13:16 19 ноября

Климкин о «четком месседже солидарности» от американского президента

Президент США Дональд Трамп регулярно выражает свою солидарность с Украиной и ее народом, передает РИА Новости заявление главы МИД республики Павла Климкина.



Я трижды встречался с президентом Трампом, и он всегда передавал четкий месседж солидарности: мы с вами, украинцы. Я воспринимаю этот посыл как полную поддержку Украины и нашей борьбы, как в аспектах безопасности, так и в содействии реформам,
сказал Климкин во время визита в Канаду.


По его словам, Украина в последние годы стала «незаменимым союзником трансатлантического сообщества».

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Киев рассчитывает в будущем получить от США противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое вооружение.

Как сообщило в субботу издание ABC News, Совет нацбезопасности США принял решение рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Киеву грант на 47 млн. долларов для приобретения противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:11
    Клим Чугункин ловит сигналы...
    Анкыпельгыгыргын
    1. volodya Сегодня, 13:13
      Как дети малые,у Трампа семь пятниц на неделе!
      volodya
      1. Идущий Сегодня, 13:15
        Живут мантрами и прыжками.
        Идущий
    2. Teberii Сегодня, 13:13
      Ещё больше угля и газа из Америки,он вам всю солидарность продаст.
      Teberii
    3. Идущий Сегодня, 13:13
      Похоже эти сигналы из космоса.
      Идущий
      1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:15
        Скорее всего, хохлы - известные контактёры lol
        Анкыпельгыгыргын
Картина дня