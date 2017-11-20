16:39 20 ноября

Как японцы украли золото адмирала Колчака

6 октября 1919 года адмирал Александр Колчак, терпя поражение от Красной Армии на Восточном фронте, обратился за военной помощью к Японии и подписал с ней соглашение: взамен на залог в 55 миллионов золотых рублей они обязаны поставить необходимое оружие и боеприпасы. Золото ушло в Японию, однако никакого вооружения "белые" так и не получили. Почему Колчак, обладая огромным золотым запасом, так и не смог победить в войне с "красными"?




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Комментарии 3

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:21
    Блин!А в Байкале его уже десятилетиями ищут!,ведь,упёртые!А оно-в японии.Надо звякнуть народу.Пусть в япе пороются.
    ВЕРЕСК
    1. антивирус Сегодня, 14:48
      Надо звякнуть народу.Пусть в япе пороются.

      точно.
      50 браконьеров-водолазов мало. а вот 200-250 медвежатников -водолазов( вместо нырялок в Байкал) разберут япский золотой запас на кружевные трусы и текилу крузаки.
      антивирус
  2. 32363 Сегодня, 15:55
    возле Атбасара (РК, Целиноградская обл) есть Колчаковская сопка, по преданию именно в ней и закопано золото Колчака.
    32363
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