11:41 20 ноября

Не бывать Белоруссии «европейской»: немецкое мнение

Хоть товарищ Лукашенко и поглядывает на Запад, он не сделает свою Белоруссию европейской, пишет «Die Welt».



Лукашенко, который смотрит на Запад, не сделает Белоруссию европейской, цитирует немецкую газету «Die Welt» сайт «ИноТВ».


Когда к России был присоединён Крым, Белоруссия стала постепенно отворачиваться от России и поворачиваться к Западу, указывает «Die Welt». Почему же? Оказывается, президент Лукашенко кое-чего опасается. А именно того, что Россия однажды «замахнётся» и на территорию Белоруссии! Однако сделать полный поворот к Западу товарищ президент тоже не торопится: белорусский лидер не может сделаться истинно проевропейским политиком. Демократизация белорусского государства поставила бы под угрозу его собственную власть! И недаром немецкая газета именует насмешливо президента «белорусским диктатором».

Лукашенко, продолжает «Die Welt», вначале долгое время выступал на стороне Москвы, однако после шока, вызванного «аннексией Крыма», его позиция переменилась.

С этих пор Минск относится к числу «наиболее сложных партнёров Москвы» на постсоветском пространстве, приводит «ИноТВ» мнение немецкого издания. Вот уж три года как Лукашенко отклоняется от «пророссийского курса».

Между тем Россия снисходительно относится к Белоруссии. Во-первых, Белоруссия — буферная зона между территорией РФ и границами государств НАТО. Во-вторых, Россия к ней щедра: с 2005 по 2015 гг. Москва выплатила западной соседке до 100 млрд. долл. субсидий в области энергетики. Впрочем, обеим государствам ясно: дальше так продолжаться не может. Зачем России содержать союзника, который не гарантирует ей безграничной преданности?

Поэтому-то на октябрьском саммите СНГ в г. Сочи Лукашенко и Путин избегали друг друга, считает издание. А в прошлом году Минск отказался выплатить «Газпрому» долг в размере 700 млн. долл. и потребовал снижения цен на газ. Москва ответила сокращением поставок (до погашения долга). Более того, Россия ввела у себя пограничный контроль! А ведь такового не было целых двадцать лет! Это было реакцией Москвы на введённый Минском безвизовый режим с государствами ЕС для краткосрочных визитов граждан.

Что до Минска, то он так и не признал Крым российской территорией, пишет издание. Белорусские власти «рекомендуют отмечать полуостров на картах и в школьных учебниках как украинскую область». Белоруссия ведёт себя в этом смысле «последовательно»: ведь в своё время она не поддержала войну России с Грузией и не признала «мятежные республики» Абхазию и Южную Осетию. Короче говоря, согласно немецкому мнению, Лукашенко критикует путинскую «аннексионную политику».

«Тем не менее, он [Лукашенко] остаётся автократом, господство которого зависит от России — так же, как и белорусская экономика, в которой российские субсидии в последние годы составляют до четверти ВВП», — иронизирует издание над промышленной слабостью республики.

Таким образом, заметим, немецкая пресса намекает на основательное расхождение Минска и Москвы. И вместе с тем «свернуть» товарищу Лукашенко некуда: для Европы он «диктатор», а лучшем случае — типичный советский автократ, режим которого в ЕС, мягко говоря, не одобряют. И если «батьку» меньше критикуют в последнее время в Брюсселе, то это лишь потому, что разлад между Москвой и Минском Западу выгоден: раскол относительно близких между собой остатков СССР — сегодняшняя стратегия западного мира.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 35

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  1. Altona Сегодня, 07:52
    Лукашенко приходится быть этнократом как всем руководителям бывших республик. А это означает максимальное дистанцирование от Москвы, иначе зачем русским столько государств, причем граничащих друг с другом. Это относится и к Казахстану, и к Латвии, и к Украине. Отсюда батьке приходиться выдумывать новайу идзянтичность от Полоцкого княжества, вспоминать литвинов и прочие полумертвые национальности. Мне это смешно, потому что я служил в Белоруссии и там этих посконных литвин искать разве что около Бреста. Половина там украинцы,половина вообще из Самары, Рязани,Владимира и других русских областей.
    Altona
    1. Logall Сегодня, 07:55
      С одним в статье я точно согласен - если Лукашенко обратиться на запад, то власти Он точно лишиться...! А возможно и страны... Насмотрелись, знаем!
      Logall
      1. Сергей-svs Сегодня, 08:10
        Хоть товарищ Лукашенко и поглядывает на Запад, он не сделает свою Белоруссию европейской, пишет «Die Welt».

        Ну и хорошо, что не сделает, думаю и сами белорусы этому будут только рады yes Уже хватает за глаза - и одной "цеЭвропы"! negative
        Сергей-svs
        1. Идущий Сегодня, 08:20
          Дурно пахнет статейка , с сомнительным подтекстом , моё мнение это попытка вбить клин межу Россией и Белоруссией , как уже мы видели с Украиной.
          Идущий
          1. 79807420129 Сегодня, 08:51
            Цитата: Идущий
            Дурно пахнет статейка , с сомнительным подтекстом , моё мнение это попытка вбить клин межу Россией и Белоруссией , как уже мы видели с Украиной.

            Виктор,так и писал ее какой то немецкий журналист,которому близкое видится из далека.А так Гансы могут и к очередной цветной революции призывать. hi
            79807420129
            1. Идущий Сегодня, 08:57
              Владимир ,мне кажется , там другие уши торчат неприкрыто , уж больно все похоже на Украину. hi
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 09:03
                Цитата: Идущий
                Дурно пахнет статейка , с сомнительным подтекстом , моё мнение это попытка вбить клин межу Россией и Белоруссией , как уже мы видели с Украиной.

                Поддерживаю. Подозреваю что автор имеет весьма смутное представление о предмете статьи. Дали "заказ", погуглил - получите и оплатите!
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 09:07
                  Они из далека заходят и ходят устроить раздор из за денег , тьфу на них.
                  Идущий
                2. Серега82 Сегодня, 11:33
                  Джедай,автор абсолютно прав.Таким как наш Лука товарищ Ильич сто лет назад дал чёткое определение.Если ты действительно белорус и не "кабинетный" работник,то знаешь настоящую ситуацию в стране.У нас почти вся молодёжь смотрит с завистью на запад,а про Россию думают как про дойную корову,а очень многие её откровенно ненавидят.
                  Серега82
          2. Orionvit Сегодня, 08:58
            Цитата: Идущий
            Дурно пахнет статейка , с сомнительным подтекстом

            Никакого сомнительного подтекста, всё очень ясно сказано. Не бывает так, что бы и рыбку съесть и ..... сесть, или на двух стульях, или за двумя зайцами. Пословиц в Русском языке по этой ситуации много, и ни одна не предрекает счастливого исхода. Лукашенко, своими "метаниями", напоминает известного персонажа, г. Кислярского.
            Orionvit
          3. Винни76 Сегодня, 09:25
            Цитата: Идущий
            Дурно пахнет статейка , с сомнительным подтекстом , моё мнение это попытка вбить клин межу Россией и Белоруссией , как уже мы видели с Украиной

            Клин давно вбит одним усатым чуваком. Статейка ответ ретивым белорусским товарищам на тему - РФ должна платить за союз, а не то они уйдут в Европу. Их несомненно там очень ждут laughing
            Винни76
      2. 210окв Сегодня, 08:12
        Александр hi В таком случае он может лишиться и головы...Усидеть на двух стульях как то не получается.
        Цитата: Logall
        С одним в статье я точно согласен - если Лукашенко обратиться на запад, то власти Он точно лишиться...! А возможно и страны... Насмотрелись, знаем!
        210окв
    2. japs Сегодня, 11:03
      Altona "..."
      Ошибаетесь, уважаемый. Литвинов искать нужно в Минске, еще около американского посольства и у Дома писменника на ул. Захарова. Ну, и еще в Витебске. В Бресте Вы найдете только граждан РБ с картой "поляка", да пару свядомых грантоедов из останков Позняковского БНФ.
      japs
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:53
    в своё время она не поддержала войну России с Грузией и не признала «мятежные республики» Абхазию и Южную Осетию

    Да еще много чего в свое и нынешнее время сделала Белоруссия (читай Лукашенко). Но как не вертись ужом, а Европе насильно мил не будешь.
    rotmistr60
  3. Uncle Lee Сегодня, 07:57
    разлад между Москвой и Минском Западу выгоден
    А нашим народам он и нафиг не нужен ! drinks
    Uncle Lee
    1. Идущий Сегодня, 08:21
      Вот именно , они ставят целью разделить братские народы , а кто кому и сколько должен , мы разберемся без них.
      Идущий
  4. pvv113 Сегодня, 08:01
    разлад между Москвой и Минском Западу выгоден: раскол относительно близких между собой остатков СССР — сегодняшняя стратегия западного мира

    И эта стратегия в действии. Украину настроили против России, на очереди Белоруссия
    pvv113
  5. Altona Сегодня, 08:05
    Цитата: rotmistr60
    Да еще много чего в свое и нынешнее время сделала Белоруссия (читай Лукашенко). Но как не вертись ужом, а Европе насильно мил не будешь.

    --------------------------------------
    Простым людям это нафиг не нужно, все эти политические ужимки. У нас армянин работает, надоели уже эти князьки,говорит. Что в Ереване, что в Карабахе,только под себя гребут. Я к тому, что простые люди так думают обо всех этих микроправителях.
    Altona
  6. kvm Сегодня, 08:07
    Не бывать Белоруссии «европейской»: немецкое мнение
    Если европейскостью считать то, к чему стремиться Европа... не дай Бог.
    kvm
    1. volodya Сегодня, 08:40
      Цитата: kvm
      Не бывать Белоруссии «европейской»:

      А что,Белоруссия теперь будет в Азии или Америке? Как были в Европе так и останутся!
      volodya
      1. CT-55_11-9009 Сегодня, 09:00
        Цитата: volodya
        А что,Белоруссия теперь будет в Азии или Америке? Как были в Европе так и останутся!

