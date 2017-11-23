О точности стрельбы в Ютландском сражении (часть 1)
Ютландское сражение, будучи крупнейшим в истории столкновением линейных паровых флотов, всегда будет притягивать внимание любителей морской истории. В предлагаемой вашему вниманию статье мы рассмотрим некоторые вопросы точности стрельбы германских и английских линкоров и линейных крейсеров.
Принято считать, что англичане стреляли в Ютландском бою существенно хуже немцев и, если принимать во внимание только общие цифры, это действительно так. Например, согласно Пузыревскому, немцы за время сражения израсходовали 3 497 крупнокалиберных снарядов (в том числе 2 324 калибром 305 мм и 1 173 — 280 мм) добившись при этом 121 попадания, что составляет 3,46% общего числа выпущенных снарядов.
Англичане израсходовали 4 538 тяжелых снарядов, в том числе:
1 179 — 381-мм;
42 — 356-мм;
1 533 — 343-мм;
1 784 — 305-мм.
Но добились при этом всего лишь 100 попаданий, или 2,20%.
Безусловно, средние значения огневого воздействия флотов весьма показательны и важны. Но мы попробуем выделить из этого среднего результаты стрельбы отдельных отрядов или групп кораблей: разобраться с тем, как стреляли линейные крейсера Битти и Худа, новейшие британские линкоры с 381-мм орудиями типа «Куин Элизабет», сражавшихся под командованием Эван-Томаса, дредноуты и сверхдредноуты Джеллико в сравнении с линкорами и линейными крейсерами немцев.
Ход Ютландского сражения многократно описан в источниках, причем по ряду кораблей указываются не только время попаданий вражеских снарядов, но также и корабли, с которых эти попадания были сделаны, а также куда и в кого данный корабль стрелял (и попадал) сам. Безусловно, такие сведения не могут быть абсолютно достоверным, потому что по одной цели могут стрелять два (или больше) вражеских корабля, и как тогда понять, от кого именно прилетел снаряд? Опять же, если бы, к примеру, британский «Куин Мэри» уцелел, то впоследствии можно было бы точно определить не только количество попаданий в него, но также и калибр попавших в него снарядов. Известно, что по этому линейному крейсеру стреляли «Дерфлингер» и «Зейдлиц». Поскольку первый имел на вооружении 305-мм орудия, а второй 280-мм, то можно было бы достаточно точно оценить результативность огня германских линейных крейсеров. Но «Куин Мэри» взорвался и погиб, так что о количестве и калибрах попавших в него снарядов можно судить лишь из описаний, сделанных наблюдателями с других английских и немецких кораблей, каковые практически никогда не бывают точными.
Вряд ли кто-то оспорит, что в Ютландском сражении настоящими «героями дня» стали германские линейные крейсера. Именно они уничтожили три линейных крейсера англичан, а впоследствии своей во всех отношениях героической атакой прикрыли отступление дредноутов флота открытого моря. С них и начнем.
Согласно источникам, чемпионом среди кораблей Франца Хиппера (рыцарское звание он получил уже после Ютланда) стал его флагман «Лютцов».
"Лютцов". Линейные крейсера этого типа считались одними из самых красивых кораблей кайзерлихмарин
Израсходовав 380 305-мм снарядов, крейсер добился 19 попаданий, в том числе во флагман Битти «Лайон» — 13, "Бархэм" — 1, "Инвинсибл"-2 и броненосный крейсер "Дефенс" — 3. Процент попаданий составил 5,00%.
На втором месте — «Дерфлингер»: 385 израсходованных тяжелых снарядов (здесь и далее приводится расход только снарядов главного калибра) и 16 попаданий, в том числе "Принцесс Роял" — 6, "Куин Мери" — 3, "Бархэм" — 4 и "Инвинсибл" — 3. Процент попаданий — 4,16%.
Третье место — «Фон дер Танн»: 170 снарядов и 7 попаданий («Индефатигебл» — 5, Нью-Зиленд» и «Бархэм» — по одному) Итого — 4,12%.
А вот «Мольтке» и «Зейдлиц» по неясным причинам продемонстрировали куда более худшую стрельбу.
