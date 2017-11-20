11:37 20 ноября

Президент Латвии: страна должна превратиться в донора ЕС

В течение десяти ближайших лет Латвия должна превратиться из получателя в донора ЕС, приводит ИноТВ заявление президента республики Раймонда Вейониса.



Мы европейская страна, но здесь тоже остаётся много дел. Чтобы стать частью активной Европы, нам в течение ближайших десяти лет нужно превратиться из получателя в донора. Из боязливых новичков в Европейском союзе в его дальновидных создателей,
сказал Вейонис на торжественном мероприятии в честь 99-летия провозглашения Латвийской республики.


Осознав себя, мы продолжим создавать Европу открытую и многообразную, как образец демократии для остального мира,
подчеркнул он.

Президент напомнил также, что в следующем году состоятся выборы в сейм.

Мы знаем цену своей независимости. В мире ещё много мест, где люди готовы отдать всё, чтобы получить свою страну. У нас она уже есть. У нас есть причина не только для праздников, но и для ответственности. И это лучшая причина, чтобы не оставаться в стороне,
отметил Вейонис.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 61

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  1. Юрий Николаевич Сегодня, 08:16
    От души!)))
    Посмеялся с утра. На весь день зарядился)))
    Юрий Николаевич
    1. arane Сегодня, 08:22
      Цитата: Юрий Николаевич
      От души!)))
      Посмеялся с утра. На весь день зарядился)))

      По ходу он решил поймать золотую рыбку.....или золотую шпроту
      arane
      1. Идущий Сегодня, 08:26
        Старик Хоттабыч его посетил и в ушко наобещал.
        Идущий
        1. maxim947 Сегодня, 08:34
          Союз вот и развалился в т.ч. из-за "таких" недовольных, теперь они в ЕС, может еще раз сработает?
          maxim947
          1. Идущий Сегодня, 08:38
            Это объективный закон , именно так и будет.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 08:56
              Виктор, привет! hi
              В течение десяти ближайших лет Латвия должна превратиться из получателя в донора ЕС

              У меня впечатление что всем младоевропейцам укол американский делают, который напрочь выбивает их из реальности. Живут в своём параллельном измерении.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 08:59
                Доброе утро Максим! hi , похоже на то , а они ещё и инициативу проявляют.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 09:04
                  "Хуже неумного может быть только инициативный неумный" (с)
                  Джедай
        2. 79807420129 Сегодня, 08:44
          , нам в течение ближайших десяти лет нужно превратиться из получателя в донора

          Угу превратитесь,в доноров внутренних органов. laughing
          79807420129
          1. Идущий Сегодня, 08:46
            Пока они доноры дешевой рабочей силы , но дальше таки да. hi
            Идущий
          2. хрыч Сегодня, 10:29
            Цитата: 79807420129
            Угу превратитесь,в доноров внутренних органов

            и крови wassat
            хрыч
        3. Hottabych Сегодня, 08:50
          Ничего я ему не обещал! Я к таким даже не приближаюсь, не то что в ушко шептать! Тьфу...
          Hottabych
          1. Идущий Сегодня, 08:52
            Значит Вы ему приснились. lol
            Идущий
      2. Ami du peuple Сегодня, 08:26
        Цитата: arane
        По ходу он решил поймать золотую рыбку.....или золотую шпроту
        По ходу он уже поймал. Белочку.
        ...сказал Вейонис на торжественном мероприятии в честь 99-летия провозглашения Латвийской республики.
        Вы до столетия хотя бы доживите, "дальновидные создатели" ЕС.Что вы можете Евросоюзу предложить, доноры? Почку?
        Ami du peuple
        1. Идущий Сегодня, 08:47
          Догадаюсь , наверное , шпроты девать то их некуда. lol
          Идущий
      3. Комментарий был удален.
      4. 210окв Сегодня, 08:35
        Ничего удивительного.Руину они уже поддерживают.Пару окопных перископов передали.И уже носятся с новым планом Маршалла.В курятнике кто главный?Кто первый прокукарекал.
        Цитата: arane
        Цитата: Юрий Николаевич
        От души!)))
        Посмеялся с утра. На весь день зарядился)))

        По ходу он решил поймать золотую рыбку.....или золотую шпроту
        210окв
        1. Монос Сегодня, 09:00
          "Мы знаем цену своей независимости, - сказал Вейонис. - И считаем, что Америка нам недоплачивает!" smile
          Монос
      5. abrakadabre Сегодня, 09:44
        По ходу он решил поймать золотую рыбку...
        Нет. Он решил пустить жителей на органы. А кого ПОКА не разобрали и не распродали по частям, должны будут сдавать кровь.
        Натовский контингент проследит за этим. Если потребуется, то и принудит.
        abrakadabre
    2. GRF Сегодня, 08:22
      Да, прибалтика славна своими юмористами...
      Цитата: Юрий Николаевич
      От души!)))
      Посмеялся с утра. На весь день зарядился)))

      Хотя по фразе отдать, чтобы получить, он скорее торгаш...
      GRF
    3. Комментарий был удален.
    4. To be or not to be Сегодня, 09:39
      "Президент Латвии: страна должна превратиться в донора ЕС"
      1.Должна .но кто ж ей позволит.
      2. Это Вам не Советский союз и Советская Латвия.
      В 1981 году были на стаже из Ленинграда месяц в Лиепае.Латвия.Снабжение было намного лучше .чем в городе революций.
      3.В ЕС роль стран Прибалтики ( стран не входящих в ЕС, а именно,-Белоруссии и Украины ) быть прокладкой между тем самым ЕС и Востоком .рынком сбыта продукции ЕС и дешевой рабочей силы и мозгов для Европы ...И ПОЛОСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОВС НАТО
      Незавидная роль!
      To be or not to be
    5. ЮБОРГ Сегодня, 10:48
      Пусть уж лучше потуже затягивает свой розовый ремень и натирает голубой галстук мылом, это будет куда реалистичней его слов.
      ЮБОРГ
  2. Борис Томаров_2 Сегодня, 08:18
    Очень важное решение, особенно органы, Евросоюзу, просто необходимы, Украина уже является таким донором.
    Борис Томаров_2
    1. volodya Сегодня, 08:22
      Цитата: Борис Томаров_2
      Очень важное решение, особенно органы, Евросоюзу, просто необходимы, Украина уже является таким донором.

      Донор поставки рабсилы на запад!Ну и органов тоже.
      volodya
  3. Андрей Панов Сегодня, 08:18
    Наполеон нервно курит в сторонке!
    Андрей Панов
  4. John_f Сегодня, 08:20
    Интересно, как он это собрался делать....
    John_f
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:24
      John_f
      Интересно, как он это собрался делать....
      Может буквально решил из Латвии донорский клондайк сделать what
      Наблюдатель2014
    2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 08:28
      Интересно, как он это собрался делать....

      Обнулит собственное население и поселит богатых бюргеров наверное...
      Анкыпельгыгыргын
    3. Ил-18 Сегодня, 08:33
      Цитата: John_f
      Интересно, как он это собрался делать....

      Заключит с Россией некоторое число контрактов и выйдет в одностороннем порядке из режима антироссийских санкций.
      Ил-18
      1. japs Сегодня, 10:01
        Вы так думаете? А РФ на это пойдет ради шпротов.
        Это тело в шляпе просто наивный мечтатель.
        japs
    4. Orionvit Сегодня, 08:39
      Цитата: John_f
      Интересно, как он это собрался делать....

      Нацепит розочку на свою модную шляпку, и пойдёт на панель. laughing
      Orionvit
  5. Masya Masya Сегодня, 08:28
    Усевшись на спине усталого быка, Сказала муха важно: "Мы пахали! ... Пахать закончив поле на исходе дня, Бык на траву вздремнуть прилёг устало, А муха неумолчно стрекотала: "Не справился бы бык с работой без меня!" lol
    Masya Masya
    1. XXXIII Сегодня, 09:36
      Цитата: Masya Masya
      "Мы пахали!
      Языком они пахают, запыхались уже пахать на Европу..... lol hi
      XXXIII
    2. роман66 Сегодня, 09:41
      всем европейцам - по латвийской почке! приветик! love
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 10:05
        Приветик, Роман! love
        Ну так, каклы же не справляются... помочь надо...
        Masya Masya
  6. pvv113 Сегодня, 08:39
    В течение десяти ближайших лет Латвия должна превратиться из получателя в донора ЕС, приводит ИноТВ заявление президента республики Раймонда Вейониса.

    Ну-ну...
    pvv113
  7. Orionvit Сегодня, 08:45
    В мире ещё много мест, где люди готовы отдать всё, чтобы получить свою страну. У нас она уже есть.
    А что они сделали, для того, что бы получить независимость? Она упала им в руки, первый раз, когда враги разваливали Российскую империю, второй раз, когда по сути те же враги, разваливали Советскую империю. Или они "боролись" за свою "независимость", в рядах войск СС? Дармоеды, всё в жизни им давалось на халяву, ещё и голос подают. Если и быть им "донорами", то только спермы, потому, что кроме рукоблудия, ничему не обучены.
    Orionvit
  8. Романенко Сегодня, 08:50
    Ну разве что захватят монополию на продажу шпротов...
    Доноры хрЕновы.
    Романенко
    1. Немезида Сегодня, 09:08
      ЕС шпроты не нужны,у них есть отличные сардины,французские ...ха ха
      Немезида
    2. Ныробский Сегодня, 10:50
      Цитата: Романенко
      Ну разве что захватят монополию на продажу шпротов... Доноры хрЕновы

