Как японцы украли золото адмирала Колчака

6 октября 1919 года адмирал Александр Колчак, терпя поражение от Красной Армии на Восточном фронте, обратился за военной помощью к Японии и подписал с ней соглашение: взамен на залог в 55 миллионов золотых рублей они обязаны поставить необходимое оружие и боеприпасы. Золото ушло в Японию, однако никакого вооружения "белые" так и не получили. Почему Колчак, обладая огромным золотым запасом, так и не смог победить в войне с "красными"?











