20:21 19 ноября

ВСУ стягивают к линии соприкосновения танки и артиллерию

Разведка Донецкой народной республики обнаружила 23 единицы артиллерийских систем крупного калибра и танков украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости сообщение заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

Архивное фото

Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного вооружения противника вдоль линии соприкосновения войск. Так, в районах: Каменка – выявлены позиции трех 2С9 "Нона-С"… в Авдеевском лесу выявлены позиции двух танков… Мемрик – отмечено прибытие пяти танков для последующего их выдвижения к линии соприкосновения войск,
сказал Басурин.


Кроме того, в Кураховке, расположенной в 13-ти км от линии соприкосновения, «отмечается прибытие трех 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" и пяти 122-мм САУ "Гвоздика"», добавил представитель командования.

Он также сообщил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один военнослужащий армии Донецкой республики.

При защите республики погиб один военнослужащий ДНР,
сказал Басурин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. solzh Сегодня, 17:11
    ВСУ делает большую ошибку. Зря они нагнетают и без того сложную обстановку.
    solzh
    1. Монос Сегодня, 17:17
      Похоже, хохлы заказ из Госдепа получили - обострить до предела ситуацию на Донбассе до марта.
      Монос
      1. Идущий Сегодня, 17:33
        Без согласования с кураторами , они даже сапоги не почистят , а тут такое.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 17:40
          Цитата: Идущий
          Без согласования с кураторами , они даже сапоги не почистят , а тут такое.

          Вот тебе и месседж трампа, а также заявление комбатов и т.д. и т.п... Не исключено, что авиацию задействует...
          На этот раз они подготовиться намного лучше! Ждать беды...
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 17:42
            Нагнетается обстановка , что бы раздражать Россию и постоянно можно было цепляться и усиливать санкции.
            Идущий
            1. Logall Сегодня, 17:46
              Почему-то Мне кажется, что на этот раз всё серьезнее будет. Янки решили втянуть в эту войну России, во что бы то ни стало... Для этого нужен Явный перевес Сил в сторону всу!
              Logall
              1. Идущий Сегодня, 17:47
                Есть такое предчувствие , сложно все очень , идет игра нервов.
                Идущий
              2. dvina71 Сегодня, 18:14
                Цитата: Logall
                Янки решили втянуть в эту войну России, во что бы то ни стало..

                НУ втянут.. Пехоты у ВСН хватает.. Включится российская ПВО и ракетноартиллерийские удары.. Как долго после этого пехота ВСУ будет не драпать?
                У всу только один вариант..быстро..очень быстро занять Донецк и Луганск.
                dvina71
                1. Logall Сегодня, 18:19
                  Цитата: dvina71
                  НУ втянут

                  Дык это и есть цель: мощный информационно политический повод для дальнейшего демонизирования России! Мол, вот, Россия ввела войска в суверенное государство...
                  Суть в том, чтобы отвернуть всех тех кто еще не отвернулся...!
                  Logall
                  1. dvina71 Сегодня, 18:22
                    Цитата: Logall
                    Суть в том, чтобы отвернуть всех тех кто еще не отвернулся...!

                    Как правильно было замечено в более ранних комментариях.. не отворачиваются только от сильных. После того что творилось и творится в Сирии.. это добавит к "отрицательной карме" РФ сущий пустяк.)))
                    dvina71
                    1. Logall Сегодня, 18:26
                      Тогда, что мешает ввести войска сейчас, дабы предупредить человеческие жертвы?
                      Logall
                      1. dvina71 Сегодня, 18:35
                        Цитата: Logall
                        Тогда, что мешает ввести войска сейчас, дабы предупредить человеческие жертвы?

                        А что мешало Сталину отдать приказ о нападении на Германию первым. Он ведь хотел..призывал к этому Францию..,Англию.. всех кто подписался защищать Чехословакию.Все очень просто - начавший войну находится в проигрышной ситуации.
                        dvina71
                    2. Logall Сегодня, 18:51
                      Цитата: dvina71
                      начавший войну находится в проигрышной ситуации.

                      Вот Об этом я вам и толкую: Украина решает свой внутренний конфликт! Идет гражданская война! И любое вмешательство России будет расценено как вмешательство из вне...! Путин заявлял на весь мир, что Донбасс является частью Украины... Также он признал легитимность власти Порошенко когда подписывал с ним договор ''о Минском сговоре''... Поэтому и ввод наших войск будет фактическим объявлением войны... Чего США собственно и добивается...!
                      Нужно было признавать Республики раньше... Теперь только помощь в виде вооружений...
                      Logall
                      1. dvina71 Сегодня, 19:01
                        Цитата: Logall
                        акже он признал легитимность власти Порошенко когда подписывал с ним договор ''о Минском сговоре''...

                        Может покажите мне подпись Путина под таким договором?
                        dvina71
                  2. Logall Сегодня, 19:13
                    Сам Путин конечно же его не подписывал, зато это делал господин зурабов! Тогда еще посол на Украине от Российской Федерации] или вы хотите сказать, что он сделал это тайком от Путина?
                    И опять же Путин вёл переговоры непосредственно напрямую с Порошенко...
                    Что же вы к мелочам цепляетесь?
                    Logall
          2. Orionvit Сегодня, 19:56
            Цитата: Logall
            Не исключено, что авиацию задействует.

            Все "два" самолёта? Если по существу, то боевую авиацию на украине показать можно, а вот применить, уже проблематично. Самолётам (так же, как и боеприпасам), по 40 лет, без ремонта, надлежащего обслуживания и без нормальных лётчиков.
            Orionvit
        2. Лелёк Сегодня, 18:42
          Цитата: Идущий
          Без согласования с кураторами , они даже сапоги не почистят , а тут такое.


          На фото рядом с Басуриным наблюдатели ОБСЕ. Опять будут докладывать в свой штаб, что ополченцы сами себя обстреляли?
          Судя по накалу обстановки, Вашингтон дал отмашку Киеву замутить в канун Нового Года. Все эти посещения американскими генералами "серой зоны" и подразделений ВСУ на передке не спроста. На этом фоне интересно письмо солдата янки Пентагону.
          Лелёк
      2. Монос Сегодня, 18:02
        Александр, Виктор, моё почтение! hi
        Цель простая - ВЫБОРЫ. Будут брошены все силы, чтобы повлиять на них в нужную амерам сторону. Будут и провокации, и взрывы, и кровь на Донбассе, и подкуп, и прямое вмешательство. Надеюсь, мы к этому готовы.
        Монос
        1. Идущий Сегодня, 18:46
          Добрый вечер Виктор! , мы то ко всему готовы , а вот каково там людям находиться и как все это разрулить.
          Идущий
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:56
          Монос hi
          Цель простая - ВЫБОРЫ. Будут брошены все силы
          100% Так и будет.А вот что наши предпримут.И главное как предпримут.Вот в чём вопрос.Ибо игры в озабоченность как это покультурней сказать.Поднадоели уже.
          Наблюдатель2014
      3. антивирус Сегодня, 18:11
        неужто так много заказали купить ЛДНР у кохлов.
        и как столько продать без большого наступления-отступления?
        антивирус
      4. alexmach Сегодня, 19:06
        А вот смысл её на зиму обострять то? Говорят там осенью-зимой-весной воевать сложно. Максимум будут артиллерийские дуэли.
        alexmach
      5. starogil Сегодня, 19:39
        Может и получили, только и руководители ЛДНР, похоже, руководствуются, на свою беду,
        указивками нашего Гаранта-кунктатора.
        starogil
    2. 210окв Сегодня, 17:17
      Это мы так считаем.Они считают обратное-для них главное это силовое решение проблемы.Два года кремлевские дали возможность им восстановится и укрепить силы.Сейчас пожинаем.
      Цитата: solzh
      ВСУ делает большую ошибку. Зря они нагнетают и без того сложную обстановку.
      210окв
      1. Идущий Сегодня, 17:32
        Цитата: Монос
        Похоже, хохлы заказ из Госдепа получили - обострить до предела ситуацию на Донбассе до марта.


