11:38 20 ноября

Стратегия провала в действии. Чем рискует Москва, подстраиваясь под интересы Израиля и потчуя «аравийскую коалицию»?



Весьма печальная геостратегическая картина просматривается для нас в неспокойном переднеазиатском регионе. До взятия под контроль и освобождения игиловского укрепрайона Эль-Курия — Абу-Кемаль на западном берегу Евфрата ещё очень и очень далеко (уж очень значительную техническую поддержку этот анклав сегодня получает через узкое русло реки с восточного берега, который удерживается второй оставшейся группировкой ИГ (запрещена в РФ), курдами и американцами). По этой же причине САА никак не может эффективно штурмовать все подступы к частично осаждённому Абу-Кемалю. И в такой спорной ситуации с нашей стороны одна за одной следуют ошибки стратегического масштаба, которые наносят удар как по обороноспособности России, так и по должному контролю далеко немаловажных геостратегических полюсов мира. Взять, к примеру, состоявшееся заключение контракта на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». В частности, по заявлению офпреда Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), в данный момент ожидается выплата Анкарой полного объёма финансовых средств, предусмотренных контрактом, после чего и начнутся поставки «четырёхсоток».

Но какова реальная выгода от этого контракта? Правильно: абсолютно никакой, помимо, конечно, очередного «слива» перспективных технологий вероятному противнику завтрашнего дня. И крайне ошибочным является предположение, что турки не будут предоставлять американским специалистам из «Рэйтеон» и Военно-воздушных сил для такие элементы комплексов С-400, как многофункциональный радар 92Н6Е и пункт боевого управления 55К6Е. Даже если из аппаратной элементной базы предоставляемых ВС Турции С-400 и будут изъяты некоторые «критические» модули обмена тактической информацией, отвечающие за интеграцию в сетецентрическую сеть с АСУ «Поляна-Д4М1», самолётами ДРЛОиУ А-50У, а также тактической истребительной авиацией ВКС России, то алгоритмы работы вычислительных средств ПБУ и режимы работы радара 92Н6Е не притерпят абсолютно никаких изменений.



Многофункциональная радиолокационная станция (радар секторного обзора, подсвета и наведения) 92Н6Е зенитно-ракетного комплекса 98Ж6Е (С-400) после поставки ВС Турции станет наиболее интересующим для западных спецслужб элементом «Триумфа», ведь именно это изделие отвечает за все этапы перехвата воздушных целей противника. В отличие от вдоль и поперёк изученных РПН 30Н6Е2 греческих С-300ПМУ-2, а также 92Н6Е ранних версий (до 2012 года), обновлённый радар 92Н6Е обладает такими достоинствами, как увеличенная с 6 до 10 одновременно обстреливаемых ВЦ канальность, увеличенные энергетические возможности (дальность захвата целей достигает 300 — 350 км) и заметно увеличенная помехозащищённость


Это означает лишь то, что специалисты той самой «Raytheon», а также исследовательских лабораторий ВМС и ВВС США могут получить уникальную возможность ознакомления с принципами работы «стрельбовой начинки» комплекса и соответствующим образом запрограммировать режимы работы своих комплексов радиоэлектронной борьбы воздушного базирования: LR-700/IDECOM Block 3 (F/A-18G «Growler»), AN/ASQ-239 «Barracuda» (F-35A/B/C «Lightning II»), AN/ALR-944 (F-22A «Raptor») и т.д. А потом мы будем выражать глубокое удивление в связи с очередным безнаказанным ударом ОВВС коалиции или Хель Хаавир по инфраструктуре Сирийской Арабской Армии. Лишь такого результата можно добиться реализацией подобных контрактов с государством-членом НАТО. И никакие миллиарды долларов прибыли за несколько ЗРДН С-400 никогда не компенсируют попадания критических технологий в руки противника.


