16:32 20 ноября

"Левада-центр": Россиян во Владимире Путине привлекает то, что он "настоящий мужик"

Сегодня «Левада-центр» публикует результаты опросы, касающиеся отношения опрошенных россиян к деятельности Владимира Путина на посту президента РФ. Сообщается, что в общей сложности опрошено 1,6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет в 48 регионах страны.
Один из вопросов в социологическом исследовании «Левада-центра» звучал так:
Какую оценку вы бы дали деятельности Владимира Путина на посту президента?


При этом варианты оценки были следующими: «самая низкая», далее от 2 до 9, потом «самая высокая».


Наиболее популярным ответом оказалась оценка на уровне «восьмёрки». Так ответили 19% опрошенных. Самую низкую оценку В.Путину поставили 2% россиян, принявших участие в опросе, а самую высокую – 17%.

Другой вопрос исследования:
Что вас привлекает во Владимире Путине?


"Левада-центр": Россиян во Владимире Путине привлекает то, что он "настоящий мужик"


19% респондентов заявили, что привлекает их в президенте то, что он «настоящий мужик», а также то, что он решительный, мужественный, твёрдый, волевой, сильный, спокойный, смелый, уверенный в себе и «чёткий».

2% опрошенных заявили, что привлекает их в президенте то, что он вернул Крым. 7% отметили дальновидность и стратегическое мышление Путина. 8% считают, что во Владимире Путине их ничего не привлекает.

Третий вопрос:
Чем вам не нравится Владимир Путин?


Наиболее популярные ответы (15% опрошенных): Не заботится о людях, мало делает для людей, не знает, как живут люди, забыл о простых людях.

А это ответ 10-ти процентов опрошенных «Левада-центром»: слишком «мягкий» к министрам, распустил министров, под властью своего окружения, не увольняет Медведева.

Четвёртый вопрос:
Считаете ли вы, что Владимир Путин несёт ответственность за проблемы, стоящие перед страной во время его правления?


55% респондентов ответили: Да, в полной мере. Ещё 21% россиян считают, что несёт, «в некоторой мере». 19% считают, что Путин всё делал и делает правильно, но ему мешают коррумпированные чиновники и наследство 90-х.

С полным вариантом опроса и его результатами можно познакомиться на сайте "Левада-центра".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 93

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  1. Altona Сегодня, 13:36
    Ничего не привлекает давно уже. Это ак знаменитая фраза из фильма "а царь-то ненастоящий".
    Altona
    1. 210окв Сегодня, 13:45
      Ну,это Ваше мнение.Есть и другие.
      Цитата: Altona
      Ничего не привлекает давно уже. Это ак знаменитая фраза из фильма "а царь-то ненастоящий".
      210окв
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:47
      "Левада-центр": Россиян во Владимире Путине привлекает то, что он "настоящий мужик"
      ну нафиг...я по Бабам настоящим...
      андрей юрьевич
    3. Монос Сегодня, 13:50
      Цитата: Altona
      Ничего не привлекает давно уже

      А кто привлекает? В смысле, у кого привлекает?
      Монос
    4. Горный стрелок Сегодня, 14:00
      Тогда вы "ошиблись страной" wassat
      Горный стрелок
    5. Лесс Сегодня, 14:02
      По Борис Николаичу соскучились?
      Лесс
      1. Greenwood Сегодня, 14:13
        По Иосифу Виссарионовичу, Лаврентию Павловичу и Феликсу Эдмундовичу. angry
        Greenwood
      2. Стирбьорн Сегодня, 14:14
        Цитата: Лесс
        По Борис Николаичу соскучились?
        По Иосифу Виссарионовичу
        Стирбьорн
    6. Svarog Сегодня, 14:04
      Мало быть только мужиком, нужно еще и о государстве и о людях думать. Если посмотреть на внутреннюю политику - то дело швах. Ничего по сути не делается. А вообще, на мой взгляд, даже не в личности дело, а в том, какие взгляды у президента на политическое устройства гос-ва. Путин - либерал, к сожалению и демократ, он выступает за развитее России в самом жестком капиталистическом варианте, как в Америке. Для России - это катастрофа. Нам нужен социализм. В противном случае, будем рабами кучки олигархов пахать за копейки и жить в нищете. Что собственно уже и происходит. Дальше хуже, Путин все делает постепенно, его стиль так сказать.
      Svarog
      1. НасРать Сегодня, 14:05
        Неплохо сказано +

