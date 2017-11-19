Только субтитры: депутат предложил запретить показ дублированных фильмов на российском ТВ

В некоторых странах, в частности в странах Скандинавии, существует успешная практика по популяризации и стимулированию населения к изучению языков: телевизионные фильмы и сериалы иностранного производства, в том числе детские, как правило, англоязычные, транслируются в общем эфире без какого-либо дублированного перевода, но с субтитрами на родном языке,

Один из секретов, почему жители некоторых европейских стран так великолепно владеют минимум двумя иностранными языками, как раз в том, что у них переводятся зарубежные фильмы только для совсем маленьких зрителей. Для взрослых и детей младшего школьного возраста всё показывают с субтитрами. Это мотивирует ребёнка быстрее читать на родном языке и на слух воспринимать иностранный. Дети любят смотреть один и тот же мультфильм по много раз, а это хорошее упражнений на активизацию навыков понимания на слух,

Кроме того, это значительно удешевит процесс подготовки фильма или телепрограммы к трансляции: «производство субтитров значительно дешевле, чем подбор и работа целой группы актёров и последующая обработка в тон-ателье»,

Это предложение врагов русского языка, просто вражеская акция. Любой актёр дубляжа максимально вживается в роль, пытается передать смысл, атмосферу. Делается профессиональный перевод. Конечно, бывают огрехи, но, если запретить дублировать, это приведёт к тому, что люди перестанут смотреть кино по телевизору и переключатся, допустим, на интернет, где эти фильмы будут переводиться не пойми кем. Зачем? Лучше продвигать фильмы, где перевод сделан на грамотном русском языке,

Бабушки и дедушки с плохим зрением вряд ли смогут прочитать эти титры, им намного комфортнее воспринимать текст на слух. Даже если субтитры крупные, они мелькают очень быстро, а пожилые люди читают медленно и половину фильма просто не поймут. Им останется смотреть зарубежное кино только как весёлые картинки,