11:34 20 ноября

«В желтой жаркой Африке не видать идиллий»

То ли переворот, то ли нет – оппозиционно настроенные военные Зимбабве сами, похоже, запутались. В ночь на 15 ноября, когда в африканской стране началась «заваруха», они утверждали: это, дескать, не переворот. А всего лишь «попытка наказать преступников в окружении президента». Самому же главе Зимбабве – Роберту Мугабе – якобы ничего не угрожает.



Однако старейший президент в мире был тут же помещен под домашний арест. Судя по всему, на него в настоящее время оказывается серьезное давление, чтобы он добровольно заявил о своей отставке.


Когда практически во всех СМИ читаешь про «свержение очередного диктатора» - эта риторика не может не настораживать. Именно такая же лексика использовалась «неполживыми» при каждой «цветной революции», организованной не без участия западных спецслужб. Тем более, реально нагнетание ситуации очень похоже, скажем, с тем, что было вокруг Ливии в приснопамятном 2011 году. «Диктатор» то «подает в отставку», то «бежит из страны». Потом, правда, «беглец» находится – и он уже предстает в роли то ли «цепляющегося за власть» (если мыслить категориями «борцов с тиранией»), то ли непреклонным борцом, которого не так-то просто уложить на лопатки.

Помимо слухов об «отставке» и «бегстве», в таких случаях принято рассказывать, как роскошно жил «тиран» (можно подумать, кто-то из западных лидеров ходит в рубище). Да еще приплетать образ жизни супруги главы государства (знакомый до боли, по Югославии, Ливии, Сирии, мотив). Именно из-за того, что при любом свержении власти в стране с помощью внешних сил звучат одни и те же мотивы, - сложно взять и принять на веру утверждение, что «народ свергает зарвавшегося диктатора».

Вспоминается, как Роберт Мугабе был чуть ли не единственным лидером в Африке, который в 2011 году осмелился резко и бескомпромиссно осудить НАТОвские бомбардировки Ливии. Когда Африканский союз беспомощно разводил руками, не в силах противостоять грубой силе, - Мугабе предлагал Муаммару Аль-Каддафи убежище на территории своей страны. Другое дело, что Каддафи оказался Лидером с большой буквы, который вообще не рассматривал вариант где-либо укрыться и спасти себя. Но такая позиция президента Зимбабве, безусловно, вызывала уважение.

Еще большее уважение к этому человеку мы, граждане России, можем испытывать из-за позиции Мугабе в отношении Крыма и антироссийских санкций. Еще в 2014 году Зимбабве была одной из немногих стран, которая поддерживала Россию на мировой арене. И буквально за день до военного переворота – Зимбабве вновь проголосовала против антироссийской резолюции по Крыму в Генассамблее ООН.

В общем, у Запада накопилось достаточно причин и поводов для недовольства лидером Зимбабве, а, как известно, своих врагов Запад прощать отнюдь не склонен. «Насоливший» политик приговаривается к свержению, тем или иным способом.
Хотя формально данный переворот выглядит внутренним делом страны и даже отдельно взятой правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ).

За несколько дней до случившегося, 6 ноября, Мугабе отправил в отставку первого вице-президента страны Мнангагву. Это и послужило поводом к перевороту. Военные обвинили Мугабе в том, что он желает сделать своим преемником супругу, Грейс Мугабе, у которой были нелады с Мнангагву. Однако Мугабе, несмотря на преклонный возраст (93 года), никогда не говорил о преемнике.

В ночь с 14 на 15 ноября в Хараре появились танки. На следующий день под арестом оказались Мугабе, его супруга, а также министр финансов страны Игнатиус Чомбо. Кроме того, военные захватили здание государственной телекомпании ZBC, избив нескольких журналистов. Классический военный переворот? Нет, утверждает генерал-майор Сибусисо Мойо, это не переворот, и президенту «ничего не угрожает».

15 ноября Роберту Мугабе удалось поговорить с президентом Южно-Африканской Республики Джейкобом Зумой. Он подтвердил, что находится под арестом в собственном доме. Ему удалось убедить военных, чтобы они разрешили Грейс Мугабе покинуть страну. Судя по всему, она уехала в Намибию.

Затем сообщалось, будто бы Мугабе сам бежал из страны, но это оказалось неправдой. Далее следовали противоречивые сообщения – то он якобы заявил о готовности подать в отставку, то отказался уйти с поста, то просит «еще несколько дней». В такой обстановке сложно отличить правдивую информацию от дезинформации. Согласно информации на данный момент (утро 20 ноября), Мугабе категорически отказался подать в отставку.

Что ж, он – опытный боец, в свое время за борьбу с колониализмом отсидевший 10 лет в тюрьме. Ему ставят в вину то, что он
«довел процветавшую страну»… Однако правда состоит в том, что до его прихода к власти Зимбабве была колонией Британии под названием Южная Родезия. Ни о каком «процветании», понятное дело, и речи быть не могло.

Сейчас также звучат обвинения в его адрес, что он устроил так называемый «черный передел», за что Запад ввел против страны санкции. «Черный передел» - это земельная реформа, которая состояла в том, что земли белокожих фермеров передавались в руки чернокожего населения. Перегиб? Безусловно. Но нельзя говорить о «черном переделе» и при этом умалчивать о колониальном прошлом страны и о преступлениях против ее коренных жителей. Иначе это односторонний подход. Впрочем, именно таким подходом Запад всегда отличался. Не вспоминать же о собственных, еще таких недавних, грехах…

Генсек ООН Антонниу Гутерриш, комментируя ситуацию в Зимбабве, дежурно призвал к «спокойствию, отказу от насилия и к сдержанности». Легко призвать к сдержанности небольшое африканское государство. Трудно призвать к сдержанности, однако, тех, кто свергает президентов по всему миру - тот "жираф большой, ему видней"…

Судя по всему, у Мугабе мало шансов устоять. Но меньше всего сейчас хочется радоваться свержению так называемого тирана... А попросту - человека, который боролся с колониализмом и в последние годы - поддерживал Россию.

Зато - происходящее мало чем отличается от тех цветных революций, захлестнувших чуть ли не весь мир.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 8

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  1. solzh Сегодня, 10:07
    нельзя говорить о «черном переделе» и при этом умалчивать о колониальном прошлом страны и о преступлениях против ее коренных жителей

    А может лучше вспомнить Родезию? В отличие от ЮАР у них отсутствовали всевозможные апартеиды и прочие расовые сегрегации. А что касается свержения Мугабе, то в принципе, нам от этого не тепло и не холодно. С Зимбабве у нас нет каких-либо значимых экономических и политических связей.
    solzh
  2. ИмПерц Сегодня, 10:14
    Генерал Чивенга приехал из Китая...
    И завертелось...
    Китай заходит в Африку по-крупному.
    Вот, что там произошло.
    ИмПерц
  3. Житель Урала Сегодня, 10:51
    Кем он там питался в этой жаркой Африке, что в свои годы так молодо выглядит...
    Житель Урала
  4. Greenwood Сегодня, 10:53
    Автор как всегда заняла сторону Мугабе и давай поливать грязью ненавистный Запад, который как всегда виноват во всех грехах.
    Однако правда состоит в том, что до его прихода к власти Зимбабве была колонией Британии под названием Южная Родезия. Ни о каком «процветании», понятное дело, и речи быть не могло.
    Не понял логики предложения. Из чего следует вывод, что Южная Родезия "не процветала"? Только из того, что это британская колония? В Африке вообще никогда не было "процветающих" стран, но порядка в Родезии под управлением белых было больше. И инфляции в тысячи процентов не было. А сказки про злобную Британию, которая только грабила колонии, оставьте для ура-патриотов.
    «Черный передел» - это земельная реформа, которая состояла в том, что земли белокожих фермеров передавались в руки чернокожего населения. Перегиб? Безусловно.
    Ничего себе перегиб. Белые фермеры буквально убегали со своих земель под угрозой расправы.
    нельзя говорить о «черном переделе» и при этом умалчивать о колониальном прошлом страны и о преступлениях против ее коренных жителей.
    Парадокс в том, что до реформ Мугабе и бегстава из страны белых, так же как и до падения апартеида в ЮАР, коренное население имело куда больше возможностей за счёт того, что европейцы обустраивали для себя комфортные условия жизни, строили инфраструктуру, школы, больницы и т.д. Для коренного населения так же создавались условия для выведения их из первобытных условий жизни, хотя и жили они отдельно от белых. С уходом белых за пределами крупных городов воцарилась анархия и вернулся традиционный первобытный уклад жизни, а вместе с ним болезни, голод и т.д.
    преступлениях против ее коренных жителей
    Парадокс в том, что от ухода белых сами же местные много потеряли, потому что не смогли поддерживать развитие страны на том уровне, как это было при белых. Увы, работать чёрные как не умели так и не научились.
    А попросту - человека, который боролся с колониализмом
    Автор, выкиньте из головы эту махровую советскую пропаганду про угнетённых негров. Колониализм в центральной и южной Африке - наиболее оптимальная форма правления и государственного устройства. Ушли колонизаторы, и сразу же начались грабежи, мародёрство, эпидемии, междоусобица, переросшие в гражданские войны с массовым геноцидом населения.
    Greenwood
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:20
      Колониализм в центральной и южной Африке - наиболее оптимальная форма правления и государственного устройства.

      Эко вас понесло. Вы забыли еще добавить, что негры не в состоянии, что либо делать кроме того как плодиться. Да вы расист однако.
      rotmistr60
      1. Greenwood Сегодня, 11:28
        Цитата: rotmistr60
        Вы забыли еще добавить, что негры не в состоянии, что либо делать кроме того как плодиться.
        Так оно и есть. Отбрасывая призмы толерантности, смотрите реально. На каком уровне развития находятся африканские страны (даже имея пркрасный климат и кучу природных ресурсов)? В каком состоянии находится некогда процветавший город Детройт, после того, как оттуда поуезжал белый рабочий класс? Какие районы американских городов наиболее криминализированы? Кого на бытовом уровне больше всего опасаются европейцы в последние годы (ответ: нет, не русских)?
        Отдельные выбившиеся в люди рэперы и баскетболисты общих показателей не меняют.
        Цитата: rotmistr60
        Да вы расист однако.
        "Больше всего на свете я ненавижу расизм и ..."(с) wassat
        Greenwood
  5. роман66 Сегодня, 11:11
    вспомнилось :
    был бы ум бы у Лумумбы
    был бы Чомби не при чем бы
    роман66
  6. Лесс Сегодня, 11:23
    В этом перевороте Россию ещё не обвинили? Странно...
    Лесс
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