что Hs 129 не был способен пикировать с углом более 30°, в этом случае нагрузка на ручку управления при выводе из пике превышала физические возможности пилота. Летчики, как правило, старались не превышать угол пикирования 15°. При больших значениях имелась вероятность, что самолет с бомбами на внешней подвеске может просто не уйти вверх и врезаться в землю. Хорошая устойчивость на малой высоте позволяла точно вести огонь по выбранной цели, но быстро изменить траекторию полёта было невозможно.В итоге устранение недостатков заняло около двух лет. Первые самолёты серийной модификации Hs-129B-1 начали поступать в специально созданное штурмовое соединение Sch.G 1 в январе 1942 года. Подготовка лётного состава заняла пять месяцев, в ходе её было разбито три машины. В мае 1942 года первые немецкие бронированные штурмовики приняли участие в боевых действиях на Крымском полуострове. Здесь им сопутствовал успех, броня кабины успешно выдерживала обстрел из лёгкого стрелкового оружия, а отсутствие в небе советских истребителей позволяло действовать безнаказанно. Хотя боевые вылеты выполнялись достаточно интенсивно, за две недели боёв в Крыму от зенитного огня был потерян всего один Hs-129. Впрочем, в условиях высокой запыленности воздуха выявилась не надёжная работа моторов «Гном-Ронн», на которых не было воздушных фильтров. Пыль также забивала втулки воздушных винтов, что затрудняло запуск двигателей. Обычным явлением было, когда французские моторы не выдавали полной мощности, а зачастую внезапно останавливались или загорались в воздухе. Выявилась уязвимость протектированных, но не прикрытых бронёй топливных и масляных баков.Мероприятия по повышению надежности двигателей и некоторые улучшения в топливной системе реализовали на модификации Hs-129В-2. Выпуск этой модели начался в мае 1942 года. С учётом пожеланий боевых лётчиков на Hs-129В-2 вносились улучшения. Из-за установки дополнительного оборудования и бронирования двигателей максимальная взлётная масса Hs-129В-2 возросла на 200 кг, а дальность полёта уменьшилась до 680 км. Также изменилась форма носовой части фюзеляжа, благодаря чему улучшился обзор вперёд - вниз. Начиная с декабря 1942 года самолёты оборудовались бензиновыми обогревателями кабины. Бросающимся в глаза внешним отличием самолетов, оборудованных печками, стала большая дыра воздухозаборника в носовой части фюзеляжа.После боевого дебюта в Крыму «Хеншели» перебросили под Харьков, где они приняли участие в отражении контрнаступления советских войск в мае 1942 года. Здесь зенитное прикрытие и противодействие истребителей было гораздо сильней, и эскадрильи штурмовиков потеряли 7 Hs-129. В то же время, по немецким данным, при помощи 30-мм пушек МК-101 пилотам «Хеншелей», действовавшим в районе Воронежа и Харькова, удалось подбить 23 советских танка.Ко второй половине 1942 года относительно немногочисленные эскадрильи, вооруженные Hs-129 с 30-мм пушками, стали своего рода «пожарными командами», которые немецкое командование при угрозе прорыва советских танков перебрасывало с одного участка фронта на другой. Так, 19 ноября 1942 года, после того как примерно 250 советских танков прорвали оборону итальянских войск на участке в междуречье Дона и Волги, против них задействовали шесть Hs 129B-1. Согласно данным фотокинопулемётов, за два дня боёв пилотам «Хеншелей» засчитали уничтожение 10 танков. Впрочем, повлиять на ход боёв боевые вылеты бронированных истребителей танков на этом участке фронта не смогли. К середине 1943 года на Восточном фронте имелось пять отдельных противотанковых эскадрилий Hs 129B-2. Для участия в операции «Цитадель» четыре из них к началу июня сосредоточили на отдельном аэродроме в Запорожье. При этом штат каждой эскадрильи увеличили с 12 до 16 самолётов. Всего к началу сражения под Курском удалось подготовить 68 «истребителей танков». Пилоты штурмовиков, воевавшие под Курском с 5 по 11 июля, заявили об уничтожении не менее 70 советских танков.