        Добавлю... Он строит не капитализм, а олигархический империализм.. поэтому, его потуги в работе по увеличению мощи ВПК и армии, совпадают с мнением народа(и здесь он заслуженно пользуется поддержкой)... только мечты обустройства России, у народа и Путина разные... bully
        НасРать
        1. Svarog Сегодня, 14:16
          Цитата: НасРать
          Неплохо сказано +

          Добавлю... Он строит не капитализм, а олигархический империализм.. поэтому, его потуги в работе по увеличению мощи ВПК и армии, совпадают с мнением народа(и здесь он заслуженно пользуется поддержкой)... только мечты обустройства России, у народа и Путина разные... bully

          Да согласен, ваше определение более точно.
          Svarog
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:34
            Цитата: Svarog
            Добавлю... Он строит не капитализм, а олигархический империализм..

            Цитата: Svarog
            Да согласен, ваше определение более точно.

            Тоже мне, "определисты". Путин строит РОССИЮ!!! Строит из того, что на данный момент есть. И строит неплохо! Правильно говорят: большую картину нужно смотреть издалека. Недаром из-за бугра несётся такой вой - им похоже виднее, что делает Путин и как. А все, кто усердно его критикуют у нас в стране, имеют зашоренный взгляд - они пекутся о своём личном благополучии, а никак не о благополучии России. В отличии от них, у Путина другая цель - сделать снова Россию великой. А чтобы этого достичь, надо на определённое время чем-то и поступиться. Нельзя сразу гнаться за двумя зайцами - можно остаться у разбитого корыта. От нас требуется только не мешать нашему президенту, и оказать поддержку в его нелёгком труде, а именно: проголосовать за него на выборах! (Ох сейчас и налетят на меня антипутинцы! smile )
            СРЦ П-15
            1. SOF Сегодня, 14:42
              (Ох сейчас и налетят на меня антипутинцы! smile )

              ...встану рядом. Отобьемся как-нибудь....
              SOF
              1. Стропорез Сегодня, 15:12
                Цитата: SOF
                .встану рядом.

                с колен? laughing
                Стропорез
                1. SOF Сегодня, 15:23
                  с колен?

                  ...смешно то как... negative
                  долго думать пришлось или по жизни так?
                  SOF
                  1. Стропорез Сегодня, 15:42
                    Цитата: SOF
                    смешно то как..

                    Когда смотришь на то что происходит,что говорят люди,на бедственную жизнь в замкадье, мне ни фига не смешно.
                    Разводить срач по поводу данного гражданина даже не хочется.
                    А если коротко, то вы электорат(вас ваш кумир так называет),а я нет. Точка. soldier
                    Стропорез
                    1. SOF Сегодня, 15:55
                      Разводить срач по поводу данного гражданина даже не хочется.

                      ...по Станиславскому - НЕ ВЕРЮ, поскольку все же разводите, и причем
                      ...срач...
                      у вас выходит особенно знатный.
                      И на закуску, если я электорат (кстати, меня так не кумир называет, а это общепринятое определение еще со времен древнего Рима), а вы, "исключительный", и вы - НЕТ, то кто же вы?
                      Подозреваю, что "несогласный" - да?
                      SOF
                      1. twviewer Сегодня, 16:03
                        точно, определение тех кого римский политик покупает
                        twviewer
            2. Немезида Сегодня, 15:07
              О том что он строит и как есть разные мнения...Лично я ,людей которые ставят памятники Ельцину и охраняют их от народа ,патриотами России не считаю...Великой России ,с такой политикой, не получится точно...Россия топчется вокруг ельцинского болота...20 лет,при Путине...и дальше будет топтаться,на том же месте...пока не похоронят Ельцина и его компанию,а при Путине это не реально.Он этого не хочет...
              Немезида
            3. Стропорез Сегодня, 15:07
              Цитата: СРЦ П-15
              От нас требуется только не мешать нашему президенту, и оказать поддержку в его нелёгком труде, а именно: проголосовать за него на выборах!

