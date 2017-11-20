Проект «ЗЗ». КГБ всегда побеждает
Что такое США против России? Что такое Трамп против Путина? Почти ничто. Объяснить это просто: никакой суперделец не сможет противостоять человеку КГБ. КГБ всегда побеждает, КГБ всегда выигрывает, пусть и при помощи лжи. Так считают некоторые западные СМИ. Кстати, напоминает иностранная пресса, насчёт Крыма лжёт Запад: крымчане не говорят об «аннексии» своего полуострова, они говорят о «воссоединении с Россией». Поэтому Запад дурит себе голову собственной пропагандой.
Хвалёное американское «искусство сделки», встретившееся с Кей-Джи-Би, уступает Кей-Джи-Би. КГБ всегда побеждает, считает Джон Маклафлин, чья статья вышла в журнале «Politico».
Такой вывод эксперт сделал «из странного эпизода» встречи между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп верит Путину и фактически признаёт, что Москва «не вмешивалась» в американские выборы в 2016 году.
Справка: Джон Маклафлин в 2000-2004 гг. исполнял обязанности директора и был заместителем директора ЦРУ, ныне преподаёт в Johns Hopkins School of Advanced International Studies.
После встречи с Путиным, напоминает автор, мистер Трамп сам изначально создал впечатление, будто он «принял заверения Путина». Правда, затем Трамп попытался уточнить, что он продолжает верить и оценкам разведывательных агентств США, «в настоящее время возглавляемых прекрасными людьми». Ну, предыдущие-то разведчики говорят, что Россия как раз вмешивалась в выборы. При этом сам Трамп продолжает думать, полагаясь на слова Путина, что Россия этого не делала. Ранее, напоминает автор, Трамп высмеял бывших лидеров спецслужб в частности, Джеймса Клэппера (экс-директора Национальной разведки), Джона Бреннана (экс-директора ЦРУ) и Джеймса Коми (бывшего директора ФБР), обозвав их политическими интриганами.
Что делать со столь чудными заявлениями мистера президента?
По всей вероятности, президент США, похоже, верит в то, что он сказал. К такому «трампизму» применять логику трудно, смеётся эксперт, но всё же «давайте попробуем».
Если оценка разведывательного сообщества была подготовлена руководством американских разведок исходя из «политических интриг» и если президент находит расследование по поводу вмешательства русских «мистификацией» (так он наиболее часто говорит), то вполне логично предположить, что он сомневается в оценке разведчиков и принимает за истину «опровержение Путина».
Получается, что возвращение Трампа к своему первому тезису (о «мистификации») есть лишь вопрос времени.
Далее эксперт отмечает, что президент США либо «невероятно наивен и не осведомлён», либо Путин — «выдающийся сотрудник КГБ, прошедший хорошую. школу». Или верно «всё вышеперечисленное», иронизирует автор.
Тактика введения в заблуждение «практиковалась в русской разведке и внешней политике», заявляет Джон Маклафлин. Факты и свидетельства русским в этом деле «не помеха».
«Напомним, — пишет аналитик, — что в марте 2014 года Путин с невозмутимым лицом отрицал, что у России есть силы в Крыму, а потом и на независимой Украине, хотя мы могли видеть по телевизору, что это ложь. Затем он сказал, что Россия не будет аннексировать Крым, но это он начал делать почти тотчас. Спустя месяц он признался, что да, российские силы там и вправду были. Вполне может оказаться, что Путин не устоит перед искушением повторить эту схему с выборами в США, если в какой-то момент в будущем он от этого выиграет, получив некий бонус». И чего американский президент не понимает, так это того, что русским просто нужно сказать: ребята, мы знаем, что вы лжёте. Такой вывод делает Маклафлин.
Нужно избавиться от этого и просто «перейти к делу», добавляет бывший цээрушник. Русские будут «уважать вас больше всего тогда, когда знают, что вы знаете, о чём говорите».
Сам эксперт в свою бытность в Москве как раз выдавал в адрес русских «жёсткие заявления от имени правительства США», когда знал, что «Россия будет отрицать то, что мы знаем в качестве истины».
Следует делать такие вещи явно, открыто, «по-деловому» — и «двигаться дальше». Не нужны никакие дипломатические приёмы; русские «просто должны знать, что вы знаете». «Достаточно. Это работает», — хвастается человек ЦРУ.
А что же Трамп? А он пересёк важную черту, когда начал «лично атаковать» лидеров разведывательного сообщества (ныне бывших). Ни один президент за 70-летнюю историю американского разведывательного сообщества никогда не называл лидеров разведок «политическими интриганами». Более того, игра в политику считается «высшим грехом» в американской разведке. И три «атакованных президентом» фигуры являлись «одними из самых преданных государственных служащих», все трое имели «широкое уважение» в среде «рядовых членов» сообщества.
И чем больше президент продолжает «баламутить» тему вмешательства России, тем меньше вероятность того, что США предпримут необходимые шаги для защиты от дальнейших атак американской избирательной системы и других аспектов политической жизни. Пока сам президент не потребует федеральных усилий по ужесточению «обороны выборов», которые пройдут в 2018 и 2020 гг., федеральные, государственные и местные усилия в нужном направлении будут продвигаться медленно. Так уж устроена американская система.
И последний «печальный факт», пишет Маклафлин, состоит в том, что президент вправе думать, что Америке следует работать с русскими, сотрудничать с ними по некоторым вопросам, представляющим взаимный интерес. Например, по Сирии. «Успешная защита Путиным режима Асада» уже привела к тому, что американская сторона реально не может избежать политического урегулирования. Проблема в том, что, пока президент США «упорствует» в своём нынешнем подходе к Путину, «немногие станут ему доверять».
Вот так-то и пасует «искусство сделки» перед Кей-Джи-Би.
Издательница Кирстен Энгельстад в норвежской газете «Aftenposten» предлагает иными глазами посмотреть на Россию и её политику. Например, на Крым.
Запад видит конфликт с Крымом «односторонне», пишет она. На самом же деле он куда «более сложный».
Осенью 2017 года Кирстен Энгельстад сама побывала в Крыму. И послушала, что и как местные жители говорят о весенних событиях 2014 года. Она сгруппировала пять основных тезисов, которые явно противоречат западному образу мышления.
1. То, что на Западе называют «аннексией Крыма Россией», местные жители называют «воссоединением с Россией».
2. Согласно НАТО и сотне стран, входящих в ООН, референдум 2014 года в соответствии с Конституцией Украины был незаконным. Между тем, по словам политиков Крыма, на референдуме присутствовал 151 наблюдатель из 23 стран, а также 1240 наблюдателей из разных крымских организаций. Юристы ссылаются на ст. 138.2 Конституции Украины, и полагают, что референдум и воссоединение с Россией стали законными «после государственного переворота на Украине».
3. По уверениям Запада, отторжение Крыма от территории Украины и включение его в состав Российской Федерации являлось нарушением международного права. Но норвежец Питер Эребек, профессор права, ссылается на ст. 73 Устава Организации Объединённых Наций, где говорится, что суверенитет народа является высшим принципом международного права. Он считает, что люди в Крыму должны иметь возможность решать свою собственную судьбу самостоятельно, в том числе решать и вопрос независимости или возвращения в Россию (ведь этот регион был частью России до 1954 года: в то время Крым был «перемещён» к Украине вне волеизъявления народа). Политики в Крыму тоже утверждают, что право народа на самоопределение закреплено в статье 1 Устава ООН и подтверждено в других международных соглашениях.
4. Запад утверждает, что, когда власти Украины 22 ноября 2015 года прекратили подавать электроэнергию всему населению Крыма (около 2,5 млн. человек), они «приемлемо отреагировали» на то, что Россия сократила поставки газа на Украину после многолетних споров о выплате долгов за газ. Однако уже 23 марта 2015 года министр энергетики Украины сказал, что его страна перестанет покупать российский газ с 1 апреля 2015 года, потому что он «больше не нужен». «Что случилось бы, — вопрошает Кирстен Энгельстад, — если бы правительство прекратило энергоснабжение половины населения Норвегии в середине зимы?» А вот в Крыму его жители при помощи «импровизированных решений» имели электричество всего по несколько часов в день. И так было «в течение нескольких зимних месяцев».
5. В сентябре 2017 года два года тюремного заключения за террористическую деятельность получил один крымский татарин. В октябре 2017 г. несколько преступников были арестованы и обвинены в планировании террористических актов. Хельсинкский комитет и западные СМИ подали эту информацию как пример «преследования русскими крымских меньшинств». На самом деле высший крымский религиозный лидер, муфтий Эмирали-Хаджи Аблаев, заявил, что эти радикальные исламисты имеют теперь минимальную поддержку среди крымского населения.
Пять примеров, которые привела Кирстен Энгельстад, показывают: вопрос Крыма и конфликт из-за него Запада с Россией «куда более сложный», и одностороннее его представление западными политиками лишь создаёт искажения. В результате западный обыватель сам подвергается пропаганде, которую ведут западные правительства. Правда, западный обыватель об этом ничего не знает. Вот Кирстен Энгельстад побывала в Крыму — и кое-что узнала.
А вы говорите — Кей-Джи-Би!
Никаких кагэбэшников в Крыму госпожа Энгельстад не засекла. Хорошо спрятались, должно быть.
