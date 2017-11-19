20:21 19 ноября

Эрдоган: провокация на учении НАТО оскорбила весь турецкий народ

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью провокации на учении НАТО Trident Javelin (прошли в Норвегии с 8 по17 ноября) был не он, а Турция и весь турецкий народ, сообщает РИА Новости.



Ранее президент сообщил, что организаторы учений поставили стенд с портретами "врагов", на одном из которых был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, а на другом – нынешний президент Турции.


Об этом Эрдогану рассказал начальник генштаба Турции, он же принял решение отозвать 40 военнослужащих, представлявших турецкую армию. Президент это решение поддержал.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг лично принес извинения Анкаре за нанесенное оскорбление, а глава норвежского военного ведомства выразил сожаление по этому поводу.

Однако их слова не успокоили Эрдогана.

Они поместили Ататюрка и меня на стенд с мишенями на учениях НАТО и разожгли скандал… Этот вопрос не является личным или партийным. Целью были Турция и турецкий народ. Мы готовы ко всему,
сказал Эрдоган, выступая перед активистами правящей в Турции Партии справедливости и развития в провинции Байбурт на востоке республики.

При этом он назвал «позитивным фактом» поддержку, которую в связи с указанным инцидентом оказала Анкаре турецкая оппозиция.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. Тралл Сегодня, 18:33
    Опять русские? smile
    Ждём фотофакта: Песков в маске Столтенберга незаметно меняет мишени со Сталиным и Путиным на Ататюрка и Эрдогана.
    Тралл
    1. Logall Сегодня, 18:40
      Почему Песков? У нас военными операциями за рубежом товарищъ Коношенков занимается)))
      Logall
    2. хрыч Сегодня, 18:43
      Цитата: Тралл
      Опять русские?

      А может армянские шуточки или курдские пакости?
      хрыч
      1. Ami du peuple Сегодня, 19:17
        Цитата: хрыч
        А может армянские шуточки или курдские пакости?
        Дельное предположение! Есть еще один вариант - турки настолько превосходят остальных военнослужащих НАТО в огневой подготовке, что те решили таким образом убрать фаворитов учений. Ведь после этого инцидента начальник генштаба Турции, "принял решение отозвать 40 военнослужащих, представлявших турецкую армию" laughing .
        Ami du peuple
    3. Идущий Сегодня, 18:43
      В этой ситуации , им ничего не поможет
      Идущий
    4. Монос Сегодня, 18:43
      Цитата: Тралл
      Опять русские?

      Ну, а кто же ещё? Только русские могли устроить такую подлянку северо-атлантическому единству. smile
      Монос
    5. 34 регион Сегодня, 19:05
      Тралл Сегодня, 18:33 . Эрдоган про русских ничего не сказал. Но поступил резко и правильно в отличие от нашего МИДа постоянно выражающего свою глубокую озабоченность. Ким и Эрдоган посылают Запад, а Россия выражает глубокую озабоченность по всем вопросам.
      34 регион
      1. Scoun Сегодня, 19:55
        Цитата: 34 регион
        Но поступил резко и правильно в отличие от нашего МИДа постоянно выражающего свою глубокую озабоченность. Ким и Эрдоган посылают Запад, а Россия выражает глубокую озабоченность по всем вопросам.

        И чего вам не нравится?
        По вашему Россия чуть что должна в резко в позу вставать? Развернул Е. Примаков самолёт над атлантикой и что, помогло это сербам?
        С тех пор, Россия выражая озабоченность, отделила от проматрасных грузин Абхазию и Ю. Осетию, проматрасных кастрюлеголовых Крым и помогли с ЛНР и ДНР, выражая озабоченность, переформатировали Б. Восток и по сути сберегли Сирийю....
        Теперь подскажите пожалуйста, как надо действовать резко и борзо а то наш МИД в соплях путается.
        ПС.
        Вспомните "резкий" ответ в ООН и какая пена понеслась в либеральных СМИ, и они кстати потопили сторонников резких ответов, на лопаточки дружно уложили и вр ИО убрали.
        Scoun
  2. solzh Сегодня, 18:33
    организаторы учений поставили стенд с портретами "врагов", на одном из которых был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, а на другом – нынешний президент Турции

    Походу НАТО лишится скоро одного из своих старых членов. Может это начало конца НАТО?
    solzh
    1. Идущий Сегодня, 18:42
      В принципе , Эрдоган может пойти на такой шаг.
      Идущий
      1. Pirogov Сегодня, 18:53
        Цитата: Идущий
        В принципе , Эрдоган может пойти на такой шаг.

        В принципе может но не пойдёт ,умному бы хватило понять всё про своих ,,,друзей,,, в НАТО после попытки переворота.
        Pirogov
        1. Николай Грек Сегодня, 19:03
          Цитата: Pirogov
          Цитата: Идущий
          В принципе , Эрдоган может пойти на такой шаг.

          В принципе может но не пойдёт ,умному бы хватило понять всё про своих ,,,друзей,,, в НАТО после попытки переворота.

          пердогаша умом никогда не отличался...его кредо - неадекватность и амбиции!!! wassat wassat laughing
          Николай Грек
        2. 34 регион Сегодня, 19:11
          Pirogov Сегодня, 18:53. Наверно что то удерживает от этого шага. Где то, что то, у него видать зажато. Но парень резкий как понос. Может и плюнуть на зажатую часть.
          34 регион
          1. Pirogov Сегодня, 20:04
            Цитата: 34 регион
            Но парень резкий как понос. Может и плюнуть на зажатую часть.

            Тогда переворотов не будет ,а просто убьют и с почестями похоронят.
            Pirogov
    2. Ami du peuple Сегодня, 18:43
      Цитата: solzh
      Может это начало конца НАТО?
      Концом НАТО будет российский флаг над штаб-квартирой Альянса в Брюсселе. Хотя, лично я предпочел бы увидеть на месте триколора красный "серпастомолоткастый"
      Ami du peuple
      1. Идущий Сегодня, 18:49
        Брюссель ноль , только над Вашингтоном , тогда конец будет.
        Идущий
        1. рюрикович Сегодня, 18:56
          Точно...

          Это будет приятный момент feel winked drinks good
          рюрикович
        2. Ami du peuple Сегодня, 19:14
          Цитата: Идущий
          ..только над Вашингтоном
          Ну что Вы такой кровожадный? Я всего лишь невинно предположил, что если Россия вступит в НАТО (как предлагал Путин Клинтону в далёком 2000 г.), то это будет концом Североатлантического блока. wink
          Ami du peuple
          1. Идущий Сегодня, 19:25
            Боже упаси , я предлагаю США провести референдум и вступить в состав России. lol
            Идущий
    3. Николай Грек Сегодня, 19:02
      Цитата: solzh
      Походу НАТО лишится скоро одного из своих старых членов. Может это начало конца НАТО?

      горевать будет ната или радоваться, надо еще посмотреть...слишком проблемный этот пердоган с такой же проблемной страной!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
    4. Vita VKO Сегодня, 19:54
      Цитата: solzh
      Походу НАТО лишится скоро одного из своих старых членов

      Ни чего подобного. Это обычная политическая провокация. Если раньше НАТО предъявляло претензии Турции по поводу сотрудничества с Россией и приобретением С-400, то теперь претензии последуют со стороны Турции. А дальше все по старой схеме, шантаж в обмен на расширение сотрудничества и политические уступки.
      Vita VKO
  3. svp67 Сегодня, 18:35
    Да, уж...Интересно почему Россию в этом еще не обвинили? Стареют, хватку теряют...
    svp67
    1. Идущий Сегодня, 18:41
      Сейчас , когда страсти накалятся , они и этот прием запустят.
      Идущий
  4. Egorovich Сегодня, 18:37
    НАТО откровенно плюнуло в морду лица в первую очередь Турции, а не Эрдогану.
    Egorovich
    1. Тралл Сегодня, 18:39
      Похоже, бывшего молодого сотрудника российского МО трудоустроили на стрельбище полигона в Норвегии smile
      Тралл
      1. Egorovich Сегодня, 18:45
        Я даже не представляю, кому это могло прийти в голову. Ведь все там "друзья". Хотя Эрдоган заслужил это по полной.
        Egorovich
      2. Лопатов Сегодня, 19:35
        Скорее русские хакеры взломали мозги полигонной команде.
        Лопатов
    2. Идущий Сегодня, 18:40
      С головой у организаторов учений явно не все в порядке.
      Идущий
      1. Egorovich Сегодня, 18:47
        Какие организаторы, такие и учения.
        Egorovich
        1. mgero Сегодня, 19:27
          Да видно что наши поменяли портреты по указанию Москвы, у нас длинные руки знайте гады.
          mgero
  5. MagDag Сегодня, 18:39
    Ха, вот они приколисты. Представляю с каким вдохновением они расстреливали эти мишени
    MagDag
  6. Masya Masya Сегодня, 18:40
    Атмосфера Турция- НАТО накаляется... думаю, вся эта конфронтация пшиком окажется...
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 18:56
      приветик! love нервные какие-то, шуток нифига не понимают. одно слово - румын!
      роман66
    2. роман66 Сегодня, 18:57
      Эрдоган должен прислать ему( столтенбергу) шелковый шнурок, чтобы не нарушать традиций
      роман66
  7. SCHMEL Сегодня, 18:48
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг лично принес извинения Анкаре за нанесенное оскорбление, а глава норвежского военного ведомства выразил сожаление по этому поводу.

    Однако их слова не успокоили Эрдогана.

    Не так hi hi hi Генсек НАТО Йенс Столтенберг лично позавчера, вчера и сегодня утром официально, правда по телефону, приносил извинения, однако Эрдоган заверил его (Йенса Столтенберга), что этого недостаточно laughing
    SCHMEL
    1. 34 регион Сегодня, 19:17
      SCHMEL Сегодня, 18:48. *** Не так ￼ ￼ ￼ Генсек НАТО Йенс Столтенберг лично позавчера, вчера и сегодня утром официально, правда по телефону, приносил извинения, однако Эрдоган заверил его (Йенса Столтенберга), что этого недостаточно ￼ *** Это типа извинения принимаются только в материальной или финансовой форме? winked Ну тогда конечно недостаточно! Тут надо бить деньгой за косяки! laughing Материальная ответственность! А что делать!? Надо же как то строить партнёров! Чтобы не расслаблялись и не наглели! angry
      34 регион
      1. Идущий Сегодня, 19:29
        Генсек НАТО Йенс Столтенберг лично позавчера, вчера и сегодня утром официально, правда по телефону, приносил извинения, однако Эрдоган заверил его (Йенса Столтенберга), что этого недостаточно


        Эрдогана , даже Фаберже на подносе этой персоны , не устроит , а он извинения.
        Идущий
  8. Офицер запаса Сегодня, 18:50
    Т.е. сбить российский самолет, убить нашего посла - это можно. А вот мишень с его фото - жуткое оскорбление.
    Ну и, естественно, мгновенно возникает тесное единение с народом. Дескать - ну кто на нас с народом Турции? Прямо международный скандал вселенского масштаба, не иначе.
    А вот если бы на мишенях были наши руководители - была бы у этого турка такая реакция? Турки стреляли бы? Помнится, если верить информации в интернете, на недавних учениях НАТО были мишени, изображающими наших солдат. Это в порядке вещей, оказывается.
    Отказались стрелять только болгары.
    Офицер запаса
    1. Николай Грек Сегодня, 19:09
      Цитата: Офицер запаса
      Ну и, естественно, мгновенно возникает тесное единение с народом. Дескать - ну кто на нас с народом Турции?

      судя по происходящему в турции за последние несколько лет, у пердогаши ровняться на весь народ турции нет оснований!!! по ходу, там "разлом" идет ровно пополам!!! wink yes laughing laughing
      Николай Грек
    2. 34 регион Сегодня, 19:21
      Офицер запаса Сегодня, 18:50 . *** на недавних учениях НАТО были мишени, изображающими наших солдат.*** А Россия оскорбилась на это? Путин по этому поводу какие заявления делал? Или были какие иные действия?
      34 регион
      1. Офицер запаса Сегодня, 19:53
        Это были учения НАТО "Noble Jump 2017". После возмущения болгарских военнослужащих мишени были оперативно заменены организаторами (румынской стороной), а болгарам были принесены извинения. Кстати, кроме Болгарии там были еще 10 стран - членов НАТО: Албания, Великобритания, Греция, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния и США. У тех никаких возмущений не было.
        До реакции официальных лиц дело, вроде, не дошло.
        Офицер запаса
  9. garnik Сегодня, 18:53
    А ведь человек установивший вместо мишеней физиономии лидеров турецких националистов ,попытался быть честным ,в настоящих отношениях Европы к турции.
    garnik
  10. Геркулесыч Сегодня, 19:00
    Ну, так если не baloboll, s , то выходи из нато! !!
    Геркулесыч
  11. роман66 Сегодня, 19:00
    да облокотились они на эту Турцию, плювать хотели lol
    роман66
  12. Евродав Сегодня, 19:03
    Цитата: solzh
    организаторы учений поставили стенд с портретами "врагов", на одном из которых был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, а на другом – нынешний президент Турции

    Походу НАТО лишится скоро одного из своих старых членов. Может это начало конца НАТО?

    Это и задумано! Сначала магнитофон, потом медальон... Только султану головку то поберечь сейчас надо... Второй раз может не прокатить...
    Евродав
  13. -=ANTRAX=- Сегодня, 19:28
    долго до эрдогана доходит. тупенький он совсем.
    -=ANTRAX=-
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