Как уже говорилось в предыдущей публикации, обычные 30-мм бронебойные снаряды были малоэффективны против «тридцатьчетвёрок», а снарядов с твердосплавным сердечником всегда не хватало. В связи с этим предпринимались попытки усиления противотанкового вооружения Hs-129. К началу сражений под Курском в состав вооружения «Хеншелей» ввели новые подвесные 30-мм пушки МК 103.По сравнению с пушкой МК 101 скорострельность МК 103 была вдвое выше и достигала 400 выстр/мин, а боекомплект довели до 100 снарядов. По комплексу боевых характеристик это была, пожалуй, лучшая немецкая авиационная пушка. Она отличалась сравнительная простотой конструкции и широким применением штамповки и сварки. Масса орудия составляла 142 кг, а вес патронного ящика на 100 снарядов – 95 кг.Хотя использование 30-мм снарядов с металлокерамическим сердечником, известных как Hartkernmunition (нем. - боеприпас с твёрдым сердечником), было ограниченным, пилотам «Хеншелей» удалось добиться определённых успехов в борьбе с советскими танками. В ходе боевых действий была выработана оптимальная тактика: атака танка производилась с кормы, при этом лётчик снижал скорость и полого пикировал на цель, ведя огонь из пушки до полного израсходования боекомплекта. Благодаря этому увеличивалась вероятность поражения танка, но в ходе боевого вылета было реально поразить не больше одной бронированной цели. Некоторым опытным пилотам якобы удавалось добиться точности стрельбы, при которой 60% снарядов попадали в цель. Большое значение имел своевременное начало атаки, для этого требовалось наличие большого опыта, мастерства и интуиции пилота, поскольку во время пологого пикирования корректировать полёт тяжелой машины было очень трудно.Для повышения противотанкового потенциала следующим шагом стала установка на Hs-129B-2/R3 37-мм пушки ВК 3.7 с боекомплектом 12 снарядов. Однако и без того невысокие лётные данные «Хеншеля» после подвески 37-мм орудия упали. Пилоты отмечали усложнившуюся технику пилотирования, большую вибрацию и сильный пикирующий момент при стрельбе. Ввиду невысокой практической скорострельности, в ходе одной атаки можно было произвести 2-4 прицельных выстрела. В результате от крупносерийного строительства Hs-129B-2/R3 с 37-мм пушкой ВК 3.7 отказались. Примерно такой же практической скорострельностью при сравнимом весе обладала 50-мм пушка ВК 5, но она на Hs-129 не монтировалась.Самым крупнокалиберным орудием, устанавливаемым на «Хеншель», стала 75-мм пушка ВК 7.5. Осенью 1943 года подобное орудие пытались использовать на истребителе танков Ju 88P-1. Но ввиду невысокой практической скорострельности эффективность стрельбы оказалась низкой. Однако это не остановило конструкторов фирмы «Хеншель». Основываясь на опыте использования в авиации 50-мм пушки ВК 5, для 75-мм орудия был создан аналогичный пневмоэлектрический механизм перезаряжания с радиальным магазином на 12 снарядов (по другим данным 16 снарядов). Масса орудия с механизмом досылания снарядов и боекомплектом составила 705 кг. Для уменьшения отдачи пушку снабдили дульным тормозом.Естественно, что речь о подвеске ещё какой-либо боевой нагрузки на самолёте с 75-мм пушкой уже не шла. Из встроенного вооружения сохранилась пара 7,92-мм пулемётов, которые могли использоваться для пристрелки. Практическая скорострельность ВК 7.5 составляла 30 выстр/мин. В ходе одной атаки пилот, используя телескопический прицел ZFR 3В, мог произвести 3-4 выстрела. В разных источниках самолёты с 75-мм пушками именуются как Hs-129B-2/R4 или Hs 129B-3/Wa.