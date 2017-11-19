17:01 19 ноября

В Крыму отвергли заявление Явлинского о необходимости повторного референдума

Проводить повторный референдум о статусе Крыма бессмысленно, крымчанам не нужно никому ничего доказывать, передает РИА Новости заявление вице-спикер регионального парламента Ремзи Ильясова.



Ранее Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», заявил, что как будущий кандидат в президенты РФ выступает за «организацию международной конференции и нового референдума по вопросу принадлежности Крыма», чтобы крымчане «проголосовали в условиях нормального референдума, который признают во всем мире».


Новый референдум не нужен и бессмыслен. Тем более что мы получим тот же результат. Сегодня надо отстаивать выбор крымчан, а не кому-то что-то доказывать. Референдум, прошедший в марте, более чем доказал волю и стремление крымчан жить в России,
сказал Ильясов.

Он подчеркнул, что предложение Явлинского выглядит как «словоблудие и игра на чувствах людей», и добавил, что «странно слышать подобные идеи от российского политика», который не вникает в происходящие на полуострове процессы.

Прежде чем такое говорить, надо сначала самому приехать и посмотреть, как Крым развивается и как решаются все проблемы. Мы неоднократно говорили, что крымский референдум прошел в соответствии с нормами международного законодательства,
сказал парламентарий.

Напомним, Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей высказались за вхождение в состав России. Однако Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 60

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  1. Тралл Сегодня, 15:14
    Явлинский ещё в политике? Вот это поворот.
    Я думал, что его электорат уже давно только помидоры на даче с огурцами smile
    Тралл
    1. Ami du peuple Сегодня, 15:28
      Цитата: Тралл
      Явлинский ещё в политике?
      С периодичностью раз в четыре года полит-клоун выходит на арену. Правда нынче уныл стал Григорий Алексеевич. Нет былого креатива
      Ami du peuple
      1. Монос Сегодня, 15:46
        Я уверен, что "рождение" или "смерть" того или иного политика, это реализация социального заказа на политические и общественные идеи. И наблюдая конвульсии и "смерть" либеральных деятелей, испытываю удовлетворение и гордость за наше общество. Мы, определённо, выздоравливаем.
        Монос
      2. sabakina Сегодня, 15:49
        Андрей, более тупой рекламы я не видел. Да, и не помню такой, старею, брат. Зато как щас помню дерево, точнее, два дерева, с надписью "Выбирай сердцем".
        sabakina
        1. Ami du peuple Сегодня, 15:55
          Цитата: sabakina
          Андрей, более тупой рекламы я не видел
          Я тогда "сильно смиялси" с этих роликов. Наверно потому и запомнил..
          Ami du peuple
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:07
          sabakina Славик hi
          более тупой рекламы я не видел.
          Это не Явлинского реклама.Эту дрянь крутили перед выборами.Выбрали патриота России.Ельцина. laughing "Голосуй или проиграешь! ". Жуть.Как вспомнишь ,так вздрогнешь.Как страна выжила тогда?!
          А на счёт Явлинского.Лишить его гражданства.Пусть второй раз получить попробует .Нет не депортировать .Просто лишить и всё.Пусть как положено 8 лет по кабинетам побегает на общих основаниях.Тем более не россиянин по рождению bully
          Наблюдатель2014
      3. esaul Сегодня, 16:31
        Цитата: Ami du peuple
        Цитата: Тралл
        Явлинский ещё в политике?
        С периодичностью раз в четыре года полит-клоун выходит на арену. Правда нынче уныл стал Григорий Алексеевич. Нет былого креатива

        В этой связи вовсе не лишним было бы отменить самого Явлинского.
        esaul
    2. сибиралт Сегодня, 15:30
      Не уж то Гриша еще не дожевал своего червивого "яблока"? laughing Одного не понимаю. Если у нас какие - то НКО можно признавать иностранными агентами, то почему это не распространить на псевдопартии типа "Яблоко" и, иже с ними? Они же все из одного госдеповского корыта жрут и жиреют на глазах у всего обокравших, ими же, народа! belay
      сибиралт
      1. сибиралт Сегодня, 16:03
        Для Гриши "неужто", будет непонятно. Это они так пишут, кто не знает.laughing К форумчанам это не относится.
        сибиралт
    3. Pirogov Сегодня, 15:32
      Цитата: Тралл
      Явлинский ещё в политике? Вот это поворот.
      Я думал, что его электорат уже давно только помидоры на даче с огурцами

      Полный ноль в политике .хоть как то пытается о себе напомнить так глядишь америка услышит и деньжат подкинет .
      Pirogov
    4. василий50 Сегодня, 15:35
      Чудо которое толи пряталось в *дурке*, толи выражал протест по какому то поводу, при Ельцине вдруг *сделал карьеру*. Просто образец ельцинской эпохи. Что бы водить машину или служить в армии требуется пройти медкомиссию с участием психиатра. А *это* умудрилось у Ельцина побывать в правительстве и потом даже создать партию.
      василий50
    5. Primoos Сегодня, 15:48
      Цитата: Тралл
      Явлинский ещё в политике? Вот это поворот.
      Я думал, что его электорат уже давно только помидоры на даче с огурцами smile

      Львовский еврей страстно желает осчастливеть русский народ! Неужели найдутся такие лошары, что поверят этому пройдохе с пожамканой рожей и заплывшими подлыми глазками?
      Primoos
      1. Burbon Сегодня, 16:50
        Цитата: Primoos
        Львовский еврей страстно желает осчастливеть русский народ! Неужели найдутся такие лошары, что поверят этому пройдохе с пожамканой рожей и заплывшими подлыми глазками?

        3% таких как он....((....и это радует, что ему не светит тут ни чего!
        Burbon
    6. 210окв Сегодня, 16:48
      Да неужели.Побитый молью и пропахший нафталином показался..Выборы однако.
      Цитата: Тралл
      Явлинский ещё в политике? Вот это поворот.
      Я думал, что его электорат уже давно только помидоры на даче с огурцами smile
      210окв
  2. Немезида Сегодня, 15:17
    В России пора принять закон о гражданстве идентичный тому.что существует в Саудовской Аравии и Непале...Пусть Явлинские с Новодворскими у себя в Польше командуют....
    Немезида
    1. solzh Сегодня, 15:36
      Новодворская, уже 3 года как того... в аду чертей пугает
      solzh
      1. сибиралт Сегодня, 16:07
        То-то черти на землю повылезли! belay Хичкок отдыхает. lol
        сибиралт
    2. Ami du peuple Сегодня, 15:36
      Цитата: Немезида
      Пусть Явлинские с Новодворскими у себя в Польше командуют.
      Тогда уж в Израиле...
      Цитата: solzh
      Новодворская, уже 3 года как того... в аду чертей пугает
      Вот уж не завидую работникам преисподней...
      Ami du peuple
  3. RASKAT Сегодня, 15:21
    Я думаю что глядя из Крыма в сторону нынешней украины уже не 95% а все 99,9% откажутся возвращаться в украину. Ведь многое что пророчили украине в 2014 году сбылось: падение уровня жизни и зарплат, экономики, бюджета и т д. Лютую русофобию и антисоветчину, национализм и фашизм. Рост преступности, тотальная коррупция, полную потерю государственного суверенитета. А ведь тогда все эти прогнозы клеймили как "Кремлевскую пропаганду", за малым не дошло до разрыва дип отношений ( но лучшее еще впереди, я уверен). Кому вы теперь нужны? А за долги у вас последнее запад отнимут. Наивные украинцы, если не сказать грубее........
    RASKAT
  4. Громобой Сегодня, 15:22
    Если вся Россия ЗА,то Григорий ЛяксеичЪ конечно против!
    Неудивительно,что 0.75 % россиян хотят видеть его своим президентом.Давай,Гриша,жги ещё,ведь выборы на носу и надо отрабатывать финансирование,старый ковёрный шут львовского разлива.
    Громобой
    1. Клебер Сегодня, 15:59
      Цитата: Громобой
      Неудивительно,что 0.75 % россиян хотят видеть его своим президентом.


