Только субтитры: депутат предложил запретить показ дублированных фильмов на российском ТВ
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в Минобрнауки с предложением запретить к показу на российском телевидении дублированные зарубежные фильмы, сообщает канал RT.
Программы, фильмы и сериалы должны транслироваться только с оригинальным звуком, но с субтитрами на русском языке. По мнению автора предложения, это будет стимулировать граждан изучать иностранные языки.
Он уверен, что «такой способ подталкивает телезрителей к самостоятельному изучению языка даже в пассивном, фоновом режиме». Такая практика широко применяется на телевидении в Дании, Швеции и Норвегии, Финляндии и Португалии.
Депутата поддержала научный сотрудник Института языкознания РАН, специалист по полиглоссии (одновременному владению несколькими языками) Дина Никуличева.
По ее словам, «обычно не нужно много времени, чтобы люди привыкли читать текст с экрана».
Однако актёр дубляжа Всеволод Кузнецов высказал мнение, что официальный запрет на перевод фильмов лишь усугубит ситуацию с некачественным контентом – не привыкшие к субтитрам люди будут смотреть фильмы с кустарным переводом в интернете.
Он добавил, что во многих крупных городах работают кинотеатры, где фильмы демонстрируются исключительно с субтитрами, при этом, «у российских зрителей они не пользуются популярностью».
Больше всего от возможного нововведения пострадают пожилые люди, которые не смогут адаптироваться к субтитрам, уверен актер.
Его мнение разделяет и председатель центрального совета Российской партии пенсионеров за справедливость Владимир Бураков.
Программы, фильмы и сериалы должны транслироваться только с оригинальным звуком, но с субтитрами на русском языке. По мнению автора предложения, это будет стимулировать граждан изучать иностранные языки.
В некоторых странах, в частности в странах Скандинавии, существует успешная практика по популяризации и стимулированию населения к изучению языков: телевизионные фильмы и сериалы иностранного производства, в том числе детские, как правило, англоязычные, транслируются в общем эфире без какого-либо дублированного перевода, но с субтитрами на родном языке,пояснил Петров.
Он уверен, что «такой способ подталкивает телезрителей к самостоятельному изучению языка даже в пассивном, фоновом режиме». Такая практика широко применяется на телевидении в Дании, Швеции и Норвегии, Финляндии и Португалии.
Депутата поддержала научный сотрудник Института языкознания РАН, специалист по полиглоссии (одновременному владению несколькими языками) Дина Никуличева.
Один из секретов, почему жители некоторых европейских стран так великолепно владеют минимум двумя иностранными языками, как раз в том, что у них переводятся зарубежные фильмы только для совсем маленьких зрителей. Для взрослых и детей младшего школьного возраста всё показывают с субтитрами. Это мотивирует ребёнка быстрее читать на родном языке и на слух воспринимать иностранный. Дети любят смотреть один и тот же мультфильм по много раз, а это хорошее упражнений на активизацию навыков понимания на слух,рассказала она.
По ее словам, «обычно не нужно много времени, чтобы люди привыкли читать текст с экрана».
Кроме того, это значительно удешевит процесс подготовки фильма или телепрограммы к трансляции: «производство субтитров значительно дешевле, чем подбор и работа целой группы актёров и последующая обработка в тон-ателье»,отметил в свою очередь исполнительный директор Международной академии телевидения и радио Сергей Ерофеев.
Однако актёр дубляжа Всеволод Кузнецов высказал мнение, что официальный запрет на перевод фильмов лишь усугубит ситуацию с некачественным контентом – не привыкшие к субтитрам люди будут смотреть фильмы с кустарным переводом в интернете.
Это предложение врагов русского языка, просто вражеская акция. Любой актёр дубляжа максимально вживается в роль, пытается передать смысл, атмосферу. Делается профессиональный перевод. Конечно, бывают огрехи, но, если запретить дублировать, это приведёт к тому, что люди перестанут смотреть кино по телевизору и переключатся, допустим, на интернет, где эти фильмы будут переводиться не пойми кем. Зачем? Лучше продвигать фильмы, где перевод сделан на грамотном русском языке,заявил Кузнецов.
Он добавил, что во многих крупных городах работают кинотеатры, где фильмы демонстрируются исключительно с субтитрами, при этом, «у российских зрителей они не пользуются популярностью».
Больше всего от возможного нововведения пострадают пожилые люди, которые не смогут адаптироваться к субтитрам, уверен актер.
Его мнение разделяет и председатель центрального совета Российской партии пенсионеров за справедливость Владимир Бураков.
Бабушки и дедушки с плохим зрением вряд ли смогут прочитать эти титры, им намного комфортнее воспринимать текст на слух. Даже если субтитры крупные, они мелькают очень быстро, а пожилые люди читают медленно и половину фильма просто не поймут. Им останется смотреть зарубежное кино только как весёлые картинки,констатировал он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.co
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти