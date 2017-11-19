ВСУ стягивают к линии соприкосновения танки и артиллерию
Разведка Донецкой народной республики обнаружила 23 единицы артиллерийских систем крупного калибра и танков украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости сообщение заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.
Кроме того, в Кураховке, расположенной в 13-ти км от линии соприкосновения, «отмечается прибытие трех 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" и пяти 122-мм САУ "Гвоздика"», добавил представитель командования.
Он также сообщил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один военнослужащий армии Донецкой республики.
Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного вооружения противника вдоль линии соприкосновения войск. Так, в районах: Каменка – выявлены позиции трех 2С9 "Нона-С"… в Авдеевском лесу выявлены позиции двух танков… Мемрик – отмечено прибытие пяти танков для последующего их выдвижения к линии соприкосновения войск,сказал Басурин.
Кроме того, в Кураховке, расположенной в 13-ти км от линии соприкосновения, «отмечается прибытие трех 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" и пяти 122-мм САУ "Гвоздика"», добавил представитель командования.
Он также сообщил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один военнослужащий армии Донецкой республики.
При защите республики погиб один военнослужащий ДНР,сказал Басурин.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти