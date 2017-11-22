Пистолет Beretta APX ушел из армии на гражданский рынок

Недавно прошедший конкурс на новый пистолет для армии США закончился принятием на вооружение пистолета Р320 от компании Sig Sauer. Одним из конкурентов данного оружия был пистолет APX итальянской оружейной компании Beretta. После того как оружие оказалось “за бортом”, компания не закрыла проект и с апреля 2017 года данный пистолет появился на гражданском рынке, причем в неплохой комплектации и по относительно скромной цене.В стандартный комплект нового пистолета входит непосредственно сам пистолет, три магазина вместимостью 17 патронов (10 патронов там, где вместимость магазина гражданского оружия ограничена и 15 для варианта оружия под патрон .40S&W), две тыльные накладки на рукоять, позволяющие адаптировать рукоять оружия под различные размеры ладоней стрелков. Упаковано все это в пластиковый чемоданчик не самого презентабельного вида, а чтобы все это не болталось, внутри уложены куски поролона.Явно не подарочная упаковка данного оружия компенсируется вполне приемлемой ценой, так для США рекомендованная цена составляет 525-575 долларов. Кстати, Р320 предлагается по стоимости 450 долларов, но в комплекте только два магазина. Собственно низкая стоимость Р320 и стала его основным козырем в конкурсе на новый пистолет для вооруженных сил США. Само оружие, комплекты для обслуживания, кобура, дополнительные приспособления и гарантийный ремонт для каждого из пистолетов Р320 будет обходиться для министерства обороны в среднем в 2000 долларов. Но вернемся к Beretta APX.Первое, что бросается в глаза при рассмотрении пистолета, это его не совсем обычный кожух-затвор. Вместо насечек в передней и задней части этой детали оружия по всей длине имеются достаточно крупные выступы.Такое решение уже не раз показало свое преимущество перед мелкой насечкой там, где зимнее время года является действительно зимним, с морозом и снегом, и где руки стрелка защищены теплыми перчатками. Немалым плюсом такая форма кожуха-затвора будет и в ситуации когда и руки, и само оружие, испачканы грязью или кровью. В конце концов, с такой формой кожуха-затвора можно привести пистолет в боевую готовность при помощи только одной руки, прижав оружие к телу или зажав его между тех же колен, что будет полезно в случае ранения одной из рук.Минусом таких выступов на кожухе-затворе обычно считают то, что они будут цепляться за одежду при извлечении. Но тут нужно прояснить один момент. Этот пистолет изначально проектировался для военных, а у военных нет привычки носить оружие в кармане или за поясом, пистолет находится в кобуре. Кроме того, даже сейчас, когда это оружие уже стало на сто процентов гражданским, его габариты делают ношение в кобуре более удобным. Да и, судя по углам, извлечению такого оружия из кармана не должно ничего мешать. А вот если засунуть пистолет за пояс, по модному, по киношному, спереди или сзади, то можно показать не только свой уровень культуры обращения с оружием, ну и конкретно ободрать кожу на животе или пояснице при извлечении.Если говорить об удобстве эксплуатации оружия, которое включает в себя не только ношение, но и применение, то одним из требований в конкурсе на новый пистолет для армии США была возможность изменения размера рукояти оружия. Реализовано это уже стандартным образом - в виде накладок с тыльной стороны рукояти пистолета. Предвидя вопрос, зачем в стандартном комплекте сменные накладки, нужно дать маленькое пояснение. Возможность регулирование габаритов рукояти пистолета обусловлена не только размерами ладони стрелка. Оружие может использоваться как голыми руками, так и тогда когда руки защищены теми же перчатками, соответственно, в идеале, и размер рукоятки должен быть разным.Еще одним требованием в конкурсе была полная двусторонность оружия. Так как переключателя предохранителя на пистолете нет, то продублировали только клавишу затворной задержки, а кнопку для извлечения магазина можно переставить как на левую так и правую сторону пистолета. С левой стороны пистолета располагается рычаг для разборки оружия.Прицельные приспособления пистолета в своем стандартном исполнении представлены в виде обычных целика и мушки. Эти элементы не являются одним целым с кожухом-затвором и крепятся на посадочных местах. То есть, прицельные приспособления можно с легкостью сменить на другие более удобные и даже поставить коллиматорный прицел вместо целика. Дополнительно в пластиковой рамке пистолета Beretta APX под стволом имеется посадочное место для малогабаритного фонарика или лазерного целеуказателя.