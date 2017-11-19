Климкин о «четком месседже солидарности» от американского президента

Я трижды встречался с президентом Трампом, и он всегда передавал четкий месседж солидарности: мы с вами, украинцы. Я воспринимаю этот посыл как полную поддержку Украины и нашей борьбы, как в аспектах безопасности, так и в содействии реформам,

Президент США Дональд Трамп регулярно выражает свою солидарность с Украиной и ее народом, передает РИА Новости заявление главы МИД республики Павла Климкина.сказал Климкин во время визита в Канаду.По его словам, Украина в последние годы стала «незаменимым союзником трансатлантического сообщества».Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Киев рассчитывает в будущем получить от США противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое вооружение.Как сообщило в субботу издание ABC News, Совет нацбезопасности США принял решение рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Киеву грант на 47 млн. долларов для приобретения противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».