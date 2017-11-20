11:38 20 ноября

А-100, «Борей-А» и Ту-160М2: Россия стала сильнее всего за неделю

За прошедшую неделю российская армия получила сразу три новинки отечественного ВПК: в Северодвинске спущен на воду модернизированный вариант подводного ракетоносца «Борей-А», в Подмосковье свой первый полет совершил новый самолет ДРЛО А-100, а в Казани прошла выкатка бомбардировщика новой модификации Ту-160М2. Все эти события имеют прямое влияние на российские стратегические силы.




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Комментарии 2

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  1. Dashout Сегодня, 10:54
    Красавцы! И изделия, и ОПК!
    Dashout
  2. НЕКСУС Сегодня, 11:09
    Небольшое уточнение...на видео не ТУ-160М,а ТУ-160М2.
    НЕКСУС
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