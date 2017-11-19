ВСУ стягивают к линии соприкосновения танки и артиллерию

Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного вооружения противника вдоль линии соприкосновения войск. Так, в районах: Каменка – выявлены позиции трех 2С9 "Нона-С"… в Авдеевском лесу выявлены позиции двух танков… Мемрик – отмечено прибытие пяти танков для последующего их выдвижения к линии соприкосновения войск,

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