Данные схемы демонстрируют кардинальные различия в интегрированных бортовых комплексах радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы тактических истребителей 5-го поколения F-35A и F-22A. Так, бортовой комплекс обороны F-35A — AN/ASQ-239 «Barracuda» представлен всего 8 приёмными антеннами СПО/РЭР, работающими в S/X-диапазонах в носке, боковых кромках крыла и кромках рулей высоты, двумя излучающими антеннами дециметрового S-диапазона (в носке у корневой части крыла), а также излучающими группами ППМ Х-диапазона, расположенными на полотне АФАР AN/APG-81. Данный комплекс в 3-4 раза более примитивный, нежели AN/ALR-94 истребителя F-22A; последний представлен не 10, а более чем 30 приёмными антеннами L/S/X-диапазонов


На эти грабли мы наступаем уже третий раз. Первый состоялся во время подписания аналогичного контракта с Индией, второй — с Турцией и третий — с Саудовской Аравией 15 ноября. Да, именно с той страной, которая совсем недавно была уличена поддержке террористического анклава в «Джебхат ан-Нусра» и предоставлении «зелёного коридора» боевикам ИГИЛ во время отступления из центральных районов Сирийской Арабской Республики. Начальный этап переговоров по грядущему контракту был проведён ещё в мае 2017 года, а финальный последовал сразу после визита короля Саламана Бен Абдель Азиз аль-Сауда в Россию. В рамках 2-миллиардной сделки Эр-Рияд получает 4 дивизиона С-400, которые будут использоваться далеко не в пользу российских интересов в Передней Азии. В принципе, та же канитель, что и контракт с Турцией, но помимо утери критических технологий мы сталкиваемся ещё и с угрозой полного переформатирования Переднеазиатского региона под доминирование проамериканской региональной сверхдержавы, которой и является Саудовская Аравия. Наблюдается просто абсурдная ситуация, когда за 2 мизерных миллиарда долларов (в сравнении с 110-миллиардным оборонным контрактом с американскими корпорациями, заключённом в ходе визита Трампа в Саудовскую Аравию) мы помогаем нашему потенциальному противнику одержать всеобъемлющее господство над нашим надёжным переднеазиатским союзником — Исламской Республикой Иран, против баллистических ракет которой и закупаются «Четырёхсотые».

Как известно, в данный момент тактический авиапарк Военно-воздушных сил Ирана представлен преимущественно машинами 3-го и 4-го поколений, которые не только исчерпали эксплуатационный ресурс планеров и силовых установок, но и не получили ни одного пакета обновления бортового радиоэлектронного оборудования (включая СУО, БРЛС и информационное поле пилотов).

БРЭО большинства машин позволяет выполнять лишь узкоспециализированные боевые задачи: для 30—35 F-14A и аналогичного количества МиГ-29А/У/УБ это операции «воздух-воздух» по перехвату воздушных целей и завоеванию превосходства в воздухе (но только посредством устаревших и маломаневренных УРВБ типа MIM-23B и Р-27Р/Т, помехозащищённость и полётная надёжность головок самонаведения которых находится на крайне низком уровне); для F-5B/E/F, F-4D/E, «Dassault Mirage F1» и Су-24М это различные малоизвестные тактические ракеты класса «воздух-земля», противокорабельные ракеты семейства «Noor», а также (не подтверждено) российские противорадиолокационные/многоцелевые ракеты семейства Х-25МПУ в нескольких модификациях. С этим вооружением ВВС ИРИ не только не способны прикрыть дальние воздушные рубежи страны от численно и технически превосходящих ОВВС «аравийской коалиции» и ВВС Израиля, но и не имеют возможности нанести серьёзный урон стратегически важной военной инфраструктуре «аравийской коалиции» (авиабазы Эль-Удейд, Аль-Дафра, Аль-Салем, Ахмед Аль Джабер, Король Абдулазис, плюс базы хранения закупленных у КНР баллистических ракет средней дальности DF-3) на земле.


