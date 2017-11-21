Олимпийская гибридная война

ВАДА в лице главы Джонатана Тэйлора объявила России Олимпийскую допинговую войну. Выставила ультиматум: признать доклад Макларена истиной, а Россию в этом докладе — преступной допинговой организацией. И отдаться на волю победителя Джонатана Тэйлора.Вопрос стоит просто: Россия воевать будет или нет? Явится она на Олимпийскую войну или нет? Бойкотирует или сдастся? Пока раздумываем, ждём решения МОК и главы его Баха об участии России в Зимней Олимпиаде в Южной Корее. Наверное, это правильно, здесь спешить не нужно. Однако это не относится к нашему общественному мнению и журналистам всея Руси.Можно вспомнить, что США давно обещали нанести России удар на фронте «мягкой силы», после того как сами понесли на нём существенный урон от RT и иной нашей «мягкой силы» и особенной популярности на Западе президента России Владимира Путина. Ожесточённые нападки на Путина связаны именно с его популярностью на Западе: его атакуют, чтобы подавить своих инакомыслящих. И вот нанесли нам обещанный допинговый удар через подконтрольную США и его сателлитам ВАДА.Цель очевидна: дискредитировать Россию, отобрать Олимпиаду, а далее и чемпионаты, и вообще мировой спорт. Вынудить пойти на принципиальные уступки в большой политике.Наши гуманисты взывают сейчас к здравым силам на Западе, надеются, что они станут на нашу сторону? Это вряд ли. Их заклеймят предателями и «агентами Путина», даже президента США заклеймили! Поэтому встаёт в полный рост вопрос: когда мы начнём называть вещи своими настоящими именами?И признаем факт: Олимпиада стала фронтом гибридной войны. Война — это агрессия, выбор небольшой: или стать жертвой агрессии, или драться. Россия же до сих пор проводит политику «не нагнетания». На уровне государственном это, может быть, и оправдано, но к публицистическому цеху это совсем не относится, мы же свободная страна? На этом уровне должна быть другая политика: давать сдачи, только тогда начнут уважать наши интересы вообще, и в спорте в частности.На войне, как на войне: нужно отвечать, иначе будут добивать. Гордо не ехать на Олимпиаду, или гордо приехать, без флага и гимна? В любом случае, мировые фейк-ньюз обернут это против России, и ресурсов RT противостоять им во всём мире не хватит.В связи с нападением ВАДА, напрашивается естественный и более сильный ответ: провести альтернативные Игры доброй воли в Сочи в то же самое время для всех недовольных олимпийскими махинациями ВАДА, США и взятыми ими в плен МОК, где Россия могла бы выставить даже две команды, для обеспечения конкуренции. С аналогичным призовым фондом.Строго говоря, США совершили информационное нападение на Россию путём проведения массированной информационной кампании. Защита в этом случае должна быть аналогичной: ответной информационной кампанией. Да, это подымет общий градус по палате, но другого выхода нет. Или мы будем защищаться, или нас объявят вне закона. Чем бы эта война ни закончилась, лучше помучаться, как говорил товарищ Сухов.Нужно начинать информационную кампанию по дискредитации ВАДА и всего американского и западного спорта, информации о его допинговой накачке предостаточно. США, их пособников можно и нужно обвинить в шантаже России допуском к Олимпиаде для достижения своекорыстных политических целей. Видимо, они добиваются, в первую очередь, оккупации Донбасса. Они хотят крови Донбасса! Новой Сребреницы! Курт Волкер ведь угрожал: если Россия не пойдёт на американский вариант решения украинского кризиса, будет подвергнута изоляции. Вот мы и видим попытку спортивной изоляции.Говорят, если Россия начнёт такую войну, пострадают наши спортсмены. Они уже страдают, и будут страдать всегда, если Россия потерпит поражение в этой спортивной войне. Пощады не будет, и справедливости к побеждённым не будет. Это не в традициях Запада.С другой стороны, наши спортсмены уже не совсем спортсмены, но воины спортивной войны, и нужно стойко переносить её тяготы. Не все это выдержат: кто-то дезертирует, смалодушничает, сдастся в плен — такое и на обычной войне бывает. Но другого пути нет! Возможно, придётся создавать мировые спортивные организации альтернативные международным, а по сути западным, если не удастся достигнуть спортивного мира.Можно предложить даже космический ответ на олимпийское нападение на Россию: забрать у США космос, отказав в местах на российских космических кораблях. Это будет так асимметрично! Наши политики, приближённые к Кремлю, говорят, что у России заканчивается стратегическое терпение…Идёт война спортивная,Гибридная война!Подонки из ВАДАОтветят нам сполна!