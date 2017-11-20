В Черное море вошел французский фрегат
Ракетный «фрегат-невидимка» ВМС Франции класса La Fayette вошел в акваторию Черного моря, передает РИА Новости сообщение турецких споттеров, отслеживающих перемещение военных кораблей через Босфор.
На вчерашних снимках видно, что в Черное море направляется фрегат F714 Guepratte. Согласно информации открытых источников, водоизмещение корабля составляет 3,2 тысячи тонн. Его корпус изготовлен с применением технологии "стелс". «La Fayette предназначен для использования в кризисных регионах, несет несколько ракет и вертолет Panther», отмечается на сайте французского военного ведомства.
Серия класса La Fayette включает пять кораблей, первый из которых спущен на воду в 1992 году.
Последний раз фрегат этого класса был замечен в Черном море в марте текущего года. Корабль зашел в румынский порт Констанца, а также принял участие в совместном с ВМС Румынии учении.
На вчерашних снимках видно, что в Черное море направляется фрегат F714 Guepratte. Согласно информации открытых источников, водоизмещение корабля составляет 3,2 тысячи тонн. Его корпус изготовлен с применением технологии "стелс". «La Fayette предназначен для использования в кризисных регионах, несет несколько ракет и вертолет Panther», отмечается на сайте французского военного ведомства.
Серия класса La Fayette включает пять кораблей, первый из которых спущен на воду в 1992 году.
Последний раз фрегат этого класса был замечен в Черном море в марте текущего года. Корабль зашел в румынский порт Констанца, а также принял участие в совместном с ВМС Румынии учении.
Использованы фотографии: https://twitter.com/YorukIsik
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