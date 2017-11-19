Второй после ядерного оружия: в чем особенность нового «Солнцепека»?

На вооружение российской армии начали поступать модернизированные тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". ТОС-1А, наряду с РСЗО "Смерч", является вторым по мощности оружием после ядерного. Система крайне эффективна против живой силы противника как на открытой местности, так и в фортификационных сооружениях. Сегодня "Солнцепек" принимает активное участие в борьбе с международным терроризмом в Сирии.