Баллистические ракеты средней дальности DF-3 («Дунфэн-3»), состоящие на вооружении Королевских Саудовских стратегических ракетных сил, обладают дальностью до 2000 — 3100 км в зависимости от модификации. Ракеты были закуплены у Пекина в период с 87-го по 88-й годы, причиной чего стал огромный рост напряжённости в отношениях между Эр-Риядом и Тегераном после кровопролитных столкновений между иранскими паломниками и аравийской полицией, которые привели к гибели 375 иранцев. Уже тогда назревал региональный конфликт. Саудовская Аравия приобрела более 40 ракет DF-3. Позднее же стало известно о поставках СА более скоростных БРСД DF-21С, боевые ступени которых разгоняются до 5500 — 11000 км/ч (данные параметры обуславливают перехват с помощью иранских С-300ПМУ-2)


Дело в том, что все государства Аравийского полуострова по воздушным границам Персидского залива прикрываются десятками батарей современных противоракетных комплексов «Patriot PAC-3», а в скором времени будут усилены несколькими батареями ПРК «THAAD», способными одновременно сбивать десятки устаревших тактических и противорадиолокационных ракет различного типа. Более того, тактические истребители ВВС Ирана не располагают современными широкополосными и многодиапазонными средствами радиоэлектронного противодействия как в интегрированном, так и в подвесном исполнении для противодействия помехозащищённым пэтриотовским МРЛС AN/MPQ-53/65, построенным на базе ПФАР. Такие обстоятельства не позволят ни одной тактической ракете ВВС Ирана преодолеть эшелонированную аравийскую, катарскую, эмиратскую или кувейтскую систему ПРО. Именно по этой причине, для возможности нанесения обезглавливающего удара по вышеуказанным авиабазам и другим целям «аравийской коалиции», где также развёрнуты американские РЛС дальнего обнаружения, а также тактические истребители с разведывательными «Ривет Джойнтами» ВВС США, Тегеран сделал ставку на наиболее развитый сектор военно-промышленного комплекса страны — ракетостроение.

Сегодня количество оперативно тактических баллистических ракет «Tondar», «Hatf-2/3» «Fateh-110», «Hormoz-1/2», «Zolfaghar», а также баллистических ракет средней дальности «Саджил» и «Qadr» переваливает далеко за 1 тыс. единиц. Все ракеты в случае необходимости достигнут как западного побережья Персидского залива, так и глубины территории Аравийского полуострова или Израиля. Максимум, на что способны развёрнутые «Пэтриоты» и «THAAD», — остановить четвёртую/третью части (250 — 400 ед.) запущенных иранских БР, да и то лишь при помощи планирующихся к возведению противоракетных комплексов «Aegis Ashore».

Другими словами, в регионе царит военный паритет, где Эр-Рияд со своей «аравийской коалицией» отстаивает интересы с помощью огромного тактического авиапарка, представленного более чем 500 истребителями поколений «4+/++» («Тайфуны», F-15С/D/SA/QA, «Tornado ADV/IDS», «Mirage-2000-9», «Rafale» и F/A-18E/F «Super Hornet»), а Исламская Республика Иран защищает свои амбиции на региональное присутствие посредством тысяч баллистических ракет малой и средней дальности. Разве нам такое положение дел не подходит? Естественно, отлично подходит! Но, как видим, у Минобороны и «Рособоронэкспорта» взгляды и планы совершенно иные. Продавая саудитам дивизионы С-400, Москва попросту участвует в парировании боевого потенциала ракетных войск Ирана, что в последствии вполне может привести к невозможности Ирана нанести достаточный асимметричный удар по «аравийской коалиции»: большинство средств воздушного нападения ВВС и ракетных подразделений Ирана будут уничтожаться с помощью «Patriot PAC-3» и более эффективных С-400 «Триумф».

Тем не менее, это ещё далеко не весь театр абсурда, который можно пронаблюдать в плане военно-технического сотрудничества между Москвой и далеко не партнёрскими странами Аравийского полуострова. Ещё 24 августа 2017 года, агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Марию Воробьёву, сообщило о планах поставки Объединённым Арабским Эмиратам двух эскадрилий (24 машин) сверхманевренных многоцелевых истребителей Су-35С, в то время как меморандум о заинтересованности Абу-Даби в данных истребителях переходного поколения был подписан между министром оборонного ведомства и наследным принцем шейхом Мухаммедом бен Зейид Аль Нахайяном и главой Минпромторга России Денисом Мантуровым в феврале этого года. Сейчас, после авиационно-космического салона «Dubai Airshow-2017», дата заключения контракта стала ближе, но что принесёт России этот контракт в оперативно-стратегическом плане?

Во-первых, в ОАЭ находится всем известная авиабаза Аль-Дафра. Завсегдатаями на этом объекте являются малозаметные истребители 5-го поколения F-22A «Raptor». Используя базу в качестве аэродрома подскока и обслуживания в Передней Азии, «Рапторы» без проблем проводят над сирийским театром военных действий пассивную радиоэлектронную разведку без вскрытия собственного местонахождения с помощью интегрированного комплекса РЭР AN/ALR-94, при этом, над Саудовской Аравией или Ираком осуществляется одиночная дозаправка в воздухе. Неудивительно, что эти же F-22A не один раз столкнутся лицом к лицу с состоящими на вооружении ВВС ОАЭ Су-35С. У американских пилотов появится просто уникальная возможность провести десятки учебных ближних воздушных боёв с «Тридцать пятыми», а также, используя учебное программное обеспечение СУО, в маневренном бою определить требуемые углы атаки, перегрузки и положения своих истребителей относительно «Сушек» для использование новых вариантов ракет AIM-9X Block II «Sidewinder». Допускать этого было нельзя.

Также этот контракт создаст множество проблем лётному составу иранских ВВС. Одних только двух эскадрилий эмиратских Су-35С будет достаточно для того, чтобы «закрыть небо» для всех имеющихся у Ирана многоцелевых истребителей. Другими словами, «Сушки» сделают их ещё менее эффективными, нежели сейчас делают 79 имеющихся на вооружении ВВС ОАЭ многоцелевых истребителей переходного поколения F-16E/F Block 61, оснащённых бортовыми РЛС c АФАР AN/APG-80. Обращаем внимание, что в случае поставки партии Су-35С в ОАЭ возрастут не только оборонительные возможности Абу-Даби, но и ударные, поскольку номенклатура вооружения «Flanker-E+» предусматривает сразу несколько типов тактических ракет класса «воздух-земля» (от перспективных многоцелевых Х-38МЛЭ/МАЭ и тактических ракет с низковысотным профилем полёта Х-59МК/2 до противорадиолокационных Х-58УШК).

Данное вооружение станет для иранской ПВО настоящей головной болью. Более того, каждый Су-35С представляет собой далеко не простой тяжёлый многоцелевой истребитель, а полноценный тактический авиационный комплекс, обладающий такими способностями, которые и не снились ни катарским «Rafale», ни эмиратским F-16E Block 61. Бортовые радиолокационные станции с пассивными ФАР Н035 «Ирбис-Э» превращают каждую «Сушку» в полноценный компактный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления, способный обнаруживать такие сложные цели, как скрывающиеся на фоне горного рельефа местности БПЛА, крылатые ракеты большой дальности и тактические истребители, наземные радиоконтрастные боевые единицы с точностью 3-5 м. К примеру, низколетящие стратегические крылатые ракеты «Meshkat» c ЭПР 0,1 м2 могут быть обнаружены на удалении 160 км, в то время как AN/APG-80 способна обнаружить цель на дальности не более 90 км. Радары «Ирбис-Э» также обладают возможностью обнаружения, «сопровождения на проходе» и «захвата» иранских баллистических ракет малой и средней дальности на восходящей ветви траектории полёта. На этом участке траектории БР не имеют возможности совершать противозенитные манёвры, ввиду чего перехват может быть произведён даже обыкновенными ракетами РВВ-СД или Р-27ЭР. Скорость обрабатываемых «Ирбисом» воздушно-космических объектов достигает 5,18М. В случае приобретения Объединёнными Арабскими Эмиратами Су-35С, эффективность запускаемых с восточного побережья Персидского залива ОТБР иранской армии может заметно снизиться.

