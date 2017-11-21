Русский спорт «в нейтральном статусе», или WADA против РУСАДА
Затянувшийся скандал, связанный с «государственной допинговой системой» в России, привёл к предсказуемому решению совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA): Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в своём статусе. Между тем глава Олимпийского комитета России Александр Жуков популярно объяснил, что российские кандидаты на олимпийские выступления в Пхёнчхане участвуют в отборочных соревнованиях и сдают допинг-пробы, подтверждающие честность спортсменов. Впрочем, мнением Жукова на Западе не интересуются.
Тема противостояния WADA и РУСАДА весьма волнует западную общественность. Вот уже вторую неделю о пресловутом допинг-скандале, а также о решении WADA пишут крупнейшие американские и европейские СМИ. Ещё бы: от борьбы антидопинговых организаций и тех, кто за ними стоит, зависит участие российских спортсменов в XXIII Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея).
Главная новость: по решению совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в своём статусе. Что бы ни говорили российские чиновники от спорта насчёт решений WADA, спортсмены от РФ, вероятно, смогут попасть на новую олимпиаду только под нейтральным флагом. Во всяком случае, вероятность этого весьма высока, прецедент известен.
Скандал с решением WADA вышел шумным, но предсказуемым. Мало кто рассчитывал, что для России всё обернётся гладко, и на Западе просто забудут о предыдущих допинговых скандалах и разоблачениях. Не забудут, и тому немало причин.
Известный доклад господина Паунда о «государственной системе» допинга в России, вышедший пару лет тому назад, уже вошёл в мировую историю спорта. Шум по поводу «допинговой системы» в России с тех пор не утихает. Склоняются разные структуры, от Министерства спорта до ФСБ, которые якобы организованно промышляли допингом. Напомним, в документе Паунда фигурировал директор московской лаборатории Григорий Родченков (на тот момент уже бывший; ныне Родченков — эмигрант, с января 2016 г. живёт в США и, по-видимому, находится под защитой, ибо является информатором WADA). Григорий Михайлович Родченков — кандидат химических наук, специалист по анализу биологических образцов и выявлению допинга, был директором российского «Антидопингового центра» в 2006—2015 гг. Именно он помечал положительные пробы на допинг как отрицательные. Делал он это якобы не по своему почину, а по результатам «консультаций» в Министерстве спорта. Эти откровения Родченкова позднее получили продолжение, что подлило масла в огонь.
За докладом Паунда последовали доклады Ричарда Макларена в количестве двух штук. Затем комиссия МОК (Международного олимпийского комитета) под руководством Дэнниса Освальда занялась отъёмом медалей у российских сочинских олимпийцев. Принятые решения, коснувшиеся российских спортсменов, вряд ли последние. Тут стоит лишь войти во вкус!
«МОК после предложений специальной комиссии Дэнниса Освальда уже пожизненно отстранил от олимпийских соревнований шестерых российских лыжников, — пишет «Спортивная панорама». — Но заседания продолжаются. Вчера, например, рассматривались дела находящихся под подозрением биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой. То есть под вопросом ещё две российские серебряные медали Сочи». «Более того, инициатор разоблачений Григорий Родченков обещал представить новую информацию. Кроме того, стало известно, что у МОК и ВАДА есть как минимум ещё один информатор из числа тренеров-иностранцев, что готовили к Олимпиаде российских спортсменов», — добавляет издание.
На таком фоне надеяться на какое-либо сближение по олимпийской антидопинговой теме Москве не следует. Чиновников WADA не впечатляют достижения РУСАДА в борьбе с допингом внутри страны, несмотря на уверения российских чиновников, в том числе главы Олимпийского комитета А. Жукова, о честности русских спортсменов, готовящихся к Олимпиаде в Корее.
И для «отрицательной реакции» у WADA есть все формальные основания: Москва так и не признала один из докладов мистера Макларена и не выдала те тысячи проб из лаборатории, которые в своё время опечатал Следственный комитет РФ при расследовании дела господина Родченкова. Об этом сейчас с увлечением пишет вся западная пресса — от США до Европы.
