Раскладной пистолет M3 Glock 19 и его прародитель
Иногда идеи оружейных конструкторов далеко опережают свое время. Реже, но и такое бывает, какая-то одна идея дает хороший толчок развитию всего оружия в целом, с пересмотром его классов и ролей на поле боя. А иногда получается ну очень спорная конструкция, преимущества которой полностью перекрываются появившимися недостатками. В данной статье попробуем познакомиться с такой моделью оружия как М3 Glock 19, которая представляет собой раскладывающийся пистолет.
История появления M3 Glock 19
Вообще материал о данном оружии можно было бы написать в два абзаца, причем первый абзац состоял бы из одного предложение: “По своей конструкции пистолет практически идентичный Glock 19”, а во втором можно было бы описать все недостатки складывающейся конструкции в данной реализации. С Глоком во всех его вариациях знакомы если не все, то многие и в очередной раз повторять особенности конструкции этого оружия особого смысла нет. Однако более детальное изучение конструкции, которая делает оружие складывающимся, напоминает другой образец оружия, другого класса и от другой оружейной компании - пистолет-пулемет FMG-9 компании Magpul, который был разработан на базе Glock 18.
Данное оружие было действительно очень интересным и в тоже время простым по своей конструкции. Человек не знающий о существовании данного пистолета-пулемета мог со стопроцентной гарантией принять его за фонарик с большим аккумулятором. Тем не менее, этот образец превращался в полноценный пистолет-пулемет с прикладом после нажатия всего одной кнопки. И если патрон находился в патроннике, то после нажатия на кнопку до возможности начала ведения огня проходило менее секунды.
Сам пистолет-пулемет состоял непосредственно из самого пистолета с удлиненным стволом и “упаковки”, которая раскладывалась на две половины. Нижняя часть в разложенном положении выполняла роль полноценного приклада, верхняя же работала своеобразным цевьем, если так можно выразится в данной ситуации. На ней была закреплена ручка для переноски, на которой были размещены целик и мушка, а перед ручкой размещался небольшой фонарик. Включение фонарика и кнопка приведения оружия в боевую готовность была доступна для нажатия удерживающей рукой. При желании фонарик можно было снять, заменив его на лазерный целеуказатель ли вообще оставив это посадочное место пустым.
Возможность оружия складываться достигалась не совсем обычной конструкцией рукояти, предохранительной скобы и спускового крючка. Так рукоять имела возможность складываться вперед, складывая одновременно предохранительную скобу, состоящую из двух деталей, и спусковой крючок, который также имел возможность движения вперед. Примечательным в данной конструкции было то, что рукоять в процессе складывания и раскладывания скользила вдоль магазина. Такое решение одновременно было очень простым в реализации и при этом практически полностью безотказным в плане надежности.
Элементы управления оружием были вполне обычными, единственное что заслуживает отдельного внимания это рукоять взведения затвора. Эта деталь была отдельным, не связанным с кожухом-затвором, элементом, соответственно при стрельбе рукоятка оставалась неподвижной. Установить ее можно было как с правой, так и с левой стороны пистолета-пулемета. Для этого не требовался инструмент или разборка ПП, достаточно было вытащить небольшую деталь и переставить ее на другую сторону оружия.
К сожалению, отдельные недостатки конструкции, такие как сложное устранение задержек при стрельбе и невысокая прочность пластиковых деталей, в сумме с не самым большим интересом к данному оружию, не позволили выйти данному пистолету-пулемету в серию. Однако благодаря необычному внешнему виду он прижился в ряде видеоигр, а оттуда уже перекочевал в реальность в виде страйкбольного оружия.
Несмотря на общую схожесть механизма складывания, информации о том, что М3 Glock 19 базируется на FMG-9 найти не удалось, хотя все вполне очевидно.
Конструкция пистолета М3 Glock 19
Помимо отсутствия возможности ведения автоматического огня, пистолет М3 отличается от своего прародителя ручным механизмом приведения оружия в боевую готовность. Отличаются и другие детали. Так предохранительная скоба выполненна из металла, а рукоять удержания стала короче. Принцип же работы остался тот же, но проявился ряд недостатков.
Одним из самых главных недостатков конструкции пистолета М3 стало то, что теперь ударно-спусковой механизм полностью открыт для загрязнений, когда оружие находится в сложенном положении. Вообще складывающаяся конструкция подразумевает возможность ношения оружия в том же кармане, либо же в небольшом отделении сумки, то есть в тех местах, где может скапливаться грязь, нитки, мелкие предметы, которые могут помешать работе пистолета. Это значит, что для того чтобы оружие гарантировано сохранило свою работоспособность, носить его нужно будет в какой-то специальной полностью закрытой кобуре или чехле, что полностью убирает все преимущества самой идеи складного пистолета.
Еще одним недостатком оружия стала его рукоять, на которой не помещаются все пальцы удерживающей руки. В принципе с этой задачей справляется длинный магазин оружия, а при смене магазина можно аристократично оттопыривать мизинец.
Заключение
Пистолет М3 Glock 19 получился весьма странным оружием. С одной стороны в нем реализована компактность при ношении, с сохранением полноценной вместимости магазина и длины ствола. С другой же стороны эта компактность реализована за счет снижения надежности и удобства эксплуатации оружия.
С ноября этого года пистолет доступен в продаже на территории США. Примечательно, что многие против появления данного оружия на гражданском рынке, мотивируя возможностью скрытого ношения, забывая, что имеется масса очень компактных моделей, которые намного меньше по габаритам чем М3 в сложенном положении, а главное надежнее.
История появления M3 Glock 19
Вообще материал о данном оружии можно было бы написать в два абзаца, причем первый абзац состоял бы из одного предложение: “По своей конструкции пистолет практически идентичный Glock 19”, а во втором можно было бы описать все недостатки складывающейся конструкции в данной реализации. С Глоком во всех его вариациях знакомы если не все, то многие и в очередной раз повторять особенности конструкции этого оружия особого смысла нет. Однако более детальное изучение конструкции, которая делает оружие складывающимся, напоминает другой образец оружия, другого класса и от другой оружейной компании - пистолет-пулемет FMG-9 компании Magpul, который был разработан на базе Glock 18.
Данное оружие было действительно очень интересным и в тоже время простым по своей конструкции. Человек не знающий о существовании данного пистолета-пулемета мог со стопроцентной гарантией принять его за фонарик с большим аккумулятором. Тем не менее, этот образец превращался в полноценный пистолет-пулемет с прикладом после нажатия всего одной кнопки. И если патрон находился в патроннике, то после нажатия на кнопку до возможности начала ведения огня проходило менее секунды.
Сам пистолет-пулемет состоял непосредственно из самого пистолета с удлиненным стволом и “упаковки”, которая раскладывалась на две половины. Нижняя часть в разложенном положении выполняла роль полноценного приклада, верхняя же работала своеобразным цевьем, если так можно выразится в данной ситуации. На ней была закреплена ручка для переноски, на которой были размещены целик и мушка, а перед ручкой размещался небольшой фонарик. Включение фонарика и кнопка приведения оружия в боевую готовность была доступна для нажатия удерживающей рукой. При желании фонарик можно было снять, заменив его на лазерный целеуказатель ли вообще оставив это посадочное место пустым.
Возможность оружия складываться достигалась не совсем обычной конструкцией рукояти, предохранительной скобы и спускового крючка. Так рукоять имела возможность складываться вперед, складывая одновременно предохранительную скобу, состоящую из двух деталей, и спусковой крючок, который также имел возможность движения вперед. Примечательным в данной конструкции было то, что рукоять в процессе складывания и раскладывания скользила вдоль магазина. Такое решение одновременно было очень простым в реализации и при этом практически полностью безотказным в плане надежности.
Элементы управления оружием были вполне обычными, единственное что заслуживает отдельного внимания это рукоять взведения затвора. Эта деталь была отдельным, не связанным с кожухом-затвором, элементом, соответственно при стрельбе рукоятка оставалась неподвижной. Установить ее можно было как с правой, так и с левой стороны пистолета-пулемета. Для этого не требовался инструмент или разборка ПП, достаточно было вытащить небольшую деталь и переставить ее на другую сторону оружия.
К сожалению, отдельные недостатки конструкции, такие как сложное устранение задержек при стрельбе и невысокая прочность пластиковых деталей, в сумме с не самым большим интересом к данному оружию, не позволили выйти данному пистолету-пулемету в серию. Однако благодаря необычному внешнему виду он прижился в ряде видеоигр, а оттуда уже перекочевал в реальность в виде страйкбольного оружия.
Несмотря на общую схожесть механизма складывания, информации о том, что М3 Glock 19 базируется на FMG-9 найти не удалось, хотя все вполне очевидно.
Конструкция пистолета М3 Glock 19
Помимо отсутствия возможности ведения автоматического огня, пистолет М3 отличается от своего прародителя ручным механизмом приведения оружия в боевую готовность. Отличаются и другие детали. Так предохранительная скоба выполненна из металла, а рукоять удержания стала короче. Принцип же работы остался тот же, но проявился ряд недостатков.
Одним из самых главных недостатков конструкции пистолета М3 стало то, что теперь ударно-спусковой механизм полностью открыт для загрязнений, когда оружие находится в сложенном положении. Вообще складывающаяся конструкция подразумевает возможность ношения оружия в том же кармане, либо же в небольшом отделении сумки, то есть в тех местах, где может скапливаться грязь, нитки, мелкие предметы, которые могут помешать работе пистолета. Это значит, что для того чтобы оружие гарантировано сохранило свою работоспособность, носить его нужно будет в какой-то специальной полностью закрытой кобуре или чехле, что полностью убирает все преимущества самой идеи складного пистолета.
Еще одним недостатком оружия стала его рукоять, на которой не помещаются все пальцы удерживающей руки. В принципе с этой задачей справляется длинный магазин оружия, а при смене магазина можно аристократично оттопыривать мизинец.
Заключение
Пистолет М3 Glock 19 получился весьма странным оружием. С одной стороны в нем реализована компактность при ношении, с сохранением полноценной вместимости магазина и длины ствола. С другой же стороны эта компактность реализована за счет снижения надежности и удобства эксплуатации оружия.
С ноября этого года пистолет доступен в продаже на территории США. Примечательно, что многие против появления данного оружия на гражданском рынке, мотивируя возможностью скрытого ношения, забывая, что имеется масса очень компактных моделей, которые намного меньше по габаритам чем М3 в сложенном положении, а главное надежнее.
Автор: Марк Поддубный
Использованы фотографии: www.magpul.com, tigertactic.com
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