Для установки 75-мм орудия на штурмовик Hs 129 пришлось использовать громоздкую подвесную гондолу, которая сильно портила аэродинамику самолёта. Хотя 75-мм орудие ВК 7.5, созданное на базе PaK-40L с ручным заряжанием, обладало прекрасной баллистикой и могло уничтожать любые советские танки, увеличение взлётной массы и лобового сопротивления самым негативным образом сказалось на лётных данных. Максимальная скорость полёта снизилась до 300 км/ч, а после выстрела она уменьшалась до 250 км/ч.Среди пилотов истребитель танков с 75-мм орудием получил имя «Buchsenoffner» (нем. консервный нож). Согласно немецким источникам эффективность этих машин против бронетехники была высокой. На фоне таких заявлений очень странным смотрится незначительное число штурмовиков, оснащенных 75-мм пушками. До прекращения производства всех вариантов Hs 129 в сентябре 1944 года их успели построить 25 единиц, ещё несколько машин были переоборудованы из Hs-129B-2.Согласно немецкой статистике всего немецкая авиапромышленность выпустила 878 Hs-129. При этом на полевых аэродромах, при самом лучшем раскладе количество боеготовых штурмовиков не превышало 80 единиц. Естественно, что с учётом масштабов боевых действий на советско-германском фронте и численности советской бронетехники, такой парк противотанковых самолётов не мог оказать заметного влияния на ход боевых действий. Надо признать, что Hs-129 обладал неплохой живучестью против зенитных средств калибра 7,62 и отчасти 12,7-мм. Самолёт легко можно было отремонтировать в полевых условиях и быстро устранить боевые повреждения. Лётчики отмечали, что при вынужденной посадке «на брюхо» благодаря наличию бронекапсулы имелись неплохие шансы уцелеть. В то же время, при отсутствии истребительного сопровождения Hs-129 часто несли тяжелые потери. Бронированный «Хеншель» считался очень лёгкой добычей у наших истребителей. Боевое применение Hs-129 продолжалось до начала 1945 года, но к апрелю исправных машин в строю почти не осталось. Пилоты «Хеншелей», уцелевшие в мясорубке Восточного фронта, по большей части пересели на штурмовые варианты FW 190С приходом понимания, что война на Востоке затягивается, немецкое командование также осознало необходимость замены имеющихся истребителей-бомбардировщиков и пикировщиков. Всё нарастающее усиление советской зенитной артиллерии и увеличение числа выпуска истребителей новых типов вело к росту потерь в ударных эскадрильях люфтваффе. На фронте требовался достаточно живучий скоростной самолёт с мощным встроенным вооружением и приличной бомбовой нагрузкой, способный в случае необходимости постоять за себя в воздушном бою. На эту роль вполне подходил истребитель FW 190 с двигателем воздушного охлаждения. Самолёт был создан фирмой Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH в 1939 году и появился на советско-германском фронте в сентябре 1942 года.Истребители Fw 190 оказались сложным противником в воздушном бою, в то же время достаточно живучий звездообразный двигатель воздушного охлаждения обеспечивал защиту пилота спереди, а мощное вооружение делало его неплохим штурмовиком. Первой специально адаптированной для ударов по наземным целям модификацией стал FW-190A-3/U3. На этой машине козырёк фонаря кабины был выполнен из бронестекла толщиной 50 мм. Под фюзеляжем установили бомбодержатель для подвески одной 500-кг или 250-кг, или четырех 50-кг авиабомб. Встроенное вооружение состояло из двух пулеметов винтовочного калибра MG 17 в фюзеляже и двух пушек MG 151/20 в крыле.