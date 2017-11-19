Город взят: Абу-Кемаль зачищали от игиловцев неделю

Подразделения сирийской армии ликвидировали оставшиеся группы террористов в городе Абу-Кемаль. Зачистка города длилась более недели. Боевики оказывали активное сопротивление, ведя диверсионную войну. Как правило бандиты нападали в ночное время, либо рано утром, применяли так называемые "шахид-мобилы", ручные противотанковые гранатометы. Сейчас основные бои сместились на север от города.











