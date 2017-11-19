17:03 19 ноября

Мацеревич усмотрел связь между провокационными действиями КНДР и «российской агрессией»

Глава польского оборонного ведомства Антони Мацеревич отыскал связь между провокационными действиями Пхеньяна и агрессивными планами Москвы, которые ужа начали воплощаться в жизнь, передает РИА Новости.



С польской точки зрения, действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России,
заявил министр обороны во время своего пребывания в Канаде.


По его словам, осознание этого факта важно для понимания дальнейших шагов Кремля, «масштаба агрессии и планов России, которые ныне воплощаются».

Это уже не холодная война, а нечто большее,
подытожил Мацеревич.

В последнее время ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по Пхеньяну в случае войны. Руководство Северной Кореи в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на небывало жесткие санкции Совбеза ООН.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Тралл Сегодня, 16:32
    Он как и Петя общается с космосом напрямую smile
    Тралл
    1. Logall Сегодня, 16:34
      Цитата: Тралл
      Он как и Петя общается с космосом напрямую smile

      У этого, что тоже кастрюля на башке?
      По-моему они просто любят облизывать полосатый ''бампер''!
      Logall
      1. LiSiCyn Сегодня, 16:42
        У него , по ходу , целая "бронированная" утятница... Что бы РУССКИЕ спутники , излучением не пробили lol
        LiSiCyn
        1. Идущий Сегодня, 16:56
          Цитата: Тралл
          Он как и Петя общается с космосом напрямую smile


          Скорее он живет там.
          Идущий
      2. Николай Грек Сегодня, 16:56

        У этого, что тоже кастрюля на башке?

        генетическая неполноценность одинаковая с хохлами!!! wassat wassat laughing laughing laughing
        Николай Грек
    2. Монос Сегодня, 16:40
      С польской точки зрения, действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России,

      А вот и голос из соседней с Украиной палаты. laughing
      Монос
    3. poquello Сегодня, 16:45
      Цитата: Тралл
      Он как и Петя общается с космосом напрямую smile

      их уже набралось - в Кащенко все не влезут
      poquello
      1. Ami du peuple Сегодня, 16:52
        Вдумайтесь, поляк в Канаде делает заявление по Северной Корее! Как стал тесен этот мир! bully
        Ami du peuple
    4. василий50 Сегодня, 16:54
      Мы не видим и не слышим вменяемых или как говорят *простых поляков*. Мы видим и слышим в телевизоре только тех кто вякает с экранов или делает заявление от имени поляков и от имени Польши.
      Отсюда и столько презрения и откровенного неприятия ко ВСЕМ полякам.
      василий50
    5. solzh Сегодня, 17:00
      Мне Антони Мацеревич напоминает Джеймса Винсента Форрестола, который 22 мая 1949 года выбросился из окна 16-­го этажа военно-морского госпиталя с криком "Русские идут!". Все-таки русофобия вещь смертельная
      solzh
    6. сибиралт Сегодня, 17:01
      Нам кажется, что мацеревичи безумны. Тут спор неуместен. Рыба гниет с голову, как и вся англо -
      саксонская идеология. Сила в массах. Не хватает "буйных" вожаков. Но они бывают, как правило, бывают раз в сто лет. hi
      сибиралт
  2. LiSiCyn Сегодня, 16:39
    Во-во... Поляки , все больше начинают , напоминать "великоукров"... Деградация , на лицо..
    LiSiCyn
  3. poquello Сегодня, 16:44
    однако риторический вопрос - как сильно надо ударить по голове чтобы развязались шнурки на ботинках
    poquello
    1. Клебер Сегодня, 16:47
      В психиатрических больницах пациентам шнурки иметь не положено.
      Клебер
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:55
    Видать в польше , в каждое яблоко шприцем вкачивают по стакану спирта wassat , поэтому сьел пару яблок, и понес беспросветную чушь! lol Два в одном-выпивка и закуска! lol
    Геркулесыч
  5. Данил Краснощеков Сегодня, 16:56
    Прошу прощения что не по теме, просто интересно, а многие знают что нам, гражданам РФ, положены страховые выплаты от внебюджетных фондов? Вот WATCH-HIT.RU , тут можно проверить сколько положено Вам выплат и от кого. Знайте и получайте всё, что положено Вам по закону!!! Всю жизнь живем в неведении, обидно до слёз.
    Данил Краснощеков
  6. федоров Сегодня, 16:57
    Вроде морщины на лбу и борода есть, а такую чушь несет. Его наверное жаба давит, что усилиями РУССКOГО солдата и Суворова, Польша была в составе Российской империи дo 1917 -го года. request Спасали Мы их , а не лечили...
    федоров
  7. изя топ Сегодня, 16:58
    осознание этого факта важно для понимания дальнейших шагов Кремля, «масштаба агрессии и планов России, которые ныне воплощаются».
    это он ещё не все планы знает bully
    изя топ
  8. samarin1969 Сегодня, 16:59
    Подчеркнуто обходят стороной тему связей Китая и КНДР.... Лай "мацареллы" строго по "мейнстрим" для поднятия своего рейтинга. Трудно представить себе политика из Европы, который бы не вставил свой "гав" против России...
    samarin1969
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