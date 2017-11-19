В Госдуме прокомментировали «хотелки» и обещания Климкина
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление украинского МИД о том, что страна получит от США оружие, а в обмен передаст американцам «опыт борьбы с россиянами».
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин выразил уверенность, что страна в скором времени получит от США противотанковые комплексы Javelin, беспилотники, контрбатарейные системы и средства для кибервойны. В обмен Украина якобы передаст партнерам «опыт борьбы с россиянами».
Это всё иллюзии, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Украина хочет быть в тонусе с западными партнёрами, доказывая, что Россия – якобы враг. Как говорится, идут в ногу со временем. Показывают, что они преданы спонсорам как болонка. Очень плачевно, что киевская власть, в отличие от украинского народа в большинстве своем, занимает достаточно агрессивную политику по отношению к нашей стране,сказал Швыткин.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин выразил уверенность, что страна в скором времени получит от США противотанковые комплексы Javelin, беспилотники, контрбатарейные системы и средства для кибервойны. В обмен Украина якобы передаст партнерам «опыт борьбы с россиянами».
Эти "хотелки" Климкина резко дестабилизируют состояние, уже сложившееся в определенной степени, хоть какое-то подконтрольное для международных организаций и для жителей в зоне конфликта (в Донбассе). Те средства, которые он перечислил, все относятся к наступательным действиям, и, безусловно, это будет сказываться крайне отрицательно на всех сторонах процесса, и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных… Это не осложнит, это взорвет ситуацию (на Украине),сказал в свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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