С расходом снарядов «Мольтке» есть некоторая неясность — согласно Муженикову, он израсходовал 334 снаряда, согласно Пузыревскому — 359. При этом линейный крейсер добился 9 попаданий в британский «Тайгер». Что удивительно — все они произошли в начальный период боя (бег на юг), и вполне вероятно, что в это время «Мольтке» демонстрировал наилучшую меткость среди германских линейных крейсеров. Но столь блестящее начало почему-то не получило продолжения: впоследствии «Мольтке» не добился ни одного попадания во вражеские корабли. Если данные Муженикова о расходе снарядов верны, то процент попаданий «Мольтке» составил 2,69%, если же прав Пузыревский, то 2,51%. По мнению автора настоящей статьи, Мужеников более точен.
Примерно так же отстрелялся «Зейдлиц», израсходовавший 376 снарядов, и добившийся 10 попаданий: «Куин Мэри» — 4, «Тайгер» — 2, «Уорспайт» — 2, «Колосу» — 2. Процент попаданий — 2,66%.
Всего германские линейные крейсера израсходовали 1645 снарядов крупного калибра (или же 1667, если по расходу снарядов «Мольтке» прав Пузыревский) и добились при этом 61 попадания, что составило 3,71% (или 3,69%) от общего числа выпущенных снарядов.
Тем не менее, есть основания предполагать, что процент попаданий кораблей контр-адмирала Хиппера был еще выше. Дело вот в чем: проанализировав перечни попаданий, мы увидим, что на долю «Куин Мэри» приходится всего лишь 7 из них (три с «Дерфлингера» и четыре с «Зейдлица»). Но подобные подсчеты в корне противоречат мнению очевидцев, утверждающих что в «Куин Мэри» попало от 15 до 20 снарядов. Пузыревский в своих расчетах указывает 15 попаданий в «Куин Мэри». В начальной фазе боя по английским кораблям стреляли только линейные крейсера немцев, по «Куин Мэри» стреляли «Зейдлиц» и «Дерфлингер». Соответственно, можно предположить, что эти немецкие корабли добились большего количества попаданий, чем это принято считать.
Если предположить, что в «Куин Мэри» попало от 15 до 20 снарядов, то количество попаданий германских линейных крейсеров возрастает до 4,19-4,50 % (при расходе снарядов «Мольтке» по Пузыревскому — 4,14-4,44%).
С их противниками, линейными крейсерами англичан, всё несколько сложнее. Наилучший результат продемонстрировала 3-я эскадра линейных крейсеров в составе «Инвинсибл», «Инфлексибл» и «Индомитебл» под командованием контр-адмирала Хораса Худа.
"Инвинсибл", флагманский корабль 3-ей эскадры линейных крейсеров
Общепризнанными являются следующие данные. «Инвинсибл» и «Инфлексибл» израсходовали совместно 176 (по Пузыревскому) или же 198 снарядов (по Муженикову). Наиболее достоверными представляются данные Муженикова (110 снарядов — «Инвинсибл» и 88 — «Инфлексибл»). Пузыревский показывает по 88 снарядов на каждый крейсер, тут можно предположить опечатку или же то, что ввиду отсутствия точных данных о расхода снарядов "Инвинсибла" (он погиб) расход снарядов на нем был принят по аналогии с "Инфлексиблом". Как бы то ни было, оба этих линейных крейсера добились 8 попаданий в «Лютцов», но неизвестно, как распределились успешные выстрелы с «Инвинсибла» и «Инфлексибла». Поэтому по этим двум крейсерам можно высчитать только их совместный процент попаданий, который составляет 4,04-4,54%.
В то же время «Индомитебл» отстрелялся несколько хуже: израсходовав 175 снарядов, он добился 5 попаданий — три в «Дерфлингер», одно в «Зейдлиц» и еще одно — в додредноут «Поммерн», что дает процент попаданий в размере 2,86%.
В целом же три британских линейных крейсера, израсходовав 351-373 снаряда, добились 13 попаданий, или 3,49-3,70% от общего числа выпущенных снарядов. Это вполне соответствует «официальным» данным по точности германских линейных крейсеров (3,69-3,71%). Правда, мы предположили, что кораблям контр-адмирала Хиппера «не досчитали» попадания в «Куин Мэри», с их учетом процент попаданий его крейсеров составляет 4,14-4,50%. Но тут мы подходим к интересной «лакуне», которую каким-то образом упустили многие историки, пишущие о Ютландском сражении.
Дело в том, что 3-я эскадра линейных крейсеров стреляла не только по германским линейным крейсерам. Мужеников пишет:
"В 17 ч. 50 м. с дистанции 9100 м (49 каб.) "Инвинсибл" и "Инфлексибл" первыми открыли огонь по немецким легким крейсерам 2-й разведывательной группы, "Висбадену" и "Пиллау", серьезно повредив обоих. Те тут же отвернули, прикрытые торпедной атакой германских эскадренных миноносцев. Тем не менее, на германском легком крейсере "Висбаден" меткие залпы с "Инвинсибла", удачно откорректированные старшим артиллерийским офицером Данрейтером, последовательно вывели из строя обе его машины, и он на время потерял ход, а "Франкфурт" и "Пиллау" были повреждены".
Судя по свидетельствам очевидцев, в «Висбаден» попало несколько тяжелых снарядов, «Пиллау», возможно, получил одно попадание. Но их почему-то не учитывают в результатах стрельбы 3-ей эскадры линейных крейсеров. Более того, эти попадания не числятся и в общем итоге попаданий британского флота! Между тем, мы с полным на то основанием могли бы засчитать линейным крейсерам сэра Хораса Худа еще 3 или 4 попадания в германские легкие крейсера.
С учетом вышесказанного, точность стрельбы «Инвинсибла», «Инфлексибла» и «Индомитебла» вполне может составлять даже не 3,49-3,70% от общего числа выпущенных снарядов, а 4,29 — 4,84%, что даже превосходит исчисленные нами «максимальные» результаты германских линейных крейсеров (4,19-4,50 %)!
Из всего вышесказанного вполне можно сделать вывод о том, что 3-я эскадра линейных крейсеров по качеству подготовки артиллеристов ни в чем не уступала артиллеристам германских кораблей того же класса. Но, к сожалению, об остальных английских линейных крейсерах этого сказать никак нельзя.
Рассмотрим результаты стрельбы 1-ой эскадры линейных крейсеров, включавшей в себя все четыре линейных крейсера англичан, несущих 343-мм пушки.
"Принцесс Ройал"
Как это ни удивительно, но, по имеющимся данным, среди них в точности стрельбы лидирует «Куин Мэри». По оценкам наблюдателей линейный крейсер до своей гибели успел выпустить 150 снарядов, добившись четырех попаданий в «Зейдлиц». Соответственно, процент попаданий составил 2,67%, что примерно соответствует «Мольтке». Обращает на себя внимание, что наиболее результативный корабль 1-ой эскадры линейных крейсеров англичан соответствует наименее результативному кораблю того же класса у немцев.
Следующим идет «Принцесс Ройал» — 230 израсходованных снарядов и 5 попаданий (три в «Лютцов» и два в «Зейдлиц»). Процент попаданий 2,17%
Флагман адмирала Битти, линейный крейсер «Лайон» в Ютланде израсходовал 326 343-мм снарядов, но добился всего лишь 5 попаданий, в том числе: 4 в «Лютцов» и один — в «Дерфлингер». Это дает процент попаданий, равный 1,53%. Но дальше начинаются загадки. Так, Мужеников указывает, что в 20.16 линейные крейсера Битти обстреляли линейные корабли «Маркграф» и «Кайзер», добившись при этом попаданий. Но согласно все тому же Муженикову, из всех британских крейсеров, имевших 343-мм пушки, по германским линкорам стрелял только «Лайон», соответственно, если попадания и были, то именно с флагмана Битти.
При этом, по данным Муженикова, за все сражение в «Маркграф» действительно попал один снаряд калибра 343-мм, однако точное время попадания неизвестно — так что не исключено, что это мог быть снаряд с «Лайона». С другой стороны, по «Кайзеру» точных данных нет и в иностранных источниках. Здесь Мужеников пишет:
"Согласно Hildebrand [9], "Кайзер" в Ютландском сражении никак не отличился и не получил каких-либо повреждений; Brayer [5], получил два попадания, но в августе снова был в полной боевой готовности".
