11:32 20 ноября

Оператор спутниковой связи рассказал о сигналах с пропавшей аргентинской субмарины

Всемирный оператор спутниковой связи Iridium последний раз получил сигнал с пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» в день ее исчезновения – 15 ноября, передает РИА Новости сообщение компании.



Как говорится в сообщении, на субмарине было установлено устройство Iridium, и 17 ноября компания начала собирать информацию об активности и местоположении этого устройства.


К сожалению, наши данные не зафиксировали никаких сигналов или попыток связи с этого устройства с 15 ноября 11.36 GTM (14.36 мск), когда поступил последний сигнал,
отметил оператор.

В компании подчеркнули, что зафиксированные ранее ВМС Аргентины 7 сигналов, которые могли быть получены с пропавшей подводной лодки, отправлялись не через сеть Iridium.

Несмотря на сообщения о семи сигналах, которые поступили 18 ноября, Iridium может подтвердить, что эти сигналы не были отправлены через нашу сеть. Возможно, у других спутниковых операторов есть оборудование на подводной лодке, и они также участвуют в поисковой операции,
пояснил оператор.

К поиску подлодки подключились также ВМС США. Они задействовали автономный «аппарат Bluefin 12D (Deep) UUV, который на протяжении 30 часов способен на скорости 5,6 километра в час осуществлять поиск на глубине до 1,5 тысячи метров, а также три дрона Iver 580 UUV, которые могут на протяжении 14 часов работать глубине около 100 метров».

Помимо подводных беспилотников американцы предоставили другое специальное оборудование и поисковый самолет.

ПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа. Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина – 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.

Использованы фотографии: youtube.com
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 09:15
    Погибли моряки к великому сожалению..Покойтесь с миром..
    210окв
    1. 79807420129 Сегодня, 09:21
      К сожалению,все recourse Покойтесь с миром моряки,но надежда умирает последней.
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 09:29
        Цитата: 79807420129
        надежда умирает последней.

        Надежда - самообман, но это всё что у нас есть. С каждой минутой шансы что подводники уцелели всё больше стремятся к нулю. Но чудеса случаются... hi
        Джедай
      2. Alex_Rarog Сегодня, 09:29
        Жаль но действительно скорее всего уже только худшее. Все таки дэпл это по уровню живучисти все таки не тот аппарат.
        Alex_Rarog
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:15
    Всё очень и очень печально складывается.Остаётся только ждать и надеяться на лучшее.
    Наблюдатель2014
  3. Немезида Сегодня, 09:15
    5 дней прошло,для дизелюхи это ВСЕ...
    Немезида
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 09:28
      Похоже, что так...
      Анкыпельгыгыргын
  4. askort154 Сегодня, 09:21
    Странно, что США активнее всех участвуют в поисках. В чём их интерес ? За просто так, они палец о палец не ударят.
    askort154
    1. Orionvit Сегодня, 09:34
      Цитата: askort154
      В чём их интерес ?

      Ну во первых, как всегда покрасоваться и выставить себя вселенскими "хорошими парнями". Поисковое оборудование лишний раз опробовать. Вроде незапланированных учений, с реальными условиями, приближенными к боевым.
      Orionvit
      1. свой1970 Сегодня, 09:52
        добавлю: согласно морской практике - "Без спасенья - нет вознаграждения".Так что американцы могут не только потренироваться на халяву и без угроз л/с своих лодок - но и бабок подрубить - если найдут лодку и примут участие в подъеме. При любых раскладах они в плюсе - при том же расходе военного бюджета
        свой1970
        1. rotmistr60 Сегодня, 10:30
          но и бабок подрубить

          Скорее всего вы правы. Не от приверженности к морскому содружеству и теплым отношениям к аргентинским подводникам Сша проявили активность. Естественно и показать свою техническую обеспеченность и возможные навыки.
          rotmistr60
  5. solzh Сегодня, 09:34
    Если с подводной лодкой случилась беда и она затонула, сколько подводники смогут продержаться? И есть ли шанс на их спасение?
    solzh
    1. dzvero Сегодня, 09:58
      Смотря что приключилось. Если провалились на запредельную глубину - то, все. Если пожар (как первоначально упоминалось) то тоже не сахар, но два-три дня вполне возможно. Если что-то "попроще" то наверное смогут "растянуть" запасы воздуха на неделю или даже десять дней. В данном случае ничего толком не известно и любые предсказания как гадание на кофейной гуще. Если(!) не смогли выпустить аварийный буй, то скорее всего ситуация очень серьезная и надежды на спасение увы, практически уже нет. sad
      dzvero
  6. Geisenberg Сегодня, 10:02
    Интересно узнать причину по которой лодка ко дну пошла. Сдаётся мне не обошлось без посторонней помощи ...
    Geisenberg
    1. Topotun Сегодня, 10:37
      Теперь пока лодку не найдут (если найдут вообще) ничего не узнаешь. Так что, гадать можно до бесконечности...
      Topotun
  7. Витас Сегодня, 10:07
    А судно для спасения подводников у ВМС Аргентины есть?!
    Витас
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