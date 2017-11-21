Русский спорт «в нейтральном статусе», или WADA против РУСАДА

«Эти два процесса — восстановление российской антидопинговой системы и участие российских спортсменов в Олимпиаде — никак между собой не связаны. WADA и Международный олимпийский комитет, который определяет порядок участия в Олимпийских играх, — это совершенно разные организации, и каждый отвечает за свой участок. Хотя перед Олимпиадой в Рио WADA приняло решение рекомендовать МОК не допускать нашу команду к Играм, сейчас таких решений WADA не принимает, потому что это не его дело».

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Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru