17:03 19 ноября

Президент Украины назвал свою страну «космической державой»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина достигла больших успехов в области освоения космического пространства, передает РИА Новости.



Порошенко напомнил, что «20 лет назад в этот день произошло историческое событие для независимой Украины – Леонид Каденюк на борту американского космического корабля "Колумбия" осуществил полет в Космос».


И с того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы,
написал он на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, именно украинские ракеты-носители «выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру, а Киев является активным участником международных космических программ».

Напомним, Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины. После распада СССР он получил гражданство России, однако в 1995-м поменял его на украинское.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Комментарии 47

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  1. Джек О’Нилл Сегодня, 16:05
    Ох сейчас реакция будет, что можно будет тоже смело становиться космонавтом. laughing
    Джек О’Нилл
    1. Primoos Сегодня, 16:09
      Космическая держава, которой правят космические идиеты, которые отличаются космической же глупостью!
      Primoos
      1. Тралл Сегодня, 16:30
        Толи ещё будет smile
        Тралл
        1. Монос Сегодня, 16:37
          И с того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы

          В их больнице, это очевидная, всем известная истина. laughing
          Монос
      2. 210окв Сегодня, 16:43
        Администрация.Можно побольше статей о наших достижениях и проблемах..Эта "космически ущербная территория " достала..
        Цитата: Primoos
        Космическая держава, которой правят космические идиеты, которые отличаются космической же глупостью!
        210окв
        1. Комментарий был удален.
    2. Вождь краснокожих Сегодня, 16:10
      Это точно. Никого же не волнует, что Медведев сказал, что у нас ВВП растет... Впрочем, может это он не о валовом продукте?!...
      Вождь краснокожих
      1. volodya Сегодня, 16:18
        Страна космических идиотов!И не только космических, я бы сказал "удивительно космических"! Там много таких!
        volodya
        1. avt Сегодня, 16:27
          Цитата: volodya
          Страна космических идиотов!

          Ну до этого с картинки там и вовсе мэром был Леня ,,Космос" bully
          avt
          1. Ami du peuple Сегодня, 16:47
            Цитата: avt
            Ну до этого с картинки там и вовсе мэром был Леня ,,Космос"
            Только Лёня "Космос" Черновецкий под веществами был, а нынешний дистиллированный bully
            Ami du peuple
      2. СРЦ П-15 Сегодня, 16:19
        Президент Украины назвал свою страну «космической державой»

        Странно: он пропустил слово "величайшей"!
        СРЦ П-15
        1. Ami du peuple Сегодня, 16:49
          Цитата: СРЦ П-15
          Президент Украины назвал свою страну «космической державой»

          Странно: он пропустил слово "величайшей"!
          Скорее, в слово "космическая" он вставил лишнюю букву "м" lol
          Ami du peuple
          1. Ami du peuple Сегодня, 17:02
            Цитата: Ami du peuple
            Скорее, в слово "космическая" он вставил лишнюю букву "м"
            Виноват, fool "с"
            Ami du peuple
      3. Primoos Сегодня, 16:27
        Цитата: Вождь краснокожих
        Это точно. Никого же не волнует, что Медведев сказал, что у нас ВВП растет... Впрочем, может это он не о валовом продукте?!...

        О вождь появился. Тебя папа не учил разве, что доносить не хорошо? Вождь-доносчик, это что-то новенькое. Что то не то из тебя выросло, о чем твой папа мечтал. Наверное. Или ты в папу пошел?
        Primoos
        1. Вождь краснокожих Сегодня, 16:58
          Вас так заинтересовал мой отец? Странные увлечения....
          Вождь краснокожих
    3. сибиралт Сегодня, 16:21
      УССР никогда державой не была, это на первое. А второго вна Украине пока не изобрели и совсем не подают. Только горилка, сало или семечки у кого деньги есть laughing
      сибиралт
      1. Pax tecum Сегодня, 16:51
        Фантомные боли от принадлежности к некогда великой державе, великим историческим событиям.., это можно еще понять, но не постсоветский период отдельно украинского существования, а не развития.
        Pax tecum
    4. Андрей К Сегодня, 16:23
      Цитата: Джек О’Нилл
      ...Ох сейчас реакция будет, что можно будет тоже смело становиться космонавтом...laughing

      Петро, после очередной попойки, вообразил себя звездонавтом lol
      Андрей К
      1. esaul Сегодня, 16:28
        "Да, да!...Савсэм белий! савсэм гарачий..." (с)
        esaul
  2. solzh Сегодня, 16:06
    Порошенко надо срочно в наркологический диспансер лечь, у него белочка!
    solzh
    1. Zibelew Сегодня, 16:08
      Он сказал: "Приехали!" и махнул стакан... А белки скакали вокруг него в хороводе и шептали улыбающимися мордочками: "космична держава, космична держава..." А за белкой начала уже и стрелка приходить fellow
      Zibelew
      1. LiSiCyn Сегодня, 16:32
        Цитата: Zibelew
        начала уже и стрелка приходить

        Ага , как в том анекдоте : Сидят 2-а мужика, пьют... Один , другому ... Слушай у меня , помойму "белочка" , я ,только что видел , как из соседнего дома 2-е собаки , вылетели и улетели... А с какого этажа вылетели ? С 4-го.. Не , это не наши собаки ... Это наркоманские wassat
        LiSiCyn
    2. Клебер Сегодня, 16:09
      Мне кажется наркология запоздала и теперь только психиатрический стационар.
      Клебер
      1. stas Сегодня, 16:40
        Порошенко надо отправить в космос завоевывать Луну, поскольку это будет ему сделать проще, чем вернуть Крым в Руину.
        stas
  3. Малый Сегодня, 16:08
    Ну петро насмешил laughing
    Малый
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:13
    Может быть, все-же КОМИЧЕСКОЙ державой? ?? lol
    Геркулесыч
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:14
    Ну если считать что в КНДР запускают ракеты с украинскими движками.То да. Правда пока американцам не достанется от этих ракет. laughing
    Наблюдатель2014
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:14
    А чего не межзвездной империей, или на такое заявление самогону не хватило? ??? fool
    Геркулесыч
  7. изя топ Сегодня, 16:15
    он сказал "поехали" и махнул стакан drinks
    изя топ
  8. Клебер Сегодня, 16:17
    Московская психиатрическая больница № 1 имени Н.А. Алексеева (до 1994 года имени П.П. Кащенко) просто обязана приколоться и выслать Порошенко официальное приглашение отдохнуть в её стенах.
    Клебер
  9. федоров Сегодня, 16:19
    Южмаш жалко, там сейчас забастовки - милое дело-работы нет, горбачевские времена отдыхают . . Денег еще давно Россия проплатила, а продукции ноль - парашник с радой не пускает...Скоро снова санки выпускать будут и котлы отопительные. sad из КОНКРЕТНОГО металла .
    федоров
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:25
      федоров
      Южмаш жалко, там сейчас забастовки - милое дело-работы нет, горбачевские времена отдыхают
      Ну так кто виноват? В России где продукцию покупали с Южмаша.Импортозаменили уже эту продукцию.Так что покойся с миром ЮЖМАШ. Аминь recourse
      Наблюдатель2014
      1. Ил-18 Сегодня, 16:44
        Всё равно жалко. И КБ Антонова жалко, и судоверфи николаевские жалко... Хотя, сколько специалистов уже разбежались по миру! Салюки с хуторянами идеологию деиндустриализации запустили, теперь, либо единое село, либо раздел на промышленную и селянскую части. Не факт, что вторая часть не останется майданутой.
        Ил-18
  10. рюрикович Сегодня, 16:19
    Меня терзают смутные сомнения - уж не украинский ли космонавт Гагаренко на борту американского( реклама спонсорам) корабля стал родоначальником космической эры человечества what wassat laughing laughing laughing
    рюрикович
  11. LPD17 Сегодня, 16:20
    а высказывания всех умалишенных должно цитироваться на ВО ???
    LPD17
  12. Сергей 777 Сегодня, 16:23
    Как постовщик комплектующих для ракет советского периода конечно!!! Но очевидно, что самостоятельные пуски она произвести не может)
    Сергей 777
    1. Ил-18 Сегодня, 16:47
      Тогда все 14 остальных республик бывшего Союза космические державы.
      Ил-18
      1. Идущий Сегодня, 17:03
        Когда то все 15 республик были космической страной , а теперь...
        Идущий
  13. mamont5 Сегодня, 16:25
    Ну а что? Порося как подопьет, так мозги в космос. А остальные укропитеки с него пример берут.
    mamont5
  14. Горный стрелок Сегодня, 16:26
    Ну закусывать же надо, Пётр Ляксеевич! Совсем вы себя не бережёте, на "боевом посту"
    Горный стрелок
    1. Идущий Сегодня, 17:02
      Если будет закусывать , тогда его не забирает , зря напиток переводит , а ему в космос хочется.
      Идущий
  15. panov_panov Сегодня, 16:33
    Страна Космической глупости.
    panov_panov
  16. sabakina Сегодня, 16:39
    Ну вот, терь можно и оттянуться на Порохе! Космическая гришь?
    sabakina
  17. Govorun Сегодня, 16:49
    Президент Украины назвал свою страну «космической державой»
    Ну за такое не грех и выпить...махнул рукой Петр Алексеич и добавил...НАЛИВАЙ.
    Govorun
  18. Berkut24 Сегодня, 16:52
    Кстати, сам Каденюк оказался далеко не "козлом". И в рассказе о своем полете правильно расставил все акценты. Поэтому про "украинский космос" рассказывает не Каденюк а Порошенко.
    Berkut24
  19. Данил Краснощеков Сегодня, 16:52
    Прошу прощения что не по теме, просто интересно, а многие знают что нам, гражданам РФ, положены страховые выплаты от внебюджетных фондов? Вот WATCH-HIT.RU , тут можно проверить сколько положено Вам выплат и от кого. Знайте и получайте всё, что положено Вам по закону!!! Всю жизнь живем в неведении, обидно до слёз.
    Данил Краснощеков
  20. Sergey53 Сегодня, 16:53
    Почему так назвал? Потому что им до космоса рукой подать?
    Sergey53
  21. Идущий Сегодня, 17:00
    Порошенко напомнил, что «20 лет назад в этот день произошло историческое событие для независимой Украины – Леонид Каденюк на борту американского космического корабля "Колумбия" осуществил полет в Космос».


    Скоро туда улетит вся Украина.
    Идущий
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