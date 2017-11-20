«В желтой жаркой Африке не видать идиллий»

То ли переворот, то ли нет – оппозиционно настроенные военные Зимбабве сами, похоже, запутались. В ночь на 15 ноября, когда в африканской стране началась «заваруха», они утверждали: это, дескать, не переворот. А всего лишь «попытка наказать преступников в окружении президента». Самому же главе Зимбабве – Роберту Мугабе – якобы ничего не угрожает.Однако старейший президент в мире был тут же помещен под домашний арест. Судя по всему, на него в настоящее время оказывается серьезное давление, чтобы он добровольно заявил о своей отставке.Тем более, реально нагнетание ситуации очень похоже, скажем, с тем, что было вокруг Ливии в приснопамятном 2011 году. «Диктатор» то «подает в отставку», то «бежит из страны». Потом, правда, «беглец» находится – и он уже предстает в роли то ли «цепляющегося за власть» (если мыслить категориями «борцов с тиранией»), то ли непреклонным борцом, которого не так-то просто уложить на лопатки.Помимо слухов об «отставке» и «бегстве», в таких случаях принято рассказывать, как роскошно жил «тиран» (можно подумать, кто-то из западных лидеров ходит в рубище). Да еще приплетать образ жизни супруги главы государства (знакомый до боли, по Югославии, Ливии, Сирии, мотив). Именно из-за того, что при любом свержении власти в стране с помощью внешних сил звучат одни и те же мотивы, - сложно взять и принять на веру утверждение, что «народ свергает зарвавшегося диктатора».Вспоминается, какКогда Африканский союз беспомощно разводил руками, не в силах противостоять грубой силе, - Мугабе предлагал Муаммару Аль-Каддафи убежище на территории своей страны. Другое дело, что Каддафи оказался Лидером с большой буквы, который вообще не рассматривал вариант где-либо укрыться и спасти себя. Но такая позиция президента Зимбабве, безусловно, вызывала уважение.Еще большее уважение к этому человеку мы, граждане России, можем испытывать из-за позиции Мугабе в отношении Крыма и антироссийских санкций.В общем,, а, как известно, своих врагов Запад прощать отнюдь не склонен. «Насоливший» политик приговаривается к свержению, тем или иным способом.Хотя формально данный переворот выглядит внутренним делом страны и даже отдельно взятой правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ).За несколько дней до случившегося, 6 ноября, Мугабе отправил в отставку первого вице-президента страны Мнангагву. Это и послужило поводом к перевороту. Военные обвинили Мугабе в том, что он желает сделать своим преемником супругу, Грейс Мугабе, у которой были нелады с Мнангагву. Однако Мугабе, несмотря на преклонный возраст (93 года), никогда не говорил о преемнике.В ночь с 14 на 15 ноября в Хараре появились танки. На следующий день под арестом оказались Мугабе, его супруга, а также министр финансов страны Игнатиус Чомбо. Кроме того, военные захватили здание государственной телекомпании ZBC, избив нескольких журналистов. Классический военный переворот? Нет, утверждает генерал-майор Сибусисо Мойо, это не переворот, и президенту «ничего не угрожает».15 ноября Роберту Мугабе удалось поговорить с президентом Южно-Африканской Республики Джейкобом Зумой. Он подтвердил, что находится под арестом в собственном доме. Ему удалось убедить военных, чтобы они разрешили Грейс Мугабе покинуть страну. Судя по всему, она уехала в Намибию.Затем сообщалось, будто бы Мугабе сам бежал из страны, но это оказалось неправдой. Далее следовали противоречивые сообщения – то он якобы заявил о готовности подать в отставку, то отказался уйти с поста, то просит «еще несколько дней». В такой обстановке сложно отличить правдивую информацию от дезинформации. Согласно информации на данный момент (утро 20 ноября), Мугабе категорически отказался подать в отставку.Что ж, он – опытный боец, в свое время за борьбу с колониализмом отсидевший 10 лет в тюрьме. Ему ставят в вину то, что он«довел процветавшую страну»… Однако правда состоит в том, что до его прихода к власти Зимбабве былапод названием Южная Родезия. Ни о каком «процветании», понятное дело, и речи быть не могло.Сейчас также звучат обвинения в его адрес, что он устроил так называемый «черный передел», за что Запад ввел против страны санкции. «Черный передел» - это земельная реформа, которая состояла в том, что земли белокожих фермеров передавались в руки чернокожего населения. Перегиб? Безусловно. Но. Иначе это односторонний подход. Впрочем, именно таким подходом Запад всегда отличался. Не вспоминать же о собственных, еще таких недавних, грехах…Генсек ООН Антонниу Гутерриш, комментируя ситуацию в Зимбабве, дежурно призвал к «спокойствию, отказу от насилия и к сдержанности». Легко призвать к сдержанности небольшое африканское государство. Трудно призвать к сдержанности, однако, тех, кто свергает президентов по всему миру - тот "жираф большой, ему видней"…Судя по всему, у Мугабе мало шансов устоять. Но меньше всего сейчас хочется радоваться свержению так называемого тирана... А попросту - человека, который боролся с колониализмом и в последние годы - поддерживал Россию.Зато - происходящее мало чем отличается от тех цветных революций, захлестнувших чуть ли не весь мир.