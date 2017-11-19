Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео
19 ноября 1942 года. В этот день Красная армия начала стратегическую наступательную операцию под Сталинградом. План получил кодовое название "Уран". Ключевую роль в одной из решающих битв Великой Отечественной войны сыграла ствольная и реактивная артиллерия. В память героических заслугах РВиА 19 ноября стал Днем ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ.
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