Саакашвили собрал очередное вече и предложил себя в премьер-министры
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, выступая на вече перед Верховной радой, заявил о своих премьерских амбициях, передает РИА Новости.
Люди, которые пришли на вече, встретили его слова аплодисментами.
Стоит отметить, что еще несколько недель назад Саакашвили говорил, что ему не нужно никаких государственных постов на Украине. При этом политик заявлял, что у него есть план по смене украинской власти.
Напомним, лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф.
Если власть не работает, народ должен сам стать властью. Никто, кроме самих украинцев, не будет их спасать. На наших восточных рубежах враг, на западных – много друзей, но есть и конкуренты. Поэтому никто, кроме украинцев не будет их спасать,сказал Саакашвили своим сторонникам.
Украина нуждается в срочном создании новой власти, нового правительства. Мы должны вместе создать это правительство. Я готов вместе с вами сделать это. Есть много людей, талантливых, работящих, патриотических украинцев... Давай работать над новым правительством. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если это нужно,заявил опальный политик.
Люди, которые пришли на вече, встретили его слова аплодисментами.
Стоит отметить, что еще несколько недель назад Саакашвили говорил, что ему не нужно никаких государственных постов на Украине. При этом политик заявлял, что у него есть план по смене украинской власти.
Напомним, лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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