А-100, «Борей-А» и Ту-160М2: Россия стала сильнее всего за неделю

За прошедшую неделю российская армия получила сразу три новинки отечественного ВПК: в Северодвинске спущен на воду модернизированный вариант подводного ракетоносца «Борей-А», в Подмосковье свой первый полет совершил новый самолет ДРЛО А-100, а в Казани прошла выкатка бомбардировщика новой модификации Ту-160М2. Все эти события имеют прямое влияние на российские стратегические силы.











