16:34 20 ноября

Командир «Азова» назвал способ возвращения Крыма

Основатель полка Нацгвардии «Азов» и лидер партии «Национальный корпус», а нынче депутат Верховной Рады Украины, Андрей Билецкий высказал еще одну "мудрую" мысль о способе возвращения Крыма. Он заявил, что Киеву следует максимально ослабить Россию, а потом напасть на нее для возвращения полуострова. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

Командир «Азова» назвал способ возвращения Крыма


По словам Билецкого, о воссоединении Крыма с Россией в Москве мечтали с 1991 года. Он отметил, что состоялась оно тогда, когда Украина была ослаблена событиями на Майдане.


Это и есть рецепт, как надо действовать Украине. Таким же самым путем нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть огромные внутренние, национальные, социальные, религиозные проблемы. Есть моменты, есть точки, по которым можно бить
— отметил парламентарий.

Он исключил возможность возвращения Крыма путем переговоров.

Дипломатия будет нужна потом. Для того, чтобы заключить хороший мир за столом переговоров
— сказал Билецкий.

16 октября депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что для захвата Крыма украинской армии придется задействовать танки и боевую авиацию.

Использованы фотографии: https://www.unian.net/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 45

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  1. 210окв Сегодня, 13:25
    Поразительная мысль!Между прочим ,он прав.Только мы сами можем выкопать себе могилу..Навальные,ходоры ИТП вон как стараются..А власть молчит..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 13:27
      Дмитрий, согласен с тобой полностью! Наши школьники уже гитлеровцев жалеют...! Нужно что-то с умами детишек делать... Своих я на себя беру! Вот кто об остальных побеспокоиться? На Путина, как я понял, надежды нет!
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 13:34
        У меня в смене работает молодой человек..Закончил техникум..Руки и все на месте..Но он не знает,кто такой Горбачев...При определенной информационной обработке(а таких как он с нашим образованием у нас немало)этих людей будущее государства непредсказуемо..
        Цитата: Logall
        Дмитрий, согласен с тобой полностью! Наши школьники уже гитлеровцев жалеют...! Нужно что-то с умами детишек делать... Своих я на себя беру! Вот кто об остальных побеспокоиться? На Путина, как я понял, надежды нет!
        210окв
        1. Logall Сегодня, 13:36
          Дима, у меня жена спрашивает - Кто такой Сталин? Про перестройку и Горбачева Я уже вообще молчу! А ведь она меня на 3 года младше! Мы росли при этих событиях и учились в одной школе...!
          Logall
          1. 210окв Сегодня, 13:40
            Печально все это,Саш...Я своих четырех сыновей безусловно воспитывают.Но ведь вокруг и полно других..
            Цитата: Logall
            Дима, у меня жена спрашивает - Кто такой Сталин? Про перестройку и Горбачева Я уже вообще молчу! А ведь она меня на 3 года младше! Мы росли при этих событиях и учились в одной школе...!
            210окв
          2. andrewkor Сегодня, 13:51
            А меня пацаны на работе спрашивают ,указывая на эмблему Аэрофлота,что она означает,про серп и молот!
            andrewkor
            1. Logall Сегодня, 14:14
              Могу вам указать еще на один звоночек: никому не кажется странным, что моё поколение - поколение восьмидесятых здесь на сайте только я представляю? Ну может ещё один или два человека... Про поколение девяностых...
              Logall
              1. демос1111 Сегодня, 14:46
                То, что только вы с 80х туфта, я с 76. А о сути проблемы с молодежью больше скажу. В Минске в школе у детей 6-7х классов проводили опрос- кем они себя видят в булущем?
                70% заявили- хотят выучиться и свалить на запад.
                Что называется слушай и качай сюда сырье, а потом удивляйся почему как у хохлов получается.
                Время пока Россия бездумно вкладывала в ресурсы ы республики бывшего союза должно закончиться.
                Надо создавать свою
                демос1111
                1. Logall Сегодня, 15:06
                  Цитата: демос1111
                  То, что только вы с 80х туфта