        Да и все это готовится к нашим выборам.
        Идущий
        1. 210окв Сегодня, 17:35
          Нет,наверное к laughing чемпионату по футболу...
          Цитата: Идущий
          Цитата: Монос
          Похоже, хохлы заказ из Госдепа получили - обострить до предела ситуацию на Донбассе до марта.


          Да и все это готовится к нашим выборам.
          210окв
          1. Идущий Сегодня, 17:37
            Как дальнейшее следствие да , хотят иметь постоянный раздражитель для России.
            Идущий
        2. alexmach Сегодня, 19:51
          А что там у вас с выборами? Вы считаете, что там возможны неожиданности, большие чем Ксюша Собчак?
          alexmach
          1. Идущий Сегодня, 19:58
            Да , там происходит большая активность и создание ситуаций , предполагающих народное восстание , по их мнению , а Ксюша - ноль.
            Идущий
      2. Vita VKO Сегодня, 17:53
        Ни чего они не сделают. Прекрасно понимают, чем может закончится попытка наступления. Сколько бы им не платили, но жить они очень хотят. Это запасы на зиму для совершения диверсий и провокаций. Именно за это им и платят кураторы. Кураторы из ЦРУ хоть и циничные , но без тараканов в голове и точно знают где границы дозволенного, да и Путин этого не скрывает.
        Vita VKO
        1. Orionvit Сегодня, 20:01
          Цитата: Vita VKO
          Сколько бы им не платили, но жить они очень хотят.

          У тех кто наступает, не спрашивают, что они хотят. Тем более на украине. Тем более, водки много.
          Orionvit
      3. dvina71 Сегодня, 18:17
        Цитата: 210окв
        Два года кремлевские дали возможность им восстановится и укрепить силы.Сейчас пожинаем.

        А ВСН значит курили бамбук все это время.. ВЫ хоть сравните кто и чем противостоял ВСУ в 14г.. Более менее успехи начались когда начали появляться армейские структуры..особенно арта.. А сейчас ВСН по сути структура ВС РФ, если судить по организации ,вооружению и форме.
        dvina71
        1. alexmach Сегодня, 20:02
          У них все-таки возможности ресурсные очень сильно разные.
          alexmach
      4. alexmach Сегодня, 19:50
        Они считают обратное-для них главное это силовое решение проблемы

        Ну я даже не знаю. По-моему в 2014 году им четко дали понять, что никакого силового решения им провести не дадут. Что принципиально то поменялось, что бы в этот раз у них силовое решение вышло?
        alexmach
  2. Немезида Сегодня, 17:13
    С самого начала было понятно,что Киев не станет выполнять Минские соглашения....Минские соглашения - ошибка кремля...
    Немезида
    1. Primoos Сегодня, 17:18
      Цитата: Немезида
      С самого начала было понятно,что Киев не станет выполнять Минские соглашения....Минские соглашения - ошибка кремля...

      Минские соглашения, ошибка Параши. В кремле прекрасно понимали о невыполнимости. Но качественно загнали крысу в угол.
      Primoos
      1. Немезида Сегодня, 17:21
        Киеву это соглашения не мешают вообще,от слова совсем...В Киеве и раньше заявляли,что : Им нужны Крым и Донбасс без русских....Минские соглашения никак не мешают Киеву уничтожать русское население Донбасса ( а там русских большинство ) огнем артиллерии...Так что Минск это ошибка именно кремля,если не сказать преступление...
        Немезида
        1. Идущий Сегодня, 17:38
          Минские соглашения, ошибка Параши. В кремле прекрасно понимали о невыполнимости. Но качественно загнали крысу в угол.


