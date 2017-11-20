И. Айвазовский “Чесменский бой”

Бушует морской простор!

Далеко до острова Саво,

Стелется Млечный путь.

Взрыв погребов боезапаса фрегата “Антилоуп” при попытке неудачного разминирования неразорвавшихся бомб. Двое погибших. Фолклендская война, 1982 год

Беспощадный огонь линкора “Миссури” по танкам и укреплениям в районе аэропорта Эль-Кувейт

Ночной бой японского эсминца “Курама” с южнокорейским танкером под мостом Канмон, 2009 г.

Результат схватки — многочасовой пожар и три пострадавших моряка

Огневая подготовка личного состава на борту БПК “Маршал Шапошников”, в ночь перед штурмом танкера “Московский университет”, захваченного пиратами. Аденский залив, 2010 г.

Неудачный запуск БРПЛ “Булава”, снятый над одним из прибрежных районов Норвегии

“Калибры” летят на восток. Залп кораблей Каспийской флотилии по объектам инфраструктуры ИГ. Естественно, запрещенного в России

Американская "ответка" по авиабазе Шайрат. Момент выхода RGM-109E ‘’Tactical Tomahawk” из шахты универсальной пусковой установки

Групповой взлет вертолетов морской пехоты “Си Найт” с палубы десантного корабля

Тяжелый авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов” выполняет боевые задачи в составе оперативного соединения дальней морской зоны у берегов Сирии

Ночной "сирийский экспресс" следует в Тартус. Момент прохождения большим десантным кораблем (БДК) “Ямал” пролива Босфор



Истребители “Дассо Рафаль” на палубе авианосца “Шарль де Голль”. Изумительно красивая французская техника

Истребители “Дассо Рафаль” на палубе авианосца “Шарль де Голль”. Изумительно красивая французская техника

Ночной "оскал социализма" (прозвище пр. 1164 на флотах стран НАТО) — флагман Черноморского флота ГРКР "Москва". Ночная подсветка лишь дополнительно подчеркивает монументальность крейсера и мощь его оружия

Ночью в боевой ситуации существует враг, который опаснее всех остальных: темнота.Под покровом мглы совершались самые зловещие преступления и одерживались впечатляющие победы. Тот, кто успевал верно сориентироваться в ночной тьме, мог диктовать свои правила и громить беспомощного противника.Ночное сражение на рейде одноименной бухте, окончившееся со счетом 20 к 1 по потерям личного состава и 15 к 1 по потерям главных линейных сил. 7 июля 1770 г. — день воинской славы ВМФ России, на голову разгромившего флот Ибрагим-паши. В полночь русские моряки расстреляли линию противника, ориентируясь по взрывам и пламени горящих турецких кораблей, после чего сожгли оставшиеся парусники с помощью брандер (кораблей-”зажигалок”, сжигавших вместе с собой вражеские линейные силы; экипаж брандера после поджога фитиля спасался на шлюпках).В ночь на 9 августа 1942 г. самураи обошли против часовой стрелки остров, убивая каждого на своем на пути. Так и не успев толком понять, кто и откуда стрелял, в темные воды пролива ушли «Астория», «Канберра», «Винсенес», «Куинси», тяжкие повреждения получил крейсер «Чикаго». Безвозвратные потери союзников составили 1077 чел. против 58 погибших у японцев. Уничтожив все соединение, самураи растворились в ночной мгле. Погром у о. Саво вошел в историю как «второй Перл-Харбор» — настолько велика была тяжесть потерь и разочарование действиями US Navy.На первом фото — несчастный “Куинси”, ярко освещенный прожекторами японских крейсеров. Жить ему осталось не более 30 минут. Слева виден другой горящий корабль, предположительно ТКР “Винсеннес”.На втором — флагман вице-адмирала Микавы тяжелый крейсер “Тёкай”. Вслед за лучом прожектора скоро полетит шквал огня. За время короткого сражения корабль успел выпустить свыше трехсот 203 мм снарядов и восемь 650 мм торпед (“лонг-лэнсов”).До массового появления радаров японцы были признанными мастерами ночного боя.“Шестидюймовый пулемет”: крейсер “Хелена” палит по японцам в заливе Кула. Корабли этого типа могли делать до 100 выстр. в минуту главным (152 мм) калибром, приближаясь по технической скорострельности к автомату Калашникова.Но “Хелене” этого не помогло — этот бой стал для него последним.С окончания последней мировой войны в 1945 году сорок крупнейших экономик мира в открытую не воевали друг с другом. Потому, несмотря на качественный рост фотографического оборудования, изображения каких-либо ночных сражений отсутствуют. Под стать и численность потерь — считанные единицы на фоне грандиозных трагедий Второй мировой.Ночные выстрелы и взрывы недалекого прошлого — по большей части результат испытаний или несчастных случаев.Очередь из автоматической зенитки “Фаланкс”. Корабельный комплекс самообороны был взят на вооружение американской армией, страдающей от регулярных минометных обстрелов в Ираке и Афганистане. Сухопутная модификация морского комплекса, получившая обозначение C-RAM “Центурион”