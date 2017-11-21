МиГ-29 «на стероидах» ВВС Польши бросает вызов МиГ-35. Что предусматривает хитрый план «WZL-2»?

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=18619

http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig29m2.html

https://bmpd.livejournal.com/1283086.html

http://www.modernarmy.ru/article/345/mig-29-v-vvs-polshi

Большинство военно-воздушных сил стран-участниц Варшавского договора успело очень плотно ознакомиться с уникальными лётно-техническими, а значит, и боевыми качествами передовых двухдвигательных истребителей 4-го поколения МиГ-29А («Изделие 9-12Б»), которые начали поступать на вооружение 1-й эскадрильи истребительного авиаполка «Варшава» в конце июля 1989 года. Даже несмотря на то, что машины оснащались упрощённой экспортной модификацией системы управления вооружением СУВ-29Э, обладающей ограничениями по дальности действия БРЛС Н019 «Сапфир-29» (около 55 км по цели с ЭПР 3м2 в переднюю полусферу и 30 км — в заднюю полусферу), а также ракетами воздушного боя средней дальности Р-27Р1/Т2 с заниженными дальностными характеристиками, оригинальная несущая аэродинамическая конструкция планера позволяла выигрывать ближний воздушный бой у любого западноевропейского и штатовского истребителя (от «Mirage-2000C/-5» до F-16A). В частности, угловая скорость установившегося разворота по тангажу составляет для МиГ-29А порядка 23,5 град/с, что сравнимо лишь с новейшим многоцелевым истребителем «Rafale».«Фалкрумы» оставались на вооружении польских ВВС даже несмотря на то, что 15 сентября 2006 года наиболее русофобская страна Восточной Европы начала принимать в строевые части одни из самых современных тактических истребителей — F-16C/D Block 52, которые позднее получили дополнение «+», а это уже о многом говорит. Ведь, во-первых, МиГ-29А в ближнем воздушном бою («собачьей свалке») по сей день могут тягаться как с «Рафалями», так и с «Тайфунами»; во-вторых, имеют уникальный модернизационный задел по части бортового радиоэлектронного оборудования, который поляки намереваются воплотить в «железе» в ближайшее время. К примеру, польский источник militarium.net со ссылкой на различные ресурсы государства сообщает о том, что в Варшаве задумываются над реализацией 3-го этапа усовершенствования советских «МиГов».Два первых этапа предусматривало: установку на 26 МиГ-29А и 6 МиГ-29УБ новой БЦВМ израильской разработки, стандартной для современных истребителей шины обмена данными MIL-STD-1553B (предусматривает открытую архитектуру БРЭО), современных широкоформатных многофункциональных индикаторов, усовершенствованных модулей радионавигационной системы GPS, а также дополнительной аппаратной элементной базы для полноценной унификации ракетного вооружения на подвесках с комплексом управления вооружением (КУВ). Последний пункт даёт возможность осуществить предполётное тестирование управляемых ракет воздушного боя непосредственно на подвесках. Также машины были снабжены компактными камерами высокого разрешения для классификации и идентификации перехватываемых воздушных объектов в ходе ближнего воздушного боя, что абсолютно не позволяло определить тип воздушной цели в ходе боя за пределами визуальной видимости. Данный пакет обновления, по мнению специалистов из польского оборонного ведомства, позволил продлить эксплуатационный ресурс истребителя до 2025 года. В то же время, «древний» бортовой радиолокационный прицельный комплекс Н019 «Сапфир-29» унифицирован исключительно с устаревшими ракетами класса «воздух-воздух» Р-27Р1, оснащёнными полуактивными радиолокационными головками самонаведения (ПАРГСН), а также Р-27Т1 с однодиапазонными инфракрасными головками самонаведения.Третий этап должен стать венцом инженерной мысли польского авиаремонтного предприятия «Wojskowe Zaklady Lotnicze». Он предусматривает установку на усовершенствованные «Изделия 9-12Б» более совершенных многорежимных бортовых РЛС семейства AN/APG-68 версии (V)9, а также унификацию с ракетами воздушного боя средней дальности AIM-120C-5/7 и ближнего воздушного боя AIM-9X Block II «Sidewinder». За счёт данного этапа обновления поляки планируют установить паритет с нашими МиГ-35, которые должны отправится в строевые части с 2018 года, а также с активно принимаемыми на вооружение Балтийского флота ВМФ России Су-30СМ. Но давайте взглянём на такую перспективу более объективно. Даже в том случае, если специалистам «WZL-2», при помощью сотрудников «Northrop Grumman», и удастся «впихнуть» достаточно крупную (0,48 x 0,72 м) овальную антенную решётку БРЛС AN/APG-68(V)9 в радиопрозрачный обтекатель МиГ-29А, предназначенный для 700-мм радара Н019 «Сапфир-29», одержать уверенное превосходство над перспективными МиГ-35С и Су-30СМ у них вряд ли получится.Во-первых, AN/APG-68(V)9 способен обнаружить цель с ЭПР 2 м2 на расстоянии не более 90 км, в то время как установленные на МиГ-35 и Су-30СМ радары «Жук-АЭ» и Н011М «Барс» запеленгуют «поляка» на расстоянии 140 — 170 км. По сути, российские пилоты смогут «захватить» польские МиГ-29А на точное автосопровождение на в 2 раза большей дистанции. Более того, за нашими будет преимущество и в плане помехозащищённости, пропускной способности, а также целевой канальности, поскольку вышеуказанные радары построены на базе активной ФАР («Жук-АЭ») и пассивной ФАР «Барс» (8 и 4 обстреливаемых цели соответственно. Во-вторых, при работе в пассивном режиме наш МиГ-35 получит неоспоримые преимущества, обеспечиваемые наличием станции обнаружения атакующих ракет, представленной датчиками высокого разрешения верхней полусферы (ВС-ОАР) и нижней полусферы (НС-ОАР). Данные оптико-электронные модули могут обнаружить силуэт ЗУР типа MIM-104C/ERINT на удалении 30—40 км и AIM-120C — 25—30 км. У польских машин такого изделия и в перспективе не предвидится.Также, помимо носового оптико-электронного прицельного комплекса ОЛС-УЭМ, МиГ-35 имеет аналогичный турельный модуль обзора нижней полусферы ОЛС-К, предназначенный для работы преимущественно по наземным объектам (цели типа «танк» — 20—30 км, ПУ ОТРК — 40—50 км, эсминец — 65—80 км) в телевизионном и инфракрасном каналах с возможностью лазерного целеуказания. Польскому «WZL-2» для этого потребуется подвешивать на изрядно «потрёпанный» годами планер «Фалкрума» отдельные контейнерные ОЛПК типа «Sniper-ATP» и т.д., что утяжелит машину, увеличит нагрузку на крыло и не позволит вести маневренный ближний бой. Более того, модификация МиГ-35 для российских ВКС может получит ТРДДФ с отклоняемым вектором тяги РД-33МК2, что превратит «Фалкрум» переходного поколения в сверхманевренного воздушного бойца, схожего с Су-30СМ и Су-35С. В этом случае поляки окончательно выбывают из игры.