Кому же в Передней Азии действительно следовало бы должным образом обновить истребительный авиапарк в срочном порядке, так это самому Ирану. Но вместо того, чтобы удовлетворить июльский запрос Тегерана на поставку 18 Су-35С и 6 Су-30СМ (очевидно, что «Тридцатки» ВВС ИРИ планировали использовать в качестве ещё и воздушных командных пунктов за счёт наличия второго пилота — оператора систем), российская сторона отвергла его и предложила, мягко говоря, упрощённую их версию — Су-27СМ3. Данные машины стали активно поступать на вооружение ВВС России в середине 2011 года и являются глубоко усовершенствованной модификацией Су-27 и Су-27СМ. Главной отличительной чертой данных истребителей является установка модернизированной бортовой РЛС Н001ВЭ с антенной Кассегрена, дополненной режимом «воздух-поверхность», а также на 20% увеличенными энергетическими возможностями (дальность обнаружения цели с ЭПР 3 м2 возросла со 110 до 130 км). Также «СМ3» получил усовершенствованную систему управления огнём СУВ-ВЭ, унифицированную с ракетами класса «воздух-воздух» РВВ-АЕ (Р-77) и РВВ-СД («Изделие 170-1») с активными радиолокационными ГСН.


Су-27СМ3


В то же время вышеуказанные характеристики не позволят иранским Су-27СМ3 одержать в дальнем воздушном бою верх не только над более совершенными Су-35С, но и даже над F-16E Block 61 или «Рафалями», несущими на подвесках дальнобойные ракеты воздушного боя AIM-120D и MBDA «Meteor», а под носовыми обтекателями — перспективные РЛС с АФАР AN/APG-80 и RBE-2. Вполне очевидно, что отказ со стороны России на иранский запрос о поставке Су-30СМ/35С последовал на фоне возрастающей «озабоченности» Тель-Авива, связанной с предшествующей поставкой 4-х зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМУ-2. Это, в свою очередь, автоматически указывает лишь на нашу определённую зависимость от крупных проамериканских «игроков» на Ближнем Востоке в различных животрепещущих вопросах. Главным камнем преткновения в этой зависимости был и остаётся Израиль. Увы, с таким «мягкотелым» вектором воздействия на геополитическую ситуацию в Переднеазиатском регионе Россия рискует упустить все имеющиеся рычаги влияния. Остаётся лишь лелеять надежду, что теперешняя ситуация с Абу-Кемалем чему-то нас научила, и следующий запрос Тегерана на поставку современного вооружения не будет снова проигнорирован.

Источники информации:
https://bmpd.livejournal.com/833679.html
http://www.airwar.ru/enc/fighter/su35bm.html
https://bmpd.livejournal.com/2770013.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu2/c300pmu2.shtml
https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201710031216-h0cy.htm
https://www.gazeta.ru/army/2017/11/16/10988912.shtml
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 24

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  1. sccvd Сегодня, 07:20
    для полноты картины эр рияду надо закупить меркава 4 она как раз заточенна под близневосточьный климат танк дороговат но у саудитов денег хватает заодно можьно будет испытать в реальных боевых условиях а не на танковом биатлоне чей же танк лутче российские или израильские
    sccvd
    1. Лопатов Сегодня, 08:16
      Цитата: sccvd
      надо закупить меркава 4 она как раз заточенна под близневосточьный климат

      "Меркава" заточен не под климат или местность. он заточен под тактику.
      Лопатов
    2. seti Сегодня, 09:51
      Сколько здесь повылазело троллей у который завелась старая пластинка - "все пропало" и Путин всех слил". Идите на свои сайты типо Цензер нет и прочее барахло.