        Если брать географическое положение - то это так (пока карты полностью не поменяются), но Европа сейчас - это ещё и, так сказать, стиль жизни. И вот ТАКОГО стиля жизни никому не пожелаю...
        CT-55_11-9009
  7. MAZANDARAN Сегодня, 08:12
    Отношение Москвы к Белорусии обычное,но около прохладное.В России прекрасно знают,что если она будет продолжать кормить белорусию,то белорусы потеряет "независимость"...!
    MAZANDARAN
  8. askort154 Сегодня, 08:41
    Умный учится на чужих ошибках, а глупый на своих. Гриша не сможет жить в Ростове, Гриша хочет жить в Берлине, а окажется в Литве , где его заставят учить литовский fool
    askort154
  9. частное лицо Сегодня, 08:42
    Цитата: Идущий
    Дурно пахнет статейка , с сомнительным подтекстом , моё мнение это попытка вбить клин межу Россией и Белоруссией , как уже мы видели с Украиной.

    Статье зачёт . Ведь на самом деле всё так и обстоит как описано в статье, Лукашенко сидит на двух стульях но как бы он не старался когда нибудь ему всё же предстоит сделать выбор. И это не за горами.
    частное лицо
  10. СКАД Сегодня, 08:46
    Не так давно,целуясь взасос с потрошенко-лукашенко смачно плюнул в сторону России.И хотя на днях в Минске,задержали или арестовали укробандероагента,что вызвало вонь и вой нацистов укропии,эти два презика будут дружить против России.
    СКАД
    1. askort154 Сегодня, 09:11
      СКАД.....Не так давно,целуясь взасос с потрошенко-лукашенко смачно плюнул в сторону России.

      Посмотрим, как этот "гыпкый" политик в 2020 году, будет своим хвостом подметать тротуар у Кремля. Не благодарный, запамятовал, как умолял ВВП спасти его после своих выборов 2015 г.. И ВВП спас его, выделив срочный кредит в 4 млр.. Так что в 2020 году, он вновь "полюбит" Россию. Вот уж такой он "гыпкый" политик.
      askort154
    2. Topotun Сегодня, 10:51
      Вы не правы, Лукашенко не дружит против России. Всегда и во всем он пытается преследовать свои интересы (считая, что это интересы Беларуси). Отсюда и прыжки со стула на стул. Что будет дальше время покажет, но сценариев скорее всего два - или нормальные дружеские отношения с Россиией, с координацией с ней совместных действий на международном фронте, или судьба Украины в полном объеме.
      Topotun
  11. виктор н Сегодня, 09:03
    Важно не то, что власти Белоруссии заигрывают с ЕС, а то, что практически отдаляются от России. К сожалению, население не видит в этом истинной опасности для себя и не находит способов влияния на власть. В России у Лукашенко сформировался определённо негативный имидж, а в самой Белоруссии многие ещё в него верят.
    виктор н
  12. Anchonsha Сегодня, 09:12
    Нам нужен прагматизм в отношениях с Белоруссией - ты мне , я тебе, если уж так повел политику между нашими странами Бацька. Ну зачем нам содержать Белоруссию, если в конце концов ее ожидает та же предательская позиция, как на Украине. Не нужно выбирать между двумя стульями, в любом случае окажешься между ними. Россия выживет даже с уходом Беларуси, а вот белорусы станут такими же как украинцы. Ну не нужно жалеть их, коль это их выбор. Пусть и дальше хитрят и выращивают своих бандеровцев.
    Anchonsha
    1. dauria Сегодня, 10:38
      Россия выживет даже с уходом Беларуси,


      Потом казахи, кавказ , дальний восток, татары, мордва, чуваши.....Москва сама проживёт. Это она офигительный донор для всяких там деревень.
      Совсем обалдели. Даже Гитлер союзниками не разбрасывался.
      А Украину профукали- так это сами правители России и виноваты. Сопливых вовремя целуют.
      dauria
      1. japs Сегодня, 11:19
        Вы правы, аккуратней нужно присматривать за своими территориями и соседями.
        Можно однажды и растерять все...
        japs
  13. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:16
    ... ага! Автоматически переносится в Азию
    Сибирский цирюльник
  14. Комментарий был удален.
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 09:35
    Автор перечисляет проблемы в отношениях двух государств и делает после этого глобальные выводы, основываясь на собственных мировоззренческих позициях... Набор неких измышлений на заданную тему....
    КОТ БАЮН
    1. Topotun Сегодня, 10:55
      Ну работа у них такая - клинья вбивать, сеять зерна сомнений и раздора. Очень им не нравиться Россия и те кто к ней нормально относиться. Так что, плюнуть и растереть, с нашими проблемами без них разберемся. Да нпряги есть - но это наши напряги. Решим без чужой помощи. А то после ЭТИХ помощников города заново отстраивать надо и страну из руин поднимать....
      Topotun
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 11:21
        Согласен. За примерами далеко ходить не нужно - Юкрейн рядом.
        КОТ БАЮН
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