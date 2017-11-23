О точности стрельбы в Ютландском сражении (часть 1)

"Лютцов". Линейные крейсера этого типа считались одними из самых красивых кораблей кайзерлихмарин

"Инвинсибл", флагманский корабль 3-ей эскадры линейных крейсеров

"В 17 ч. 50 м. с дистанции 9100 м (49 каб.) "Инвинсибл" и "Инфлексибл" первыми открыли огонь по немецким легким крейсерам 2-й разведывательной группы, "Висбадену" и "Пиллау", серьезно повредив обоих. Те тут же отвернули, прикрытые торпедной атакой германских эскадренных миноносцев. Тем не менее, на германском легком крейсере "Висбаден" меткие залпы с "Инвинсибла", удачно откорректированные старшим артиллерийским офицером Данрейтером, последовательно вывели из строя обе его машины, и он на время потерял ход, а "Франкфурт" и "Пиллау" были повреждены".

"Принцесс Ройал"

"Согласно Hildebrand [9], "Кайзер" в Ютландском сражении никак не отличился и не получил каких-либо повреждений; Brayer [5], получил два попадания, но в августе снова был в полной боевой готовности".

Ютландское сражение, будучи крупнейшим в истории столкновением линейных паровых флотов, всегда будет притягивать внимание любителей морской истории. В предлагаемой вашему вниманию статье мы рассмотрим некоторые вопросы точности стрельбы германских и английских линкоров и линейных крейсеров.Принято считать, что англичане стреляли в Ютландском бою существенно хуже немцев и, если принимать во внимание только общие цифры, это действительно так. Например, согласно Пузыревскому, немцы за время сражения израсходовали 3 497 крупнокалиберных снарядов (в том числе 2 324 калибром 305 мм и 1 173 — 280 мм) добившись при этом 121 попадания, что составляет 3,46% общего числа выпущенных снарядов.Англичане израсходовали 4 538 тяжелых снарядов, в том числе:1 179 — 381-мм;42 — 356-мм;1 533 — 343-мм;1 784 — 305-мм.Но добились при этом всего лишь 100 попаданий, или 2,20%.Безусловно, средние значения огневого воздействия флотов весьма показательны и важны. Но мы попробуем выделить из этого среднего результаты стрельбы отдельных отрядов или групп кораблей: разобраться с тем, как стреляли линейные крейсера Битти и Худа, новейшие британские линкоры с 381-мм орудиями типа «Куин Элизабет», сражавшихся под командованием Эван-Томаса, дредноуты и сверхдредноуты Джеллико в сравнении с линкорами и линейными крейсерами немцев.Ход Ютландского сражения многократно описан в источниках, причем по ряду кораблей указываются не только время попаданий вражеских снарядов, но также и корабли, с которых эти попадания были сделаны, а также куда и в кого данный корабль стрелял (и попадал) сам. Безусловно, такие сведения не могут быть абсолютно достоверным, потому что по одной цели могут стрелять два (или больше) вражеских корабля, и как тогда понять, от кого именно прилетел снаряд? Опять же, если бы, к примеру, британский «Куин Мэри» уцелел, то впоследствии можно было бы точно определить не только количество попаданий в него, но также и калибр попавших в него снарядов. Известно, что по этому линейному крейсеру стреляли «Дерфлингер» и «Зейдлиц». Поскольку первый имел на вооружении 305-мм орудия, а второй 280-мм, то можно было бы достаточно точно оценить результативность огня германских линейных крейсеров. Но «Куин Мэри» взорвался и погиб, так что о количестве и калибрах попавших в него снарядов можно судить лишь из описаний, сделанных наблюдателями с других английских и немецких кораблей, каковые практически никогда не бывают точными.