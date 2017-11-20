"Президент Латвии: страна должна превратиться в донора ЕС"

Мы европейская страна, но здесь тоже остаётся много дел. Чтобы стать частью активной Европы, нам в течение ближайших десяти лет нужно превратиться из получателя в донора. Из боязливых новичков в Европейском союзе в его дальновидных создателей,

Осознав себя, мы продолжим создавать Европу открытую и многообразную, как образец демократии для остального мира,

Мы знаем цену своей независимости. В мире ещё много мест, где люди готовы отдать всё, чтобы получить свою страну. У нас она уже есть. У нас есть причина не только для праздников, но и для ответственности. И это лучшая причина, чтобы не оставаться в стороне,