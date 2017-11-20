16:38 20 ноября

Под Брянском открыли памятник погибшим в Сирии воинам

Памятник военным, погибшим при исполнении боевых задач в Сирии, открыли в поселке Пальцо Брянской области, где похоронен офицер Федор Журавлев, сообщает правительство региона.

Торжество прошло в воскресенье в сквере Мужества поселка Пальцо Брянского района. В этом поселке родился и жил Федор Журавлев, погибший в Сирии 19 ноября 2015 года. Российский офицер Журавлев был похоронен там 25 ноября. Федор Журавлев был наводчиком, чья задача заключалась в координации авиаударов российских ВВС. Он погиб при наведении ракет дальней стратегической авиации.

Под Брянском открыли памятник погибшим в Сирии воинам



Памятник установлен на территории школы, где учился Журавлев, которая теперь носит его имя.

Он (Журавлев) положил свою жизнь на благо всех нас, за наше будущее. Этот памятник не Федору, это памятник всем погибшим во имя человечества, во имя нашей жизни
— подчеркнул сенатор от Брянской области Сергей Калашников.

По православной традиции чин освящения памятника и поминовения усопших воинов совершил благочинный Брянского городского округа протоиерей Владимир Сафронов.

В минуту молчания в память о Федоре Журавлеве и всех славных воинах, погибших за нашу великую Родину, почетный караул произвел троекратный салют, а в небо были запущены десятки белых шаров
— сообщают власти, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://bryansk.bezformata.ru/
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Комментарии 12

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  1. Джедай Сегодня, 13:11
    Под Брянском открыли памятник погибшим в Сирии воинам

    Вечная Слава и Память Героям! soldier
    Джедай
    1. сибиралт Сегодня, 13:22
      Молодцы! Не всё в Москве памятники ставить.
      сибиралт
      1. Sergey53 Сегодня, 14:10
        Так такие люди там и не живут.
        Sergey53
    2. 79807420129 Сегодня, 13:43
      Вот за это нужное дело можно и руюно сказать спасибо тем,кто принял такое решение. yes
      79807420129
  2. 210окв Сегодня, 13:13
    Покойтесь с миром,наши герои!Про ваши подвиги Россия не забудет.
    210окв
  3. andrej-shironov Сегодня, 13:14
    Странно что Владимир Владимирович не приехал! На мой дилетантский взгляд его присутствие на открытие этого памятника было бы более уместно чем открытие памятника Александру 3.
    andrej-shironov
    1. игорка357 Сегодня, 15:38
      У нас столько героев в России,что Путин только и делал бы,что по памятникам ездил,да могилы героев навещал!Думайте маленько что говорите!Главное люди помнят и знают!
      игорка357
  4. solzh Сегодня, 13:43
    Гордость берет за наш народ и нашу Родину, когда устанавливают памятники героям нашей страны.
    solzh
  5. Евродав Сегодня, 14:03
    Во это дело правильное!
    Евродав
  6. Евродав Сегодня, 14:04
    Цитата: andrej-shironov
    Странно что Владимир Владимирович не приехал! На мой дилетантский взгляд его присутствие на открытие этого памятника было бы более уместно чем открытие памятника Александру 3.

    Наверно вы правы, но может просто- не смог?
    Евродав
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 14:41
    Одному из многих.Вечная Память и Слава Героям...
    ВЕРЕСК
  8. игорка357 Сегодня, 15:41
    Все понятно,память и вечная слава героям,но вот это..цитирую "при наведении ракет дальней стратегической авиации"..это конечно что-то с чем-то,либо автор проболтался что наша армия очень отсталая,либо просто не в теме от слова совсем!
    игорка357
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