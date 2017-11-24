Компактные пистолеты Beretta для самообороны и скрытого ношения

Одной из ниш короткоствольного оружия на гражданском рынке являются пистолеты предназначенные сугубо для самообороны. Защитить свою жизнь, здоровье и имущество можно любым пистолетом или револьвером, главное чтобы оружие оказалось вовремя под рукой и было готово к применению. Однако к оружию, которое позиционируется как средство самозащиты требования отдельные, в них входит и вопрос быстрого приведения в боевую готовность, и безопасности ношения и, собственно, само ношение.В данной статье предлагаю познакомиться с малогабаритными пистолетами итальянской компании Beretta, которые сейчас находятся в производстве и доступны, или скоро станут доступны, для покупки.Начать знакомство с малогабаритными пистолетами итальянской компании стоит с новинок, которые пока только анонсированы. Одной из таких новинок является пистолет BU9 Nano. Главным достоинством данного пистолета производитель выделяет не его габариты и не конструкцию, исключающую какие-либо выступающие детали, а то, что питается пистолет патронами 9х19, рассмотрим аппарат более подробно.Основой пистолета Beretta Nano стала автоматика с коротким ходом ствола. Реализовано все точно так же как и во “взрослых” вариантах оружия. Сцепление кожуха-затвора со стволом происходит за счет входа выступа над патронником в окно для выброса стреляных гильз. Расцепление происходит при снижении казенной части ствола, которое происходит из-за взаимодействия фигурного выреза в приливе под патронником и оси замыкателя.Кстати о замыкателе. Для того чтобы уменьшить габариты оружия и минимизировать выступающие детали на его поверхности было решено отказаться от конструкции замыкателя в классическом варианте. Теперь вместо того чтобы повернуть замыкатель при разборке за рычаг, нужно отверткой произвести ту же процедуру. В принципе такое решение вполне оправдано, при условии что из пистолета будут стрелять не часто, соответственно и обслуживание он будет требовать реже.Если говорить об элементах управления оружием, то на сторонах пистолета их всего три: кнопка затворной задержки, кнопка извлечения магазина и небольшая кнопка для спуска ударника с предварительного взвода.Прицельные приспособления пистолета BU9 Nano представлены целиком и мушкой, которые могут быть заменены на аналогичные, но со светонакопляющими элементами более для использования в условиях недостаточной освещенности. Что самое интересное, при таких компактных габаритах пистолет может быть оснащен лазерным целеуказателем. Правда целеуказатель будет особой конструкции и не менее особой цены. До начала продаж данного пистолета цена на этот ЛЦУ почти 160 долларов США, и это со скидкой в 24%.Конструкция пистолета позволяет менять отдельные его узлы полностью самостоятельно, в случае выхода их из строя. Заменить можно и пластиковую рамку оружия, предполагается, что будет вариант рамки даже брутального розового цвета.Ударно-спусковой механизм пистолета ударниковый, с довзводом при нажатии на спусковой крючок. Усилие нажатия на спуск будет менее 3 кгс, ход спускового крючка около 6 миллиметров. Безопасность обращения с пистолетом BU9 Nano обеспечивается автоматическим предохранителем в виде клавиши на спусковом крючке.Если говорить о габаритах оружия, то это 25 миллиметров толщины и 120 миллиметров длины. Хотя это не указано на сайте производителя, но ствол, по всей видимости будет иметь длину 54 миллиметра. О весе пока ничего неизвестно, если не брать в расчет предположений, строящихся на аналогичном оружии от других производителей.Стандартный магазин пистолета будет вмещать 6 патронов 9х19, плюс можно добавить один патрон в патроннике при условии относительно безопасной конструкции оружия. Кроме того, это позволит сделать пистолет постоянно готовым для применения, что немаловажно для оружия самообороны. Помимо стандартного магазина, есть магазин расширенной вместимости на 8 патронов, с характерным “носком” для упора мизинца.В целом пистолет BU9 Nano кажется достаточно интересным, особенно как оружие самообороны под патрон 9х19. В данном пистолете можно явно проследить использование отдельных наработок компании из пистолета APX, который участвовал в конкурсе на новое короткоствольное оружие для армии США. И хотя пистолет не является “рекордсменом” ни по каким из своих параметров, своего покупателя он должен найти.Куда более “стройным” пистолетом компании Beretta является другая новинка, пистолет Pico. Толщина этой модели оружия всего 18 миллиметров, правда и питается он уже патроном .380АСР.