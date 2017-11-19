Эрдоган: провокация на учении НАТО оскорбила весь турецкий народ

Они поместили Ататюрка и меня на стенд с мишенями на учениях НАТО и разожгли скандал… Этот вопрос не является личным или партийным. Целью были Турция и турецкий народ. Мы готовы ко всему,

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью провокации на учении НАТО Trident Javelin (прошли в Норвегии с 8 по17 ноября) был не он, а Турция и весь турецкий народ, сообщает РИА Новости Ранее президент сообщил, что организаторы учений поставили стенд с портретами "врагов", на одном из которых был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, а на другом – нынешний президент Турции.Об этом Эрдогану рассказал начальник генштаба Турции, он же принял решение отозвать 40 военнослужащих, представлявших турецкую армию. Президент это решение поддержал.Генсек НАТО Йенс Столтенберг лично принес извинения Анкаре за нанесенное оскорбление, а глава норвежского военного ведомства выразил сожаление по этому поводу.Однако их слова не успокоили Эрдогана.сказал Эрдоган, выступая перед активистами правящей в Турции Партии справедливости и развития в провинции Байбурт на востоке республики.При этом он назвал «позитивным фактом» поддержку, которую в связи с указанным инцидентом оказала Анкаре турецкая оппозиция.