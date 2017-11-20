Американский блеф в практике международной политики
Поклонники нынешнего американского президента всегда подчёркивают, что сегодня к управлению Соединёнными Штатами пришёл успешный бизнесмен, сделавший себе миллиардное состояние. Реже говорят о том, что основной успех Дональда Трампа отмечен в сфере популярных в Америке развлекательных шоу. Многолетнее увлечение этим бизнесом не прошло для Трампа бесследно. Под водительством нового президента американская международная политика стала инкубировать ложные оценки и впечатления, превалирующие над реальным содержанием. В ней появились элементы легкомысленности и откровенного блефа, так свойственные современным шоу.
Как Трамп торговал оружием в Саудовской Аравии
Всё это в полной мере проявилось уже во время первого зарубежного визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Здесь был и танец с саблями, исполненный американским гостем вместе с лидерами арабских стран, и метафизическое камлание над глобусом Земли с участием саудовского короля Сальмана, президента Египта Ас-Сиси и самого Трампа.
Со временем картинки этих действ отошли на второй план. Их затмили практические результаты визита. В саудовской столице была заключена рекордная в американской истории сделка по продаже вооружений. Об этом поторопился порадовать соотечественников официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«В Саудовской Аравии президент только что заключил крупнейшую единовременную сделку по обороне в американской истории, завершив переговоры о пакете (вооружений) на сумму более 109,7 миллиарда долларов», — написал Спайсер на своей страничке в Twitter. Новость застала врасплох агрессивных противников Трампа. Они даже расслабились от того, что в Америку идут саудовские деньги, и на время снизили градус критики Трампа.
Дотошные эксперты порылись в поисках текстов заключённых контрактов, но нашли только список вооружения, военного оборудования и услуг, с которым стороны согласились при ведении переговоров. Список большой. Есть там батарея комплексов противовоздушной и противоракетной обороны THAAD, зенитные ракетные комплексы Patriot, боевые машины пехоты Bradley, самоходные и буксируемые артиллерийские гаубицы и прочая радость для саудовских военных.
Против каждой позиции списка указывалась стоимость в американских долларах. Например, за батарею THAAD Саудовская Аравия согласилась заплатить Соединённым Штатам $13,5 миллиарда. Сумма, сопоставимая с недавними тратами саудовского королевства на закупку вооружений в течение целого года. Это обстоятельство заставило экспертов внимательно присмотреться к тому, что реально представляют собой разрекламированные результаты переговоров в Эр-Рияде.
Выяснилось, что по большей части это согласованные договоры о намерениях. Порой, они даже не носят окончательной конкретики. Как в случае с поставкой компанией Lockheed Martin целой серии корветов прибрежной зоны. Сумма этой поставки согласована — $6 миллиардов, точное количество кораблей, создаваемых в рамках проекта, — нет. Для практического контракта такое не характерно.
В дальнейшем выяснилось, что озвученная Белым домом программа будет реализовываться в течение десяти лет (с 2018 по 2027 г.), то есть выходит далеко за каденцию президента Трампа. В принципе, ситуация в практике торговли вооружений привычная. Как правило, вначале стороны согласовывают примерный пакет поставок, потом в протоколах намерений определяют их условия. На финишном этапе сделки заключаются контракты, где отражается всё — от подробной спецификации заказа до сроков его исполнения.
На любом из этих этапов возможны корректировки условий поставки, её стоимости, а то и вовсе отказ продолжать сделку. Меж тем, администрация Трампа преподнесла стране и миру согласованные в Эр-Рияде позиции, как окончательное решение, после которого на $ 110 миллиардов должны приятно зашелестеть американские кошельки. На самом деле, до этого ещё очень долгая дорога, с не совсем ясным концом.
«Китайское чудо» растворилось в формулировках текста
Пока эксперты разбирались в хитросплетениях саудовской сделки, президент Трамп обратил своё внимание на Дальний Восток и решил одним махом, что называется, вернуть с небес на землю Северную Корею. Летом Дональд Трамп заявил: «Терпение США по поводу действий Пхеньяна иссякло».
Это был первый намёк на военный удар по территории КНДР. По крайней мере, телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил, что «Дональд Трамп применит военную силу против Северной Кореи, если Пхеньян проведет очередной запуск баллистической ракеты или подземное ядерное испытание».
Вскоре это публично подтвердилось в выступлении помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера на форуме Центра новой американской безопасности в Вашингтоне. Генерал Макмастер заявил там: «Мы должны подготовить все возможные варианты и в ближайшие дни и недели усилить давление на Пхеньян».
Ко времени всех этих заявлений вблизи Корейского полуострова уже нарезали круги три авианосные группы США. Однако давление американцев лишь раззадоривало северных корейцев. Они не только не приостановили свои испытания, но стали показывать новые возможности ракет по дальности, высоте и прочим параметрам. Не помогли даже угрозы полного уничтожения Северной Кореи.
Авианосные соединения американцев и сегодня проводят учения в акваториях, близких к КНДР, но риторика американской администрации заметно пожухла. Трамп, как сейчас говорят, «сдулся» и снова заговорил о поиске дипломатического разрешения кризиса вокруг Северной Кореи. Американский блеф не поколебал Пхеньян. Мир это осознал и увидел в непоследовательности и нерешительности Трампа репутационные потери США. («Если не можешь ударить — не замахивайся».)
Картину, когда желаемое выдаётся за действительное, можно было наблюдать и в ходе завершившегося недавно турне президента Трампа по странам Азии. Здесь случилось несколько эпизодов явного блефа. Из них стоит особо выделить соглашение с Китаем, которое американские СМИ назвали «китайским чудом».
Как сообщила The Independent, в рамках визита президента Дональда Трампа в Пекин США и Китай подписали торговые соглашения на сумму 250 млрд. долларов. Новость была преподнесена как выдающаяся сенсация. Объявленная сделка позволяла подсократить чудовищно разросшийся торговый дисбаланс между странами.
Ожидалось резкое увеличение продаж Китаю реактивных двигателей, автозапчастей, энергоносителей, чипсетов и т.д. Экспертов новость насторожила сразу. Мир успел убедиться, насколько китайцы сложные переговорщики. И вдруг такая ничем не объяснимая податливость. Своим главным достижением Трамп объявил соглашение о китайских инвестициях в добычу природного газа на Аляске.
Строго говоря, добычей газа речь не ограничивалась. Китайцы берутся инвестировать 43 млрд. долларов не только в освоение газовых месторождений, но и в создание мощностей по производству сжиженного природного газа. В рамках проекта Китай будет ежегодно покупать у США 20 миллионов тонн СПГ. Такова американская трактовка достигнутого соглашения.
Памятуя о судьбе саудовских миллиардов, эксперты углубились в текст документа и нашли весьма странную формулировку. Её привело в своём сообщении американское агентство Bloomberg: «Китайская сторона высказала всего лишь «заинтересованность в возможности» покупки СПГ с Аляски.
При этом окончательное решение по инвестициям в этот проект и будущих закупках американского газа Пекин примет не ранее четвертого квартала 2019 года. Словом, впереди опять неопределённость, выданная за большой дипломатический успех американской администрации и лично президента Трампа.
По возвращении в Вашингтон внимание американцев переключилось на мировой энергетический рынок. Подконтрольное Соединённым Штатам (его во время острого кризиса семидесятых годов прошлого века США создали в противовес организации стран экспортеров нефти — ОПЕК) Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало сценарий развития мирового рынка нефти и газа до 2040 года.
Сценарий МЭА показывает чудесное превращение Соединенных Штатов в мировые лидеры по добыче нефти. Уже к 2025 году Америка будет добывать в сутки 16,8 млн. баррелей нефти против 12,3 млн. баррелей Саудовской Аравии и 10,5 млн. баррелей России. Российским нефтяникам определены совсем невесёлые перспективы. В долгосрочном плане их объемы будут падать — с нынешних 11,3 млн. баррелей в сутки до 8,6 млн. баррелей в 2040 году.
Печальную для россиян новость охотно растиражировали основные американские СМИ, убеждённые в том, что низкая цена на нефть не позволит России разработать месторождения углеводородов на шельфе. Зато в самих Соединённых Штатах чудесным образом возрастёт добыча сланцевой нефти.
Забавно, что прогресс нефтедобычи в США построен на росте цены нефти к 2025 году до 83 долларов за баррель (по курсу на конец 2016 года), а к 2040 году — до 111 долларов. Эксперты ОПЕК удивились такой откровенной манипуляции прогнозом цены на нефть (для России она упадёт, для Америки — вырастет).
Они оперируют совсем другими данными. Сегодня разведанные запасы нефти России составляют почти 16 млрд. тонн. В Америке подтверждаются запасы только на 4,5 млрд. — втрое ниже российских. ОПЕК прогнозирует сохранение за Россией лидирующих позиций на рынке нефти и рост добычи примерно на процент от нынешнего уровня. Так провалилась очередная попытка американцев выдать желаемое за действительное.