Основой для нового пистолета компания Beretta выбрала автоматику с коротким ходом ствола оружия. Сцепление кожуха-затвора и ствола осуществляется за счет выступа над патронником, который входит в окно для выброса стреляных гильз. В процессе движения ствола и кожуха-затвора назад, патронник снижается, выходя из сцепления с кожухом-затвором. Снижение патронника реализовано за счет взаимодействия поперечно вставленной оси замыкателя и выреза в приливе под патронником. В общем, схема уже давно обкатана и ждать от нее что-то новое навряд ли стоит, при должном исполнении она зарекомендовала себя как надежная и безотказная.Ударно-спусковой механизм ударниковый с довзводом, обратно же уже хорошо зарекомендовавший себя. Оружие вполне безопасное, даже с патроном в патроннике, безопасность обеспечивается не только усилием нажатия на спусковой крючок, но и так называемым автоматическим предохранителем в виде вставки на спуске. Усилие при нажатии на спусковой крючок составляет 2,8 кгс, ход спускового крючка около 6 миллиметров.Для того чтобы обеспечить быстрый возврат оружия на линию прицеливания после выстрела конструкторы размести ствол пистолета относительно низко. Конечно имеются пистолеты и с более низко посаженным стволом, но тут нужно принимать во внимание что под стволом оружия располагается направляющая с возвратной пружиной.Сам по себе пистолет собран на стальной основе, которая зафиксирована в пластиковой рамке оружия штифтом в тыльной части рамки и дополнительно осью замыкателя.Интересной деталью в конструкции данного пистолета является небольшая кнопка, расположенная с правой стороны рядом со штифтом. Эта кнопка предназначена для безопасного спуска ударника пистолета, что дополнительно обеспечивает безопасность обращения с оружием.Пластик рамки пистолета ударопрочный, не подвержен воздействию ультрафиолета. Высокие и низкие температуры в разумных пределах не сказываются критично на прочности этого элемента оружия.Пока не известно будут ли варианты оружия с другим ударно-спусковым механизмом или же другим исполнением кожуха-затвора, ыключающим переключатель неавтоматического предохранителя, этот вопрос решит спрос на данное оружие.На данный момент пистолет представлен только для патронов 9х19, .40S&W и 9х21, однако в ближайшее время появятся варианты оружия под все распространенные патроны для пистолетов, в том числе и под .357SIG. В зависимости от боеприпаса будет меняться и масса и вместимость магазина, возможно в некоторых случаях изменяться и габариты. Пока же можно привести характеристики только для варианта пистолета под выше указанные патроны.Длина пистолета составляет 192 миллиметра при длине ствола 108 миллиметров. Высота пистолета равняется 142 миллиметрам, толщина 33 миллиметрам. Для 9 миллиметровых вариантов пистолета Beretta APX масса без патронов равна 780 граммам, для варианта оружия под патрон .40S&W масса чуть больше - 800 грамм. Девятимиллиметровые версии пистолета питаются из магазина вместимостью 17 патронов их собрат с более крупным калибром использует магазины с вместимостью 15 патронов.Характеризовать новое оружие можно с разных сторон, появились уже как и негативные отзывы, так и восторженные положительные. Примечательно то, что весь негатив сводится к отдельным деталям оружия в виде тех же выступов на кожухе-затворе, что несколько странно, так как человек при покупке видел, за что отдает деньги. Намного больше отзывов положительных, в которых отдельно отмечается высокая надежность пистолета и привычная для обслуживания конструкция.В любом случае нужно понимать, что пистолет Beretta APX проектировался не как спортивное оружие и даже не пистолет для самообороны, это армейское оружие, причем не основное, а значит надежность в нем стоит на первом месте и только потом точность.Отдельно стоит отметить, что пистолет Beretta APX это первый пистолет итальянской компании с ударниковым ударно-спусковым механизмом с довзводом, и, как оказалось, не всегда первый блин комом. Несмотря на то, что оружие не выиграло конкурс и не стало пистолетом для армии США, Beretta APX нашел свою нишу, хотя и во многом благодаря имени.Несмотря на то, что пистолет имеет распространенную конструкцию и многим примененным в нем решениям уже не один год, назвать это оружие рядовым можно все-таки с большой натяжкой, так как рядовые образцы не участвуют в конкурсах для одной из крупнейших армий мира.