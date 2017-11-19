20:17 19 ноября

Саакашвили собрал очередное вече и предложил себя в премьер-министры

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, выступая на вече перед Верховной радой, заявил о своих премьерских амбициях, передает РИА Новости.



Если власть не работает, народ должен сам стать властью. Никто, кроме самих украинцев, не будет их спасать. На наших восточных рубежах враг, на западных – много друзей, но есть и конкуренты. Поэтому никто, кроме украинцев не будет их спасать,
сказал Саакашвили своим сторонникам.


Украина нуждается в срочном создании новой власти, нового правительства. Мы должны вместе создать это правительство. Я готов вместе с вами сделать это. Есть много людей, талантливых, работящих, патриотических украинцев... Давай работать над новым правительством. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если это нужно,
заявил опальный политик.

Люди, которые пришли на вече, встретили его слова аплодисментами.

Стоит отметить, что еще несколько недель назад Саакашвили говорил, что ему не нужно никаких государственных постов на Украине. При этом политик заявлял, что у него есть план по смене украинской власти.

Напомним, лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. solzh Сегодня, 19:07
    заявил о своих премьерских амбициях

    Вкус своего галстука видимо забыл)))
    solzh
    1. 210окв Сегодня, 19:18
      А скоро чемпионат по футболу..Что то Мишка засуетился.Вспомнил наверное Пекинскую Олимпиаду.А если забыл,то напомним..
      Цитата: solzh
      заявил о своих премьерских амбициях

      Вкус своего галстука видимо забыл)))
      210окв
      1. Logall Сегодня, 19:23
        Цитата: 210окв
        Что то Мишка засуетился

        Logall
        1. Идущий Сегодня, 19:38
          Шоу , по заказу Госдепа , продолжается.
          Идущий
    2. 79807420129 Сегодня, 19:19
      Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если это нужно

      Мишка,да надоел ты со своей клоунадой, yes
      79807420129
      1. Ami du peuple Сегодня, 19:23
        Цитата: 79807420129
        ..брючки в носочки..
        Так что ли?

        или так?
        Ami du peuple
        1. Pirogov Сегодня, 19:28
          Цитата: Ami du peuple
          Так что ли?

          Мишико так друзя климкина переплюнет. Как только не так сразу украинский политик.
          Pirogov
        2. 79807420129 Сегодня, 19:50
          Цитата: Ami du peuple
          или так

          Есть с кого брать пример.
          79807420129
          1. Ил-18 Сегодня, 19:59
            Я понял: настоящий украинец, это когда брюки одеты задом наперёд.
            Ил-18
            1. Идущий Сегодня, 20:07
              Если бы только брюки , там все задом наперед , не получается у них иначе выжить.
              Идущий
    3. stas Сегодня, 19:29
      Чё вы пристали к грызуну, он помогает разложить Украину.
      Саакашвили надо хвалить и помогать.
      Враг моего врага по сути помогает.
      stas
      1. 79807420129 Сегодня, 19:47
        Цитата: stas
        Враг моего врага по сути помогает.

        Стас,да от этого клоуна толку,как от козла молока. fellow Если бы хозяева их хотели за океаном,давно бы развалили,а это так,что бы порошенка не зарывался.Судьба у него такая. hi
        79807420129
        1. stas Сегодня, 19:54
          Но нам сейчас выгодно что бы, этот грызун кошмарил Порошенко.
          Грызун еще раз доказал, не делай грызуну добра, тогда не получишь зла.
          stas
          1. Идущий Сегодня, 20:10
            Мишико давно бы загорал на теплых морях , но хозяин требует отрабатывать , вот и беснуется.
            Идущий
    4. Primoos Сегодня, 19:50
      Цитата: solzh
      заявил о своих премьерских амбициях

      Вкус своего галстука видимо забыл)))

