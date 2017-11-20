Президент Латвии: страна должна превратиться в донора ЕС
В течение десяти ближайших лет Латвия должна превратиться из получателя в донора ЕС, приводит ИноТВ заявление президента республики Раймонда Вейониса.
Президент напомнил также, что в следующем году состоятся выборы в сейм.
Мы европейская страна, но здесь тоже остаётся много дел. Чтобы стать частью активной Европы, нам в течение ближайших десяти лет нужно превратиться из получателя в донора. Из боязливых новичков в Европейском союзе в его дальновидных создателей,сказал Вейонис на торжественном мероприятии в честь 99-летия провозглашения Латвийской республики.
Осознав себя, мы продолжим создавать Европу открытую и многообразную, как образец демократии для остального мира,подчеркнул он.
Президент напомнил также, что в следующем году состоятся выборы в сейм.
Мы знаем цену своей независимости. В мире ещё много мест, где люди готовы отдать всё, чтобы получить свою страну. У нас она уже есть. У нас есть причина не только для праздников, но и для ответственности. И это лучшая причина, чтобы не оставаться в стороне,отметил Вейонис.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти