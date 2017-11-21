10:58 21 ноября

МиГ-29 «на стероидах» ВВС Польши бросает вызов МиГ-35. Что предусматривает хитрый план «WZL-2»?



Большинство военно-воздушных сил стран-участниц Варшавского договора успело очень плотно ознакомиться с уникальными лётно-техническими, а значит, и боевыми качествами передовых двухдвигательных истребителей 4-го поколения МиГ-29А («Изделие 9-12Б»), которые начали поступать на вооружение 1-й эскадрильи истребительного авиаполка «Варшава» в конце июля 1989 года. Даже несмотря на то, что машины оснащались упрощённой экспортной модификацией системы управления вооружением СУВ-29Э, обладающей ограничениями по дальности действия БРЛС Н019 «Сапфир-29» (около 55 км по цели с ЭПР 3м2 в переднюю полусферу и 30 км — в заднюю полусферу), а также ракетами воздушного боя средней дальности Р-27Р1/Т2 с заниженными дальностными характеристиками, оригинальная несущая аэродинамическая конструкция планера позволяла выигрывать ближний воздушный бой у любого западноевропейского и штатовского истребителя (от «Mirage-2000C/-5» до F-16A). В частности, угловая скорость установившегося разворота по тангажу составляет для МиГ-29А порядка 23,5 град/с, что сравнимо лишь с новейшим многоцелевым истребителем «Rafale».

«Фалкрумы» оставались на вооружении польских ВВС даже несмотря на то, что 15 сентября 2006 года наиболее русофобская страна Восточной Европы начала принимать в строевые части одни из самых современных тактических истребителей — F-16C/D Block 52, которые позднее получили дополнение «+», а это уже о многом говорит. Ведь, во-первых, МиГ-29А в ближнем воздушном бою («собачьей свалке») по сей день могут тягаться как с «Рафалями», так и с «Тайфунами»; во-вторых, имеют уникальный модернизационный задел по части бортового радиоэлектронного оборудования, который поляки намереваются воплотить в «железе» в ближайшее время. К примеру, польский источник militarium.net со ссылкой на различные ресурсы государства сообщает о том, что в Варшаве задумываются над реализацией 3-го этапа усовершенствования советских «МиГов».


Два первых этапа предусматривало: установку на 26 МиГ-29А и 6 МиГ-29УБ новой БЦВМ израильской разработки, стандартной для современных истребителей шины обмена данными MIL-STD-1553B (предусматривает открытую архитектуру БРЭО), современных широкоформатных многофункциональных индикаторов, усовершенствованных модулей радионавигационной системы GPS, а также дополнительной аппаратной элементной базы для полноценной унификации ракетного вооружения на подвесках с комплексом управления вооружением (КУВ). Последний пункт даёт возможность осуществить предполётное тестирование управляемых ракет воздушного боя непосредственно на подвесках. Также машины были снабжены компактными камерами высокого разрешения для классификации и идентификации перехватываемых воздушных объектов в ходе ближнего воздушного боя, что абсолютно не позволяло определить тип воздушной цели в ходе боя за пределами визуальной видимости. Данный пакет обновления, по мнению специалистов из польского оборонного ведомства, позволил продлить эксплуатационный ресурс истребителя до 2025 года. В то же время, «древний» бортовой радиолокационный прицельный комплекс Н019 «Сапфир-29» унифицирован исключительно с устаревшими ракетами класса «воздух-воздух» Р-27Р1, оснащёнными полуактивными радиолокационными головками самонаведения (ПАРГСН), а также Р-27Т1 с однодиапазонными инфракрасными головками самонаведения.

Третий этап должен стать венцом инженерной мысли польского авиаремонтного предприятия «Wojskowe Zaklady Lotnicze». Он предусматривает установку на усовершенствованные «Изделия 9-12Б» более совершенных многорежимных бортовых РЛС семейства AN/APG-68 версии (V)9, а также унификацию с ракетами воздушного боя средней дальности AIM-120C-5/7 и ближнего воздушного боя AIM-9X Block II «Sidewinder». За счёт данного этапа обновления поляки планируют установить паритет с нашими МиГ-35, которые должны отправится в строевые части с 2018 года, а также с активно принимаемыми на вооружение Балтийского флота ВМФ России Су-30СМ. Но давайте взглянём на такую перспективу более объективно. Даже в том случае, если специалистам «WZL-2», при помощью сотрудников «Northrop Grumman», и удастся «впихнуть» достаточно крупную (0,48 x 0,72 м) овальную антенную решётку БРЛС AN/APG-68(V)9 в радиопрозрачный обтекатель МиГ-29А, предназначенный для 700-мм радара Н019 «Сапфир-29», одержать уверенное превосходство над перспективными МиГ-35С и Су-30СМ у них вряд ли получится.

Во-первых, AN/APG-68(V)9 способен обнаружить цель с ЭПР 2 м2 на расстоянии не более 90 км, в то время как установленные на МиГ-35 и Су-30СМ радары «Жук-АЭ» и Н011М «Барс» запеленгуют «поляка» на расстоянии 140 — 170 км. По сути, российские пилоты смогут «захватить» польские МиГ-29А на точное автосопровождение на в 2 раза большей дистанции. Более того, за нашими будет преимущество и в плане помехозащищённости, пропускной способности, а также целевой канальности, поскольку вышеуказанные радары построены на базе активной ФАР («Жук-АЭ») и пассивной ФАР «Барс» (8 и 4 обстреливаемых цели соответственно. Во-вторых, при работе в пассивном режиме наш МиГ-35 получит неоспоримые преимущества, обеспечиваемые наличием станции обнаружения атакующих ракет, представленной датчиками высокого разрешения верхней полусферы (ВС-ОАР) и нижней полусферы (НС-ОАР). Данные оптико-электронные модули могут обнаружить силуэт ЗУР типа MIM-104C/ERINT на удалении 30—40 км и AIM-120C — 25—30 км. У польских машин такого изделия и в перспективе не предвидится.

Также, помимо носового оптико-электронного прицельного комплекса ОЛС-УЭМ, МиГ-35 имеет аналогичный турельный модуль обзора нижней полусферы ОЛС-К, предназначенный для работы преимущественно по наземным объектам (цели типа «танк» — 20—30 км, ПУ ОТРК — 40—50 км, эсминец — 65—80 км) в телевизионном и инфракрасном каналах с возможностью лазерного целеуказания. Польскому «WZL-2» для этого потребуется подвешивать на изрядно «потрёпанный» годами планер «Фалкрума» отдельные контейнерные ОЛПК типа «Sniper-ATP» и т.д., что утяжелит машину, увеличит нагрузку на крыло и не позволит вести маневренный ближний бой. Более того, модификация МиГ-35 для российских ВКС может получит ТРДДФ с отклоняемым вектором тяги РД-33МК2, что превратит «Фалкрум» переходного поколения в сверхманевренного воздушного бойца, схожего с Су-30СМ и Су-35С. В этом случае поляки окончательно выбывают из игры.

Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=18619
http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig29m2.html
https://bmpd.livejournal.com/1283086.html
http://www.modernarmy.ru/article/345/mig-29-v-vvs-polshi
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 8

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  1. Titsen Сегодня, 06:40
    Кого автор уговаривает за Советскую власть?

    Опять уря-патриотизм?

    Надоело, все одно и тоже - мы лучшие, мы самые лучшие..

    А после зарплаты и пенсии в карман лазить не хочется - пусто там...

    Денег нет, но вы там держитесь...
    Titsen
    1. Soho Сегодня, 08:23
      Titsen Сегодня, 06:40
      А после зарплаты и пенсии в карман лазить не хочется - пусто там...
      Денег нет, но вы там держитесь...

      если вам захотелось осудить политико-экономическую ситуацию в стране, то вы не на тот сайт забрели.
      Soho
      1. 210окв Сегодня, 10:46
        Да и статья совсем о другом..
        Цитата: Soho
        Titsen Сегодня, 06:40
        А после зарплаты и пенсии в карман лазить не хочется - пусто там...
        Денег нет, но вы там держитесь...

        если вам захотелось осудить политико-экономическую ситуацию в стране, то вы не на тот сайт забрели.
        210окв
      2. AlexVas44 Сегодня, 10:54
        Цитата: Soho
        ...вы не на тот сайт забрели.

        А что, фраза " В этом случае поляки окончательно выбывают из игры." душу греет? Мы всех победим голым патриотизмом!?
        AlexVas44
    2. Now we are free Сегодня, 10:43
      Приветствую Титсен!
      Хотел Вам ответить, но Сохо меня опередил. Вы со своим комментарием опоздали года на два ибо этот мем уже покрылся пылью (если не плесенью). Лучше бы про деньги растраченные Серебренниковым написали, вот где хватило бы и врачам и учителям...

      П.С. Автором статьи развернуто с тех. особенностями рассказано о сравнении лёгких фронтовых истребителей: МИГ-35 и польского "новодела" на базе МИГ-29. При чём тут очередное бла-бла-бла "Про... все полимеры"?..
      Now we are free
    3. shans2 Сегодня, 10:53
      покушай мацы, и всё пройдет), вы проиграли, истерить бесполезно)
      shans2
  2. andrewkor Сегодня, 07:07
    Поляки ещё от Бундесвера МиГи получили.Теперь вопрос,а корпорация МиГ подобныне "инновации" у члена НАТО как то сопровождает?А то ведь как у индийцев- ихние Сушки бьются ,а Россия виновата!
    andrewkor
    1. Soho Сегодня, 08:28
      Теперь вопрос,а корпорация МиГ подобныне "инновации" у члена НАТО как то сопровождает

      да никак не сопровождает. Вопрос запчастей решается главным образом благодаря "донорству". Но если мигарь разобьется конечно же скажут что советско-российская техника "гамно".
      Soho
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