Конструкция оружия отличается от предыдущей модели в первую очередь ударно-спусковым механизмом. В пистолете Beretta Pico он более простой, только двойного действия без довзвода. Обеспечение безопасности обращения с оружием ограничено только большим усилием нажатия на спусковой крючок, который не имеет автоматического предохранителя.Элементы управления оружия также как и у Nano немногочисленны: с правой стороны расположен достаточно большой рычаг затворной задержки, кнопка же извлечения магазина выполнена в виде ползунка у основания предохранительной скобы оружия. Управление замыкателем, также как и в предыдущем пистолете, осуществляется при помощи отвертки.Прицельные приспособления представлены целиком и мушкой и что интересно, данный пистолет также может комплектоваться лазерным целеуказателем. Правда в данном случае для этого потребуется заменить всю рамку оружия, на рамку со встроенным ЛЦУ. Интересен факт того, что рамка с ЛЦУ для пистолет Beretta Pico стоит намного дешевле, чем просто лазерный целеуказатель для пистолета BU9 Nano.Несмотря на относительно слабый боеприпас конструкторы применили схему автоматики не со свободным затвором, а с использованием энергии отдачи при коротком ходе ствола. Такое решение позволяет растянуть момент отдачи, что при малых габаритах и весе оружия только плюс. Кроме того, благодаря такому решению, сам пистолет при стрельбе не будет испытывать критических нагрузок, а значит его ресурс будет достаточно высоким.Питается пистолет из однорядных магазинов вместимостью 9 патронов.Этот пистолет нужно выделить отдельно, так как базируется он на одной из интереснейших разработок компании Beretta - пистолете Px4 Storm.К сожалению, пистолет в силу своих габаритов лишился главной особенности своего старшего брата - автоматики с запиранием канала ствола при повороте ствола, но пистолет от этого не перестал быть достаточно интересным.Автоматика оружия в данном случае строится на использовании энергии отдачи при коротком ходе ствола с запиранием выступом над патронником и окном для выброса стреляных гильз. Ударно-спусковой механизм пистолета курковый двойного действия. Оружие имеет продублированный переключатель предохранителя с обеих сторон, кнопка для извлечения магазина может быть переставлена на левую сторону пистолета. А вот рычаг затворной задержки установлен только с левой стороны.Несмотря на то, что в пистолете применена достаточно распространенная система автоматики, это оружие выгодно отличается от других моделей пистолетов, с аналогичным весом и габаритами, очень невысокой отдачей. Секретом невысокой отдачи является достаточно тяжелый для подобного оружия ствол, который в первые доли секунды выстрела движется с меньшей скоростью нежели у других субкомпактных пистолетов. В тоже время вес кожуха-затвора позволяет сохранять оружию высокую безотказность в работе.Данный пистолет отличается еще и тем, что может быть подогнан под размеры ладони стрелка специальными накладками на тыльную часть рукояти. А такую возможность не часто встретишь у оружия компактного класса.Прицельные приспособления представлены все теми же целиком и мушкой с белыми точками. Сами целик и мушка съемные и могут быть заменены на более удобные для стрелка.Данный пистолет скорее нужно даже рассматривать не как компактную модель для самообороны, а скорее как компактную модель пистолета для практической стрельбы.Эти пистолеты являются представителями самой старой линейки компактного оружия компании Beretta, можно сказать даже, что они стали классикой. Принципиально пистолеты не отличаются друг от друга, отличие заключается только в форме предохранительной скобы.Ранее это была целая линейка компактного оружия в различных калибрах и вариантах, теперь же осталось только два пистолета в хромированном исполнении.Питаются данные пистолеты патронами .32АСР из магазинов с вместимостью 7 патронов.Автоматика простейшая - свободный затвор. Ударно-спусковой механизм - курковый одинарного действия.Интересной особенностью данного оружия является кнопка для извлечения магазина, которая расположена с левой стороны внизу на пистолетной рукояти. Несмотря на свои компактные габариты, пистолет имеет регулируемый целик, однако замены прицельных приспособлений, как у современных моделей оружия, возможности нет.Интересно и то, что ствол для чистки поднимается своей казенной частью вверх, что не часто можно встретить в пистолетах.По современным меркам эти пистолеты навряд ли могут считаться полноценным средством для самообороны, так как патрон достаточно слаб и не сможет остановить в отдельных случаях нападающего, хотя и попадание, какое бы оно ни было, не останется незамеченным.