          Это так , но продолжают гибнуть люди.
          Идущий
    2. AwaZ Сегодня, 17:38
      не надо так с плеча рубить. Во первых не Россия и не Новороссия обращались с предложением переговоров. ТАм однозначно обозначена позиция России и Новороссии в качестве победителей. Условия навязанные украинской хунте однозначно были ими не выполнимы- это понятно . Однако , гарантами выполнения выступали Германия и Франция. Не выполнение хунтой договора- это демонстрация беспомощности политиков этих стран. Не все это понимают, но видят все же кое кто .
      Ошибка России в том что власти пытаются договариваться с " партнерами" по закону , по хорошему. Да, жизнь учит плохо, но действовать нагло и цинично , у властей РФ не хватает крутости " фаберже". ПОэтому такая фигня.
      В 50 -60 и даже чуток в начале 70-х в той же ООН, все резолюции исходящие от СССР имели всегда подавляющую поддержку от мирового сообщества и не приходилось прибегать к каким то ухищрениям что б добиться своего . Сейчас рейтинг РФ ниже плинтуса . И никто не поддержит, даже самую правильную и разумную инициативу. Тут , либо снова всё сливать , либо надо бороться и повышать рейтинг уважения. К сожалению получается за счет жизней русских людей.
      В нормальных условиях , при соблюдении всех международных законов, хунта на Украине давно должна уже быть уничтожена ООН и главари сидеть . ОДнако сейчас там все по понятиям решается и что то изменить сложно в одиночку, но повторяюсь - либо всех сдавать либо бороться
      AwaZ
      1. Немезида Сегодня, 19:11
        Минскими соглашениями кремль загнал себя в проигравшие. Минск дал Киеву время мобилизовать ,обучить и оснастить армию,а кремлю эти соглашения не дали ничего,кроме гибели сотен русских в Донбассе,от бандеровских артобстрелов...
        Немезида
  3. Ирек Сегодня, 17:13
    Кураторы "хорошие" и с опытом...
    Ирек
    1. Молодой_Коммунист Сегодня, 18:12
      Цитата: Ирек
      Кураторы "хорошие" и с опытом...

      Почему никто не слушает русских кураторов и агентов влияния в Ливии, Сирии, Израиле и Украине, а слушают американских?
      Молодой_Коммунист
      1. хрыч Сегодня, 18:28
        Цитата: Молодой_Коммунист
        Почему никто не слушает русских кураторов и агентов влияния в Ливии, Сирии, Израиле и Украине, а слушают американских?

        А почему Хафтар ливийский нас слушает, почему Асад сирийских нас слушает, почему Захарченко и Плотницкий нас слушают, а американцев не слушают? А? С Израилем все ясно, а вот болгары наслушались американцев и труба тю, тю ... Если слушаете сами кого ни поподя, мы при чем?
        хрыч
  4. Симон Сегодня, 17:20
    Не иметься Порошенко, опять хочет своих горе вояк в котел загнать! fool
    Симон
  5. Горный стрелок Сегодня, 17:21
    Это все, пардон, мышиная возня... В плане масштабов "концентрации". Взвод туда, пол-батареи - сюда. Это военному человеку говорит лишь о том, что никакой РЕАЛЬНОЙ концентрации сил и средств ВСУ - не происходит. Попытки запасти боеприпасы в серьезном количестве кончаются плохо. тем более мерзко выглядит постоянный "беспокоящий" огонь, тем более по жилым постройкам. И из жилой зоны. Чтобы "ответка" прилетала по жителям.
    Горный стрелок
    1. Идущий Сегодня, 17:35
      И из жилой зоны. Чтобы "ответка" прилетала по жителям.


      Да , это все для провокаций.
      Идущий
    2. Балу Сегодня, 20:17
      Цитата: Горный стрелок
      Это все, пардон, мышиная возня... В плане масштабов "концентрации". Взвод туда, пол-батареи - сюда. Это военному человеку говорит лишь о том, что никакой РЕАЛЬНОЙ концентрации сил и средств ВСУ - не происходит. Попытки запасти боеприпасы в серьезном количестве кончаются плохо. тем более мерзко выглядит постоянный "беспокоящий" огонь, тем более по жилым постройкам. И из жилой зоны. Чтобы "ответка" прилетала по жителям.

      Рискну предположить тоже самое. Может они одно и тоже таскают туда сюда, как передвижное шапито? Гораздо важнее нечаянные пожары и взрывы на складах боеприпасов к этим самым танкам и пушкам. С какого максимального расстояния снайпер может попасть в ящик со снарядами, при их открытом хранении?
      Балу
      1. Голован Джек Сегодня, 20:20
        Цитата: Балу
        С какого максимального расстояния снайпер может попасть в ящик со снарядами, при их открытом хранении?

        С полуметра где-то... только вот зачем снайперу попадать в ящик со снарядами? belay
        Голован Джек
  6. лаврентий павлович Сегодня, 17:38
    Этот цирк уже надоел. А здесь еще кто то обсуждает эти бредни. Каждый день одно и тоже, каждый день кого то стягивают, куда то стреляют ( из тысячи запущенных по Донецку снарядов погиб один мирный житель). Такое впечатление, что всех все устраивает, журналюги на каждый день обеспечены писаниной, бандеровцы бабло отмывают, полосатикам удобно дергать за киевские веревочки и давить на Россию, в Кремле то же по барабану, властям ЛДНР - дорвались до власти, хоть такой, а вот на людей всем наплевать. Политически ничего не разрешится, только ребенок может поверить. Власть в Киеве никто не сменит, в отличии от трусливого Януковича, поросенок власть не отдаст и разгонит новый майдан, если он еще соберется, если не нацгвардией, так танками. Нас стращают, что война России с Украиной выгодна только Западу- бред, с Украиной никто воевать не собирается, а вот сделать чистку и уничтожить бандеровцев, которые к славянам не имеют никакого отношения, это благое дело и пойдет на укрепление отношений России и Украины.
    лаврентий павлович
    1. Идущий Сегодня, 17:46
      Нас стращают, что война России с Украиной выгодна только Западу- бред, с Украиной никто воевать не собирается, а вот сделать чистку и уничтожить бандеровцев, которые к славянам не имеют никакого отношения, это благое дело и пойдет на укрепление отношений России и Украины.


      Рано или поздно , но так и будет , а людей жалко , которые под всем этим живут.
      Идущий
    2. Federal1 Сегодня, 18:35
      пора просто прекратить комментить этот бред про стягивания и перетягивания и журналюги переключаться на что то другое.
      Federal1
  7. Masya Masya Сегодня, 17:47
    Знать бы, что в голове у нашего главнокомандуещего...
    Masya Masya
  8. Федя2017 Сегодня, 17:49
    Не волнуйтесь граждане... Это такой Хитрый План Путина. Чтобы отвлечь внимание от Сирии... А в Сирии бомбим, чтобы отвлечь внимание от Донбасса. Потом введём санкции против Минска, чтобы отвлечь внимание от поворота сибирских рек в Африку... В Кремле этих планов - громадьё !!! И все хитрые. Надо -же понимать...
    Федя2017
  9. п-к Опарышев Сегодня, 17:49
    В России нет своей элиты.А те кто держит своё честно наворованное в западных банках,не является родной элитой.
    п-к Опарышев
    1. dvina71 Сегодня, 18:24
      Цитата: п-к Опарышев
      В России нет своей элиты

      Купцы никогда не были элитой России.. и сейчас таковыми не являются..
      dvina71
      1. п-к Опарышев Сегодня, 19:06
        О купцах никто и не пишет.воры при власти,вот элита но наша.
        п-к Опарышев
        1. dvina71 Сегодня, 19:13
          Цитата: п-к Опарышев
          воры при власти,вот элита но наша.

          НУ это может ваша.. не моя. Моя это наши военные в Сирии, ученые,управленцы,спортсмены,строители..
          dvina71
  10. К-50 Сегодня, 17:59
    Всё достаточно просто.
    Получив по мордасам в Сирии, планы пин дос ов вернулись к Уркаине. Что достаточно удобно для них с точки зрения логистики и поддержки различными "союзниками". А так же повышенное "раздражение" для России.
    К-50
  11. APASUS Сегодня, 18:16
    Похоже места Украины в Европе ,без Донбасса нет? Значит будет война и очень скоро.Бюджет Украины на 18 год сплошь принят в пользу силовиков,внутренняя риторика не меняется.Нет даже намека на то что внешние кураторы пытаются договориться с Путиным
    APASUS
    1. Нормаль ок Сегодня, 20:04
      Цитата: APASUS
      Похоже места Украины в Европе ,без Донбасса нет? Значит будет война и очень скоро.