Вряд ли кто-то оспорит, что в Ютландском сражении настоящими «героями дня» стали германские линейные крейсера. Именно они уничтожили три линейных крейсера англичан, а впоследствии своей во всех отношениях героической атакой прикрыли отступление дредноутов флота открытого моря. С них и начнем.Согласно источникам, чемпионом среди кораблей Франца Хиппера (рыцарское звание он получил уже после Ютланда) стал его флагман «Лютцов».Израсходовав 380 305-мм снарядов, крейсер добился 19 попаданий, в том числе во флагман Битти «Лайон» — 13, "Бархэм" — 1, "Инвинсибл"-2 и броненосный крейсер "Дефенс" — 3. Процент попаданий составил 5,00%.На втором месте — «Дерфлингер»: 385 израсходованных тяжелых снарядов (здесь и далее приводится расход только снарядов главного калибра) и 16 попаданий, в том числе "Принцесс Роял" — 6, "Куин Мери" — 3, "Бархэм" — 4 и "Инвинсибл" — 3. Процент попаданий — 4,16%.Третье место — «Фон дер Танн»: 170 снарядов и 7 попаданий («Индефатигебл» — 5, Нью-Зиленд» и «Бархэм» — по одному) Итого — 4,12%.А вот «Мольтке» и «Зейдлиц» по неясным причинам продемонстрировали куда более худшую стрельбу.С расходом снарядов «Мольтке» есть некоторая неясность — согласно Муженикову, он израсходовал 334 снаряда, согласно Пузыревскому — 359. При этом линейный крейсер добился 9 попаданий в британский «Тайгер». Что удивительно — все они произошли в начальный период боя (бег на юг), и вполне вероятно, что в это время «Мольтке» демонстрировал наилучшую меткость среди германских линейных крейсеров. Но столь блестящее начало почему-то не получило продолжения: впоследствии «Мольтке» не добился ни одного попадания во вражеские корабли. Если данные Муженикова о расходе снарядов верны, то процент попаданий «Мольтке» составил 2,69%, если же прав Пузыревский, то 2,51%. По мнению автора настоящей статьи, Мужеников более точен.Примерно так же отстрелялся «Зейдлиц», израсходовавший 376 снарядов, и добившийся 10 попаданий: «Куин Мэри» — 4, «Тайгер» — 2, «Уорспайт» — 2, «Колосу» — 2. Процент попаданий — 2,66%.Всего германские линейные крейсера израсходовали 1645 снарядов крупного калибра (или же 1667, если по расходу снарядов «Мольтке» прав Пузыревский) и добились при этом 61 попадания, что составило 3,71% (или 3,69%) от общего числа выпущенных снарядов.Тем не менее, есть основания предполагать, что процент попаданий кораблей контр-адмирала Хиппера был еще выше. Дело вот в чем: проанализировав перечни попаданий, мы увидим, что на долю «Куин Мэри» приходится всего лишь 7 из них (три с «Дерфлингера» и четыре с «Зейдлица»). Но подобные подсчеты в корне противоречат мнению очевидцев, утверждающих что в «Куин Мэри» попало от 15 до 20 снарядов. Пузыревский в своих расчетах указывает 15 попаданий в «Куин Мэри». В начальной фазе боя по английским кораблям стреляли только линейные крейсера немцев, по «Куин Мэри» стреляли «Зейдлиц» и «Дерфлингер». Соответственно, можно предположить, что эти немецкие корабли добились большего количества попаданий, чем это принято считать.Если предположить, что в «Куин Мэри» попало от 15 до 20 снарядов, то количество попаданий германских линейных крейсеров возрастает до 4,19-4,50 % (при расходе снарядов «Мольтке» по Пузыревскому — 4,14-4,44%).С их противниками, линейными крейсерами англичан, всё несколько сложнее. Наилучший результат продемонстрировала 3-я эскадра линейных крейсеров в составе «Инвинсибл», «Инфлексибл» и «Индомитебл» под командованием контр-адмирала Хораса Худа.