Вообще-то, блеф пришёл в нашу лексику из карточной игры. Там блефуют игроки с откровенно слабыми картами. Сдается, в американской колоде поубавилось козырей, коль скоро США всё чаще блефуют в международной политике, несмотря на очевидные репутационные потери.
Как Трамп торговал оружием в Саудовской Аравии
Всё это в полной мере проявилось уже во время первого зарубежного визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Здесь был и танец с саблями, исполненный американским гостем вместе с лидерами арабских стран, и метафизическое камлание над глобусом Земли с участием саудовского короля Сальмана, президента Египта Ас-Сиси и самого Трампа.
Со временем картинки этих действ отошли на второй план. Их затмили практические результаты визита. В саудовской столице была заключена рекордная в американской истории сделка по продаже вооружений. Об этом поторопился порадовать соотечественников официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«В Саудовской Аравии президент только что заключил крупнейшую единовременную сделку по обороне в американской истории, завершив переговоры о пакете (вооружений) на сумму более 109,7 миллиарда долларов», — написал Спайсер на своей страничке в Twitter. Новость застала врасплох агрессивных противников Трампа. Они даже расслабились от того, что в Америку идут саудовские деньги, и на время снизили градус критики Трампа.
Дотошные эксперты порылись в поисках текстов заключённых контрактов, но нашли только список вооружения, военного оборудования и услуг, с которым стороны согласились при ведении переговоров. Список большой. Есть там батарея комплексов противовоздушной и противоракетной обороны THAAD, зенитные ракетные комплексы Patriot, боевые машины пехоты Bradley, самоходные и буксируемые артиллерийские гаубицы и прочая радость для саудовских военных.
Против каждой позиции списка указывалась стоимость в американских долларах. Например, за батарею THAAD Саудовская Аравия согласилась заплатить Соединённым Штатам $13,5 миллиарда. Сумма, сопоставимая с недавними тратами саудовского королевства на закупку вооружений в течение целого года. Это обстоятельство заставило экспертов внимательно присмотреться к тому, что реально представляют собой разрекламированные результаты переговоров в Эр-Рияде.
Выяснилось, что по большей части это согласованные договоры о намерениях. Порой, они даже не носят окончательной конкретики. Как в случае с поставкой компанией Lockheed Martin целой серии корветов прибрежной зоны. Сумма этой поставки согласована — $6 миллиардов, точное количество кораблей, создаваемых в рамках проекта, — нет. Для практического контракта такое не характерно.
В дальнейшем выяснилось, что озвученная Белым домом программа будет реализовываться в течение десяти лет (с 2018 по 2027 г.), то есть выходит далеко за каденцию президента Трампа. В принципе, ситуация в практике торговли вооружений привычная. Как правило, вначале стороны согласовывают примерный пакет поставок, потом в протоколах намерений определяют их условия. На финишном этапе сделки заключаются контракты, где отражается всё — от подробной спецификации заказа до сроков его исполнения.
На любом из этих этапов возможны корректировки условий поставки, её стоимости, а то и вовсе отказ продолжать сделку. Меж тем, администрация Трампа преподнесла стране и миру согласованные в Эр-Рияде позиции, как окончательное решение, после которого на $ 110 миллиардов должны приятно зашелестеть американские кошельки. На самом деле, до этого ещё очень долгая дорога, с не совсем ясным концом.
«Китайское чудо» растворилось в формулировках текста
Пока эксперты разбирались в хитросплетениях саудовской сделки, президент Трамп обратил своё внимание на Дальний Восток и решил одним махом, что называется, вернуть с небес на землю Северную Корею. Летом Дональд Трамп заявил: «Терпение США по поводу действий Пхеньяна иссякло».
Это был первый намёк на военный удар по территории КНДР. По крайней мере, телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил, что «Дональд Трамп применит военную силу против Северной Кореи, если Пхеньян проведет очередной запуск баллистической ракеты или подземное ядерное испытание».
Вскоре это публично подтвердилось в выступлении помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера на форуме Центра новой американской безопасности в Вашингтоне. Генерал Макмастер заявил там: «Мы должны подготовить все возможные варианты и в ближайшие дни и недели усилить давление на Пхеньян».
Ко времени всех этих заявлений вблизи Корейского полуострова уже нарезали круги три авианосные группы США. Однако давление американцев лишь раззадоривало северных корейцев. Они не только не приостановили свои испытания, но стали показывать новые возможности ракет по дальности, высоте и прочим параметрам. Не помогли даже угрозы полного уничтожения Северной Кореи.
