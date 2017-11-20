Под Брянском открыли памятник погибшим в Сирии воинам

Он (Журавлев) положил свою жизнь на благо всех нас, за наше будущее. Этот памятник не Федору, это памятник всем погибшим во имя человечества, во имя нашей жизни

В минуту молчания в память о Федоре Журавлеве и всех славных воинах, погибших за нашу великую Родину, почетный караул произвел троекратный салют, а в небо были запущены десятки белых шаров