                  Не, это человек написавший мне такое - туфта!
                  Я пишу про связь поколений! Что она отсутствует... Но теперь вижу откуда невежество Прёт - из 76 года...!
                  Logall
              2. action Сегодня, 14:49
                Ну почему, я 66 г.р.,и мне интересны мнения всех сторон.
                action
                1. Logall Сегодня, 15:02
                  Я про то, что моё поколение не интересуют ни политика, ни история, ничего кроме дохода! Про младших я вообще молчу...
                  Logall
                  1. Sauron80 Сегодня, 15:12
                    Не надо за всех говорить, я вот с 80 года, еще пионером успел побыть. Но увы и ах, очень многие и с более старшего поколения придерживаются позиции " моя хата с краю", летают в турцию в отпуск и на мой вопрос, а ничего что турция наш исторический враг? отвечают - ну там же дешевле. Так что в любом поколении есть как патриоты, так и либерасты всех мастей, а есть еще и просто люди, которым пофиг на все.
                    Sauron80
                    1. Logall Сегодня, 15:23
                      Я даже в октябрята не успел, в 91 в школу пошёл... Просто в нашем поколении таких больше... И чем поколение младше, тем равнодушие к судьбе страны увеличивается...
                      За всех не говорю! Встречаю иногда и 20 летних советского склада ума!
                      Logall
              3. aleandr Сегодня, 15:33
                какой вопрос,такой ответ.
                вы точно сами его написали?
                aleandr
          3. Ami du peuple Сегодня, 15:27
            Цитата: Logall
            у меня жена спрашивает - Кто такой Сталин? Про перестройку и Горбачева Я уже вообще молчу! А ведь она меня на 3 года младше! Мы росли при этих событиях и учились в одной школе...!
            Что-то не похоже,что Вы с женой в одной школе учились.. Скорее, судя по её познаниям, она на заимке Агафьи Лыковой воспитывалась. Зато, верно, Ветхий Завет наизусть знает?
            Ami du peuple
            1. Logall Сегодня, 15:46
              Нет, не знает! Я знаю!!! Не наизусть конечно, но...
              Logall
    2. Монос Сегодня, 13:31
      а потом напасть на нее

      Хитрый, очень хитрый план: напасть, сдаться и спокойно ездить отдыхать в Крым. smile Не, я против - хохлизм нам не нужен.
      Монос
      1. Джедай Сегодня, 13:46
        Витя, пусть этот Билецкий сдаётся - примем. Но только чучелом или тушкой! bully
        Джедай
    3. сибиралт Сегодня, 13:37
      Крым пропил Ельцин в беловежской пуще. laughing
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 14:06
        а потом порошенко, празднуя майдан
        роман66
      2. 210окв Сегодня, 14:24
        Он не только Крым пропил там.Смею заметить...
        Цитата: сибиралт
        Крым пропил Ельцин в беловежской пуще. laughing
        210окв
      3. Ami du peuple Сегодня, 15:29
        Цитата: сибиралт
        Крым пропил Ельцин в беловежской пуще.
        На Кремль сменял, хороняка
        Ami du peuple
    4. 79807420129 Сегодня, 13:52
      Цитата: 210окв
      Навальные,ходоры ИТП вон как стараются..А власть молчит..

      Насчет Крыма молчать не будут,ну а эти точно стараются.
      79807420129
    5. игорка357 Сегодня, 15:31
      А один видимо очень сильно старался..ну это я о БЕН.. lol ,так что пусть кукарекают,до поры..
      игорка357
  2. x.andvlad Сегодня, 13:25
    Неужели на Украине надеются на что то хорошее вот с такими деятелями у власти? Он то ли сам дурной, то ли всех вокруг себя держит за дураков.
    x.andvlad
    1. 210окв Сегодня, 13:27
      А они на них рассчитывают..На махровый национализм..
      Цитата: x.andvlad
      Неужели на Украине надеются на что то хорошее вот с такими деятелями у власти? Он то ли сам дурной, то ли всех вокруг себя держит за дураков.
      210окв
    2. volodya Сегодня, 13:29
      Цитата: x.andvlad
      Неужели на Украине надеются на что то хорошее вот с такими деятелями у власти? Он то ли сам дурной, то ли всех вокруг себя держит за дураков.

