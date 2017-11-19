В Крыму отвергли заявление Явлинского о необходимости повторного референдума

Новый референдум не нужен и бессмыслен. Тем более что мы получим тот же результат. Сегодня надо отстаивать выбор крымчан, а не кому-то что-то доказывать. Референдум, прошедший в марте, более чем доказал волю и стремление крымчан жить в России,

Прежде чем такое говорить, надо сначала самому приехать и посмотреть, как Крым развивается и как решаются все проблемы. Мы неоднократно говорили, что крымский референдум прошел в соответствии с нормами международного законодательства,