Общепризнанными являются следующие данные. «Инвинсибл» и «Инфлексибл» израсходовали совместно 176 (по Пузыревскому) или же 198 снарядов (по Муженикову). Наиболее достоверными представляются данные Муженикова (110 снарядов — «Инвинсибл» и 88 — «Инфлексибл»). Пузыревский показывает по 88 снарядов на каждый крейсер, тут можно предположить опечатку или же то, что ввиду отсутствия точных данных о расхода снарядов "Инвинсибла" (он погиб) расход снарядов на нем был принят по аналогии с "Инфлексиблом". Как бы то ни было, оба этих линейных крейсера добились 8 попаданий в «Лютцов», но неизвестно, как распределились успешные выстрелы с «Инвинсибла» и «Инфлексибла». Поэтому по этим двум крейсерам можно высчитать только их совместный процент попаданий, который составляет 4,04-4,54%.В то же время «Индомитебл» отстрелялся несколько хуже: израсходовав 175 снарядов, он добился 5 попаданий — три в «Дерфлингер», одно в «Зейдлиц» и еще одно — в додредноут «Поммерн», что дает процент попаданий в размере 2,86%.В целом же три британских линейных крейсера, израсходовав 351-373 снаряда, добились 13 попаданий, или 3,49-3,70% от общего числа выпущенных снарядов. Это вполне соответствует «официальным» данным по точности германских линейных крейсеров (3,69-3,71%). Правда, мы предположили, что кораблям контр-адмирала Хиппера «не досчитали» попадания в «Куин Мэри», с их учетом процент попаданий его крейсеров составляет 4,14-4,50%. Но тут мы подходим к интересной «лакуне», которую каким-то образом упустили многие историки, пишущие о Ютландском сражении.Дело в том, что 3-я эскадра линейных крейсеров стреляла не только по германским линейным крейсерам. Мужеников пишет:Судя по свидетельствам очевидцев, в «Висбаден» попало несколько тяжелых снарядов, «Пиллау», возможно, получил одно попадание. Но их почему-то не учитывают в результатах стрельбы 3-ей эскадры линейных крейсеров. Более того, эти попадания не числятся и в общем итоге попаданий британского флота! Между тем, мы с полным на то основанием могли бы засчитать линейным крейсерам сэра Хораса Худа еще 3 или 4 попадания в германские легкие крейсера.Из всего вышесказанного вполне можно сделать вывод о том, что 3-я эскадра линейных крейсеров по качеству подготовки артиллеристов ни в чем не уступала артиллеристам германских кораблей того же класса. Но, к сожалению, об остальных английских линейных крейсерах этого сказать никак нельзя.Рассмотрим результаты стрельбы 1-ой эскадры линейных крейсеров, включавшей в себя все четыре линейных крейсера англичан, несущих 343-мм пушки.Как это ни удивительно, но, по имеющимся данным, среди них в точности стрельбы лидирует «Куин Мэри». По оценкам наблюдателей линейный крейсер до своей гибели успел выпустить 150 снарядов, добившись четырех попаданий в «Зейдлиц». Соответственно, процент попаданий составил 2,67%, что примерно соответствует «Мольтке». Обращает на себя внимание, что наиболее результативный корабль 1-ой эскадры линейных крейсеров англичан соответствует наименее результативному кораблю того же класса у немцев.Следующим идет «Принцесс Ройал» — 230 израсходованных снарядов и 5 попаданий (три в «Лютцов» и два в «Зейдлиц»). Процент попаданий 2,17%Флагман адмирала Битти, линейный крейсер «Лайон» в Ютланде израсходовал 326 343-мм снарядов, но добился всего лишь 5 попаданий, в том числе: 4 в «Лютцов» и один — в «Дерфлингер». Это дает процент попаданий, равный 1,53%. Но дальше начинаются загадки. Так, Мужеников указывает, что в 20.16 линейные крейсера Битти обстреляли линейные корабли «Маркграф» и «Кайзер», добившись при этом попаданий. Но согласно все тому же Муженикову, из всех британских крейсеров, имевших 343-мм пушки, по германским линкорам стрелял только «Лайон», соответственно, если попадания и были, то именно с флагмана Битти.