      Я так подозреваю, что эти 0,75 поголовно на учёте в ПНД.
      Клебер
      1. Громобой Сегодня, 16:43
        Цитата: Клебер
        Я так подозреваю, что эти 0,75 поголовно на учёте в ПНД.

        Неважно.....Тем не менее осуществлять свои гарантированные конституционные права они ого-го-го и э-ге-ге.й как могут! bully
        Громобой
  5. DEZINTO Сегодня, 15:23
    Явлинский? Ктоо? что-то из 90-х выползло. Заявления какие-то заявляет, ну офигеть. Как-же им всем нравится попиарится. О Крыме он решил поговорить, политик невероятных масштабов теперь.
    DEZINTO
  6. злой партизан Сегодня, 15:24
    Надо Явлинскому щётку подарить. Ну чтобы нафталин с себя почаще стряхивал. Ну и пару венков траурных. Пора уже.. request
    злой партизан
  7. Влад5307 Сегодня, 15:24
    Цитата: Тралл
    Явлинский ещё в политике? Вот это поворот.
    Я думал, что его электорат уже давно только помидоры на даче с огурцами smile

    Да этот еврейчик со своим понадкусанным червивым яблочком, видимо получил очередной транш от Израиля или ФША. Вот и проявляет свою активность, аналогичную проституткам из дома-2!
    Влад5307
  8. Попович Сегодня, 15:25
    Блин! Опять, этот прогнивший яблокосос выполз..
    Попович
  9. parusnik Сегодня, 15:26
    Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», заявил, что как будущий кандидат в президенты РФ выступает за «организацию международной конференции и нового референдума по вопросу принадлежности Крыма»
    ...А на фик нам такой президент нужен?..Он так с помощью международных конференций и референдумов под международным,типа, контролем, всю страну разбазарит...
    parusnik
  10. razved Сегодня, 15:29
    Гриша привык продаже Родины (если для него такое понятие существует вообще) бабло и гнилые рейтинги зарабатывать.
    razved
  11. askort154 Сегодня, 15:35
    Пора нашей прокуратуре начать привлекать к ответственности таких " политиков", за подрыв безопасности государства.
    askort154
  12. Шалтай Сегодня, 15:37
    Заявление Явлинского наводит на мысли о России . Похоже , что западные санкции пагубно влияют . Только вот в чем именно ? . То-ли сульфазин в стране закончился , то-ли продолжается отток психиатров за рубеж .
    Шалтай
    1. avt Сегодня, 16:07
      Цитата: Шалтай
      То-ли сульфазин в стране закончился ,

      ,,Ох уж мне эта Моника Явлински" лечилась и наблюдалась в советских медзаведениях , аккурат после защиты диплома крыша то и съехала, а после победы капитализма всё больше в Германии отлёживается при сезонных обострениях.Вот видать после очередной лёжки выписался к выборам , а после них опять в больничку по весне bully
      avt
      1. Шалтай Сегодня, 16:20
        Цитата: avt
        ,,Ох уж мне эта Моника Явлински"

        Добрый вечер ! Немцы подкрутят болтики , на некоторое время хватает . Потом обратно начинает выдавать "инициативы" . Отец как-то долго не мог подобрать "ключики" к одному запойному доценту . Понял , что у того запой был проявлением мании !
        Так что у кого как проявляется . Диагноз этот весьма сложный . hi
        Шалтай
        1. avt Сегодня, 16:24
          Цитата: Шалтай
          Добрый вечер !