      Дык уже вроде назначали, авторы ВО, войну на 7 ноября? Может уже началась и закончилась?! Виктор Каменев, объясните пожалуйста. Ведь это ваша статья называлась: "Война начнётся 07.11.2017" lol
      А как должно быть стыдно тем 314 -и кто поставил плюсики под этой ахинеей!!!
      Нормаль ок
  12. Евродав Сегодня, 18:30
    Цитата: Немезида
    С самого начала было понятно,что Киев не станет выполнять Минские соглашения....Минские соглашения - ошибка кремля...

    Вам очень хочется высказаться? Ну так чего в Кремль вцепились? Кроме Кремля там участвуют Франция и Германия!
    Евродав
  13. Federal1 Сегодня, 18:33
    topwar перепечитывает очередную ахинею в стиле русвесны, все стягивааю и перетягивают, все тянут не вытянут. сколько можно постить этот бред для дураков? 4 года все не стянут, обычная ротация по обе стороны фронта, горе эксперты...
    Federal1
  14. штольц Сегодня, 18:33
    Цитата: Идущий
    Нагнетается обстановка , что бы раздражать Россию и постоянно можно было цепляться и усиливать санкции.

    А почему России раздражаться, Украина ведёт боевые действия на своей территории, со своими сепаратистами?
    Ведь никто особо не волновался, когда Россия занималась тем же самым в Чечне.
    штольц
    1. dvina71 Сегодня, 18:39
      Цитата: штольц
      Ведь никто особо не волновался, когда Россия занималась тем же самым в Чечне.

      Да тычё..? Фридом Хаус..не вылезал оттуда..и каждый представитель западных СМИ указывал руководству России и Армии в частности,как проводить КтО.. А если что не так..такие помои лили...
      dvina71
  15. Евродав Сегодня, 18:33
    Цитата: Немезида
    Киеву это соглашения не мешают вообще,от слова совсем...В Киеве и раньше заявляли,что : Им нужны Крым и Донбасс без русских....Минские соглашения никак не мешают Киеву уничтожать русское население Донбасса ( а там русских большинство ) огнем артиллерии...Так что Минск это ошибка именно кремля,если не сказать преступление...

    Не надо громких слов! Что бы обвинять в преступлении, нужно хоть немного разбираться в политике...
    Евродав
  16. Lenivets2 Сегодня, 19:24
    Если верить аналитике данного сайта, который втирает про стягивание артиллерии каждый день, каждую неделю, каждый месяц....
    То встаёт вопрос: либо вы лжецы, либо артиллерии там уже больше 100 миллиардов.
    (ну или кроме непрерывного нагнетания надо иногда сообщать и об отводе артиллерии, а то вас могут принять за тех кто вы и есть).
    Lenivets2
  17. Вождь краснокожих Сегодня, 19:31
    Так колонны вроде разбили удачным точным обстрелом, если верить тому же ДНР. Или когда то соврали?
    Вождь краснокожих
  18. Нормаль ок Сегодня, 19:57
    Разведка Донецкой народной республики обнаружила 23 единицы артиллерийских систем крупного калибра и танков украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе

    Не надоело ещё, каждый месяц подобное постить? К стати как там начало войны, назначенное автором ВО на 7 ноября? Плюсиков было больше трёхсот. laughing
    Нормаль ок
  19. DPN Сегодня, 20:00
    Так и должно было быть, от котлов опомнились,передохнули,силёнок накопили,техники прибавилось да США что то обещают и втихаря дают значит можно уже и начинать Европа за будет. Вопрос в одном струсит Порошенко или нет?
    Выросло новое поколение 25 летних ,наверное Россия уже опоздала ,а жаль.
    DPN
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