13:19 19 ноября

Только субтитры: депутат предложил запретить показ дублированных фильмов на российском ТВ

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в Минобрнауки с предложением запретить к показу на российском телевидении дублированные зарубежные фильмы, сообщает канал RT.

Только субтитры: депутат предложил запретить показ дублированных фильмов на российском ТВ


Программы, фильмы и сериалы должны транслироваться только с оригинальным звуком, но с субтитрами на русском языке. По мнению автора предложения, это будет стимулировать граждан изучать иностранные языки.


В некоторых странах, в частности в странах Скандинавии, существует успешная практика по популяризации и стимулированию населения к изучению языков: телевизионные фильмы и сериалы иностранного производства, в том числе детские, как правило, англоязычные, транслируются в общем эфире без какого-либо дублированного перевода, но с субтитрами на родном языке,
пояснил Петров.

Он уверен, что «такой способ подталкивает телезрителей к самостоятельному изучению языка даже в пассивном, фоновом режиме». Такая практика широко применяется на телевидении в Дании, Швеции и Норвегии, Финляндии и Португалии.

Депутата поддержала научный сотрудник Института языкознания РАН, специалист по полиглоссии (одновременному владению несколькими языками) Дина Никуличева.

Один из секретов, почему жители некоторых европейских стран так великолепно владеют минимум двумя иностранными языками, как раз в том, что у них переводятся зарубежные фильмы только для совсем маленьких зрителей. Для взрослых и детей младшего школьного возраста всё показывают с субтитрами. Это мотивирует ребёнка быстрее читать на родном языке и на слух воспринимать иностранный. Дети любят смотреть один и тот же мультфильм по много раз, а это хорошее упражнений на активизацию навыков понимания на слух,
рассказала она.

По ее словам, «обычно не нужно много времени, чтобы люди привыкли читать текст с экрана».

Кроме того, это значительно удешевит процесс подготовки фильма или телепрограммы к трансляции: «производство субтитров значительно дешевле, чем подбор и работа целой группы актёров и последующая обработка в тон-ателье»,
отметил в свою очередь исполнительный директор Международной академии телевидения и радио Сергей Ерофеев.

Однако актёр дубляжа Всеволод Кузнецов высказал мнение, что официальный запрет на перевод фильмов лишь усугубит ситуацию с некачественным контентом – не привыкшие к субтитрам люди будут смотреть фильмы с кустарным переводом в интернете.

Это предложение врагов русского языка, просто вражеская акция. Любой актёр дубляжа максимально вживается в роль, пытается передать смысл, атмосферу. Делается профессиональный перевод. Конечно, бывают огрехи, но, если запретить дублировать, это приведёт к тому, что люди перестанут смотреть кино по телевизору и переключатся, допустим, на интернет, где эти фильмы будут переводиться не пойми кем. Зачем? Лучше продвигать фильмы, где перевод сделан на грамотном русском языке,
заявил Кузнецов.

Он добавил, что во многих крупных городах работают кинотеатры, где фильмы демонстрируются исключительно с субтитрами, при этом, «у российских зрителей они не пользуются популярностью».

Больше всего от возможного нововведения пострадают пожилые люди, которые не смогут адаптироваться к субтитрам, уверен актер.

Его мнение разделяет и председатель центрального совета Российской партии пенсионеров за справедливость Владимир Бураков.

Бабушки и дедушки с плохим зрением вряд ли смогут прочитать эти титры, им намного комфортнее воспринимать текст на слух. Даже если субтитры крупные, они мелькают очень быстро, а пожилые люди читают медленно и половину фильма просто не поймут. Им останется смотреть зарубежное кино только как весёлые картинки,
констатировал он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.co
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55

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  1. osoboye_mneniye Сегодня, 12:11
    Они хотят научить нас смотреть и думать на чужом языке.
    Это диверсия?
    osoboye_mneniye
    1. Тралл Сегодня, 12:16
      Если бы у меня были такие проблемы как у этого депутата, я был бы кучерявый-кучерявый smile
      Тралл
      1. cniza Сегодня, 12:33
        Нет у них проблем , кроме как себя занять.
        cniza
      2. Стропорез Сегодня, 12:47
        Цитата: Тралл
        Если бы у меня были такие проблемы как у этого депутата, я был бы кучерявый-кучерявый

        Моё убеждение, что на сегодняшний день,госдура-это не только не нужный рудимент, но и архивредный для нас!
        Стропорез
        1. Татьяна Сегодня, 12:53
          Предлагаю с данными акторами не церемониться и:
          1. Депутата ЗС Ленинградской области Владимир Петров с его с предложением в Минобрнауки запретить к показу на российском телевидении дублированные зарубежные фильмы ге просто послать в эротическое путешествие, а отозвать из депутатов за профнепригодность, забрать у него депутатский мандат и не подпускать к законодательной власти этак лет на 10-12.
          2. Научному сотруднику Института языкознания РАН Дине Никуличевой, поддержавшей Вл. Петрова, не лезть в политику, если она в ней ничего не соображает.
          3. Исполнительного директора Международной академии телевидения и радио Сергея Ерофееа уволить, ибо он бездумно руководствуется исключительно корпоративными частнособственническими монетаристскими соображениями и не соответствует занимаемой должности для национальной безопасности РФ.
          Татьяна
          1. Тралл Сегодня, 12:56
            А что делать тогда с молодыми генераторами идиотских инициатив от фракции ЛДПР в Госдуме? smile
            Тралл
            1. Татьяна Сегодня, 13:06
              Тралл
              А что делать тогда с молодыми генераторами идиотских инициатив от фракции ЛДПР в Госдуме?
              Вынести выговор за них - ЛДПРовских партийных оболтусов - самому Жириновскому! Он очень ревностно относится к любому подрыву рейтинга собственной персоны!
              ЛДПР Жириновскому нужна, конечно, как вечный постамент для него в политике - и не только для этого! Поэтому Жириновский вынужден заботиться о том, чтобы этот "постамент" не превратился под ним в непрочную потопляемую болотную кочку. Придурков из ЛДПР Жириновский обычно не гонит - численность партии ему нужна, - но уже и не выдвигает их "наверх".
              Татьяна
            2. dzuar saubarag Сегодня, 13:12
              Отправить на сельхоз работы - с целью обретения рабочих навыков и проветривания головы от вздорных идей laughing
              dzuar saubarag
            3. Попович Сегодня, 13:16
              Цитата: Тралл
              молодыми генераторами идиотских инициатив

              отправлять лес валить, всех, не только от фракции ЛДПР!
              Попович
    2. Pirogov Сегодня, 12:17
      Цитата: osoboye_mneniye
      Они хотят научить нас смотреть и думать на чужом языке.
      Это диверсия?

      Согласен . Кто захочет выучить язык и так выучит ,а это какой то бред .
      Pirogov
      1. osoboye_mneniye Сегодня, 12:22
        "Один из секретов, почему жители некоторых европейских стран так великолепно владеют минимум двумя иностранными языками"
        Всё врут. Европейцы (немцы, итальянцы, испанцы) ни разу не знают английский в совершенстве.
        Финны, например, знают неплохо. Но не из-за фильмов. Просто их в школах этому бесплатно учат.
        osoboye_mneniye
        1. stalkerwalker Сегодня, 12:30
          Цитата: osoboye_mneniye
          Всё врут. Европейцы (немцы, итальянцы, испанцы) ни разу не знают английский в совершенстве.

          Исходя из средней температуры по больнице, спокойно можно поговорить по-английски в Польше, Скандинавии, Голландии. В Германии - сложно....
          Во Франции, на севере могут кинуться дураками "Моя твоя не понимай". На юге - полегче.
          Если едете в Испанию - не поленитесь, выучите с десяток общих фраз и числительные. Испанский язык не сложный. То же - про Италию.
          stalkerwalker
      2. INVESTOR Сегодня, 12:34
        Он что ? am В стране проблем больше нет...
        INVESTOR
    3. Logall Сегодня, 12:19
      Это идиотизм!
      Один здравоохранитель уже пытался запретить всё, что здоровью вредит! И жить наверное запретил бы если бы не остановили, ведь от жизни умирают... Вот еще один инициативный...
      Языки нужно в школе изучать...! В техникуме, в институте... На специальных курсах, в конце концов! Но нет учимся по сингапурской системе... По Великой сингапурской системе...! А хвалим Советское образование...! Так и верните советскую систему обратно! А таких законотворцев в сингапур...
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 12:21
        Не так страшен ду рак , как ду рак с инициативой. Приветствую hi
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 12:23
          Особенно когда они у власти! hi
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 12:24
            Так он ещё за это деньги получает.
            Идущий
            1. Logall Сегодня, 12:30
              Цитата: Идущий
              Так он ещё за это деньги получает.

              Logall
        2. Смог Сегодня, 12:37
          Цитата: Идущий
          Не так страшен ду рак , как ду рак с инициативой.

          Перефразирую-
          Раньше в России было две беды - дураки и дороги.
          Теперь третья появилась- дураки которые дороги указывают negative soldier
          Смог
    4. Ami du peuple Сегодня, 12:22
      Цитата: osoboye_mneniye
      Это диверсия?
      Это попытка лоббирования интересов нелегальных переводчиков с гнусавыми голосами bully
      Ami du peuple
      1. sabakina Сегодня, 12:41
        Андрей, не знаю, как Вам, а мне нравилось и не напрягало.
        sabakina
    5. Спецчасть-М Сегодня, 12:23
      Цитата: osoboye_mneniye
      Только субтитры: депутат предложил запретить показ дублированных фильмов на российском ТВ

      Это палата № 6..И внимание на это особо не нужно обращать!
      Высоцкий пел про это..хе хе

      Зараза с Украины распространяется..хе хе
      Спецчасть-М
    6. Стройбат запаса Сегодня, 12:26
      Это не диверсия. Он просто пытается пропихнуть указивки хозяина
      Стройбат запаса
    7. Muvka Сегодня, 12:27
      Этому депутату надо запретить ездить на иномарках. Будет стимул поддерживать Российский автопром. И так же запретить пользоваться телефонами - будет стимул ходить пешком и пропагандой спорта.
      Muvka
    8. штольц Сегодня, 12:36
      Ещё одно подтверждение, что все эти депутаты даром жрут государственный хлеб. Выдумывают всякую фигню, чтобы хоть, чем-нибудь заняться.
      штольц
    9. 79807420129 Сегодня, 12:36
      Цитата: osoboye_mneniye
      Это диверсия?

      Это просто бред. request Когда коту делать нечего,он под хвостом лижет. yes
      79807420129
    10. Комментарий был удален.
  2. Александр 3 Сегодня, 12:17
    Не трогайте фильмы .Пусть люди просто смотрят и наслаждаются работой специалистов.
    Александр 3
    1. faridg7 Сегодня, 12:47
      Да там фильмов то нормальных- раз, два и всё. Меньше народ всякую чушь смотреть будет. Там что ни фильм, то американец-супергерой или гей-суперполицейский. Фильмов где америке трындец приходит так и вообще нет, так что невелика потеря
      faridg7
  3. 210окв Сегодня, 12:18
    Господин(товарищем язык не поворачивается назвать)депутат!В стране что уже все проблемы решены?Кто хочет изучить-тот и без субтитров выучит.А остальным..Кстати,не пора ли ограничивать показ зарубежчины на экране?
    210окв
  4. Идущий Сегодня, 12:19
    Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в Минобрнауки с предложением запретить к показу на российском телевидении дублированные зарубежные фильмы


    Делать нечего и скучно жить?
    Идущий
  5. ВадимЖивов Сегодня, 12:22
    Занятые прочтением субтитров люди просто на просто минимум пол фильма не увидят,, Я так думаю... negative
    ВадимЖивов
  6. Геркулесыч Сегодня, 12:25
    Это видать одна из последних проблем в стране, все прочие уже решены? ?? recourse
    Геркулесыч
  7. Монархист Сегодня, 12:25
    Цитата: Идущий
    Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в Минобрнауки с предложением запретить к показу на российском телевидении дублированные зарубежные фильмы


    Делать нечего и скучно жить?

