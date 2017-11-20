11:40 20 ноября

В Черное море вошел французский фрегат

Ракетный «фрегат-невидимка» ВМС Франции класса La Fayette вошел в акваторию Черного моря, передает РИА Новости сообщение турецких споттеров, отслеживающих перемещение военных кораблей через Босфор.



На вчерашних снимках видно, что в Черное море направляется фрегат F714 Guepratte. Согласно информации открытых источников, водоизмещение корабля составляет 3,2 тысячи тонн. Его корпус изготовлен с применением технологии "стелс". «La Fayette предназначен для использования в кризисных регионах, несет несколько ракет и вертолет Panther», отмечается на сайте французского военного ведомства.




Серия класса La Fayette включает пять кораблей, первый из которых спущен на воду в 1992 году.



Последний раз фрегат этого класса был замечен в Черном море в марте текущего года. Корабль зашел в румынский порт Констанца, а также принял участие в совместном с ВМС Румынии учении.

Использованы фотографии: https://twitter.com/YorukIsik
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 08:39
    Как вошёл,так и выйдет..Дальше цыгании не дернется.
    210окв
    1. Копчёный Сегодня, 08:47
      Ослику Иа понравились бы Ваши слова.
      Копчёный
      1. хрыч Сегодня, 10:46
        Цитата: Копчёный
        Ослику Иа понравились бы Ваши слова.

        Ну, понимаю ваш тонкий намек, осел символ демпартии в США
        хрыч
    2. 79807420129 Сегодня, 08:57
      Ракетный «фрегат-невидимка» ВМС Франции класса La Fayette вошел в акваторию Черного моря,

      Прочитал дежурный расчет комплека "Бастион"и ухмыльнулся feel
      79807420129
      1. просто экспл Сегодня, 09:18
        да на хрен на это корыто еще Оникс тратить ? там Бала за глаза .
        это лоханка с 1й ПУ Экзосетов и 1 ПУ Кроталя . и это фрегат , блин , у нас на катерах оружие посильнее .
        просто экспл
        1. хрыч Сегодня, 10:43
          Цитата: просто экспл
          у нас на катерах оружие посильнее .

          Катером и шугануть или по традиции отработать заход на цель авиакрылу laughing
          хрыч
  2. Комментарий был удален.
  3. Идущий Сегодня, 08:50
    Его корпус изготовлен с применением технологии "стелс". «La Fayette предназначен для использования в кризисных регионах,


    На Украину собрался , но они его не заметят , он же невидимка.
    Идущий
    1. Джедай Сегодня, 08:58
      Цитата: Идущий
      он же невидимка.

      Он-то может и невидимка, но экипаж-то видимый. wink
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 09:05
        Прочитал дежурный расчет комплека "Бастион"и ухмыльнулся


        Вот Владимир точно выразился , а экипаж пусть крепится.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 09:06
          Думаешь, и этого француза авиацией прощупают, как "Дональда Кука"? lol
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 09:09
            Всякое может быть , а может кто и снизу постучит.
            Идущий
          2. To be or not to be Сегодня, 09:42
            "Думаешь, и этого француза авиацией прощупают, как "Дональда Кука"?
            Тут уж .извините . принцип :"Учить войска тому .что надо на войне!"..в обстановке максимально приближенной к боевой.. laughing
            To be or not to be
            1. Джедай Сегодня, 09:45
              Цитата: To be or not to be
              принцип :"Учить войска тому .что надо на войне!"..в обстановке максимально приближенной к боевой..

              Ничего не имею против этого принципа. good
              Джедай
          3. Piramidon Сегодня, 11:21
            Цитата: Джедай
            Думаешь, и этого француза авиацией прощупают, как "Дональда Кука"? lol

            А зачем упускать шанс потренировать пилотов ЧФ?
            Piramidon
      2. 210окв Сегодня, 09:18
        Главное что бы они причал заметили...А то одни асы швартовки уже один причал ушатали в Южном..А может и пусть не заметят..Если туда идут..
        Цитата: Джедай
        Цитата: Идущий
        он же невидимка.

        Он-то может и невидимка, но экипаж-то видимый. wink
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 09:25
          Цитата: 210окв
          А может и пусть не заметят.

          hi Этот вариант интереснее. yes
          Джедай
      3. san4es Сегодня, 09:52
        _ Привет Макс wink .
        ...Нескладные они какие-то, стрелять не умеют...Командиру глаз подсветили... bully ...и баба на борту...и не одна belay
        Цитата: Джедай
        Он-то может и невидимка, но экипаж-то видимый. wink

        san4es
        1. Джедай Сегодня, 10:07
          Привет, Саша! hi Какие есть - на таких и надо совершенствовать боевые навыки ВМФ РФ. wink
          Джедай
        2. Firstvanguard Сегодня, 10:23
          Точность стрельбы с турельки порадовала wassat
          Firstvanguard
  4. Masya Masya Сегодня, 08:51
    Предупредили бы, а то турки и не знали, что «фрегат-невидимка»! lol
    Masya Masya
  5. iliitchitch Сегодня, 09:00
    Настолько стелс , что ракеты посчитать невозможно - "несёт несколько" . Как вертолёт-то разглядели .
    iliitchitch
    1. Orionvit Сегодня, 09:39
      Цитата: iliitchitch
      Как вертолёт-то разглядели

      По штату положено, в ангаре стоит. Вот вертолёт точно стелс, раз не видно.
      Orionvit
  6. Signifer Сегодня, 09:01
    Не такой уж они стэлс, раз его все видят))
    Signifer
  7. Шукшин Сегодня, 09:12
    Ходють, чо ходуть, топчуть только.
    Шукшин
  8. МЮД Сегодня, 09:15
    Глядя на фото - он что сбоку типа мишень таскает? Что бы ПКР при подлете не ошиблась?
    МЮД
  9. BAI Сегодня, 09:17
    Вот объект для тренировки расчетов противокорабельных ракет прибыл. Грех не воспользоваться случаем.
    BAI
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 09:37
    Как зашел, так и выйдет. А не выйдет сам - помогут....
    КОТ БАЮН
  11. Alexey-74 Сегодня, 09:53
    Для "Бала" и "Бастиона" - эти невидимки хорошее лакомство.
    Alexey-74
  12. rudolff Сегодня, 10:11
    Жаль, экипаж фрегата на сайт Военное обозрение не заходит. Так бы почитали комменты про себя любимых и в ужасе повернули обратно, только винты сверкали бы. Уж коль у нас даже в интернете такие богатыри былинные...
    rudolff
    1. хрыч Сегодня, 10:40
      Цитата: rudolff
      Жаль, экипаж фрегата на сайт Военное обозрение не заходит.

      Т.е. мы должны типа тут хранцузика зараз испугаться? Мы так-то Крым забрали, не испугались более 20 тысяч украинских военных и добавьте к ним меджлисовских боевиков, в районе 5 тысяч, да еще устроили заход на цель силами авиации на сам Дональд Кук, принадлежащий мировому жандарму, а тут Рудольф за поедателей лягушек встрял и правильно, кроме Рудольфа им в случае чего рассчитывать не на кого wassat
      хрыч
  13. rotmistr60 Сегодня, 10:34
    Вот и "второй" флот в мире (как вчера охарактеризовал "Профессор") наконец засветился. А то скромно себя ведут и вымпелами не часто светят. Как-то немного постояли у берегов Сирии, а потом тихо исчезли не понятно куда.
    rotmistr60
  14. Topotun Сегодня, 10:42
    Нормально, вот на чем можно потренироваться брать сигнатуры радиолокационные и акустические современных кораблей "партнеров"....
    Topotun
Картина дня