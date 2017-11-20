Оператор спутниковой связи рассказал о сигналах с пропавшей аргентинской субмарины
Всемирный оператор спутниковой связи Iridium последний раз получил сигнал с пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» в день ее исчезновения – 15 ноября, передает РИА Новости сообщение компании.
Как говорится в сообщении, на субмарине было установлено устройство Iridium, и 17 ноября компания начала собирать информацию об активности и местоположении этого устройства.
В компании подчеркнули, что зафиксированные ранее ВМС Аргентины 7 сигналов, которые могли быть получены с пропавшей подводной лодки, отправлялись не через сеть Iridium.
К поиску подлодки подключились также ВМС США. Они задействовали автономный «аппарат Bluefin 12D (Deep) UUV, который на протяжении 30 часов способен на скорости 5,6 километра в час осуществлять поиск на глубине до 1,5 тысячи метров, а также три дрона Iver 580 UUV, которые могут на протяжении 14 часов работать глубине около 100 метров».
Помимо подводных беспилотников американцы предоставили другое специальное оборудование и поисковый самолет.
ПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа. Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина – 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.
Как говорится в сообщении, на субмарине было установлено устройство Iridium, и 17 ноября компания начала собирать информацию об активности и местоположении этого устройства.
К сожалению, наши данные не зафиксировали никаких сигналов или попыток связи с этого устройства с 15 ноября 11.36 GTM (14.36 мск), когда поступил последний сигнал,отметил оператор.
В компании подчеркнули, что зафиксированные ранее ВМС Аргентины 7 сигналов, которые могли быть получены с пропавшей подводной лодки, отправлялись не через сеть Iridium.
Несмотря на сообщения о семи сигналах, которые поступили 18 ноября, Iridium может подтвердить, что эти сигналы не были отправлены через нашу сеть. Возможно, у других спутниковых операторов есть оборудование на подводной лодке, и они также участвуют в поисковой операции,пояснил оператор.
К поиску подлодки подключились также ВМС США. Они задействовали автономный «аппарат Bluefin 12D (Deep) UUV, который на протяжении 30 часов способен на скорости 5,6 километра в час осуществлять поиск на глубине до 1,5 тысячи метров, а также три дрона Iver 580 UUV, которые могут на протяжении 14 часов работать глубине около 100 метров».
Помимо подводных беспилотников американцы предоставили другое специальное оборудование и поисковый самолет.
ПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа. Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина – 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.
Использованы фотографии: youtube.com
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