Неплохо было бы прозреть и Джону Маклафлину, который упорно видит засилье «русского КГБ» и «ложь» Москвы, о которой Америка откуда-то знает, что она ложь. Откуда знает, Маклафлин не говорит. Наверное, ему, как незабвенной Джен Псаки, нужно «посмотреть в офисе».
Хвалёное американское «искусство сделки», встретившееся с Кей-Джи-Би, уступает Кей-Джи-Би. КГБ всегда побеждает, считает Джон Маклафлин, чья статья вышла в журнале «Politico».
Такой вывод эксперт сделал «из странного эпизода» встречи между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп верит Путину и фактически признаёт, что Москва «не вмешивалась» в американские выборы в 2016 году.
Справка: Джон Маклафлин в 2000-2004 гг. исполнял обязанности директора и был заместителем директора ЦРУ, ныне преподаёт в Johns Hopkins School of Advanced International Studies.
После встречи с Путиным, напоминает автор, мистер Трамп сам изначально создал впечатление, будто он «принял заверения Путина». Правда, затем Трамп попытался уточнить, что он продолжает верить и оценкам разведывательных агентств США, «в настоящее время возглавляемых прекрасными людьми». Ну, предыдущие-то разведчики говорят, что Россия как раз вмешивалась в выборы. При этом сам Трамп продолжает думать, полагаясь на слова Путина, что Россия этого не делала. Ранее, напоминает автор, Трамп высмеял бывших лидеров спецслужб в частности, Джеймса Клэппера (экс-директора Национальной разведки), Джона Бреннана (экс-директора ЦРУ) и Джеймса Коми (бывшего директора ФБР), обозвав их политическими интриганами.
Что делать со столь чудными заявлениями мистера президента?
По всей вероятности, президент США, похоже, верит в то, что он сказал. К такому «трампизму» применять логику трудно, смеётся эксперт, но всё же «давайте попробуем».
Если оценка разведывательного сообщества была подготовлена руководством американских разведок исходя из «политических интриг» и если президент находит расследование по поводу вмешательства русских «мистификацией» (так он наиболее часто говорит), то вполне логично предположить, что он сомневается в оценке разведчиков и принимает за истину «опровержение Путина».
Получается, что возвращение Трампа к своему первому тезису (о «мистификации») есть лишь вопрос времени.
Далее эксперт отмечает, что президент США либо «невероятно наивен и не осведомлён», либо Путин — «выдающийся сотрудник КГБ, прошедший хорошую. школу». Или верно «всё вышеперечисленное», иронизирует автор.
Тактика введения в заблуждение «практиковалась в русской разведке и внешней политике», заявляет Джон Маклафлин. Факты и свидетельства русским в этом деле «не помеха».
«Напомним, — пишет аналитик, — что в марте 2014 года Путин с невозмутимым лицом отрицал, что у России есть силы в Крыму, а потом и на независимой Украине, хотя мы могли видеть по телевизору, что это ложь. Затем он сказал, что Россия не будет аннексировать Крым, но это он начал делать почти тотчас. Спустя месяц он признался, что да, российские силы там и вправду были. Вполне может оказаться, что Путин не устоит перед искушением повторить эту схему с выборами в США, если в какой-то момент в будущем он от этого выиграет, получив некий бонус». И чего американский президент не понимает, так это того, что русским просто нужно сказать: ребята, мы знаем, что вы лжёте. Такой вывод делает Маклафлин.
Нужно избавиться от этого и просто «перейти к делу», добавляет бывший цээрушник. Русские будут «уважать вас больше всего тогда, когда знают, что вы знаете, о чём говорите».
Сам эксперт в свою бытность в Москве как раз выдавал в адрес русских «жёсткие заявления от имени правительства США», когда знал, что «Россия будет отрицать то, что мы знаем в качестве истины».
Следует делать такие вещи явно, открыто, «по-деловому» — и «двигаться дальше». Не нужны никакие дипломатические приёмы; русские «просто должны знать, что вы знаете». «Достаточно. Это работает», — хвастается человек ЦРУ.
А что же Трамп? А он пересёк важную черту, когда начал «лично атаковать» лидеров разведывательного сообщества (ныне бывших). Ни один президент за 70-летнюю историю американского разведывательного сообщества никогда не называл лидеров разведок «политическими интриганами». Более того, игра в политику считается «высшим грехом» в американской разведке. И три «атакованных президентом» фигуры являлись «одними из самых преданных государственных служащих», все трое имели «широкое уважение» в среде «рядовых членов» сообщества.