              Ага, щазззз, уже в пути...
              Цитата: СРЦ П-15
              (Ох сейчас и налетят на меня антипутинцы! smile )

              не интересно уже negative
              Стропорез
            4. Мишка на севере Сегодня, 15:12
              Поддерживаю Вас.
              Мишка на севере
            5. Svarog Сегодня, 15:19
              [quote=СРЦ П-15] Строит из того, что на данный момент есть[/quote]
              Россия- самая большая и богатая страна в мире. Что значит строит из того что есть?
              [quote=СРЦ П-15]И строит неплохо! [/quote]
              Путин 17 лет у власти. Что по вашему у нас не плохо? Может медицина? Образование?Наука? В каких сферах мы добились значительных успехов, не беря во внимание добычу углеводородов и наработки СССР? Чем занимается Чубайс уже более 10 лет со своим Роснано? Для сравнения, Сталин вытащил Россию из гораздо худшего положения за 16 лет. [quote=СРЦ П-15]А все, кто усердно его критикуют у нас в стране, имеют зашоренный взгляд
              Зашоренный взгляд - интересное определение) Вы в России живете?

              [quote=СРЦ П-15]они пекутся о своём личном благополучии, а никак не о благополучии России[/quote]
              Вы разделяете личное благополучие(народа России) и благополучие России, это как? Россия отдельно,народ отдельно?))
              [quote=СРЦ П-15]В отличии от них, у Путина другая цель - сделать снова Россию великой[/quote]
              Государство должно служить народу, а не обирать его, тогда у него есть все шансы быть великим...
              [quote=СРЦ П-15]А чтобы этого достичь, надо на определённое время чем-то и поступиться.[/quote]
              Наверно вы хотели сказать "кем то, поступиться", а именно 80% населением России. Поясните пожалуйста, чем по вашему нужно поступиться, что бы Россия снова была великой?
              Svarog
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:39
                Цитата: Svarog
                Поясните пожалуйста, чем по вашему нужно поступиться, что бы Россия снова была великой?

                Тем же, чем поступился советский народ при Сталине - своим благосостоянием ради восстановления своей Родины. Напомнить Вам как жилось народу в то время? Я ещё застал "трудодни" и помню, что на них получали, хотя мне и было мало лет. Помню пенсии 12 рублей. Помню работу моей мамы в колхозе от зари до зари. Вот таким методом вытаскивал Сталин страну из разрухи! И не только Сталин. И Вы предлагаете то же самое делать и Путину, если приводите Сталина в пример?
                Да, я считаю, что благополучие России и её народа взаимосвязаны! В богатой стране и люди могут быть богаты, а в бедной в шоколаде могут быть только проходимцы и ворьё. Что у нас почти и происходит в данное время, за малым исключением.
                И не надо приплетать ельцин-центр Путину! (это я посетителю под ником "Немезида") Строил его не он и не на государственные деньги, он лишь не возражал против его постройки - у нас же "демократия". По мне, так пусть стоит, чтобы люди походя плевались в него.
                СРЦ П-15
                1. Svarog Сегодня, 15:52
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Тем же, чем поступился советский народ при Сталине - своим благосостоянием ради восстановления своей Родины.

                  Правильно, но при этом Сталин ходил в одной шинели и его окружение не были долларовыми миллиардерами и не имело недвижимости в кап.гос-вах . Сравнение по этой причине не уместно.
                  Цитата: СРЦ П-15
                  И Вы предлагаете то же самое делать и Путину, если приводите Сталина в пример?

                  Да, я предлагаю Путину, посадить все свое окружение для начало, рыба как известно с головы гниет. Но мы с вами понимаем, что такого не произойдет. У нас никто не несет ответственности не за что, воообщщее.., нет ну козлов отпущения находят конечно..
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Да, я считаю, что благополучие России и её народа взаимосвязаны! В богатой стране и люди могут быть богаты, а в бедной в шоколаде могут быть только проходимцы и ворьё. Что у нас почти и происходит в данное время, за малым исключением.

                  Страна у нас и так богатая, причем самая богатая. А по уровню дохода на душу населения мы на 54 месте в мире. По этой причине - с начало население должно быть богатым, а потом и страна само собой станет богатой. А не на оборот.
                  Цитата: СРЦ П-15
                  И не надо приплетать ельцин-центр Путину! Строил его не он и не на государственные деньги, он лишь не возражал против его постройки - у нас же "демократия". По мне, так пусть стоит, чтобы люди походя плевались в него.