При этом, по данным Муженикова, за все сражение в «Маркграф» действительно попал один снаряд калибра 343-мм, однако точное время попадания неизвестно — так что не исключено, что это мог быть снаряд с «Лайона». С другой стороны, по «Кайзеру» точных данных нет и в иностранных источниках. Здесь Мужеников пишет:В соответствии с вышесказанным, мы можем предположить, что итоговый счет «Лайона» был несколько лучше и что он добился не 5, а 6, и быть может даже 7 попаданий. В этом случае процент попаданий данного корабля может быть увеличен до 1,84 — 2,15%, но вряд ли больше. И в любом случае, «Лайон» занимает довольно малопочетное третье место.И, наконец, наихудшую стрельбу среди 343-мм крейсеров продемонстрировал новейший «Тайгер» — 303 снаряда и всего лишь 3 попадания («Фон дер Танн» — 2, «Мольтке» — 1), процент попаданий составил совершенно невразумительные 0,99%.Итого, 1-ая эскадра линейных крейсеров в Ютландском сражении израсходовала 1 009 снарядов и добилась 17 попаданий (весьма достоверно) и, возможно, еще одного или двух — в этом случае (при 17, 18 и 19 попаданиях) процент попаданий британских кораблей составляет 1,68%, 1,78% или 1,88% Во всяком случае можно утверждать лишь одно — линейные крейсера Хиппера стреляли как минимум вдвое точнее кораблей 1-ой эскадры линейных крейсеров англичан.Не лучше обстояли дела и у 2-ой эскадры линейных крейсеров.«Индефатигебл» погиб в Ютландском сражении, и до своей гибели успел израсходовать всего лишь 40 305-мм снарядов. Пузыревский дает иную цифру (180 снарядов), но она крайне сомнительна. Дело в том, что по «Индефатигеблу» стрелял «Фон дер Танн», который успел израсходовать по «Индефатигеблу» до его гибели 52 снаряда. Известно так же, что «Индефатигебл» открыл ответный огонь с небольшим запозданием, так что совершенно невозможно представить, что он сумел расстрелять 180 снарядов в ответ на 52 германских. А вот 40 снарядов выглядят весьма достоверно.Во всяком случае, если бы артиллеристы «Индефатигебл» могли продемонстрировать процент попаданий хотя бы на уровне 2,5%, то, израсходовав 40 снарядов добились бы 1-го попадания, однако его не произошло. Таким образом, можно утверждать, что «Индефатигебл» не смог показать сколько-то приемлемой точности стрельбы.Еще хуже обстоят дела с «Нью Зиланд». Он израсходовал 420 снарядов главного калибра (больше, чем любой другой линейный крейсер англичан и немцев в Ютланде) но добился всего лишь трех или четырех попаданий. Здесь уже разночтения у Муженикова — в одном случае, он утверждает, что попаданий было 4 без детализации, в какие именно вражеские корабли попали снаряды, но описывая повреждения германских линейных крейсеров отмечает только 3 попадания «Нью Зиленд» в «Зейдлиц». С другой стороны, известно, что значительную часть боя «Нью Зиленд» стрелял по «Мольтке» и «Фон дер Танну», при том что в «Фон дер Танн» попал один тяжелый снаряд, который не смогли идентифицировать. Возможно, это было попадание «Нью Зиленд»?Во всяком случае, даже с 4 попаданиями точность стрельбы «Нью Зиленд» не превышает 0,95%.Какие выводы можно сделать из вышесказанного?Можно констатировать, что показатели точности стрельбы у отдельных соединений и даже отдельных кораблей внутри одного соединения могут различаться в разы. 3-я эскадра линейных крейсеров англичан продемонстрировала сопоставимые, а возможно и лучшие результаты чем пятерка ставших знаменитыми германских линейных крейсеров контр-адмирала Хиппера. Но 1-я эскадра линейных крейсеров стреляла минимум вдвое хуже и тех и других.Такие же дефиниции наблюдалось внутри соединений. Среди кораблей 1-ой разведывательной группы наилучшие показатели точности продемонстрировал линейный крейсер «Лютцов» (5%), а оказавшийся наихудшим «Мольтке» отстрелялся практически вдвое хуже — 2,51-2,69%. Лучший из «343-мм» британских крейсеров, «Куин Мэри», дал процент попаданий 2,67%, а наихудший «Тайгер» — всего лишь 0,99%, т. е. почти в 2,7 раза хуже.Продолжение следует…