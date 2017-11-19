Одна бомба - одна цель: Ту-22М3 обрушили «железный дождь» на головы боевикам

Воздушно-космические силы в Сирии совершили более 500 боевых вылетом. Их результатом стало уничтожение 1250 объектов различных террористических группировок. Большинство этих объектов находилось под Абу-Кемалем. О взятии этого города сообщили около недели назад, однако бои там продолжаются до сих пор. Что же происходит? Что-то похожее на измену.











