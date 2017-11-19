Мацеревич усмотрел связь между провокационными действиями КНДР и «российской агрессией»
Глава польского оборонного ведомства Антони Мацеревич отыскал связь между провокационными действиями Пхеньяна и агрессивными планами Москвы, которые ужа начали воплощаться в жизнь, передает РИА Новости.
По его словам, осознание этого факта важно для понимания дальнейших шагов Кремля, «масштаба агрессии и планов России, которые ныне воплощаются».
В последнее время ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по Пхеньяну в случае войны. Руководство Северной Кореи в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на небывало жесткие санкции Совбеза ООН.
С польской точки зрения, действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России,заявил министр обороны во время своего пребывания в Канаде.
По его словам, осознание этого факта важно для понимания дальнейших шагов Кремля, «масштаба агрессии и планов России, которые ныне воплощаются».
Это уже не холодная война, а нечто большее,подытожил Мацеревич.
В последнее время ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по Пхеньяну в случае войны. Руководство Северной Кореи в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на небывало жесткие санкции Совбеза ООН.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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