Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео

19 ноября 1942 года. В этот день Красная армия начала стратегическую наступательную операцию под Сталинградом. План получил кодовое название "Уран". Ключевую роль в одной из решающих битв Великой Отечественной войны сыграла ствольная и реактивная артиллерия. В память героических заслугах РВиА 19 ноября стал Днем ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ.











