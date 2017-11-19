23:13 19 ноября

Второй после ядерного оружия: в чем особенность нового «Солнцепека»?

На вооружение российской армии начали поступать модернизированные тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". ТОС-1А, наряду с РСЗО "Смерч", является вторым по мощности оружием после ядерного. Система крайне эффективна против живой силы противника как на открытой местности, так и в фортификационных сооружениях. Сегодня "Солнцепек" принимает активное участие в борьбе с международным терроризмом в Сирии.





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Комментарии 4

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  1. raid14 Сегодня, 22:02
    ТОС ""Солнцепёк" конечно хороша, но ей не хватает главного, дальности стрельбы, она очень уязвима для артиллерии и ПТРК дальнего действия противника, ведь её максимальная дальность стрельбы всего 6 км.
    raid14
  2. п-к Опарышев Сегодня, 22:07
    Десять.Это маловато для нынешних воин.Хотя бы тысяч десять и сотни две три тысячи ракет к ним.
    п-к Опарышев
  3. solzh Сегодня, 22:16
    По мнению главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова: «Что касается ТОС-1А «Солнцепек» — аналогов этой системе в мире нет. Опыт ее боевого применения в Сирии и Ираке подтвердил высокую эффективность такого оружия»
    Когда шли бои за Донецкий аэропорт, в западной и украинской прессе почти одновременно появились панические статьи о том, что у ополченцев есть страшные огнеметы «Солнцепек», поэтому у «майданутых» ВСУшников нет никаких шансов
    solzh
  4. MOSKVITYANIN Сегодня, 22:48
    Неточности однако. ТОС ""Солнцепёк" размещается на базе Т-90, а ТОС "Буратино" на базе Т-72, кроме того направляющих у старого ТОС - 36, решили уменьшить с целью безопасности.

    Информация с "зомби-ящика", не доверять нет резона....
    MOSKVITYANIN
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