Следующая массовая ударная модификация Fw 190A-4/U3 имела двигатель увеличенной мощности BMW 801D-2 и бронезащиту общей массой 138 кг. Пилот прикрывался бронеспинкой толщиной 8 мм и сдвижным 13,5 мм бронезаголовником. Кабина также была защищена сзади дополнительной бронеперегородкой. Для защиты маслорадиатора на капоте двигателя спереди установили два бронекольца. Однако в связи с усилением зенитного прикрытия советских войск на модификации Fw 190A-5/U3 вес брони довели до 310 кг. Листами броневой стали толщиной 5-6 мм была защищена по бокам и снизу кабина пилота, и нижняя часть двигателя.В связи с появлением большого числа модификаций Fw 190 для избегания путаницы Технический департамент министерства авиации в апреле 1943 года ввел новую систему обозначений. Для штурмовиков ввели индекс "F", индекс "G" получили истребители-бомбардировщики. Соответственно, Fw 190A-4/U3 получили обозначение Fw 190F-1, а Fw 190A-5/U3 переименовали в Fw 190F-2.На ударных модификациях Fw 190 в основном устанавливался 14-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения BMW-801 вариантов С и D. В ходе производства двигатель постоянно совершенствовался, развиваемая им мощность увеличивалась с 1560 до 1700 л. с. В мае 1943 года в серию пошел Fw 190F-3 с двигателем BMW 801D-2 мощностью 1700 л.с. Благодаря более мощному мотору и облагороженной аэродинамике максимальная скорость самолёта по сравнению с предыдущей модификацией увеличилась на 20 км/ч.Fw 190F-3 с максимальной взлётной массой 4925 кг имел дальность полёта 530 км. Скорость полёта с одной 250 кг бомбой составляла 585 км/ч. После сброса бомбовой нагрузки самолёт мог развить скорость в горизонтальном полёте 630 км/ч. Таким образом, штурмовик, отбомбившись в 1943 году, имел все шансы оторваться от советских истребителей.При неплохой защищённости и хороших лётных данных первые штурмовые модификации Fw 190 уступали по точности бомбометания пикировщикам Ju-87, а 20-мм пушки могли бороться только с легкобронированной техникой. В связи с этим встал вопрос об усилении ударного потенциала «Фокке-Вульфов».На следующей серийной модификации штурмовика Fw 190F-8, созданной на базе истребителя Fw 190А-8, пулемёты винтовочного калибра заменили 13-мм MG 131. В перегрузочном варианте бомбовая нагрузка достигла 700 кг. Вместо бомб на крыльевых узлах модификации Fw 190F-8/R3 подвешивались две 30-мм пушки МК 103 с боекомплектом 32 снаряда на ствол.Использование 30-мм пушек несколько повысило противотанковый потенциал, но из-за увеличения лобового сопротивления максимальная скорость теперь не превышала 600 км/ч. Кроме того, вес каждой пушки МК 103 с боекомплектом приближался к 200 кг, и их размещение на крыле делало самолёт «задумчивым» при выполнении манёвров. К тому же для результативной стрельбы по танкам необходимо было иметь высокую лётную квалификацию. Оптимальным вариантом была атака танка со стороны кормы, под углом примерно в 30-40°. То есть, не слишком полого, но и не круто, чтобы без затруднений выйти из пике после атаки. С учетом того, что самолёт быстро разгонялся на пикировании и сильно проседал при выходе из него, следовало тщательно контролировать высоту и скорость полёта. Точных данных о количестве построенных Fw 190F-8/R3 найти не удалось, но, судя по всему, их было не слишком много.В начале серийного производства штурмовики Fw 190F-8 имели такую же схему бронирования, как Fw 190F-3. Но самолёты, перетяжелённые бронёй, безнадежно проигрывали в воздушных боях советским истребителям. Единственным приемом, который позволял выйти из боя, было пикирование, но для этого требовался запас высоты. Впоследствии бронирование штурмовика сократили до минимума, повысив таким образом лётные данные. Другим нововведением, появившимся во второй половине 1944 года, стал расширенный фонарь кабины. За счёт этого удалось улучшить обзор вперед и вниз, что было очень важно при атаке наземных целей.