Не бывать Белоруссии «европейской»: немецкое мнение
Хоть товарищ Лукашенко и поглядывает на Запад, он не сделает свою Белоруссию европейской, пишет «Die Welt».
Лукашенко, который смотрит на Запад, не сделает Белоруссию европейской, цитирует немецкую газету «Die Welt» сайт «ИноТВ».
Когда к России был присоединён Крым, Белоруссия стала постепенно отворачиваться от России и поворачиваться к Западу, указывает «Die Welt». Почему же? Оказывается, президент Лукашенко кое-чего опасается. А именно того, что Россия однажды «замахнётся» и на территорию Белоруссии! Однако сделать полный поворот к Западу товарищ президент тоже не торопится: белорусский лидер не может сделаться истинно проевропейским политиком. Демократизация белорусского государства поставила бы под угрозу его собственную власть! И недаром немецкая газета именует насмешливо президента «белорусским диктатором».
Лукашенко, продолжает «Die Welt», вначале долгое время выступал на стороне Москвы, однако после шока, вызванного «аннексией Крыма», его позиция переменилась.
С этих пор Минск относится к числу «наиболее сложных партнёров Москвы» на постсоветском пространстве, приводит «ИноТВ» мнение немецкого издания. Вот уж три года как Лукашенко отклоняется от «пророссийского курса».
Между тем Россия снисходительно относится к Белоруссии. Во-первых, Белоруссия — буферная зона между территорией РФ и границами государств НАТО. Во-вторых, Россия к ней щедра: с 2005 по 2015 гг. Москва выплатила западной соседке до 100 млрд. долл. субсидий в области энергетики. Впрочем, обеим государствам ясно: дальше так продолжаться не может. Зачем России содержать союзника, который не гарантирует ей безграничной преданности?
Поэтому-то на октябрьском саммите СНГ в г. Сочи Лукашенко и Путин избегали друг друга, считает издание. А в прошлом году Минск отказался выплатить «Газпрому» долг в размере 700 млн. долл. и потребовал снижения цен на газ. Москва ответила сокращением поставок (до погашения долга). Более того, Россия ввела у себя пограничный контроль! А ведь такового не было целых двадцать лет! Это было реакцией Москвы на введённый Минском безвизовый режим с государствами ЕС для краткосрочных визитов граждан.
Что до Минска, то он так и не признал Крым российской территорией, пишет издание. Белорусские власти «рекомендуют отмечать полуостров на картах и в школьных учебниках как украинскую область». Белоруссия ведёт себя в этом смысле «последовательно»: ведь в своё время она не поддержала войну России с Грузией и не признала «мятежные республики» Абхазию и Южную Осетию. Короче говоря, согласно немецкому мнению, Лукашенко критикует путинскую «аннексионную политику».
«Тем не менее, он [Лукашенко] остаётся автократом, господство которого зависит от России — так же, как и белорусская экономика, в которой российские субсидии в последние годы составляют до четверти ВВП», — иронизирует издание над промышленной слабостью республики.
Таким образом, заметим, немецкая пресса намекает на основательное расхождение Минска и Москвы. И вместе с тем «свернуть» товарищу Лукашенко некуда: для Европы он «диктатор», а лучшем случае — типичный советский автократ, режим которого в ЕС, мягко говоря, не одобряют. И если «батьку» меньше критикуют в последнее время в Брюсселе, то это лишь потому, что разлад между Москвой и Минском Западу выгоден: раскол относительно близких между собой остатков СССР — сегодняшняя стратегия западного мира.
Лукашенко, который смотрит на Запад, не сделает Белоруссию европейской, цитирует немецкую газету «Die Welt» сайт «ИноТВ».
Когда к России был присоединён Крым, Белоруссия стала постепенно отворачиваться от России и поворачиваться к Западу, указывает «Die Welt». Почему же? Оказывается, президент Лукашенко кое-чего опасается. А именно того, что Россия однажды «замахнётся» и на территорию Белоруссии! Однако сделать полный поворот к Западу товарищ президент тоже не торопится: белорусский лидер не может сделаться истинно проевропейским политиком. Демократизация белорусского государства поставила бы под угрозу его собственную власть! И недаром немецкая газета именует насмешливо президента «белорусским диктатором».
Лукашенко, продолжает «Die Welt», вначале долгое время выступал на стороне Москвы, однако после шока, вызванного «аннексией Крыма», его позиция переменилась.
С этих пор Минск относится к числу «наиболее сложных партнёров Москвы» на постсоветском пространстве, приводит «ИноТВ» мнение немецкого издания. Вот уж три года как Лукашенко отклоняется от «пророссийского курса».
Между тем Россия снисходительно относится к Белоруссии. Во-первых, Белоруссия — буферная зона между территорией РФ и границами государств НАТО. Во-вторых, Россия к ней щедра: с 2005 по 2015 гг. Москва выплатила западной соседке до 100 млрд. долл. субсидий в области энергетики. Впрочем, обеим государствам ясно: дальше так продолжаться не может. Зачем России содержать союзника, который не гарантирует ей безграничной преданности?
Поэтому-то на октябрьском саммите СНГ в г. Сочи Лукашенко и Путин избегали друг друга, считает издание. А в прошлом году Минск отказался выплатить «Газпрому» долг в размере 700 млн. долл. и потребовал снижения цен на газ. Москва ответила сокращением поставок (до погашения долга). Более того, Россия ввела у себя пограничный контроль! А ведь такового не было целых двадцать лет! Это было реакцией Москвы на введённый Минском безвизовый режим с государствами ЕС для краткосрочных визитов граждан.
Что до Минска, то он так и не признал Крым российской территорией, пишет издание. Белорусские власти «рекомендуют отмечать полуостров на картах и в школьных учебниках как украинскую область». Белоруссия ведёт себя в этом смысле «последовательно»: ведь в своё время она не поддержала войну России с Грузией и не признала «мятежные республики» Абхазию и Южную Осетию. Короче говоря, согласно немецкому мнению, Лукашенко критикует путинскую «аннексионную политику».
«Тем не менее, он [Лукашенко] остаётся автократом, господство которого зависит от России — так же, как и белорусская экономика, в которой российские субсидии в последние годы составляют до четверти ВВП», — иронизирует издание над промышленной слабостью республики.
Таким образом, заметим, немецкая пресса намекает на основательное расхождение Минска и Москвы. И вместе с тем «свернуть» товарищу Лукашенко некуда: для Европы он «диктатор», а лучшем случае — типичный советский автократ, режим которого в ЕС, мягко говоря, не одобряют. И если «батьку» меньше критикуют в последнее время в Брюсселе, то это лишь потому, что разлад между Москвой и Минском Западу выгоден: раскол относительно близких между собой остатков СССР — сегодняшняя стратегия западного мира.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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