Москва, заметим, едва ли пойдёт на такое признание, поскольку согласиться с выводами Макларена и выдать пробы означало бы согласиться с существованием «государственной системы» допинга в стране. Это заодно дало бы Западу в его политической игре против России дополнительные преимущества. Вот и остаётся Москве говорить о честности нынешних спортсменов.
Прогноз о том того, поедет ли сборная России в Пхёнчхан, сделал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, вернувшийся из Пхёнчхана, где он как раз выступал перед антидопинговыми чиновниками. Его слова приводит телеканал «НТВ»:
Также господин Жуков сообщил, что российские спортсмены, являющиеся кандидатами на выступления в Пхёнчхане, участвуют сейчас в отборочных соревнованиях и регулярно сдают пробы на допинг, которые подтверждают их честность: «Спортсмен, который на протяжении всего сезона участвует в соревнованиях, сдаёт допинг-тесты, у него все отрицательные пробы. Нет никаких сомнений в том, что он не принимает запрещённые препараты, и нет никаких сомнений в том, что он может выступать во всех соревнованиях». По словам Жукова, спортивные чиновники попытаются на заседании исполкома МОК донести свою позицию до тех людей, которые примут окончательное решение.
Также Жуков не стал отрицать «манипуляции», имевшие место ранее: «Да, конечно, мы слышим сегодня призывы из целого ряда стран о том, чтобы не допустить нашу команду именно из-за того, что были какие-то ранее манипуляции. Но на наш взгляд, это абсолютно не оправданный ничем подход, попытка ввести некую коллективную ответственность, заставить спортсменов отвечать за чьи-то чужие грехи».
Пока господин Жуков признавал «чужие грехи», крупная западная пресса вовсю бичевала Антидопинговое агентство России (RUSADA). «Рейтер» напоминает, что деятельность РУСАДА была приостановлена с публикации отчёта WADA в 2015 году, когда «были обнаружены доказательства спонсируемого [российским] государством допинга».
WADA сформировала «дорожную карту» для России, которая должна была встать на путь исправления, однако теперь, в четверг, было признано, что ключевые требования комиссии «выполнены не были».
Президент WADA Крейг Риди (Craig Reedie) сказал, что Совет одобрил рекомендацию независимого комитета, следившего за соблюдением Россией выдвинутых требований сохранить статус РУСАДА как агентства, не соответствующего требуемому уровню. Причиной такого решения стало невыполнение двух ключевых требований (названы выше). Кстати, совет забраковал не только Россию: «не соответствующими требованиям» были также признаны Кувейт, Экваториальная Гвинея и Маврикий.
Такое решение, скорее всего, создаст определённое давление на Международный олимпийский комитет, и тот (вполне вероятно) выступит за запрет российским спортсменам участвовать в Зимних Олимпийских играх 2018 года от имени страны.
Кремль счёл решение WADA несправедливым, указывает издание. В Москве настаивают на том, что Россия не ведёт спонсируемую государством допинговую программу. «Мы не согласны с таким решением», — цитирует агентство пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Песков отрицает «категорически» все обвинения в использовании допинга и о «государственной поддержке» допинга. «Об этом не может быть и речи», — заявил Песков.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Александрович Ганус сказал, что его агентство сделало всё возможное для восстановления статуса, за исключением двух требований, которые не были выполнены, поскольку не поддавались контролю со стороны агентства. «Мы выполнили все требования, зависевшие от нас», — цитирует Гануса издание. Какие именно два требования не были выполнены, Ганус не сообщил. Однако «Рейтер» указывает на отказ российских властей признать выводы доклада о «поддерживаемом государством систематическом допинге в 2015 году» и отказ «выпустить образцы из своей московской лаборатории».
Российский министр спорта Павел Колобков тоже прокомментировал решение WADA, сообщает агентство. Он отметив, что некоторые критерии восстановления РУСАДА носят «политический характер». По словам Колобкова, Россия сделала всё возможное для восстановления статуса.
«Рейтер» напоминает, что в докладе, опубликованном канадским адвокатом Р. Маклареном в 2016 году, было установлено: более 1000 россиян, участвовавших более чем в тридцати видах спорта, «были вовлечены в заговор», позволивший им «скрыть положительные допинг-тесты». «Заговор» продолжался пять лет. Теперь же, несколько дней назад, в WADA заявили, что получили базу данных, подтверждающую утверждения Р. Макларена о широко распространённом «государственном допинге» в России.
«USA Today» приводит слова Дика Паунда, члена МОК Канады и члена правления фонда WADA. По его мнению, если Москва не пойдёт на уступки, у русских спортсменов появится «ещё одно препятствие» к участию в новых играх. И это «препятствие» повлияет на решение МОК, считает он. Давление на Россию будет расти, и МОК будет трудно принять решение: в России ведь нет теперь ни аккредитованной лаборатории, ни аккредитованного национального антидопингового агентства. И это невозможно игнорировать, уверен Паунд.
Со стороны WADA никаких изменений позиции в отношении России не предвидится: в недавнем интервью «Рейтер» генеральный директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что дорожная карта не изменится. «Мы не станем считать, что они выполнили условия, пока в дорожной карте всё ещё есть невыполненные пункты», — цитирует его «USA Today».
Остаётся дождаться решения исполнительного комитета МОК (будет известно 5—7 декабря) об участии (неучастии) России в грядущей олимпиаде.
Что касается WADA, то там не раз заявляли, что ни на кого в МОК влиять не собираются и примут решение комитета, каким бы оно ни было. Такие заявления, на чём бы они ни основывались, представляются сомнительными, ибо МОК не может обойти стороной столь громкий международный скандал, в топку которого пресса подбрасывает уголька каждый день. Накал страстей очень высок. Поэтому вполне вероятно, что МОК «дозволит» русским спортсменам отправиться на зимние игры в так называемом нейтральном статусе, то есть не под флагом Родины. Это будет означать нежелание чиновников от международного спорта, как они говорят, «наказывать спортсменов».
Ну разумеется, Запад хочет лишь наказать Олимпийский комитет России. Это то же самое, что с санкциями: Запад хочет наказать Путина и его окружение, но никак не русский народ. Но страдает почему-то последний…
Тема противостояния WADA и РУСАДА весьма волнует западную общественность. Вот уже вторую неделю о пресловутом допинг-скандале, а также о решении WADA пишут крупнейшие американские и европейские СМИ. Ещё бы: от борьбы антидопинговых организаций и тех, кто за ними стоит, зависит участие российских спортсменов в XXIII Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея).
Главная новость: по решению совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в своём статусе. Что бы ни говорили российские чиновники от спорта насчёт решений WADA, спортсмены от РФ, вероятно, смогут попасть на новую олимпиаду только под нейтральным флагом. Во всяком случае, вероятность этого весьма высока, прецедент известен.
Скандал с решением WADA вышел шумным, но предсказуемым. Мало кто рассчитывал, что для России всё обернётся гладко, и на Западе просто забудут о предыдущих допинговых скандалах и разоблачениях. Не забудут, и тому немало причин.
Известный доклад господина Паунда о «государственной системе» допинга в России, вышедший пару лет тому назад, уже вошёл в мировую историю спорта. Шум по поводу «допинговой системы» в России с тех пор не утихает. Склоняются разные структуры, от Министерства спорта до ФСБ, которые якобы организованно промышляли допингом. Напомним, в документе Паунда фигурировал директор московской лаборатории Григорий Родченков (на тот момент уже бывший; ныне Родченков — эмигрант, с января 2016 г. живёт в США и, по-видимому, находится под защитой, ибо является информатором WADA). Григорий Михайлович Родченков — кандидат химических наук, специалист по анализу биологических образцов и выявлению допинга, был директором российского «Антидопингового центра» в 2006—2015 гг. Именно он помечал положительные пробы на допинг как отрицательные. Делал он это якобы не по своему почину, а по результатам «консультаций» в Министерстве спорта. Эти откровения Родченкова позднее получили продолжение, что подлило масла в огонь.
За докладом Паунда последовали доклады Ричарда Макларена в количестве двух штук. Затем комиссия МОК (Международного олимпийского комитета) под руководством Дэнниса Освальда занялась отъёмом медалей у российских сочинских олимпийцев. Принятые решения, коснувшиеся российских спортсменов, вряд ли последние. Тут стоит лишь войти во вкус!
«МОК после предложений специальной комиссии Дэнниса Освальда уже пожизненно отстранил от олимпийских соревнований шестерых российских лыжников, — пишет «Спортивная панорама». — Но заседания продолжаются. Вчера, например, рассматривались дела находящихся под подозрением биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой. То есть под вопросом ещё две российские серебряные медали Сочи». «Более того, инициатор разоблачений Григорий Родченков обещал представить новую информацию. Кроме того, стало известно, что у МОК и ВАДА есть как минимум ещё один информатор из числа тренеров-иностранцев, что готовили к Олимпиаде российских спортсменов», — добавляет издание.
На таком фоне надеяться на какое-либо сближение по олимпийской антидопинговой теме Москве не следует. Чиновников WADA не впечатляют достижения РУСАДА в борьбе с допингом внутри страны, несмотря на уверения российских чиновников, в том числе главы Олимпийского комитета А. Жукова, о честности русских спортсменов, готовящихся к Олимпиаде в Корее.
И для «отрицательной реакции» у WADA есть все формальные основания: Москва так и не признала один из докладов мистера Макларена и не выдала те тысячи проб из лаборатории, которые в своё время опечатал Следственный комитет РФ при расследовании дела господина Родченкова. Об этом сейчас с увлечением пишет вся западная пресса — от США до Европы.
Москва, заметим, едва ли пойдёт на такое признание, поскольку согласиться с выводами Макларена и выдать пробы означало бы согласиться с существованием «государственной системы» допинга в стране. Это заодно дало бы Западу в его политической игре против России дополнительные преимущества. Вот и остаётся Москве говорить о честности нынешних спортсменов.
Прогноз о том того, поедет ли сборная России в Пхёнчхан, сделал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, вернувшийся из Пхёнчхана, где он как раз выступал перед антидопинговыми чиновниками. Его слова приводит телеканал «НТВ»:
«Эти два процесса — восстановление российской антидопинговой системы и участие российских спортсменов в Олимпиаде — никак между собой не связаны. WADA и Международный олимпийский комитет, который определяет порядок участия в Олимпийских играх, — это совершенно разные организации, и каждый отвечает за свой участок. Хотя перед Олимпиадой в Рио WADA приняло решение рекомендовать МОК не допускать нашу команду к Играм, сейчас таких решений WADA не принимает, потому что это не его дело».
Также господин Жуков сообщил, что российские спортсмены, являющиеся кандидатами на выступления в Пхёнчхане, участвуют сейчас в отборочных соревнованиях и регулярно сдают пробы на допинг, которые подтверждают их честность: «Спортсмен, который на протяжении всего сезона участвует в соревнованиях, сдаёт допинг-тесты, у него все отрицательные пробы. Нет никаких сомнений в том, что он не принимает запрещённые препараты, и нет никаких сомнений в том, что он может выступать во всех соревнованиях». По словам Жукова, спортивные чиновники попытаются на заседании исполкома МОК донести свою позицию до тех людей, которые примут окончательное решение.
Также Жуков не стал отрицать «манипуляции», имевшие место ранее: «Да, конечно, мы слышим сегодня призывы из целого ряда стран о том, чтобы не допустить нашу команду именно из-за того, что были какие-то ранее манипуляции. Но на наш взгляд, это абсолютно не оправданный ничем подход, попытка ввести некую коллективную ответственность, заставить спортсменов отвечать за чьи-то чужие грехи».
Пока господин Жуков признавал «чужие грехи», крупная западная пресса вовсю бичевала Антидопинговое агентство России (RUSADA). «Рейтер» напоминает, что деятельность РУСАДА была приостановлена с публикации отчёта WADA в 2015 году, когда «были обнаружены доказательства спонсируемого [российским] государством допинга».
WADA сформировала «дорожную карту» для России, которая должна была встать на путь исправления, однако теперь, в четверг, было признано, что ключевые требования комиссии «выполнены не были».
