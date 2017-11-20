Ситуация в Сирии
САА и ее союзники завершили зачистку города Абу Кемаль, террористы предприняли попытку перебраться на территорию Ирака из Сирии, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В районе Восточной Гуты на протяжении всего дня фиксировались вооруженные столкновения между исламистами вооруженной оппозиции и подразделениями САР. Боевики союзных антиправительственных группировок вновь открыли огонь по жилым домам в столице, в результате чего несколько мирных граждан получили тяжелые ранения. В результате проведенной сирийской армией атаки у боевиков был отбит один из КПП. В юго-западной части провинции Дамаск исламисты были выбиты из населенных пунктов Кафр Хур, Бейт Тима и Бейт Сабир. Одно из оппозиционных формирований – бригада «Фадж Аль-Харамон» – вышло из состава альянса и вступило в ряды САА.
В провинции Дейр-эз-Зор за минувшие сутки курдам удалось немного продвинуться на левом берегу Евфрата и захватить населенный пункт Дибан, уничтожив при этом заминированный автомобиль террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). Позже Демократическая армия Сирии (SDF) попыталась выбить радикалов ИГ из населенных пунктов Абу Хаммам и Джарди Аль-Гарби неподалеку от нефтяного поля Аль-Омар. Несколько раз города подвергались мощным артиллерийским ударам, в результате чего несколько гражданских лиц были убиты.
Между тем армия Башара Асада при поддержке иранских и ливанских ополченцев-шиитов продолжила зачищать территории в предместьях города Абу Кемаль, расположенного в провинции Дейр-эз-Зор вблизи границы с Ираком. К вечеру зачистку города удалось завершить. Кроме того, под контроль САА перешло поселение Вади Али на восточном побережье Евфрата. В это время игиловцы продолжили эвакуировать своих главарей из района Абу Кемаля. По данным военных источников, были вывезены террористы Абу Хасан Аль-Ираки, Садам Аль-Дамаль и Абу Самия Аль-Ансари, занимающие крупные посты.
Боевики группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ), под контролем которой находятся практически все крупнейшие города провинции Идлиб, продолжили терроризировать мирное население Идлиба. В первой половине дня появилась информация о том, что жители населенного пункта Джиср Аш-Шугур остались без воды, поскольку из-за нехватки топлива перестала функционировать водопроводная станция. Исламисты разграбили районы города для того чтобы обеспечить свои отряды. Позже радикалы спровоцировали столкновения с населением города Саракиб, захватив территорию продовольственного рынка.
Террористы ИГ, базировавшиеся в районе сирийско-турецкой границы на территории САР, предприняли попытку пробраться в Ирак в районы, подконтрольные проправительственным силам «Хашд Аш-Шааби». Тем не менее, пройти незамеченными радикалам не удалось – ополченцы открыли огонь по боевикам и тем самым сорвали их планы.
В районе Восточной Гуты на протяжении всего дня фиксировались вооруженные столкновения между исламистами вооруженной оппозиции и подразделениями САР. Боевики союзных антиправительственных группировок вновь открыли огонь по жилым домам в столице, в результате чего несколько мирных граждан получили тяжелые ранения. В результате проведенной сирийской армией атаки у боевиков был отбит один из КПП. В юго-западной части провинции Дамаск исламисты были выбиты из населенных пунктов Кафр Хур, Бейт Тима и Бейт Сабир. Одно из оппозиционных формирований – бригада «Фадж Аль-Харамон» – вышло из состава альянса и вступило в ряды САА.
В провинции Дейр-эз-Зор за минувшие сутки курдам удалось немного продвинуться на левом берегу Евфрата и захватить населенный пункт Дибан, уничтожив при этом заминированный автомобиль террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). Позже Демократическая армия Сирии (SDF) попыталась выбить радикалов ИГ из населенных пунктов Абу Хаммам и Джарди Аль-Гарби неподалеку от нефтяного поля Аль-Омар. Несколько раз города подвергались мощным артиллерийским ударам, в результате чего несколько гражданских лиц были убиты.
Между тем армия Башара Асада при поддержке иранских и ливанских ополченцев-шиитов продолжила зачищать территории в предместьях города Абу Кемаль, расположенного в провинции Дейр-эз-Зор вблизи границы с Ираком. К вечеру зачистку города удалось завершить. Кроме того, под контроль САА перешло поселение Вади Али на восточном побережье Евфрата. В это время игиловцы продолжили эвакуировать своих главарей из района Абу Кемаля. По данным военных источников, были вывезены террористы Абу Хасан Аль-Ираки, Садам Аль-Дамаль и Абу Самия Аль-Ансари, занимающие крупные посты.
Боевики группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ), под контролем которой находятся практически все крупнейшие города провинции Идлиб, продолжили терроризировать мирное население Идлиба. В первой половине дня появилась информация о том, что жители населенного пункта Джиср Аш-Шугур остались без воды, поскольку из-за нехватки топлива перестала функционировать водопроводная станция. Исламисты разграбили районы города для того чтобы обеспечить свои отряды. Позже радикалы спровоцировали столкновения с населением города Саракиб, захватив территорию продовольственного рынка.
Террористы ИГ, базировавшиеся в районе сирийско-турецкой границы на территории САР, предприняли попытку пробраться в Ирак в районы, подконтрольные проправительственным силам «Хашд Аш-Шааби». Тем не менее, пройти незамеченными радикалам не удалось – ополченцы открыли огонь по боевикам и тем самым сорвали их планы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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