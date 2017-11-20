11:36 20 ноября

Ситуация в Сирии

САА и ее союзники завершили зачистку города Абу Кемаль, террористы предприняли попытку перебраться на территорию Ирака из Сирии, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В районе Восточной Гуты на протяжении всего дня фиксировались вооруженные столкновения между исламистами вооруженной оппозиции и подразделениями САР. Боевики союзных антиправительственных группировок вновь открыли огонь по жилым домам в столице, в результате чего несколько мирных граждан получили тяжелые ранения. В результате проведенной сирийской армией атаки у боевиков был отбит один из КПП. В юго-западной части провинции Дамаск исламисты были выбиты из населенных пунктов Кафр Хур, Бейт Тима и Бейт Сабир. Одно из оппозиционных формирований – бригада «Фадж Аль-Харамон» – вышло из состава альянса и вступило в ряды САА.


В провинции Дейр-эз-Зор за минувшие сутки курдам удалось немного продвинуться на левом берегу Евфрата и захватить населенный пункт Дибан, уничтожив при этом заминированный автомобиль террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). Позже Демократическая армия Сирии (SDF) попыталась выбить радикалов ИГ из населенных пунктов Абу Хаммам и Джарди Аль-Гарби неподалеку от нефтяного поля Аль-Омар. Несколько раз города подвергались мощным артиллерийским ударам, в результате чего несколько гражданских лиц были убиты.

Между тем армия Башара Асада при поддержке иранских и ливанских ополченцев-шиитов продолжила зачищать территории в предместьях города Абу Кемаль, расположенного в провинции Дейр-эз-Зор вблизи границы с Ираком. К вечеру зачистку города удалось завершить. Кроме того, под контроль САА перешло поселение Вади Али на восточном побережье Евфрата. В это время игиловцы продолжили эвакуировать своих главарей из района Абу Кемаля. По данным военных источников, были вывезены террористы Абу Хасан Аль-Ираки, Садам Аль-Дамаль и Абу Самия Аль-Ансари, занимающие крупные посты.

Боевики группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ), под контролем которой находятся практически все крупнейшие города провинции Идлиб, продолжили терроризировать мирное население Идлиба. В первой половине дня появилась информация о том, что жители населенного пункта Джиср Аш-Шугур остались без воды, поскольку из-за нехватки топлива перестала функционировать водопроводная станция. Исламисты разграбили районы города для того чтобы обеспечить свои отряды. Позже радикалы спровоцировали столкновения с населением города Саракиб, захватив территорию продовольственного рынка.

Террористы ИГ, базировавшиеся в районе сирийско-турецкой границы на территории САР, предприняли попытку пробраться в Ирак в районы, подконтрольные проправительственным силам «Хашд Аш-Шааби». Тем не менее, пройти незамеченными радикалам не удалось – ополченцы открыли огонь по боевикам и тем самым сорвали их планы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. НасРать Сегодня, 09:39
    О ситуации в Сирии можно сообщать раз в неделю....и этого наверное будет многовато...
    НасРать
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:26
      ну почему. сообщают. держат вкурсе. но необратимость процесса на лицо, какие бы язвительные комментарии не были после Пальмиры второй, потом говорили - ну ладно Пальмиру отбили - но дейр-эз-зор под исламистами и типа еще долго до него идти. Потом и этот город зачистили - сейчас столько же мусора было фоном что и в этом городе САР завязнет.

      Но работа идет.
      с-т Petrov
  2. 210окв Сегодня, 09:42
    Сегодня наши дальнобойщики не бомбили?Странно.Цели кончится ещё не должны..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 10:03
      Сегодня помбить было некогда. Шойгу взял на службу новую пресс-секретаршу Россияну Марковскую.
      сибиралт
      1. MoJloT Сегодня, 10:13
        Да, у него теперь работы не в про ворот ...
        MoJloT
  3. Джедай Сегодня, 09:43
    В это время игиловцы продолжили эвакуировать своих главарей из района Абу Кемаля. По данным военных источников, были вывезены террористы Абу Хасан Аль-Ираки, Садам Аль-Дамаль и Абу Самия Аль-Ансари, занимающие крупные посты.

    Подозреваю что и здесь не обошлось без звёздно-полосатых "мизантропов". negative
    Джедай
    1. 210окв Сегодня, 09:57
      Максим hi Куда же без них негодников bully
      Цитата: Джедай
      В это время игиловцы продолжили эвакуировать своих главарей из района Абу Кемаля. По данным военных источников, были вывезены террористы Абу Хасан Аль-Ираки, Садам Аль-Дамаль и Абу Самия Аль-Ансари, занимающие крупные посты.

      Подозреваю что и здесь не обошлось без звёздно-полосатых "мизантропов". negative
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 10:03
        Дмитрий hi Слишком много "дерьмократы" в бармалеев вбухали денег, чтобы отдавать их на полное растерзание варварам из России. yes
        Джедай
  4. Витас Сегодня, 10:12
    Цитата: сибиралт
    Сегодня помбить было некогда. Шойгу взял на службу новую пресс-секретаршу Россияну Марковскую.

    Имя правильное. Талант аж выпирает, в хорошем смысле этого слова! love
    Витас
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:22
    завершили зачистку города Абу Кемаль

    Я уже начал теряться в сообщениях. То освободили, то не полностью, то предстоит зачистка, то завершили. Подождем, увидим новые новости.
    rotmistr60
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