      Даманцева вообще читать так лучше застрелится. Еще тот эксперт.
      seti
    3. Sunjar Сегодня, 10:23
      Ых-хы... Я так и знал, что это Даманцев. Его уже можно вычислять по названиям статей.
      Sunjar
  2. inkass_98 Сегодня, 07:20
    Вот же коварные сионисты, все под себя подмяли, всех заставили под свою "хава нагила" и "7-40" плясать, спасу от них нет.
    inkass_98
    1. nesvobodnye Сегодня, 09:27
      Да. Сегодня Путин сливает всё особенно активно)))
      nesvobodnye
  3. Олег Андреев Сегодня, 07:28
    А в МО РФ хоть понимают, что эти системы будут разложены по деталькам спецами пiндостана для изучения и противодействия им? Но ведь нужен пиар продаж, якобы все хотят иметь дело с Россией, даже её возможные противники!
    Олег Андреев
    1. EvilLion Сегодня, 08:19
      Человека вот научились даже немного лечить за тысячи лет, но производить искусственно как-то до сих пор не выходит.
      EvilLion
  4. andrej-shironov Сегодня, 07:35
    Предлагаю им под видом нормального изделия продать троянского коня. Поясню мысль: при возникновении желания разобрать данное изделие, оно разбирается легко, но при этом заранее удалены все критические элементы, сменены алгоритмы на другие. То есть по факту оно рабочее но не здесь и сейчас.
    andrej-shironov
  5. Mik13 Сегодня, 07:39
    Даманцев, Вы таки снова за старое?
    И крайне ошибочным является предположение, что турки не будут предоставлять американским специалистам из «Рэйтеон» и Военно-воздушных сил для такие элементы комплексов С-400, как многофункциональный радар 92Н6Е и пункт боевого управления 55К6Е. Даже если из аппаратной элементной базы предоставляемых ВС Турции С-400 и будут изъяты некоторые «критические» модули обмена тактической информацией, отвечающие за интеграцию в сетецентрическую сеть с АСУ «Поляна-Д4М1», самолётами ДРЛОиУ А-50У, а также тактической истребительной авиацией ВКС России, то алгоритмы работы вычислительных средств ПБУ и режимы работы радара 92Н6Е не притерпят абсолютно никаких изменений.
    Вы так уверенно это заявляете...
    Чем полная версия будет отличаться от экспортной - никто не знает. А те, кто знают - не скажут. Им подписка жмет. Поэтому Ваше утверждение - это всего лишь Ваше предположение. Причем, судя по тому "контенту", который вы в неэпических количествах генерируете в интернет, предположение это безосновательное, мягко говоря...

    специалисты той самой «Raytheon», а также исследовательских лабораторий ВМС и ВВС США могут получить уникальную возможность ознакомления с принципами работы «стрельбовой начинки» комплекса и соответствующим образом запрограммировать режимы работы своих комплексов радиоэлектронной борьбы воздушного базирования
    Во-первых, по изделию не всегда можно понять его "принципы работы". А во-вторых, комплексы РЭБ воздушного базирования - это вовсе не панацея. У них мощность маловата.

    А в общем оценка статье - неудовлетворительно. Аццкая смесь хаотично надерганных ТТХ некоторых образцов вооружения при полном непонимании их смысла. Попытки делать на этой базе какие-то геополитические выводы - вообще за пределами конструктивной критики...
    Mik13
  6. EvilLion Сегодня, 08:17
    Не можем пока взять кусочек земли. И тут же, турки оплатили С-400. Я не понимаю, какое отношение друг к другу имеют эти 2 события? Турция может получить первый комплекс минимум через несколько месяцев, к тому времени военная обстановка принципиально поменяется.

    Су-35 для ОАЭ? А чем это для нас плохо? Тем, что деньги получаем мы, а не "ЛоХКид Мартин"? Иран? А что Иран? Иран нам друг?

    Су-27СМ3. Данные машины стали активно поступать на вооружение ВВС России в середине 2011 года


