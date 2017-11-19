16:57 19 ноября

В Госдуме прокомментировали «хотелки» и обещания Климкина

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление украинского МИД о том, что страна получит от США оружие, а в обмен передаст американцам «опыт борьбы с россиянами».

ПТРК "Джавелин" в эстонской армии.

Это всё иллюзии, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Украина хочет быть в тонусе с западными партнёрами, доказывая, что Россия – якобы враг. Как говорится, идут в ногу со временем. Показывают, что они преданы спонсорам как болонка. Очень плачевно, что киевская власть, в отличие от украинского народа в большинстве своем, занимает достаточно агрессивную политику по отношению к нашей стране,
сказал Швыткин.


Ранее глава украинского МИД Павел Климкин выразил уверенность, что страна в скором времени получит от США противотанковые комплексы Javelin, беспилотники, контрбатарейные системы и средства для кибервойны. В обмен Украина якобы передаст партнерам «опыт борьбы с россиянами».

Эти "хотелки" Климкина резко дестабилизируют состояние, уже сложившееся в определенной степени, хоть какое-то подконтрольное для международных организаций и для жителей в зоне конфликта (в Донбассе). Те средства, которые он перечислил, все относятся к наступательным действиям, и, безусловно, это будет сказываться крайне отрицательно на всех сторонах процесса, и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных… Это не осложнит, это взорвет ситуацию (на Украине),
сказал в свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Teberii Сегодня, 13:57
    Все получат лишь тявкали и кусали тех на кого покажут,пока на нас.
    Teberii
    1. Спецчасть-М Сегодня, 14:15
      Это всё иллюзии, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем

      А прблем у свидомых много..!
      Очередной раз за историю доказывают , что государство Украина нежизнеспособно и сеет разруху и кровь! Без обиды, но надоели уже ВСЕМ!
      Спецчасть-М
      1. Татьяна Сегодня, 14:40
        Отвечать на слова Климкина обязательно НАДО! И причём так, чтобы смысл и значение его высказывания, как народного кровососа, абсолютно все понимали, особенно сами простые украинцы, которых этот ЛИБЕРАЛЬНЫЙ национальный предатель-рыночник отдаёт глобалистам США на заклание!
        Татьяна
        1. Спецчасть-М Сегодня, 14:52
          Цитата: Татьяна
          особенно сами простые украинцы, которых этот национальный предатель-рыночник отдаёт глобалистам США на заклание!

          Все вернем ! И все за ВСЕ ответят..Храни Бог Россию и Украину от чертей и бесов... soldier

          А Вашингтон мы возьмем мужики...
          Спецчасть-М
        2. Pirogov Сегодня, 15:34
          Цитата: Татьяна
          Отвечать на слова Климкина обязательно НАДО! И причём так, чтобы смысл и значение его высказывания, как народного кровососа, абсолютно все понимали, особенно сами простые украинцы, которых этот ЛИБЕРАЛЬНЫЙ национальный предатель-рыночник отдаёт глобалистам США на заклание!

          Не согласен с вами спорить с ду.раком себе дороже для этого спец клиники есть.
          Pirogov
        3. Primoos Сегодня, 16:06
          Если бы все хотелки Климкина сбылись, то мы все вымерли бы. Хотелось бы Паше Климкину осиновый кол в спину при жизни забить.
          Primoos
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 14:04
    Эти "хотелки" Климкина резко дестабилизируют состояние, уже сложившееся в определенной степени, хоть какое-то подконтрольное для международных организаций и для жителей в зоне конфликта
    По моему это заявление показывает насколько далеки наши властьимущие от реальности простого народа. Или он действительно считает постоянные двухсторонние обстрелы и гибель мирных жителей нормальным стабильным состоянием?!!
    Вождь краснокожих
    1. 79807420129 Сегодня, 14:17
      Цитата: Вождь краснокожих
      По моему это заявление показывает насколько далеки наши властьимущие от реальности простого народа. Или он действительно считает постоянные двухсторонние обстрелы и гибель мирных жителей нормальным стабильным состоянием?!!

      Согласен с вами Назар,наши власть имущие далеки от народа,но противоположная сторона так же не делает ничего для прекращения этого безобразия,оглядываются все за океан,а там ведь чем больше русских погибнет в драке между собой,тем лучше для них. hi
      79807420129
      1. sabakina Сегодня, 15:18
        Володь, прЮвет! Почту прочитал, ответил. Слушай, а где статья про то, как Порошенко бороздит Большой театр? На ленте новость торчит, а у нас тишина! Непорядок!
        "20 лет назад в этот день произошло историческое событие для Независимой Украины — Леонид Каденюк на борту американского космического корабля "Колумбия" осуществил полет в космос", — написал Порошенко на своей официальной странице в социальной сети Facebook в воскресенье, 19 ноября.
        sabakina
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:04
    А зачем комментировать горячечный бред?
    Анкыпельгыгыргын
  4. изя топ Сегодня, 14:05
    а зачем идиоту отвечать? what
    изя топ
    1. злой партизан Сегодня, 14:15
      Цитата: изя топ
      а зачем идиоту отвечать?

      А если ты доктор в психо-невро диспансере? wink Молчать чтоли?? belay stop Непрофессионально будет request ! Просто надо отвечать так, чтобы этот сразу, без напоминаний, побежал на укол. yes
      Привет, гроза самогонки! drinks
      злой партизан
      1. изя топ Сегодня, 14:20
        Цитата: злой партизан
        чтобы этот сразу, без напоминаний, побежал на укол

        ему не укол,а ведёрную клизму надо с патифонными иголками.
        Цитата: злой партизан
        Привет, гроза самогонки!

        hi
        изя топ
  5. sabakina Сегодня, 14:17
    Интересная поза у эстонцев....Их реактивной струёй не переворачивает?
    sabakina
  6. solzh Сегодня, 14:28
    Украина хочет быть в тонусе с западными партнёрами

    solzh
    1. Комментарий был удален.
  7. Евродав Сегодня, 14:33
    Цитата: sabakina
    Интересная поза у эстонцев....Их реактивной струёй не переворачивает?

    Их в 2014-м струей скунса перевернуло...
    Евродав
    1. sabakina Сегодня, 15:26
      Гарик, видак есть? feel
      sabakina
  8. Радио-няня Сегодня, 14:58
    Больше оружия Украине! Разного размера и расцветок!!!
    Радио-няня
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