Президент WADA Крейг Риди (Craig Reedie) сказал, что Совет одобрил рекомендацию независимого комитета, следившего за соблюдением Россией выдвинутых требований сохранить статус РУСАДА как агентства, не соответствующего требуемому уровню. Причиной такого решения стало невыполнение двух ключевых требований (названы выше). Кстати, совет забраковал не только Россию: «не соответствующими требованиям» были также признаны Кувейт, Экваториальная Гвинея и Маврикий.
Такое решение, скорее всего, создаст определённое давление на Международный олимпийский комитет, и тот (вполне вероятно) выступит за запрет российским спортсменам участвовать в Зимних Олимпийских играх 2018 года от имени страны.
Кремль счёл решение WADA несправедливым, указывает издание. В Москве настаивают на том, что Россия не ведёт спонсируемую государством допинговую программу. «Мы не согласны с таким решением», — цитирует агентство пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Песков отрицает «категорически» все обвинения в использовании допинга и о «государственной поддержке» допинга. «Об этом не может быть и речи», — заявил Песков.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Александрович Ганус сказал, что его агентство сделало всё возможное для восстановления статуса, за исключением двух требований, которые не были выполнены, поскольку не поддавались контролю со стороны агентства. «Мы выполнили все требования, зависевшие от нас», — цитирует Гануса издание. Какие именно два требования не были выполнены, Ганус не сообщил. Однако «Рейтер» указывает на отказ российских властей признать выводы доклада о «поддерживаемом государством систематическом допинге в 2015 году» и отказ «выпустить образцы из своей московской лаборатории».
Российский министр спорта Павел Колобков тоже прокомментировал решение WADA, сообщает агентство. Он отметив, что некоторые критерии восстановления РУСАДА носят «политический характер». По словам Колобкова, Россия сделала всё возможное для восстановления статуса.
«Рейтер» напоминает, что в докладе, опубликованном канадским адвокатом Р. Маклареном в 2016 году, было установлено: более 1000 россиян, участвовавших более чем в тридцати видах спорта, «были вовлечены в заговор», позволивший им «скрыть положительные допинг-тесты». «Заговор» продолжался пять лет. Теперь же, несколько дней назад, в WADA заявили, что получили базу данных, подтверждающую утверждения Р. Макларена о широко распространённом «государственном допинге» в России.
«USA Today» приводит слова Дика Паунда, члена МОК Канады и члена правления фонда WADA. По его мнению, если Москва не пойдёт на уступки, у русских спортсменов появится «ещё одно препятствие» к участию в новых играх. И это «препятствие» повлияет на решение МОК, считает он. Давление на Россию будет расти, и МОК будет трудно принять решение: в России ведь нет теперь ни аккредитованной лаборатории, ни аккредитованного национального антидопингового агентства. И это невозможно игнорировать, уверен Паунд.
Со стороны WADA никаких изменений позиции в отношении России не предвидится: в недавнем интервью «Рейтер» генеральный директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что дорожная карта не изменится. «Мы не станем считать, что они выполнили условия, пока в дорожной карте всё ещё есть невыполненные пункты», — цитирует его «USA Today».
* * *
Остаётся дождаться решения исполнительного комитета МОК (будет известно 5—7 декабря) об участии (неучастии) России в грядущей олимпиаде.
Что касается WADA, то там не раз заявляли, что ни на кого в МОК влиять не собираются и примут решение комитета, каким бы оно ни было. Такие заявления, на чём бы они ни основывались, представляются сомнительными, ибо МОК не может обойти стороной столь громкий международный скандал, в топку которого пресса подбрасывает уголька каждый день. Накал страстей очень высок. Поэтому вполне вероятно, что МОК «дозволит» русским спортсменам отправиться на зимние игры в так называемом нейтральном статусе, то есть не под флагом Родины. Это будет означать нежелание чиновников от международного спорта, как они говорят, «наказывать спортсменов».
Ну разумеется, Запад хочет лишь наказать Олимпийский комитет России. Это то же самое, что с санкциями: Запад хочет наказать Путина и его окружение, но никак не русский народ. Но страдает почему-то последний…
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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