    А это просто ложь, 12 машин собрали, в 2012-ом сдали и на этом всё.
    EvilLion
  7. Nikolaevich I Сегодня, 08:24
    То ,что автор обзывает Иран "надёжным союзником России"-это он в беспамятстве(!)...(может ,его мама в раннем детстве на пол уронила ?)....никак не вспомнит,сколько хлопот (а то и пакостей...) доставил Иран России.в обозримом временном периоде Истории.И чего обижаться,что "Россия не любит Иран"?Хватит,в конце концов, безрассудной любви ! Всё таки Россия-не тинейджер ,чтобы "любить" за пару затяжек "травки",баночку пива и косноязычные обещания хороших отношений в светлом будущем ! Россия становится "дамой зрелой" и ей стала более приемлема "любовь по расчёту"...с расчётом не "на ближайшую пятилетку"!
    Nikolaevich I
  8. Nikolaevich I Сегодня, 09:23
    К сожалению, "соображения" российского правящего режима в сфере внешних поставок вооружений весьма не "прозрачны" ,как для обывателя,так и для "экспертов 3-й категории"...Почему решили отдать "самое дорогое,что у нас есть" ?...Почему этому шнику,а не соседу рядом ? И в каком варианте? Ведь со времён СССР,были образцы вооружений,которые не поставляли никому ,акромя себе (к примеру:танки Т-64, ЗРК "Круг"...) ! В других случаях-экспортные варианты с буковкой "Э" (не путать с Р-27(!) .Правда,был один пример-случай в истории СССР-Варшавский Договор (когда "что себе,то и ,,братьям,,") ;и то:пример с Т-64 и "Кругом" сюда не входит .А последующие события доказали,что "варшавяне" для России такие же "братья",что и Алиса с Базилио для Буратино! ...Производимое вооружение целесобразно подразделять на категории:1.что можно продавать без "оговорок";2.что-с "оговорками";3.что-в "базовом" варианте,никому.Только лишь,(если это,вообще,возможно!) при наличии экспортного(существенно изменённого...) варианта.Иначе же нынешнюю действительность ,можно сравнить с той "дуростью",что хуже "предательства! Конечно же,в "идеально-демократической"стране сенаторы разные...гос.думовцы ...СМИ подняли бы громкий истошный хай...но где эта страна? Не в "авторитарно-монархической" Российской Федерации же !
    Nikolaevich I
  9. xtur Сегодня, 09:29
    И чего это автор так беспокоится за Иран ?
    Пока Иран не начнёт активно покупать гражданские самолёты у РФ, ничего больше Су-27 ему продавать не стоит, кмк
    xtur
  10. Essex62 Сегодня, 09:54
    С денежкой очень плохо, пенсии платить не чем , бюджетникам з/п и т. д. Надо бюджет наполнять любой ценой, а возможные проблемы в будущем у ВС РФ это мимо либерастической власти. Они надеются в тёплую норку слинять, когда все закрутится. Расхлебывать как всегда будут другие. Хотя чего ещё России продавать? Энергоносители и оружие , более и не чего.
    Essex62
  11. seti Сегодня, 10:04
    Цитата: Олег Андреев
    А в МО РФ хоть понимают, что эти системы будут разложены по деталькам спецами пiндостана для изучения и противодействия им? Но ведь нужен пиар продаж, якобы все хотят иметь дело с Россией, даже её возможные противники!

    Сразу видно что вы не специалист. Разобрать это значит потрать очень много времени, денег и усилий узкопрофильных специалистов. Иметь этот комплекс целиком и в надежном месте в конце концов. С-300 американцы до сих пор не смогли осилить что говорить о С-400. Это как в истории двигателей для сушек. Китай думал что все так просто но что не делает а качество в разы хуже как и их показатели. Так что последние партии для своих лучших самолетов покупает почему то в РФ а не производит на своих заводах.
    Мало понять принципы работы важно быть впереди. И мыслить наперед. Пока американцы осилят 1 класс мы будем уже на выпускном.
    А по поводу того что вообще ничего не нужно продавать - тогда кругом будет засилье американской техники.. Или европейской. А наша будет ржаветь дома и стоить для нас самих миллиарды вместо миллионов. Нам оно надо ? У покупателя сейчас есть выбор - он его делает в пользу РФ.
    Напомню - американцы почему то не боятся продавать F-35 С чего бы это? Но вы и дальше кричите что все пропало. Для вас возможно. Для нас все только начинается.
    seti
    1. Stas157 Сегодня, 11:22
      Цитата: seti
      Напомню - американцы почему то не боятся продавать F-35 С чего бы это?

      А напомните, кому американцы Ф-35 продают? КНДР, или может быть Ирану? А, России не продадут один, для ознакомления? Потенциальным противникам США ничего не продает, в отличие от России. Раньше за торговлю секретами расстрел был, а сей час это поставлено на государственный уровень. И ведь дошли до того, что убедили разумности этого половину населения, тех что поддерживает продажу С-400 туркам и саудам. Глядя на таких, я не удивляюсь уже тому, как это можно было зазомбировать всю Украину скакать за печеньки Госдепа!
      Stas157
  12. alex51217 Сегодня, 10:09
    Цитата: sccvd
    для полноты картины эр рияду надо закупить меркава 4 она как раз заточенна под близневосточьный климат танк дороговат но у саудитов денег хватает заодно можьно будет испытать в реальных боевых условиях а не на танковом биатлоне чей же танк лутче российские или израильские
    alex51217
  13. venik Сегодня, 10:10
    Господи! Ну опять Даманцев "старую песню/" затягивает....: "Всё продали!.... Все прос....ли!... "Предательство интересов"! Короче: "ЗРАДА"!!!
    И сколько уже раз приходится повторять : ЭКСПОРТНЫЕ образцы, потому и имеют индекс "Э" или иные названия, что СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЮТСЯ от того, что стоит на вооружении РФ! Это раз!
    Второе (цитата):
    "....Это означает лишь то, что специалисты той самой «Raytheon», а также исследовательских лабораторий ВМС и ВВС США могут получить уникальную возможность ознакомления с принципами работы «стрельбовой начинки» комплекса и соответствующим образом запрограммировать режимы работы своих комплексов радиоэлектронной борьбы воздушного базирования....."
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    Ну нельзя же быть таким наивным! Да - УЗНАЮТ и "ЗАПРОГРАМИРУЮТ"! Но все это будет годиться ТОЛЬКО для того, чтобы "глушить" саудовские (ну или турецкие) С-400!! Ни против российских, ни против иранских систем эта "глушилка" - работать НЕ БУДЕТ (от слова "вообще"!): - другие частоты (рабочие и резервные), другие коды, другие алгоритмы!!!
    Резюме: Статья крайне не понравилась - не удачная и тенденциозная!!! Ожидал от Евгения гораздо большего!
    venik
  14. Комментарий был удален.
  15. q75agent Сегодня, 10:29
    Путин и правительство совсем уже заигрались , денег нет в стране , бюджетникам и пенсионерам перед выборами повышение обещает , но гарантий , что в случае победы , все обещания будут выполняться - не какой ....Стабильно у нас повышаются только : цены , на все от ЖКХ заканчивая проездом , это все стабильно и предсказуемо wink Вот и продают новейшую номенклатуру вооружений тому кто готов купить , а кто друг , союзник или враг , думать не надо . Щас уря патриоты налетят коршунами , ааа либератс , за навального или лошадь топишь - обломитесь !!! stop я сам пойду за КПРФ голосовать .Я этой "элите" не верю и если бы гарант был душой за страну , то давно бы уже сделал правильные выводы и перестановки , что что а уж то что президент с головой и все понимает это 100 % , а раз его все устраивает ...то
    q75agent
  16. Степан Кудинов Сегодня, 10:35
    Требуется проверить расовую чистоту продавцов, сиречь проверить пятую графу.
    Степан Кудинов
  17. Azkii339 Сегодня, 10:54
    Я прошу определиться. Продажа С-400 это что - успех оборонки и дипломатии или "очередной «слив» перспективных технологий вероятному противнику завтрашнего дня"?
    Azkii339
  18. Феникс_Львов Сегодня, 11:01
    Я понимаю - деньги нужны, но хватит продавать современное оружие России её врагам.
    Феникс_Львов
  19. Житель Урала Сегодня, 11:06
    Что касается с-400 Турции - тут виден геополитический расчет, и не только деньги тут главное.
    Что касается саудитов - то здесь сделка, конечно не понятна.
    Иран ослаблять никак нельзя и лезть в их разборки тоже. Дружбы с Ираном конечно же не получится.
    А вот из Сирии его подвинуть в перспективе придется- ибо в Иране сейчас явно создают новую шиитскую ось.
    Сирию, если Россия там будет иметь влияние надо делать нейтральным государством и заниматься экономикой и союзническими отношениями. И противостояние Иран-Израиль вывести с ее территории. Тогда в перспективе можно будет ставить вопрос о Голанских высотах.
    Житель Урала
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