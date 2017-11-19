17:05 19 ноября

Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео

19 ноября 1942 года. В этот день Красная армия начала стратегическую наступательную операцию под Сталинградом. План получил кодовое название "Уран". Ключевую роль в одной из решающих битв Великой Отечественной войны сыграла ствольная и реактивная артиллерия. В память героических заслугах РВиА 19 ноября стал Днем ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ.




3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. sabakina Сегодня, 14:41
    Ребят, кто имел дело с "Градами"? У меня вопрос, почему пусковую поворачивают от оси автомобиля? Ведь её при выстреле качает нехило! Т.е., точность попадания снижается...
    sabakina
    1. Голован Джек Сегодня, 14:46
      Цитата: sabakina
      Ребят, кто имел дело с "Градами"? У меня вопрос, почему пусковую поворачивают от оси автомобиля?

      С Градами (и прочими такими) "дела", как такового, не имел.. но есть соображение:
      Собак, когда метку ставит, тоже ногу поднимает вбок, обычно... чтобы попу не опалило, наверное laughing
      Голован Джек
      1. IGAR Сегодня, 14:47
        Оригинальный пример
        IGAR
        1. Голован Джек Сегодня, 14:47
          Цитата: IGAR
          Оригинальный пример

          Из жизни request
          Голован Джек
      2. sabakina Сегодня, 14:49
        Роман, почему самка не поднимает? Значит, дело не в попе?
        sabakina
        1. Голован Джек Сегодня, 14:52
          Цитата: sabakina
          почему самка не поднимает?

          Град, Ураган и Смерч - самцы... по определению... и причем тут самка? wink
          Голован Джек
          1. sabakina Сегодня, 14:55
            Роман, а что, сучка-другой вид животного? belay
            sabakina
Картина дня