          hi
          Цитата: Шалтай
          Так что у кого как проявляется

          У
          ,,Ох уж мне эта Моника Явлински"
          ] Вроде маниакально -депрессивный психоз диагностировали , но настаивать не буду - узнал можносказать через вторые руки. Рассказывал его однокашник по институту.
          avt
          1. Шалтай Сегодня, 16:48
            Диагностировать МДП психиатрам часто не просто , т.к. от этого не прогрессирует деменция.
            Ни одного психбольного просто так подолгу не будут держать в цивильной психушке . Это либо от попытки скрыть диагноз врачами у сохранных больных из этических соображений , либо блат , чтобы не перевели в более строгое в отношении режима психиатрическое учреждение в связи с отсутствием положительной динамики лечения . winked
            Шалтай
  13. Berg Berg Сегодня, 15:38
    Крымчане предложили провести в ответ референдум в России - "Достоин ли Явлинский Российского гражданства и права проживания в России , да и не только он один!"
    Berg Berg
  14. Шалтай Сегодня, 15:39
    Цитата: askort154
    Пора нашей прокуратуре начать привлекать к ответственности таких " политиков", за подрыв безопасности государства.

    Ничего не получится . У него всегда есть алиби . Ознакомьтесь с его подлинной биографией .
    Шалтай
  15. SCHMEL Сегодня, 15:41
    Не, Григорий Алесеевич! В Крыму уже был!!! laughing В Аляске ещё не было! Там проявляйте свои способности по организациям референдума. Ваши избиратели и наглядно увидят: какой из Вас кандидат lol
    SCHMEL
  16. Симон Сегодня, 15:44
    Друзья, эта партия яблоко, которое созданное Явлинским, до того не российский продукт, с американской червоточинкой, из-за чего партия яблоко очень быстро гниет и воняет анти российским запахом. Не верю я им, они все делают против России, по американской указке.
    Симон
  17. Евродав Сегодня, 15:44
    Цитата: Тралл
    Явлинский ещё в политике? Вот это поворот.
    Я думал, что его электорат уже давно только помидоры на даче с огурцами smile

    Чего ж удивительного, на старость зарабатывает!
    Удивительно другое- нужна нам такая демократия, когда каждый червь может ляпнуть всё, что ему вздумается, в угоду своим хозяевам, наплевав на волеизявление народа и ему не будет ровным счётом ничего?
    Евродав
  18. Симон Сегодня, 15:45
    Цитата: parusnik
    Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», заявил, что как будущий кандидат в президенты РФ выступает за «организацию международной конференции и нового референдума по вопросу принадлежности Крыма»
    ...А на фик нам такой президент нужен?..Он так с помощью международных конференций и референдумов под международным,типа, контролем, всю страну разбазарит...


    Его вообще подпускать к выборам не надо на пушечный выстрел.
    Симон
  19. Злой 55 Сегодня, 15:46
    То ли видится ему, то ли кажется..Может Грише стоит чай с медком пить, нервы успокаивать, а не куражиться..
    Злой 55
  20. Туз Бубен Сегодня, 15:50
    Аллё...Дурницкая...Клиент созрел
    ..Ну да в принципе можно и повторный референдум...очень даже не помешает, причём при обильном нашествии западных наблюдателей,...Токмо деньги на бочку, Гриша...
    И,кстати, в ДНР и ЛНР , заодно , проведи...
    Туз Бубен
    1. Туз Бубен Сегодня, 16:27
      Ну и, чего уж там мелочится, по всей территории страны 404...
      Ну а дурницкой ещё раз напоминание...Шоу Мост гоу уон...
      Туз Бубен
  21. Евродав Сегодня, 15:50
    Цитата: Немезида
    В России пора принять закон о гражданстве идентичный тому.что существует в Саудовской Аравии и Непале...Пусть Явлинские с Новодворскими у себя в Польше командуют....

    Новодворской, слава Богу, уже черти командуют!
    Евродав
  22. Евродав Сегодня, 15:52
    Цитата: askort154
    Пора нашей прокуратуре начать привлекать к ответственности таких " политиков", за подрыв безопасности государства.

