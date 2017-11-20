Военно-морская мощь России на Каспии

Флагман Каспийской флотилии РК "Дагестан" проекта 11661К

Береговой ракетный комплекс "Бал"

МРК "Углич" проекта 21631 "Буян-М"

Источники информации:

http://tass.ru/armiya-i-opk/2326346

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201711150453-nezh.htm

https://iz.ru/644392/aleksei-ramm-evgenii-dmitriev/na-kaspii-sformirovali-pribrezhnyi-spetcnaz

http://mil.ru

Материалы из открытых источников

15 ноября 2017 года исполнилось 295 лет со дня создания Каспийской военной флотилии — одного из старейших оперативных объединений российского флота. Каспийская флотилия является морской компонентой Южного военного округа. В настоящее время Каспийская флотилия является самым мощным военно-морским объединением на Каспии, где она обеспечивает соблюдение национально-государственных интересов Российской Федерации. Флотилия принимает участие в антитеррористических мероприятиях, защите государственных интересов в зоне нефтяных месторождений, охране торговли. В ее состав входят несколько бригад и дивизионов надводных кораблей и части береговых войск. С сентября 2016 года флотилией командует контр-адмирал Сергей Пинчук.Первая попытка создания на Каспийском море флотилии боевых кораблей была предпринята в России еще в XVII веке в годы царствования Алексея Михайловича. Это было связано с расширением торговых отношений России с Персией и необходимостью обеспечения защиты торговли в регионе. 14 ноября 1667 года в селе Дединово на слиянии рек Ока и Москва был заложен первый российский трехмачтовый военный корабль «Орел». Одновременно здесь строились яхта, бот и две шлюпки. Построенные суда были спущены на воду в 1669 году и успешно прибыли в Астрахань, однако уже в следующем году во время восстания под предводительством Степана Разина данные корабли были захвачены, а позднее сожжены.Второй раз к созданию военной флотилии на Каспии вернулся уже Пётр I, это произошло после завершения Северной войны со Швецией. Начатый летом 1722 года Персидский поход продемонстрировал необходимость наличия на Каспии постоянного русского флота. Пребывание Петра I в Астрахани и Персидский поход изменили отношение к Каспийскому флоту, уже 4 ноября (15 ноября по новому стилю) 1722 года по указу Петра I в Астрахани был основан военный порт и образована военная флотилия, именно эта дата и считается днем основания Каспийской флотилии.С тех пор Каспийская флотилия прошла долгий путь, но ее главной базой сегодня по-прежнему остается Астрахань, местами ее базирования являются также Махачкала и Каспийск в Дагестане и села Никольское и Трудфронт в Астраханской области. В состав флотилии входят сторожевые корабли ближней морской зоны (2), малые боевые корабли (8), боевые катера (6), десантные катера (8), тральщики (7), всего порядка 70 боевых и вспомогательных судов. Береговые войска флотилии представлены 727-м отдельным батальоном морской пехоты (Астрахань), 414-м отдельным батальоном морской пехоты (Каспийск) и 847-м отдельным береговым ракетным дивизионом (Каспийск), вооруженным береговым ракетным комплексом «Бал».В 2017 году на базе отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Каспийской флотилии началось формирование нового отряда специального назначения. Новая часть создается в рамках развития ВМФ России, подобные отряды уже созданы в составе Черноморского и Тихоокеанского флотов. «Прибрежный» спецназ получит на вооружение скоростные патрульные катера типа «Раптор», которые способны перевозить до 20 десантников, и малые беспилотные летательные аппараты «Тахион».За последние три года боевой состав Каспийской флотилии серьезно обновился, в ее состав было принято 18 новых кораблей и вспомогательных судов флота. В частности в состав флотилии вошли три новых малых ракетных корабля проекта 21631 «Буян-М»: «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг», вооруженных универсальным ракетным комплексом «Калибр», а также два десантных катера проекта 11770 типа «Серна». Также в 2017 году в состав Каспийской флотилии были приняты два новых рейдовых буксира: «РБ-410» (построен по проекту 705Б астраханским филиалом судоремонтного завода «Звездочка») и «РБ-937» (проект 90600, построен в Санкт-Петербурге на заводе «Пелла»). Также в 2017 году флотилией был получен и смонтирован новейший тренажерный комплекс для тренировок военных спасателей и водолазов, он расположен на базе флотилии в Каспийске.Планируется, что в скором времени состав Каспийской флотилии пополнят также новые десантные катера на воздушной подушке проекта 12061 «Мурена». Помимо боевых кораблей идет обновление и вспомогательного флота. В соответствии с концепцией его развития от российских судостроительных заводов Каспийской флотилии было поставлено 7 катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения, три рейдовых буксира, два модульных спасательно-буксирных судна и плавучее крановое судно. По словам главнокомандующего ВМФ России Владимира Королева, к 2020 году Каспийская флотилия на 76 процентов будет оснащена новейшим вооружением и боевой техникой. При этом уже на начало 2016 года доля новых кораблей и катеров в составе флотилии была доведена до 85 процентов, сообщала пресс-служба Минобороны России.Также в 2017 году на полигоне Аданык, расположенном в Дагестане, начались работы по постройке новых объектов, предназначенных для проведения тренировок подразделений морской пехоты Каспийской флотилии. Общая площадь обновляемого полигона составит порядка 40 квадратных километров. Планируется, что работы на полигоне будут закончены в конце 2019 года. К этому же времени планируется закончить первый этап строительства и модернизации новых мест базирования кораблей флотилии (в частности — причального фронта и различных наземных сооружений в Каспийске).Флагманом Каспийской флотилии с 2017 года является ракетный корабль «Дагестан», построенный по проекту сторожевого корабля проекта 11661К (шифр «Гепард», по натовской классификации корабль относится к корветам). Корабли данного типа оснащены мощным артиллерийским, противокорабельным, зенитным и противолодочным вооружением. Это достаточно крупные боевые корабли водоизмещением около 2000 тонн и длиной более 102 метров, осадка — 4,5 метра. Максимальная скорость хода 28 узлов. Экипаж — около 100 человек, автономность плавания — 15-20 суток.Именно ракетный корабль «Дагестан» стал первым кораблем в составе ВМФ России, вооруженным универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК» (по кодификации НАТО SS-N-27 «Sizzler», англ. «испепелитель»), в состав которого входят несколько типов высокоточных крылатых ракет. Данные крылатые ракеты могут эффективно использоваться как против береговых, так и против надводных целей. В носовой части корабля находится 8 вертикальных пусковых установок для ракет «Калибр».Ракетный корабль «Дагестан» и малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич», построенные по проекту 21631 «Буян-М», являются сегодня главной ударной силой Каспийской флотилии, существенно увеличившей ее боевые возможности. Корабли проекта 21631 «Буян-М» — это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны. Полное водоизмещение — 949 тонн, длина — 74 метра, осадка — 2,6 метра. Максимальная скорость хода — 25 узлов. Экипаж — 25-36 человек, автономность плавания — 10 суток. Несмотря на вдвое меньшее водоизмещение по сравнению со сторожевыми кораблями проекта 11661К, данные боевые корабли несут точно такой же набор крылатых ракет «Калибр» (8 вертикальных пусковых установок), как и флагман Каспийской флотилии РК «Дагестан».Стоит отметить, что именно из акватории Каспийского моря 7 октября 2015 года впервые против террористов в Сирии были применены крылатые ракеты «Калибр», их пуск был осуществлен с РК «Дагестан» и МРК «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг». Всего корабли Каспийской флотилии произвели 26 пусков ракет по 11 целям в Сирии, расположенным на удалении примерно 1500 километров. По сообщениям Минобороны России, все объекты инфраструктуры боевиков, по которым наносились удары «Калибрами», были уничтожены. 20 ноября 2015 года корабли Каспийской флотилии выполнили еще 18 пусков ракет «Калибр» по 7 объектам террористов на территории Сирии. При этом вице-адмирал Виктор Бурсук отмечал, что высокую эффективность данных ракет не смогли спрогнозировать даже специалисты, а иностранные военные эксперты назвали военно-морскую базу в Каспийске «бассейном с «Калибрами».К своему 295-летнему юбилею Каспийская флотилия подошла с высокими показателями в боевой подготовке. Только в 2017 году боевые корабли флотилии провели 400 упражнений с применением ракетного и артиллерийского вооружения по морским, береговым и воздушным целям. В частности кораблями флотилии были проведены ракетные стрельбы крылатыми ракетами, в том числе высокоточным оружием — ракетным комплексом «Калибр», более 200 артиллерийских стрельб, более 40 противоминных упражнений и практических минных постановок, также было выполнено около 160 противодиверсионных упражнений.В настоящее время Каспийская флотилия по-прежнему является мощным, боеспособным военно-морским объединением, которое является не только южным форпостом России, но и гарантией неприкосновенности морских рубежей страны в данном регионе и очень важным инструментом внешней политики России на Каспии.