                  Не мог быть построен это центр без одобрения Путина, так же, как и Чубайс не стал бы заведовать Роснано. Это одна либеральная,прозападная группа, только Путин дистанцируется от всех ибо знает, что в народе данные персонажи не популярны.
                  Svarog
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:11
                    Цитата: Svarog
                    Правильно, но при этом Сталин ходил в одной шинели и его окружение не были долларовыми миллиардерами и не имело недвижимости в кап.гос-вах . Сравнение по этой причине не уместно.

                    Предлагаете и Путину ходить в одном костюме? Вы не можете понять: время сейчас совсем другое и богатые люди в окружении президента не только в России, но и по всему миру! Предлагаете окружить нашего президента одними бессеребрениками? Но только вопрос: где их взять? У Вас на примете есть такие?
                    Цитата: Svarog
                    Да, я предлагаю Путину, посадить все свое окружение для начало, рыба как известно с головы гниет.

                    Ну и кто придёт на смену этому окружению? Уж не Вы ли и Вам подобные?
                    Цитата: Svarog
                    Страна у нас и так богатая, причем самая богатая. А по уровню дохода на душу населения мы на 54 месте в мире.

                    Страна-то богатая, да богатства эти принадлежат не народу! И это заслуга отнюдь не Путина! Олигархи были до него, есть при нём и будут после него! Как не обидно, но это аксиома. И следующий президент не избавится от них.
                    Цитата: Svarog
                    Не мог быть построен это центр без одобрения Путина, так же, как и Чубайс не стал бы заведовать Роснано. Это одна либеральная,прозападная группа, только Путин дистанцируется от всех ибо знает, что в народе данные персонажи не популярны.

                    С чего Вы взяли, что ельцин-центр построен с одобрения Путина? Он просто не возражал его постройке. Тем самым он показал своё нежелание разделения народа на своих и чужих. Он президент и должен быть выше этого.
                    СРЦ П-15
              2. КОСМОС Сегодня, 16:06
                Цитата: Svarog
                Государство должно служить народу, а не обирать его, тогда у него есть все шансы быть великим...

                Прежде чем государство начнет служить народу, сначало народ должен построить это самое государство.
                КОСМОС
          2. КОСМОС Сегодня, 15:15
            Цитата: НасРать
            Добавлю... Он строит не капитализм, а олигархический империализм.

            Империализм это высшая стадия капитализма, прогресс значит, а империю без олигархов построить невозможно. Кроме того, а что только США можно, а другим нельзя?
            КОСМОС
      2. с-т Petrov Сегодня, 14:07
        Если посмотреть на внутреннюю политику - то дело швах. Ничего по сути не делается.


        laughing экспертная оценка
        с-т Petrov
      3. Комментарий был удален.
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:15
          как в Латинской Америке, даже термин такой есть - банановая республика


          только клоуны могут сравнивать РФ с банановыми республиками. Да, Вась? Или ты мне сможешь привести пример банановых республик, который вводят АЭС в разных уголках мира?

          Читаю давно как ты о Россиюшке отзываешься и прочее - в общем жалкое зрелище твои потуги гавкать на власть.

          Желаю тебе переехать из РФ в банановую республику. Будешь потом с бананом сидеть тут с умным видом рассказывать как зажил классно, а я почитаю
          с-т Petrov
          1. Greenwood Сегодня, 15:09
            Цитата: с-т Petrov
            Желаю тебе переехать из РФ в банановую республику. Будешь потом с бананом сидеть тут с умным видом рассказывать как зажил классно, а я почитаю
            Пфф, программисты и фрилансеры вовсю переезжают во всякие банановые республики, поближе к пальмам и морю. Лишь бы интернет был, где можно деньги зарабатывать.
            Greenwood
            1. с-т Petrov Сегодня, 15:13
              Пфф, программисты и фрилансеры вовсю переезжают во всякие банановые республики, поближе к пальмам и морю.