    Давно пора, а то черти распоясались!
    Евродав
  23. koshmarik Сегодня, 16:00
    Странно, но у всех, так называемых оппозиционеров, один и тот же ипохондрический синдром: уничтожить Россию, как государство: отдать Крым, Калининградскую обл., Курилы, Алтайский край, Севморпуть и т.д. и т.п. Ну тупые!
    koshmarik
  24. Severok Сегодня, 16:01
    Кудрин, Собчак, Макаревич, Явлинский... Список предателей пополняется.
    Severok
    1. leonid-zherebtcov Сегодня, 16:19
      "Военное обозрение" весьма неплохое "сито"... smile
      leonid-zherebtcov
    2. Burbon Сегодня, 16:53
      Цитата: Severok
      Кудрин, Собчак, Макаревич, Явлинский... Список предателей пополняется.

      они не предатели....они светлое будущее надеюсь эстонии или польши.....лишать гражданства их надо....
      Burbon
  25. изя топ Сегодня, 16:17
    провести референдум о выселении явлинского в какую-нибудь европу
    изя топ
  26. leonid-zherebtcov Сегодня, 16:17
    У этого любителя "яблок" никогда не было и не будет путних идей... feel
    leonid-zherebtcov
    1. Туз Бубен Сегодня, 16:23
      Точнее Путинских...)))
      Туз Бубен
  27. boriz Сегодня, 16:20
    Щаз, разбежались! Теперь каждый лузер будет просыпаться и требовать референдум. А он, между прочим, денег стоит.
    boriz
  28. Геркулесыч Сегодня, 16:21
    Банду "яблуко " вместе явлениялинским надо объявить иностранным агентом, и выводить из страны, за постоянные и непрекрощающиеся попытки дистабилизации положения в России! !!
    Геркулесыч
  29. aries2200 Сегодня, 16:22
    Этому клоуну пора к себе на родину в ЛЬвов ехать...там пиарить себя.
    aries2200
  30. kursk87 Сегодня, 16:28
    Любые сомнение о принадлежности Крыма следует воспринимать как попытка нарушить территориальную целостность РФ. На Явлинского хорошо бы дело завести. И ведь таких придурков в России много
    kursk87
  31. VladimirNET Сегодня, 16:35
    Цитата: Тралл
    Явлинский ещё в политике? Вот это поворот.

    Всевозможные предатели:
    либо успели вовремя своровать (они получали гранты за книгу, которой так и не было, вместе с Гайдаром), либо спонсируются западом - для противостояния России.

    PS. Явлинский (и яблоко) - расшифровываются как: "я явился сдаться западу". Все знают, что этот предатель также считал и считает Крым Украинским, и готов его отдать.
    VladimirNET
  32. Робин - Бобин Сегодня, 16:46
    Вечно догоняющий напомнил о себе ...
    Робин - Бобин
  33. Комментарий был удален.
  34. Туз Бубен Сегодня, 16:49
    Ну вот чёрт с ним , с будущим...
    Ради таких как Немцов, Явлинский, Навальный,готов сделать операцию по смене пола, и круглосуточно ошиваться на Крымском мосту...Велком...Даже до стрельбы не дойдёт, и так душонку, или что там у них осталось, вытрясу...
    Могу и на Керченском...Там всё ж гарантированней...
    Туз Бубен
  35. VladimirNET Сегодня, 16:56
    Цитата: Туз Бубен
    Ну да в принципе можно и повторный референдум...

    Вы не понимаете простого, что при любом исходе второго референдума - в выигрыше не Россия, а запад:
    1. Скажут - что не было свободы слова и виновата опять Россия.
    2. Этот (второй) референдум - опять какой-то не такой.
    3. Если процент будет ниже - скажут он тоже недействителен.
    4. Раз Россия сомневается - значит слаба и Крым нужно отжать.
    5. Деньги за второй референдум - из своего кармана заплатим.
    VladimirNET
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