      Или Мишико ведет Украину в ЗАГС, или Украина ведет Мишико в грузинскую тюрьму. Мишико реально ощущает посторонние предметы в своем сфинктере, что ему там всенепременно введут. Отсюда и бешеная активность.
      Primoos
  2. Немезида Сегодня, 19:08
    Пусть предложит себя на место короля Англии,там его еще не было...
    Немезида
  3. DEZINTO Сегодня, 19:12
    Опять обнюхался.
    DEZINTO
    1. Александр 3 Сегодня, 20:12
      У кого опять.
      Александр 3
  4. Лелёк Сегодня, 19:14
    Ай, да генацвале - "...мне не нужен орден, я согласен на медаль...". В основе действий и заявлений розовых, тюльпановых, жовто-блакитных, гвоздиковых смут лежит чисто меркантильный интерес их "вождей" - прорваться к корыту и порулить в пользу себя-любимого.
    Лелёк
  5. samarin1969 Сегодня, 19:22
    Надеюсь этого жалкого шута, отдавшего приказ убивать граждан России в 2008г., ждет судьба похуже Нерона.
    samarin1969
  6. APASUS Сегодня, 19:26
    Смотри как быстро все оппоненты власти на Украине угомонились или их быстро по головушке камушком ,а этот с реальной крышей .Народ все баламутит и баламутит.Думаю его просто вышлют в Грузию,когда уровень поддержки станет критическим.
    APASUS
  7. Смог Сегодня, 19:27
    Там, у куеве седни ишо один сходнячек был. Надо бы Михе и тот возглавить laughing
    В Киеве прошёл «международный день памяти трансгендеров»

    19.11.2017 - 18:45

    В центре Киева в воскресенье, 19 ноября, состоялась акция, приуроченная к «международному дню памяти трансгендеров».
    Не зря же штаны назад ширинкой надевал. Знать тренировался .
    Смог
    1. DEZINTO Сегодня, 19:41
      Не зря же штаны назад ширинкой надевал.


      ахахаха!!!!блин это же каким надо быть невминько,! что-бы брюки задом наперёд надеть!!???
      А потом ещё в машине ехать на важное событие, и этого не заметить! блииин это капец!! хахаха!

      скаазочный персонаж )))
      DEZINTO
  8. Офицер запаса Сегодня, 19:28
    "...еще несколько недель назад Саакашвили говорил, что ему не нужно никаких государственных постов на Украине..."
    Конечно, не нужно. Вообще ничего личного, только бизнес. Политический. Деньги, то есть. Вот от них он не отказывался. А остальное ему до лампочки.
    Как в старом анекдоте.
    - Вы кто такие?
    - Мы пофигисты. Нам все по фигу.
    - И деньги по фигу?
    - Нет, деньги нам не по фигу.
    - Неувязочка получается...
    - А нам по фигу ваша неувязочка!
    Офицер запаса
  9. solzh Сегодня, 19:28
    Кроме премьерских амбиций Саакашвили заявил: 3 декабря — начало народного импичмента. Мы создали информационные центры в каждом регионе Украины. … 3 декабря — «час икс», для нас, для них и для страны

    Подробности тут: https://regnum.ru/news/polit/2346762.html
    solzh
  10. Горный стрелок Сегодня, 19:31
    Ну и за что его там держат, во власти? "Сбитый лётчик" - отставной президент, человек без гражданства, болтун и позёр...
    Горный стрелок
  11. Lenivets2 Сегодня, 19:32
    Как жить то хочет!
    Да ещё и с икоркой.
    Галстуков уже не хватает. laughing
    Lenivets2
  12. parusnik Сегодня, 19:35
    А чего не в президенты..Или с Потрошенко уже порешали...при посредничестве американцев...Не удивлюсь, ежели станет премьером..в декабре...
    parusnik
    1. 79807420129 Сегодня, 19:56
      Цитата: parusnik
      А чего не в президенты..Или с Потрошенко уже порешали...при посредничестве американцев...Не удивлюсь, ежели станет премьером..в декабре...

      А Йуля с косой думаете зря Трампа у туалета караулила и Мишку на границе во время прорыва встречала!Хотя как писал выше,клоунада все это,Петюньку американцы просто Мишкой пугают,что бы не сходил с хозяйского поводка. hi
      79807420129
      1. parusnik Сегодня, 20:09
        Стоит заметить, когда этот балаган с Саакашивли начинался, лозунги были другие, Потрошенко, "чёрную метку" и геть с "бочки"..Затем был взят тайм-аут ...Лозунги сменились..уже не геть..на договорняк похоже..Как говорится: волк и заяц, тигр в клетке все они марионетки в ловких и натруженных руках.. hi
        parusnik
  13. изя топ Сегодня, 19:40
    щирый xoxoл wassat
    изя топ
    1. Геркулесыч Сегодня, 20:02
      Изя hi -он не щирий, он заднеширинковый wassat
      Геркулесыч
  14. SCHMEL Сегодня, 19:56
    Давай работать над новым правительством. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если это нужно

    SCHMEL
  15. Геркулесыч Сегодня, 20:01
    А чего такие куцие запросы, почему не как минимум вместо парошенки, а то вообще, объявил бы себя монархом укроины! wassat В банановой республике у власти император -смешнее анекдота не придумать wassat .
    Геркулесыч
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