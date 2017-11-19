17:04 19 ноября

Одна бомба - одна цель: Ту-22М3 обрушили «железный дождь» на головы боевикам

Воздушно-космические силы в Сирии совершили более 500 боевых вылетом. Их результатом стало уничтожение 1250 объектов различных террористических группировок. Большинство этих объектов находилось под Абу-Кемалем. О взятии этого города сообщили около недели назад, однако бои там продолжаются до сих пор. Что же происходит? Что-то похожее на измену.




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Комментарии 3

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  1. Федя2017 Сегодня, 15:15
    Измена кого и кому ? Просто врать надо меньше, и раньше времени не праздновать победы... С победой над ИГ ничего не изменится. Война выйдет на новый уровень... Можно и межконтинентальные ракеты метать, якобы для учений наших ракетчиков, но "маленькая победоносная война" затянулась. Видимо исламисты не знают что Шойгу уже три месяца назад, объявил об окончании гражданской войны в Сирии, вот и воюют. Да если-бы там только одни игиловцы не желали жить под Асадом... Пока "освобождают" от исламистов одну местность, восстания возникают и разгораются в других местах... Уже и никакой авиации не хватает для одновременных подавлений исламистов.
    Федя2017
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 16:14
    Слава нашим летчикам, но может нужно тот роддом разбомбить, где новые ИГиловцы рождаются и за пару месяцев выростают и становятся отпетыми боевиками? Это я к тому, что практически каждый день читаю или слышу победные реаляции о разбитых колоннах, объектах, штабах, а бармалеи все лезут и лезут!....
    Вождь краснокожих
    1. GaLe Сегодня, 16:21
      а вы меньше верьте в сказки про "одна бомба -одна цель" при сбрасывании неуправляемого чугуния с 5км высоты))
      GaLe
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