Последней серийной модификацией стал Fw 190F-9 с форсированным двигателем BMW 801TS мощностью 2000 л.с., способный развить в горизонтальном полёте скорость 685 км/ч. Вооружение штурмовика осталось на уровне Fw 190F-8. Внешне самолёт отличался увеличенным фонарём кабины. В связи с острейшим дефицитом дюраля, на части машин деревянными были хвостовое оперение, закрылки и элероны.На базе истребителя Fw 190 также выпускались истребители-бомбардировщики Fw 190G. Они предназначались для нанесения бомбовых ударов на дальности до 600 км, то есть за приделами боевого радиуса штурмовиков Fw 190F. С целью повышения дальности полёта самолёты дополнительно не бронировались, на них было демонтировано пулемётное вооружение, а боекомплект двух 20-мм пушек сократили до 150 снарядов на ствол.Под крыло подвешивались сбрасываемые топливные баки. Так как самолёты модификации Fw 190G-8 могли брать 1000 кг авиабомбы, шасси самолётов усилили. Хотя истребители-бомбардировщики не имели специального вооружения и не были бронированы, их достаточно часто привлекали для нанесения ударов по советским танкам. Бомбы при этом сбрасывались с пологого пикирования залпом, после чего осуществлялся уход на максимальной скорости со снижением.При большей по сравнению со штурмовиками бомбовой нагрузке, для базирования истребителей-бомбардировщиков Fw 190G требовались капитальные взлётно-посадочные полосы большой длины. Впрочем, общим недостатком всех ударных модификаций Fw 190 была высокая требовательность к взлётно-посадочным полосам, по этому критерию «Фоке-Вульф» сильно уступал пикировщику Ju 87.В общей сложности, за годы войны построено около 20 000 Fw 190 всех модификаций, примерно половина из них – это ударные варианты. Наблюдалась интересная тенденция, на Западном фронте и в ПВО Германии в основном задействовались истребители, а на Восточном фронте большая часть «Фоке-Вульфов» были ударными.Но «фоккеру» со штатным вооружением так и не удалось стать полноценным истребителем танков. По точности бомбометания Fw 190 не мог сравниться с пикирующим бомбардировщиком Ju 87, а по мощи артиллерийского вооружения за исключением немногочисленных Fw 190F-8/R3 уступал Hs-129B-2. В связи с этим в Германии на заключительном этапе войны велись лихорадочные поиски действительно эффективного авиационного противотанкового оружия. Так как описание всех экспериментальных образцов займёт слишком много время, остановимся на авиационных средствах поражения, которые использовались в боевых действиях.Вопреки широко распространенному мнению на вооружении люфтваффе имелись кумулятивные авиабомбы. В 1942 году прошли испытания 4 кг кумулятивной бомбы SD 4-HL с бронепробиваемостью 60 мм при угле встречи с бронёй 60 °.Кумулятивная авиабомба SD 4-HL создавалась на основе осколочной кассетной бомбы SD-4, она имела длину 315 и диаметр 90 мм. В наследство от осколочной бомбы, кумулятивная получила чугунный корпус, дававший большое число осколков. Бомба SD 4-HL снаряжалась 340 г зарядом сплава тротила с гексогеном. Подрыв заряда происходил достаточно навороченным пьезоэлектрическим взрывателем мгновенного действия.По сравнению с советской ПТАБ 2,5-1,5 это было гораздо более дорогое и сложное в производстве изделие. В отличие от ПТАБ, загружаемых во внутренние бомбоотсеки, Ил-2 и в кассеты мелких бомб, немецкая SD 4-HL применялась только из раскрывавшихся в воздухе бомбовых кассет массой 250 и 500 кг, высота раскрытия которых выставлялась перед боевым вылетом. Согласно справочным данным в 250 кг кассету помещалось 44 кумулятивных суббоеприпасов, а в 500 кг – 118.