И чем больше президент продолжает «баламутить» тему вмешательства России, тем меньше вероятность того, что США предпримут необходимые шаги для защиты от дальнейших атак американской избирательной системы и других аспектов политической жизни. Пока сам президент не потребует федеральных усилий по ужесточению «обороны выборов», которые пройдут в 2018 и 2020 гг., федеральные, государственные и местные усилия в нужном направлении будут продвигаться медленно. Так уж устроена американская система.
И последний «печальный факт», пишет Маклафлин, состоит в том, что президент вправе думать, что Америке следует работать с русскими, сотрудничать с ними по некоторым вопросам, представляющим взаимный интерес. Например, по Сирии. «Успешная защита Путиным режима Асада» уже привела к тому, что американская сторона реально не может избежать политического урегулирования. Проблема в том, что, пока президент США «упорствует» в своём нынешнем подходе к Путину, «немногие станут ему доверять».
Вот так-то и пасует «искусство сделки» перед Кей-Джи-Би.
Издательница Кирстен Энгельстад в норвежской газете «Aftenposten» предлагает иными глазами посмотреть на Россию и её политику. Например, на Крым.
Запад видит конфликт с Крымом «односторонне», пишет она. На самом же деле он куда «более сложный».
Осенью 2017 года Кирстен Энгельстад сама побывала в Крыму. И послушала, что и как местные жители говорят о весенних событиях 2014 года. Она сгруппировала пять основных тезисов, которые явно противоречат западному образу мышления.
1. То, что на Западе называют «аннексией Крыма Россией», местные жители называют «воссоединением с Россией».
2. Согласно НАТО и сотне стран, входящих в ООН, референдум 2014 года в соответствии с Конституцией Украины был незаконным. Между тем, по словам политиков Крыма, на референдуме присутствовал 151 наблюдатель из 23 стран, а также 1240 наблюдателей из разных крымских организаций. Юристы ссылаются на ст. 138.2 Конституции Украины, и полагают, что референдум и воссоединение с Россией стали законными «после государственного переворота на Украине».
3. По уверениям Запада, отторжение Крыма от территории Украины и включение его в состав Российской Федерации являлось нарушением международного права. Но норвежец Питер Эребек, профессор права, ссылается на ст. 73 Устава Организации Объединённых Наций, где говорится, что суверенитет народа является высшим принципом международного права. Он считает, что люди в Крыму должны иметь возможность решать свою собственную судьбу самостоятельно, в том числе решать и вопрос независимости или возвращения в Россию (ведь этот регион был частью России до 1954 года: в то время Крым был «перемещён» к Украине вне волеизъявления народа). Политики в Крыму тоже утверждают, что право народа на самоопределение закреплено в статье 1 Устава ООН и подтверждено в других международных соглашениях.
4. Запад утверждает, что, когда власти Украины 22 ноября 2015 года прекратили подавать электроэнергию всему населению Крыма (около 2,5 млн. человек), они «приемлемо отреагировали» на то, что Россия сократила поставки газа на Украину после многолетних споров о выплате долгов за газ. Однако уже 23 марта 2015 года министр энергетики Украины сказал, что его страна перестанет покупать российский газ с 1 апреля 2015 года, потому что он «больше не нужен». «Что случилось бы, — вопрошает Кирстен Энгельстад, — если бы правительство прекратило энергоснабжение половины населения Норвегии в середине зимы?» А вот в Крыму его жители при помощи «импровизированных решений» имели электричество всего по несколько часов в день. И так было «в течение нескольких зимних месяцев».
5. В сентябре 2017 года два года тюремного заключения за террористическую деятельность получил один крымский татарин. В октябре 2017 г. несколько преступников были арестованы и обвинены в планировании террористических актов. Хельсинкский комитет и западные СМИ подали эту информацию как пример «преследования русскими крымских меньшинств». На самом деле высший крымский религиозный лидер, муфтий Эмирали-Хаджи Аблаев, заявил, что эти радикальные исламисты имеют теперь минимальную поддержку среди крымского населения.
* * *
Пять примеров, которые привела Кирстен Энгельстад, показывают: вопрос Крыма и конфликт из-за него Запада с Россией «куда более сложный», и одностороннее его представление западными политиками лишь создаёт искажения. В результате западный обыватель сам подвергается пропаганде, которую ведут западные правительства. Правда, западный обыватель об этом ничего не знает. Вот Кирстен Энгельстад побывала в Крыму — и кое-что узнала.
А вы говорите — Кей-Джи-Би!
Никаких кагэбэшников в Крыму госпожа Энгельстад не засекла. Хорошо спрятались, должно быть.
Неплохо было бы прозреть и Джону Маклафлину, который упорно видит засилье «русского КГБ» и «ложь» Москвы, о которой Америка откуда-то знает, что она ложь. Откуда знает, Маклафлин не говорит. Наверное, ему, как незабвенной Джен Псаки, нужно «посмотреть в офисе».
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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