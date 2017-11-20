Ядерный чемодан Трампа "нестабилен"

Ядерное статус-кво в мире сложилось достаточно давно. Совершенствующиеся средства доставки, равно как и все сокращения ядерных вооружений не изменили главного - Россия и США контролируют более 90 процентов боеготовых ядерных зарядов. По официальным данным на сентябрь прошлого года у США 1367 боеголовок, у России - 1796.Ядерная триада гарантирует сроки доставки к целям в пределах от 15-45 минут. Все существующие на сегодняшний день средства ПРО не в состоянии обеспечить 100-процентную защиту территорий от ядерного удара противника. Невзирая на массу даже научных трактатов, массированное применение ядерного оружия не ведет ни к ядерной зиме, как показано в фильмах, ни к всеобщему вымиранию населения от лучевой болезни.В узкоспециальных и не выходящих за пределы специалистов обсуждениях считается неоспоримым полное уничтожение целостности космической группировки спутников, со всеми вытекающими последствиями, единовременная гибель более 100 миллионов человек и фатальное поражение еще 250 миллионов. Прежде всего - в столицах, крупных городах и районах базирования стратегической авиации, подводных лодок, командных пунктов и т.д. Что гарантирует если не каменный век, то отбрасывание человечества на сотню лет назад. Предполагается, что больше всех пострадает Евросоюз, который немедленно станет целью захвата мало пострадавших стран Азии и Африки.Поражение территории России будет менее катастрофичным, исключительно благодаря огромной территории. К слову, этот фактор изначально оказывал на янки сдерживающее влияние. И именно он становится ключевым после снижения общего количества боеголовок.Как я когда-то уже писал, и в СССР, и в современной России есть воинские части, в обязанности личного состава которых входит пункт 1-й "сведений, требующих срочного доклада: "Приказ президента США на применение ядерного оружия".Не вдаваясь в детали того, кто и как эти "сведения" добывает, следует понимать, что у президента США, в каком бы психическом состоянии он ни находился, нет возможности лично нажать на ядерную кнопку. В наиболее "правдоподобных" произведениях для начала ядерной войны сначала следует нагнетание истерии в обществе, потом массовые провокации и применение обычных вооружений. И лишь после этого, сцепив зубы и утирая скупую мужскую слезу, президент США нажимает на красную кнопку. При этом, согласно американской практике, в обсуждении принимает участие вице-президент, руководство Комитета начальников штабов (КНШ), руководство стратегического командования (САК), несколько конгрессменов и часть членов правительства.Единолично и без обсуждения принятое президентом США решение о ядерном ударе выполнено просто не будет. "Защита от дурака" разработана с изобретением ядерного оружия и все это время совершенствовалась.На самом деле в "футбольном мяче" у Трампа находится так называемая "черная книга", в которой прописаны все варианты применения ядерного оружия в той или иной ситуации. Равно как и перечень сопутствующих мер (как-то приказы на взлет, ракетно-бомбовая загрузка, выход лодок в море и масса иных вещей, вплоть до эвакуации учреждений).Для получения доступа к книге, президент подтверждает свое право имеющейся у него "золотой картой". После этого президент США выбирает вариант действий и отдает два кодированных приказа. Первый - через председателя Объединенного комитета начальников штабов дежурному генералу в Пентагоне, второй - дежурному генералу в центр стратегического командования, расположенный на базе САК США Оффут, штат Небраска.Если коды, хранящиеся в сейфах в этих двух местах будут активированы совместно с приказом президента - ракеты взлетят. Если нет - не взлетят.Именно об этом и говорил в Галифаксе на Форуме безопасности генерал ВВС Джон Хайтен, возглавляющий САК: "Я передаю информацию и предполагаемый план действий президенту, а он отдаёт приказы. И если такой приказ будет противоправным, угадайте, что произойдёт? Я скажу: «Господин президент, мы не можем так поступить, это противозаконно. А он дальше спросит: «Какая мера в данной ситуации будет приемлемой?». После чего мы будем разрабатывать различные варианты, различные подходы, которые будут зависеть от контекста ситуации. Именно так всё и работает, на самом деле всё не так уж и сложно".Разумеется, генерал имел в виду сценарий, при котором нет необходимости принимать немедленное решение ввиду уже состоявшегося ядерного нападения. И, что является ключевым условием, без наличия подтвержденного факта о ракетном нападении на США, дежурные генералы КНШ и САК приказ президента на пуск ракет не выполнят.Сейчас в Вашингтоне активно муссируется "гениальная идея" отстранить президента Трампа от возможности отдать приказ на применение ядерного оружия. Обсуждается его импульсивность, неадекватность, даже психическое здоровье. В конгрессе впервые за 40 лет инициированы обсуждения, долженствующие ввести новые контролирующие факторы, "повышающие ответственность за принятие судьбоносных решений". Всё это бред и желание оказаться поближе к вожделенной кнопке. Просто чтобы потешить свое властолюбие и/или ослабить президента.Все эти политические склоки и дрязги обречены на поражение. На принятие решения есть лишь четверть часа, что предопределено подлетным временем первых ядерных ракет, запущенных с подводных лодок. Именно исходя из этого и сокращен до минимума список лиц, отвечающих за окончательное решение.P.S. Безусловно, здесь до минимума упрощены и сокращены описания процедуры принятия решений и механизмы их реализации. Просто следует учесть, что хотя и в России, и в США действует концепция превентивного ядерного удара, она не предполагает необходимости принятия решений немедленно. Наоборот, в этом случае приказу предшествует последовательное увеличение степени боеготовности и "цвет" угрозы. Именно поэтому описан лишь механизм внезапного, "из положения лежа", принятия решения о ядерном ударе.