В соответствии с вышесказанным, мы можем предположить, что итоговый счет «Лайона» был несколько лучше и что он добился не 5, а 6, и быть может даже 7 попаданий. В этом случае процент попаданий данного корабля может быть увеличен до 1,84 — 2,15%, но вряд ли больше. И в любом случае, «Лайон» занимает довольно малопочетное третье место.
И, наконец, наихудшую стрельбу среди 343-мм крейсеров продемонстрировал новейший «Тайгер» — 303 снаряда и всего лишь 3 попадания («Фон дер Танн» — 2, «Мольтке» — 1), процент попаданий составил совершенно невразумительные 0,99%.
Итого, 1-ая эскадра линейных крейсеров в Ютландском сражении израсходовала 1 009 снарядов и добилась 17 попаданий (весьма достоверно) и, возможно, еще одного или двух — в этом случае (при 17, 18 и 19 попаданиях) процент попаданий британских кораблей составляет 1,68%, 1,78% или 1,88% Во всяком случае можно утверждать лишь одно — линейные крейсера Хиппера стреляли как минимум вдвое точнее кораблей 1-ой эскадры линейных крейсеров англичан.
Не лучше обстояли дела и у 2-ой эскадры линейных крейсеров.
«Индефатигебл» погиб в Ютландском сражении, и до своей гибели успел израсходовать всего лишь 40 305-мм снарядов. Пузыревский дает иную цифру (180 снарядов), но она крайне сомнительна. Дело в том, что по «Индефатигеблу» стрелял «Фон дер Танн», который успел израсходовать по «Индефатигеблу» до его гибели 52 снаряда. Известно так же, что «Индефатигебл» открыл ответный огонь с небольшим запозданием, так что совершенно невозможно представить, что он сумел расстрелять 180 снарядов в ответ на 52 германских. А вот 40 снарядов выглядят весьма достоверно.
Во всяком случае, если бы артиллеристы «Индефатигебл» могли продемонстрировать процент попаданий хотя бы на уровне 2,5%, то, израсходовав 40 снарядов добились бы 1-го попадания, однако его не произошло. Таким образом, можно утверждать, что «Индефатигебл» не смог показать сколько-то приемлемой точности стрельбы.
Еще хуже обстоят дела с «Нью Зиланд». Он израсходовал 420 снарядов главного калибра (больше, чем любой другой линейный крейсер англичан и немцев в Ютланде) но добился всего лишь трех или четырех попаданий. Здесь уже разночтения у Муженикова — в одном случае, он утверждает, что попаданий было 4 без детализации, в какие именно вражеские корабли попали снаряды, но описывая повреждения германских линейных крейсеров отмечает только 3 попадания «Нью Зиленд» в «Зейдлиц». С другой стороны, известно, что значительную часть боя «Нью Зиленд» стрелял по «Мольтке» и «Фон дер Танну», при том что в «Фон дер Танн» попал один тяжелый снаряд, который не смогли идентифицировать. Возможно, это было попадание «Нью Зиленд»?
Во всяком случае, даже с 4 попаданиями точность стрельбы «Нью Зиленд» не превышает 0,95%.
Какие выводы можно сделать из вышесказанного?
Можно констатировать, что показатели точности стрельбы у отдельных соединений и даже отдельных кораблей внутри одного соединения могут различаться в разы. 3-я эскадра линейных крейсеров англичан продемонстрировала сопоставимые, а возможно и лучшие результаты чем пятерка ставших знаменитыми германских линейных крейсеров контр-адмирала Хиппера. Но 1-я эскадра линейных крейсеров стреляла минимум вдвое хуже и тех и других.
Такие же дефиниции наблюдалось внутри соединений. Среди кораблей 1-ой разведывательной группы наилучшие показатели точности продемонстрировал линейный крейсер «Лютцов» (5%), а оказавшийся наихудшим «Мольтке» отстрелялся практически вдвое хуже — 2,51-2,69%. Лучший из «343-мм» британских крейсеров, «Куин Мэри», дал процент попаданий 2,67%, а наихудший «Тайгер» — всего лишь 0,99%, т. е. почти в 2,7 раза хуже.
Продолжение следует…
Автор: Андрей из Челябинска
Использованы фотографии: http://tsushima.su