Президент Украины назвал свою страну «космической державой»

И с того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы,

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина достигла больших успехов в области освоения космического пространства, передает РИА Новости Порошенко напомнил, что «20 лет назад в этот день произошло историческое событие для независимой Украины – Леонид Каденюк на борту американского космического корабля "Колумбия" осуществил полет в Космос».написал он на своей странице в «Фейсбуке».По его словам, именно украинские ракеты-носители «выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру, а Киев является активным участником международных космических программ».Напомним, Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины. После распада СССР он получил гражданство России, однако в 1995-м поменял его на украинское.