      Им все равно, они понадусе! Уже со всеми вокруг разругались!
      volodya
  3. злой партизан Сегодня, 13:26
    Когда уже Россия рухнет? what Самому стало интересно... feel
    злой партизан
  4. Egorovich Сегодня, 13:26
    Армия недобитых мечтателей - это Укроштаты. Ну ни дня без мечтаний не могут прожить, уб.людки.
    Egorovich
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 13:27
    ... заткнуть бы этого геббельсёнка... angry
    a.s.zzz888
  6. ded100 Сегодня, 13:29
    Напасть на россию и отбить крым у товарища словестный понос! wassat
    ded100
    1. сибиралт Сегодня, 13:39
      У "товарища" понос в голове! bully
      сибиралт
  7. e-egod Сегодня, 13:45
    Какой самоуверенный рагуль! smile
    e-egod
    1. andrewkor Сегодня, 13:53
      Не то слово- вылитый ариец,тевтон и прочее!
      andrewkor
  8. ИванИванов Сегодня, 13:50
    Хороший способ вернуть крым - денацифицироваться и вернуться в состав общего государства.
    ИванИванов
  9. Masya Masya Сегодня, 13:51
    Способов напридумали великое множество, только ни один из них в жизнь претворять желающих нет... wink
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 14:09
      сказано давно и не нами - я вам план дам, а воплощение ваше
      роман66
  10. Signifer Сегодня, 13:51
    Похоже "эксперт" несколько ошибся в данных и считает, что у нас армия до сих пор образца 1917 года. И он уврен в победе. Далее учебник то они похоже скурили)))))) а там столько нового....
    Signifer
  11. Джунгар Сегодня, 14:01
    Плинтусный уровень мышления......
    Джунгар
  12. perm23 Сегодня, 14:22
    А что просто жить нельзя что ли . Мы 23 года жили и не скакали. Им ник о не запретил ездить в Крым. работать и жить там. Или что жаба давит и хозяин спрашивает .за что он деньги им платил
    perm23
  13. Романенко Сегодня, 14:24
    Есть еще один вариант -руина тихо мирно поднимает лапы в гору (делает трезуб) и, без шума и пыли сдается в плен Крыму, становясь, таким образом расширением Крымской области.
    И гарантирую - все будут довольны, ну за исключением прыгунов.
    Но их, я думаю, тоже тихо-мирно свои же и передушат по углам, когда Крым предложит руине сдаться.
    Романенко
  14. -=ANTRAX=- Сегодня, 14:57
    это заявление означает, что укра никогда не нападёт на Крым.
    -=ANTRAX=-
  15. Немезида Сегодня, 14:59
    Не думаю,что России нужен мир с бандеровцами...Скорее хороший забор,с минным полем, на границе с ними...И не надо мне писать,что плохой мир,якобы лучше хорошей войны...Я считаю,что с такими как этот,Россия должна поступать так же,как Израиль с арабами...Таким как этот ,сколько уступок не дай,все равно мало будет и как был русофобом,так и останется...Таким как этот Россия,как кость в горле и само существование России вызывает у них попоболь...Украина с 1994 года воевала против России,в Чечне,в Кремле делали вид,что не замечают этого и ничего хорошего России это не принесло...
    Немезида
  16. Евгений РС Сегодня, 15:16
    Бандеровцы хотят войны с Россией - рано или поздно они её получат.
    Евгений РС
  17. Олег Андреев Сегодня, 15:27
    Да слабенькая у России идеология, в основном потребительская, молодёжь в большинстве безшабашная, нет врага в лице империализма, на который смотрят с упованием из-за собственного отставания, кроме военной области, а так помани зелененькими и предатель. Впрочем, как и везде в мире, где хрустят доллары, какая там "мораль"!
    Олег Андреев
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