Авианосные соединения американцев и сегодня проводят учения в акваториях, близких к КНДР, но риторика американской администрации заметно пожухла. Трамп, как сейчас говорят, «сдулся» и снова заговорил о поиске дипломатического разрешения кризиса вокруг Северной Кореи. Американский блеф не поколебал Пхеньян. Мир это осознал и увидел в непоследовательности и нерешительности Трампа репутационные потери США. («Если не можешь ударить — не замахивайся».)
Картину, когда желаемое выдаётся за действительное, можно было наблюдать и в ходе завершившегося недавно турне президента Трампа по странам Азии. Здесь случилось несколько эпизодов явного блефа. Из них стоит особо выделить соглашение с Китаем, которое американские СМИ назвали «китайским чудом».
Как сообщила The Independent, в рамках визита президента Дональда Трампа в Пекин США и Китай подписали торговые соглашения на сумму 250 млрд. долларов. Новость была преподнесена как выдающаяся сенсация. Объявленная сделка позволяла подсократить чудовищно разросшийся торговый дисбаланс между странами.
Ожидалось резкое увеличение продаж Китаю реактивных двигателей, автозапчастей, энергоносителей, чипсетов и т.д. Экспертов новость насторожила сразу. Мир успел убедиться, насколько китайцы сложные переговорщики. И вдруг такая ничем не объяснимая податливость. Своим главным достижением Трамп объявил соглашение о китайских инвестициях в добычу природного газа на Аляске.
Строго говоря, добычей газа речь не ограничивалась. Китайцы берутся инвестировать 43 млрд. долларов не только в освоение газовых месторождений, но и в создание мощностей по производству сжиженного природного газа. В рамках проекта Китай будет ежегодно покупать у США 20 миллионов тонн СПГ. Такова американская трактовка достигнутого соглашения.
Памятуя о судьбе саудовских миллиардов, эксперты углубились в текст документа и нашли весьма странную формулировку. Её привело в своём сообщении американское агентство Bloomberg: «Китайская сторона высказала всего лишь «заинтересованность в возможности» покупки СПГ с Аляски.
При этом окончательное решение по инвестициям в этот проект и будущих закупках американского газа Пекин примет не ранее четвертого квартала 2019 года. Словом, впереди опять неопределённость, выданная за большой дипломатический успех американской администрации и лично президента Трампа.
По возвращении в Вашингтон внимание американцев переключилось на мировой энергетический рынок. Подконтрольное Соединённым Штатам (его во время острого кризиса семидесятых годов прошлого века США создали в противовес организации стран экспортеров нефти — ОПЕК) Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало сценарий развития мирового рынка нефти и газа до 2040 года.
Сценарий МЭА показывает чудесное превращение Соединенных Штатов в мировые лидеры по добыче нефти. Уже к 2025 году Америка будет добывать в сутки 16,8 млн. баррелей нефти против 12,3 млн. баррелей Саудовской Аравии и 10,5 млн. баррелей России. Российским нефтяникам определены совсем невесёлые перспективы. В долгосрочном плане их объемы будут падать — с нынешних 11,3 млн. баррелей в сутки до 8,6 млн. баррелей в 2040 году.
Печальную для россиян новость охотно растиражировали основные американские СМИ, убеждённые в том, что низкая цена на нефть не позволит России разработать месторождения углеводородов на шельфе. Зато в самих Соединённых Штатах чудесным образом возрастёт добыча сланцевой нефти.
Забавно, что прогресс нефтедобычи в США построен на росте цены нефти к 2025 году до 83 долларов за баррель (по курсу на конец 2016 года), а к 2040 году — до 111 долларов. Эксперты ОПЕК удивились такой откровенной манипуляции прогнозом цены на нефть (для России она упадёт, для Америки — вырастет).
Они оперируют совсем другими данными. Сегодня разведанные запасы нефти России составляют почти 16 млрд. тонн. В Америке подтверждаются запасы только на 4,5 млрд. — втрое ниже российских. ОПЕК прогнозирует сохранение за Россией лидирующих позиций на рынке нефти и рост добычи примерно на процент от нынешнего уровня. Так провалилась очередная попытка американцев выдать желаемое за действительное.
Вообще-то, блеф пришёл в нашу лексику из карточной игры. Там блефуют игроки с откровенно слабыми картами. Сдается, в американской колоде поубавилось козырей, коль скоро США всё чаще блефуют в международной политике, несмотря на очевидные репутационные потери.
Автор: Геннадий Грановский
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