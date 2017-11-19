23:11 19 ноября

Город взят: Абу-Кемаль зачищали от игиловцев неделю

Подразделения сирийской армии ликвидировали оставшиеся группы террористов в городе Абу-Кемаль. Зачистка города длилась более недели. Боевики оказывали активное сопротивление, ведя диверсионную войну. Как правило бандиты нападали в ночное время, либо рано утром, применяли так называемые "шахид-мобилы", ручные противотанковые гранатометы. Сейчас основные бои сместились на север от города.




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Комментарии 2

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  1. solzh Сегодня, 21:38
    Правительственные войска 5-го добровольческого штурмового корпуса, штурмовые группы бригадного генерала Сухейла и отряды народного ополчения завершили зачистку последних укрытий боевиков в Абу-Кемале. В руинах и подземельях города продолжали прятаться смертники, армейцы уничтожили более 50-ти террористов в плен более 20 террористов. Молодцы!!!
    solzh
  2. raid14 Сегодня, 21:41
    Абу- Кемаль ещё не взят, "делим шкуру не убитого медведя"?Победные реляции, уже заранее заготовлены?
    raid14
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