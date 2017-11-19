В Крыму отвергли заявление Явлинского о необходимости повторного референдума
Проводить повторный референдум о статусе Крыма бессмысленно, крымчанам не нужно никому ничего доказывать, передает РИА Новости заявление вице-спикер регионального парламента Ремзи Ильясова.
Ранее Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», заявил, что как будущий кандидат в президенты РФ выступает за «организацию международной конференции и нового референдума по вопросу принадлежности Крыма», чтобы крымчане «проголосовали в условиях нормального референдума, который признают во всем мире».
Он подчеркнул, что предложение Явлинского выглядит как «словоблудие и игра на чувствах людей», и добавил, что «странно слышать подобные идеи от российского политика», который не вникает в происходящие на полуострове процессы.
Напомним, Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей высказались за вхождение в состав России. Однако Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Ранее Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», заявил, что как будущий кандидат в президенты РФ выступает за «организацию международной конференции и нового референдума по вопросу принадлежности Крыма», чтобы крымчане «проголосовали в условиях нормального референдума, который признают во всем мире».
Новый референдум не нужен и бессмыслен. Тем более что мы получим тот же результат. Сегодня надо отстаивать выбор крымчан, а не кому-то что-то доказывать. Референдум, прошедший в марте, более чем доказал волю и стремление крымчан жить в России,сказал Ильясов.
Он подчеркнул, что предложение Явлинского выглядит как «словоблудие и игра на чувствах людей», и добавил, что «странно слышать подобные идеи от российского политика», который не вникает в происходящие на полуострове процессы.
Прежде чем такое говорить, надо сначала самому приехать и посмотреть, как Крым развивается и как решаются все проблемы. Мы неоднократно говорили, что крымский референдум прошел в соответствии с нормами международного законодательства,сказал парламентарий.
Напомним, Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей высказались за вхождение в состав России. Однако Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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