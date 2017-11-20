Оператор спутниковой связи рассказал о сигналах с пропавшей аргентинской субмарины

К сожалению, наши данные не зафиксировали никаких сигналов или попыток связи с этого устройства с 15 ноября 11.36 GTM (14.36 мск), когда поступил последний сигнал,

Несмотря на сообщения о семи сигналах, которые поступили 18 ноября, Iridium может подтвердить, что эти сигналы не были отправлены через нашу сеть. Возможно, у других спутниковых операторов есть оборудование на подводной лодке, и они также участвуют в поисковой операции,