      Зря смеётесь. Они и вправду доноры. Сначала уничтожили свою промышленность под европейские товары, порезали свои заводы вывезя металлолом в ЕС загрузив их металлургов работой, потом порезали свой флот увеличив квоты вылова рыбы для европейских рыбаков. Сократили сельское население нанеся удар по сельскому хозяйству и теперь закупют молоко у европейских фермеров, что бы делать свой сыр, который с некоторых пор(санкции) девать некуда. Довыёживались до того, что Россия сократила перевалку грузов через их порты, что увеличило перевалку в других европейских портах. Так что прибалты для ЕС те ещё доноры. Только ресурсов у них становится всё меньше, и скоро их ждёт кончина от экономической анорексии.
      Ныробский
  9. igorspb Сегодня, 08:55
    Пришла пора сдавать кровь и органы? Браво, латыши, дожили...
    igorspb
  10. HAM Сегодня, 08:56
    Интересно,а какой орган отдаст лично этот петух в качестве донорской помощи Лизе Второй?
    HAM
    1. роман66 Сегодня, 09:42
      известно, какими органами петухи отдаются lol
      роман66
  11. faiver Сегодня, 09:05
    спасибо, посмеялся laughing
    faiver
  12. Немезида Сегодня, 09:07
    Ну конечно,ларек со шпротами, это ,для ЕС ,двигатель всей экономики....ха ха
    Немезида
  13. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:10
    Это был, пятничный заказ дури,в Латвию,судя по вещанию господ оттуда))
    В Литву,в понедельник?? Грибная фея,где ты??
    Сибирский цирюльник
  14. Moskovit Сегодня, 09:12
    Латыши могли бы прекрасно существовать как мостик между ес и Россией, но желание быть любимой женой заокеанского хозяина перевесило все экономические и политические выгоды. Всю свою жизнь они провели в позе "снизу" и никак не могут от этого отойти..
    Moskovit
  15. Не либероид Русский Сегодня, 09:13
    не ну точно чувак потребляет шпроты копченые на конопле, вон как плющит дяденьку
    Не либероид Русский
  16. санчо Сегодня, 09:22
    И тут Остапа понесло... Нью-Васюки
    санчо
  17. КОТ БАЮН Сегодня, 09:26
    Госсподи... Латвия... превратится в донора ЕС.... Хотя бы остановили поток уезжающей из страны молодежи, а после уж надеялись на "сбычу мечт". Сколько там народа осталось трудоспособного?
    И вообще - на фото мужик или престарелая бабенка? Я что-то не разобрался...
    КОТ БАЮН
  18. solzh Сегодня, 09:37
    Каким донором хочет Латвия стать? Донором чего? Внутренних органов или анализов?
    solzh
  19. Васян1971 Сегодня, 09:41
    " Мы европейская страна, но здесь тоже остаётся много дел. Чтобы стать частью активной Европы, нам в течение ближайших десяти лет нужно превратиться из получателя в донора. Из боязливых новичков в Европейском союзе в его дальновидных создателей."
    Ох уж эти сказки. Ох уж эти сказочники...
    Васян1971
  20. Васся Вассин Сегодня, 09:45
    Честно говоря не понял кто на фото? Баба, мужик, оно?
    Васся Вассин
    1. japs Сегодня, 10:06
      По английской терминологии - это человек. Половая принадлежность не установлена.
      Есть три варианта ответа.
      japs
  21. bratchanin3 Сегодня, 09:56
    Так латыши давно уже доноры дешёвой рабочей силы для Европы, а когда трудовые резервы закончатся, то можно и кровь сдавать.
    bratchanin3
  22. Geisenberg Сегодня, 10:03
    В страну сначала превратитесь, потом уже за ЕС возьмётесь.
    Geisenberg
  23. Евгений РС Сегодня, 10:03
    Кровь для ЕС сдавать? Да, могут))
    Евгений РС
  24. Belimbai Сегодня, 10:14
    Что это за мужик в бабской шляпе?
    Belimbai
  25. Berkut24 Сегодня, 10:19
    В течение десяти ближайших лет Латвия должна превратиться из получателя в донора ЕС

    После заявления латвийского премьер-министра, что в Латвии экономики больше нет и страна полностью зависит от денег из ЕС как-то верится с трудом. С какого перепугу и в каком месте эта экономика появится в стране сбежавшего населения?
    Тем более, что у них появился "серьёзный конкурент" - Литва, которая, оказывается, кормила "весь СССР". На фоне Латвии она хоть и быточная со своим СПГ-терминалом, но газовая держава.
    Berkut24
  26. Николай Фёдоров Сегодня, 10:31
    Сидит блоха на голове собаки и пафосно рассуждает о величии собак: "Мы, истинные собаки..."
    Николай Фёдоров
  27. rotmistr60 Сегодня, 10:40
    В течение десяти ближайших лет Латвия должна превратиться из получателя в донора ЕС

    То ли они (прибалты) от рождения слабы на голову, то ли это воздух ЕС так влияет на умственные способности. Если Латвия станет донором значит ЕС к этому времени уже накрылся медным тазом.
    rotmistr60
  28. Topotun Сегодня, 10:44
    "Превратиться в донора", на органы что-ли население? Как-то звучит мрачновато.... Кто же ему речь писал?
    Topotun
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