    Правильно заметили
    Монархист
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:25
    Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в Минобрнауки с предложением запретить к показу на российском телевидении дублированные зарубежные фильмы, сообщает канал RT.
    Устал от законодательной деятельности дядя? От усталости решать пытается что нам (народу ) лучше.
    Наблюдатель2014
  9. Masya Masya Сегодня, 12:29
    Еш твою медь, озаботиться больше нечем? Только один больной вопрос остался- субтитры...
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 12:54
      Видимо чешут не там где чешется. lol
      Идущий
      1. Masya Masya Сегодня, 13:06
        Цитата: Идущий
        Видимо чешут не там где чешется. lol

        зубы чешутся, вот языком и лязгают... wink
        Masya Masya
        1. Идущий Сегодня, 13:11
          С возрастом эта проблема проходит.
          Идущий
  10. Шурале Сегодня, 12:30
    То есть вместо того что бы смотреть фильм я буду его читать всю дорогу, а картинку смотреть когда? У нас есть люди с , на первый взгляд , умными идеями , которые на второй взгляд оказываются идиотизмом. Главное чтобы эти люди оказывались как можно дальше от власти.
    Шурале
  11. sabakina Сегодня, 12:32
    Мелко шагает депутат. Я бы ввёл 25-й кадр для изучения китайского по субботам, евреского по воскресеньям, английского по понедельникам, немецкого по средам.
    sabakina
  12. japs Сегодня, 12:39
    Дядя не сам придумал эту "инициативу". Поражает, скольких дуболомов выбирают депутатами.
    Им больше нечем заняться?
    japs
  13. Altona Сегодня, 12:42
    Цитата: osoboye_mneniye
    Всё врут. Европейцы (немцы, итальянцы, испанцы) ни разу не знают английский в совершенстве.

    -----------------------------------
    Для немцев английский-это вообще язык инопланетян.Хотя,казалось бы,они должны его учить охотно.Английский популярен в Восточной Европе, но лишь с тем, чтобы удачно эмигрировать на хорошие заработки. Я, например, пользуюсь знаниями английского из школы и института. Переписываюсь на английском и меня понимают, правда, сейчас активно идет сленговый новояз и приходится у собеседника спрашивать значение слов. Я думаю, что язык легче изучить вступив в общение с носителем языка. Я, например. переписывался, с американскими фотографами животных в Facebook. Очень интересные и мужественные люди, потому что несмотря на мощные телеобъективы, приходится довольно близко подходить к животным, метров на 300. А ведь медведь легко преодолеет это расстояние, не говоря уже про лося или крупного оленя. Если кому-то интересно, то советую переписываться с фотографом Bill Lea, очень классный мужик, всегда отвечает в переписке. Расскажет вам про особенности мишек.

    Я написал ему, что медведь очень популярное животное, но многие люди полны ненависти к этим милым созданиям.Он мне ответил буквально следующее, смотрите скриншот.
    Altona
    1. Попович Сегодня, 13:13
      не надо мишек обижать, и они не кого не тронут!
      Попович
  14. kenig1 Сегодня, 12:52
    У нас треть населения учившегося ещё в советской школе "ложат" , а не кладут. Как обучают сейчас сужу по своей дочери.
    kenig1
    1. demo Сегодня, 13:12
      А 99% сотрудников прокуратуры - возбУждены.
      demo
  15. pvv113 Сегодня, 12:54
    Видать депутатам нечем заняться, все проблемы уже решены
    pvv113
  16. Million Сегодня, 12:57
    Дураков на Руси на 100 лет вперед припасено
    Million
  17. Был Мамонт Сегодня, 12:57
    Любопытно. Кто-нибудь просто как анекдоты собирает перлы депутатов? Бестселлером была бы книга!
    Недавно в думе было предложение запретить использование газа в многоэтажках. Не исключаю возможности законопроекта о запрете кухонных ножей.
    Да-а-а. Жаль, что нет закона о возможности выгонять из депутатов с позором. Фантазии мои , однако.
    Был Мамонт
  18. Mavrikiy Сегодня, 13:01
    Только субтитры: депутат предложил запретить показ дублированных фильмов на российском ТВ
    Похоже у Петрова в голове не мысли, а субтитры. Такие же безцветные.
    Mavrikiy
  19. HAM Сегодня, 13:01
    Я как радиолюбитель постоянно общаюсь с иностранцами и не сказал бы что они сильно владеют английским.Израильтяне-да,получше,скандинавы-тоже нормально,но вот итальянцы,испанцы -слабо,но ведь понимаем же друг друга!
    Как- то прибалты пытались говорить с нами по англицки-кино получилось!
    Я считаю:кому нужен иностранный язык-выучат без подгона от депутатов и в нужном каждому объёме!
    В.В.П. и англиийский выучил чтобы самому неадекватов посылать,без свидетелей..
    HAM
  20. Попович Сегодня, 13:09
    не фиг - если хотят, чтоб их дерьмо смотрели, пусть дублируют
    Попович
  21. demo Сегодня, 13:11
    Очередной выс..р депутата.
    Ну неймется ему с и.диотской инициативой вылезти.

    Вспомнил случайный разговор с одной русской барышней в Китае.
    Спрашиваю, как ты освоила язык?

    Она мне рассказала.
    Ее пригласили работать в русском ресторане.
    Все официантки - китаянки,учащиеся университета. Изучают русский язык.
    Посетители русские.
    Учусь, говорит, учусь, а все никак.
    Наступает китайский Новый год.
    У них он в разное время, по разному.
    Все китайцы разъезжаются по домам.
    Праздник семейный.
    На работу выходить через месяц.
    Я остаюсь в квартире одна.
    Что делать?
    Телевизор транслирует 86 каналов и все на китайском.
    Хоть плачь.
    И я, с утра до вечера, смотрела художественные фильмы про историю Китая и китайские династии.
    Через месяц я понимала язык.
    Не в совершенстве, но смысл улавливала четко.
    Приехали девчонки и обалдели.
    Вот говорят какая умная нация - эти русские.
    Мы шесть лет учим и ни как не выучим.
    А тут за месяц выучила.
    Правда читать-писать так и не научилась.
    Зато тарахтит так, как китайцы.

    Вот так надо и нас?
    Под замок и на месяц.
    Начал понимать - отпустили. Не начал, еще на месяц.
    И перестать кормить.
    Быстро выучат. И еще и похудеют.
    demo
  22. loginovich Сегодня, 13:14
    Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров
    Как понимаю местный евроинтегратор .Лучше вообще запретить обращение на русском и обязать обращаться на иностранном. Тогда стимулов будет больше для изучения иностранного языка.
    Видно Ленинградский майданутый.
    loginovich
  23. Piramidon Сегодня, 13:14
    Это полный песец. Еще один пpидypoк решил заявить о своем существовании. Дeбилoпопулизм среди депутатов процветает. Да оно и очевидно. Если вместо тех, кто хоть как то разбирается в юрисдикции в состав фракции ЕР набирают артистов, боксеров, и просто красавиц, какие нах законы они могут издать.
    Piramidon
  24. HMR333 Сегодня, 13:15
    Еще один старый гений маразма! он не задумывался о том что не говоря о здравам смысле если то нафига старикам это какие субтитры многие и так зрением страдают их за такие предложения стоило бы штрафовать ! что б прежде чем через рот выпустить через мозг пропускали!
    HMR333
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