По сравнению с советскими ПТАБ, которые, как правило, сбрасывались с горизонтального полёта, с высоты не более 100 м и образовывали полосу сплошного поражения площадью 15х75 м, сброс бомбовых кассет с SD 4-HL осуществлялся с пикирования с прицеливанием по конкретному объекту. При этом следовало очень точно следить за высотой отделения бомбовой кассеты, так как от этого напрямую зависели точность бомбометания и величина рассеивания кумулятивных бомб. Опыт боевого применения кассет продемонстрировал, что они достаточно сложны в использовании. Оптимальной считалась высота раскрытия, при которой на местности образовывался эллипс из разрывов длиной 50-55 м. При меньшем рассеивании SD 4-HL цель могла быть не накрыта, а при большем танк мог оказаться между разрывами. К тому же отмечалось, что до 10% кумулятивных бомб из-за ненадёжной работы взрывателей не срабатывало или бомбы успевали расколоться до взрыва, ударившись о броню. Как правило, одной 500 кг бомбовой кассетой на поле боя удавалось накрыть максимум 1-2 танка. На практике пилоты Hs-129 предпочитали использовать против бронетехники 30-мм пушки, как более простые в применении.Хотя кассетные бомбы AB-250 и AB-500, снаряженные кумулятивными боеприпасами SD 4-HL, оставались на вооружении до конца войны, они использовались в боях эпизодически. Это было связано как со сложностью использования, так и с более длительной подготовкой к боевому вылету по сравнению с другими немецкими типами авиабомб. Кроме того, на боевой эффективности SD 4-HL не мог не сказаться их больший по сравнению с ПТАБ 2,5-1,5 вес, в силу чего один носитель брал меньшее число противотанковых бомб.В качестве противотанкового оружия во второй половине войны в люфтваффе рассматривались неуправляемые реактивные снаряды. Хотя в ВВС РККА РС-82 и РС-132 активно применялись по наземным целям с первых дней войны, до 1943 года в Германии не было принято на вооружение ни одного образца такого оружия.Первым образцом авиационного ракетного вооружения стал 210-мм реактивный снаряд, известный как Wfr. Gr. 21 "Doedel" (Wurframmen Granate 21) или BR 21 (Bordrakete 21). Данный боеприпас разработан на базе реактивной мины от пятиствольного 210-мм реактивного буксируемого миномёта Nb.W.42 (21cm Nebelwerfer 42). Запуск авиационного реактивного снаряда осуществлялся из направляющей трубчатого типа длиной 1,3 м. Направляющие закреплялись в гнездах для подвесных топливных баков. Как и баки, они могли сбрасываться в полете. Стабилизация снаряда на траектории происходила за счет вращения. Для этого в его днище имелось 22 наклонных сопла.210-мм НАР весил 112,6 кг, из которых 41 кг приходился на осколочную боевую часть, содержащую более 10 кг сплава тротила с гексогеном. При максимальной скорости 320 м/с прицельная дальность пуска не превышала 1200 метров. Первоначально ракета Wfr. Gr. 21 разрабатывалась для стрельбы по плотному строю тяжелых бомбардировщиков. Как правило, истребители Bf-109 и Fw-190 брали под крыло по одной пусковой установке Wfr. Gr. 21. Также предпринимались попытки использования 210-мм ракет с штурмовиков Hs-129. Но для поражения точечных подвижных целей крупнокалиберные реактивные снаряды оказались малопригодны. Они давали слишком большое рассеивание, а количество ракет на борту было ограниченным.Также безуспешными оказалось применение против танков 280-мм фугасных реактивных мин Wfr.Gr.28, боевая часть которых содержала 45,4 кг взрывчатки. Пусковые установки в виде сварной металлической рамы в количестве от двух до четырех подвешивались под крылом штурмовиков Fw-190F-8.После пуска тяжелая реактивная мина давала сильную просадку, что приходилось учитывать при прицеливании. Подвеска громоздкой пусковой установки с миной отрицательно сказывалась на лётных данных штурмовика. При пуске с дистанции менее 300 метров существовала реальная опасность нарваться на собственные осколки.В первой половине 1944 года противник предпринял попытку ввести в состав вооружения противотанковых штурмовиков 88-мм гранатометы RPzB.54/1"Panzerschreck". Под крылом самолёта размещался блок из четырёх пусковых установок общей массой около 40 кг. В ходе испытаний выяснилось, что для прицельного пуска при заходе на цель штурмовик должен был лететь со скоростью около 490 км/ч, в противном случае реактивная граната сбивалась с траектории. Но так как прицельная дальность не превышала 200 м, авиационный вариант противотанкового гранатомёта забраковали.В 1944 году чешским специалистам фирмы Československá Zbrojovka Brno удалось создать достаточно эффективный противотанковый авиационный реактивный снаряд R-HL «Panzerblitz 1». Его конструкция базировалась на основе советского РС-82, а в качестве боевой части использовалась 88-мм кумулятивная боеголовка RPzB Gr.4322 массой 2,1 кг от РПГ «Panzerschreck». Бронепробиваемость при угле встречи 60° составляла 160 мм.Ракета, разработанная чехами, имела близкие к советскому прототипу характеристики, но точность стрельбы благодаря вращению, сообщаемому стабилизаторами, установленным под углом к корпусу снаряда, была существенно выше, чем у РС-82. Скорость реактивного снаряда — до 374 м/с. Масса – 7,24 кг.На штурмовиках Fw-190F-8/Pb1, оборудованных направляющими балочного типа, подвешивалось 12-16 ракет. В ходе испытаний было выяснено, что при залповом пуске с дистанции 300 метров в цель в среднем попадает 1 ракета из 6. До февраля 1945 года было построено 115 самолетов Fw 190F-8/Pb1, их боевое применение началось в октябре 1944 года.Осенью 1944 года на вооружение люфтваффе поступила очень удачная 55-мм НАР R4/M "Оrkаn". Стабилизация ракеты после пуска осуществлялась складными перьевыми стабилизаторами. НАР R4/M предназначалась для борьбы с дальними бомбардировщиками союзников.Благодаря хорошей точности и скорости 525 м/с, эффективная дальность стрельбы достигала 1200 м. На дистанции 1 км залп из 24 ракет укладывался в круг диаметром 30 м. Подвеска ракет осуществлялась на направляющие балочного типа.Помимо перехватчиков НАР R4/M нашла применение на штурмовых вариантах Fw-190. Однако относительно лёгкая осколочная боевая часть 55-мм ракеты не могла представлять угрозы для Т-34. В связи с этим с декабря 1944 года в штурмовые подразделения, оснащённые Fw-190F-8, начали поступать НАР R4/M-HL «Panzerblitz 2» весом 5,37 кг. Противотанковый вариант ракеты имел кумулятивную 88-мм боевую часть RPzB Gr.4322. Из-за возросшей на 1 кг по сравнению с R4/M массы ракета R4/M-HL развивала скорость 370 м/с. Прицельная дальность стрельбы сократилась до 1000 м.Ракеты этого типа продемонстрировали высокую боевую эффективность. При залповом пуске с дистанции 300 м из двенадцати НАР 1-2 укладывались в круг диаметром 7 м. В 1945 году появился ещё один вариант этой ракеты, известный как «Panzerblitz 3», с боевой частью меньшего калибра и увеличенной скоростью полёта. Но, несмотря на определённые успехи в деле создания противотанковых неуправляемых ракет, они появились слишком поздно. В условиях подавляющего превосходства советской авиации немногочисленные штурмовики, оснащённые противотанковыми неуправляемыми ракетами, не смогли оказать заметного влияния на ход боевых действий.