Саакашвили собрал очередное вече и предложил себя в премьер-министры

Если власть не работает, народ должен сам стать властью. Никто, кроме самих украинцев, не будет их спасать. На наших восточных рубежах враг, на западных – много друзей, но есть и конкуренты. Поэтому никто, кроме украинцев не будет их спасать,

Украина нуждается в срочном создании новой власти, нового правительства. Мы должны вместе создать это правительство. Я готов вместе с вами сделать это. Есть много людей, талантливых, работящих, патриотических украинцев... Давай работать над новым правительством. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если это нужно,