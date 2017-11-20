Командир «Азова» назвал способ возвращения Крыма
Основатель полка Нацгвардии «Азов» и лидер партии «Национальный корпус», а нынче депутат Верховной Рады Украины, Андрей Билецкий высказал еще одну "мудрую" мысль о способе возвращения Крыма. Он заявил, что Киеву следует максимально ослабить Россию, а потом напасть на нее для возвращения полуострова. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.
По словам Билецкого, о воссоединении Крыма с Россией в Москве мечтали с 1991 года. Он отметил, что состоялась оно тогда, когда Украина была ослаблена событиями на Майдане.
Он исключил возможность возвращения Крыма путем переговоров.
16 октября депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что для захвата Крыма украинской армии придется задействовать танки и боевую авиацию.
По словам Билецкого, о воссоединении Крыма с Россией в Москве мечтали с 1991 года. Он отметил, что состоялась оно тогда, когда Украина была ослаблена событиями на Майдане.
Это и есть рецепт, как надо действовать Украине. Таким же самым путем нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть огромные внутренние, национальные, социальные, религиозные проблемы. Есть моменты, есть точки, по которым можно бить— отметил парламентарий.
Он исключил возможность возвращения Крыма путем переговоров.
Дипломатия будет нужна потом. Для того, чтобы заключить хороший мир за столом переговоров— сказал Билецкий.
16 октября депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что для захвата Крыма украинской армии придется задействовать танки и боевую авиацию.
Использованы фотографии: https://www.unian.net/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти