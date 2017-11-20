Командир «Азова» назвал способ возвращения Крыма

Это и есть рецепт, как надо действовать Украине. Таким же самым путем нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть огромные внутренние, национальные, социальные, религиозные проблемы. Есть моменты, есть точки, по которым можно бить

Дипломатия будет нужна потом. Для того, чтобы заключить хороший мир за столом переговоров