              Стирбьорн даже там даром никому не нужен. А так то я как раз вот второе слово после программиста, но не улыбает меня мысль уезжать в Тайланд тот же, чтоб работать с РФ по удаленке.
              с-т Petrov
              1. twviewer Сегодня, 16:18
                не будет господ и лакеи будут не нужны, так что скатертью дорога.
                twviewer
          2. Стирбьорн Сегодня, 15:24
            Во как бомбит laughing
            Подпоручик Дуб не сказал ни слова и, качая головой, в растерянности ушел, но тут же опять вернулся от штабного вагона и крикнул Швейку:
            - Запомните вы все! Придет время, наплачетесь вы у меня!
            На большее его не хватило, и он ушел в штабной вагон, где капитан Сагнер как раз допрашивал одного несчастного солдата двенадцатой роты, которого привел фельдфебель Стрнад. Солдат уже теперь принимал меры, чтобы обезопасить себя в окопах, и откуда-то со станции притащил обитую жестью дверку свиного хлева.
            Теперь он стоял, вытаращив со страху глаза, и оправдывался тем, что хотел взять с собой дверку в качестве прикрытия от шрапнели, чтобы быть в безопасности.
            Воспользовавшись случаем, подпоручик Дуб разразился проповедью о том, как должен вести себя солдат, в чем состоят его обязанности по отношению к отечеству и монарху, являющемуся верховным главнокомандующим и высшим военным повелителем. Если в батальоне завелись подобные элементы, их следует искоренить, наказать и заключить в тюрьму. Эта болтовня была настолько безвкусной, что капитан похлопал провинившегося по плечу и сказал ему:
            - Если у вас в мыслях не было ничего худого, то в дальнейшем не повторяйте этого. Ведь это глупость. Дверку отнесите, откуда вы ее взяли, и убирайтесь ко всем чертям!
            Подпоручик Дуб закусил губу и решил, что только от него одного зависит спасение дисциплины в батальоне.
            Стирбьорн
            1. с-т Petrov Сегодня, 15:25
              Во как бомбит


              это твой потолок. Твоего искоремётия. Бомбит у тебя от Путина вот уже 15 лет, но я знаю ты терпиливый и потерпишь еще вместе со своими побратимами с этого форума.

              У вас тут кружок терпиливых

              Ты терпением уже дзен почти постиг, но еще подбамбливает, есть к чему стремиться.

              А пока терпишь сидишь можешь еще что нибудь зацитировать. Развлекай таких же одаренных и альтернативно-думающих, свободолюбивых и неполживых

              с-т Petrov
    7. Маз Сегодня, 14:47
      Нормальные обыватели при "хорошем" царе, после ужасов правления плохого ельцина. И не хотят искать лучшего императора, бо лучшее - враг хорошего. А альтернативы ВВП нет. А если есть, то его или грохнут конкуренты, или так прячут, как инопланетянам на луне и не слилось
      Маз
    8. SOF Сегодня, 14:57
      Цитата: Altona
      Ничего не привлекает давно уже. Это ак знаменитая фраза из фильма "а царь-то ненастоящий".

      ...после такого отрыва от реальности немудрено:
      Цитата: Altona
      Путин-это тот же Навальный, только сильно растянутый по времени

      Остается только пожелать удачного полета...
      SOF
    9. ИванИванов Сегодня, 15:03
      Настоящий мужик сознательно или нет, развел антисоветчину в стране.
      ИванИванов
      1. НасРать Сегодня, 15:57
        лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

        НасРать
        1. НасРать Сегодня, 16:01
          продолжение:

          НасРать
          1. НасРать Сегодня, 16:07
            продолжение:

            НасРать
            1. НасРать Сегодня, 16:08
              продолжение:

              НасРать
  2. Livonetc Сегодня, 13:41
    Вполне настоящий.
    И привлекает население.
    Иначе не голосовали бы за него.
    Ну и следствие, как закон.
    Каждый народ достоин того, что имеет.
    И наоборот, имеет то, чего достоин.
    Livonetc
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:51
      Цитата: Livonetc
      Каждый народ достоин того, что имеет.
      И наоборот, имеет то, чего достоин.

      народ зачастую-имеют,хоть он и не достоин.
      андрей юрьевич
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:31
        Скорее: имеют недостойные, а достойных просто имеют....
        Соломон Кейн
      2. ИванИванов Сегодня, 15:04
        .
        Цитата: андрей юрьевич
        народ зачастую-имеют,хоть он и не достоин.

        ходить на выборы надо и голосовать за кандидатов с альтернативной программой
        ИванИванов
  3. solzh Сегодня, 13:46
    Ну да, он мужик, не женщина. И притом настоящий мужик, а не из этих ЛГБТ.
    solzh
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:51
      solzh
      Ну да, он мужик, не женщина. И притом настоящий мужик, а не из этих ЛГБТ.
      А вы видели его вторую половину? Ну скажите что слышали.А вот видели? Или это секретно!?И если секретно то почему?
      Наблюдатель2014
      1. Greenwood Сегодня, 14:00
        Цитата: Наблюдатель2014
        А вы видели его вторую половину?
        Медведев чтоли? love
        Greenwood
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:03
          Greenwood
          Медведев чтоли?
          laughing wassat А я от куда знаю! laughing Это вон товарищ solzh уверен на 100% что Путин
          мужик, не женщина
          laughing
          Наблюдатель2014
          1. solzh Сегодня, 14:12
            Я уверен, иначе у него была фамилия Путина Владлена Владимировна. На всякий случай, я не сторонник ВВП, я сторонник Советской системы.
            solzh
      2. 79807420129 Сегодня, 14:02
        Цитата: Наблюдатель2014
        вы видели его вторую половину

        Сергей пожалуйста
        А почему развелись,уж это их личное дело. hi
        79807420129
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:07
          79807420129 hi
          А почему развелись,уж это их личное дело.
          Эта женщина которую он бросил.А вот (Песков подтверждал что на личном фронте всё норм у Путина) Только на такой должности личный фронт публичным должен быть.Согласитесь.Должность сильно ответственная чтобы хахли мухли крутить.
          Наблюдатель2014
          1. 79807420129 Сегодня, 14:35
            Цитата: Наблюдатель2014
            Только на такой должности личный фронт публичным должен быть.

            Сергей,кем бы ни были супруги,хоть царем с царицей вселенной,личная жизнь это их личная жизнь и вмешиваться в нее я например не в праве yes Я тоже очень не люблю когда в мою вмешиваются и вы наверняка тоже,безгрешен только бог. hi
            79807420129
      3. Комментарий был удален.
      4. solzh Сегодня, 14:09
        Нет, новую вторую половину не видел, только слышал. А вы считаете, что он не мужик?
        solzh
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:11
          solzh
          А вы считаете, что он не мужик?
          Вот когда вторую половину народу представит.Вот тогда и станет ясно. hi А до того момента, можно ерунду печатать хоть до завтра.
          Наблюдатель2014
  4. Greenwood Сегодня, 13:49
    Путин - хороший. Самый лучший президент. Спасибо, что он есть у нас. Если бы не он, мы бы так и застряли в 90-х. wassat
    Greenwood
    1. Viktorfi Сегодня, 13:52
      Из-за него застряли в начале 2000-ых wink
      Viktorfi
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:55
        Цитата: Greenwood
        Путин - хороший. Самый лучший президент. Спасибо, что он есть у нас. Если бы не он, мы бы так и застряли в 90-х.
        некоторые так не считают
        андрей юрьевич
  5. Евродав Сегодня, 13:52
    Цитата: Altona
    Ничего не привлекает давно уже. Это ак знаменитая фраза из фильма "а царь-то ненастоящий".

    За всех то не надо говорить! Кому то может и с Анальным было бы лучше или с Надкусанным, а мы выбираем ВВП!
    Евродав
    1. Greenwood Сегодня, 13:58
      Цитата: Евродав
      а мы
      Кто это "мы"?
      Greenwood
      1. 79807420129 Сегодня, 14:03
        Цитата: Greenwood
        Кто это "мы"?

        Явно что не "вы" wink
        79807420129
      2. с-т Petrov Сегодня, 14:11
        Кто это "мы"?


        уважаемые люди. Любой офицер да и любой другой государственный служащий должен быть благодарен Путину. Ну у кого голова есть на плечах и кто застал времечко которое было До.

        с-т Petrov
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:13
          потому что мужик сказал - мужик сделал. Его дела могут не нравится только врагу или человеку, который бесконечно далек был от армии и не понимает весь масштаб дел, который свершился при правлении Владимир Владимировича

          с-т Petrov
        2. Greenwood Сегодня, 14:16
          Цитата: с-т Petrov
          Любой офицер должен быть благодарен Путину.
          Выше вон привели высказывание одного офицера.
          Greenwood
          1. с-т Petrov Сегодня, 14:19
            И что мне этот офицер? я живу в военном городке. Мой отец офицер. Все мои друзья сейчас офицеры, и все друзья отца - офицеры. Я видел как жили офицеры раньше. Вижу как живут и на чем ездят сейчас, вижу какие им выдают квартиры и какое довольствие платят

            Если для Вас это не имеет значение, то я уж не знаю.

            Я не говорю про новую технику в армии, про питание и про форму, которую раньше покупали за свои деньги.

            Раньше на офицеров смотрели с жалостью, а девушки не смотрели в их сторону вообще - потому что офицер был синонимом слова - нищий. И девушек нельзя винить за это. Это объективно - потому что каждая хочет продолжать род и не плодить нищету.

            Сейчас у меня служит много друзей - кто в авиации - кто где. Смотрю на них и радуюсь за армию. И детей заводят и в ипотеки вступают - ибо есть уверенность в завтрашнем дне. А это дорогого стоит

            посмотрите что было с флотом до Путина. Он у стенки стоял без ГСМ. все что произошло - случилось благодаря его грамотному правлению.



            с-т Petrov
            1. Greenwood Сегодня, 15:14
              Блин, прям напомнило:
              Цитата: с-т Petrov
              я живу в военном городке. Мой отец офицер. Все мои друзья сейчас офицеры, и все друзья отца - офицеры.
              "Поверьте! Я сама крымчанка, дочь офицера! У нас не всё так однозначно...."(с)
              Greenwood
              1. с-т Petrov Сегодня, 15:15
                да мне без разницы что Вам напоминает мой пост - если вы не видите изменений в армии - то я желаю Вам еще раз сходить в армию, обновить данные. Или хотя бы пообщаться со знакомыми, которые служат.

                А лучше найдите тех, кто служил в 99 и сейчас на службе - чтоб он Вам про контрасты рассказал

                И по поводу "Крымчанки" - так это как раз тролли с запада, которые рассказывают сказки про Россию.

                Если считаете что я Вам тут сказки рассказал - Ваше право так думать и жить в своей реальности.

                с-т Petrov
  6. q75agent Сегодня, 13:52
    Цитата: 210окв
    Ну,это Ваше мнение.Есть и другие.

    а я согласен с мнением предыдущего
    q75agent
  7. Евродав Сегодня, 13:54
    Цитата: Livonetc
    Вполне настоящий.
    И привлекает население.
    Иначе не голосовали бы за него.
    Ну и следствие, как закон.
    Каждый народ достоин того, что имеет.
    И наоборот, имеет то, чего достоин.

    Офигеть, как вы всё завуалировали, ни вороги не друзья не поймут - вы за или против... В предвыборных штабах не доводилось бывать?
    Евродав
  8. Влад5307 Сегодня, 13:57
    Ну это на фоне того что в президенты начали выдвигаться "настоящие п.р.о.с.т.и.т.у.т.к.и" обоих полов!
    Влад5307
  9. Горный стрелок Сегодня, 14:01
    По делам судить надо. А не по словам. Пока все, что он делает, меня устраивает...
    Горный стрелок
    1. Гардамир Сегодня, 14:21
      что он делает,
      А что он делает? А то у нас как то интересно, если что плохое, то не он, а если есть за что похвалить, то он.
      Гардамир
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:27
        А что он делает?


        не пишет на форуме посты, поэтому ничего не делает, да Гардамир?)
        с-т Petrov
      2. SOF Сегодня, 14:47
        А то у нас как то интересно, если что плохое, то не он, а если есть за что похвалить, то он.

        ... у вас конечно иначе: если что-то хорошее,то само родилось, а если хреновое, то Путин виноват.
        ...кошка бросила котят.....знает каждый демократ...и т.д.
        SOF
        1. Гардамир Сегодня, 14:59
          у вас конечно иначе: если что-то хорошее,то само родилось, а если хреновое, то Путин виноват.
          у вас ответа нет так мелко потроллили.
          Гардамир
          1. SOF Сегодня, 15:05
            у вас ответа нет

            ...каков вопрос - таков ответ.
            Хотите диалога - завязывайте с дешевой пропагандой...
            SOF
  10. виктор н Сегодня, 14:16
    Самый эффективный руководитель России после смерти Сталина. Замены сегодня не видно, к сожалению. Здоровья и успехов!
    виктор н
    1. Greenwood Сегодня, 15:20
      Цитата: виктор н
      Самый эффективный руководитель России после смерти Сталина.

      Что-то мне подсказывает, что товарищ Сталин с этим "эффективным" разговаривал бы по другому.
      Greenwood
  11. Макаров Сегодня, 14:26
    Почитал я комментарии и понял что ФР наступает полнейший п#######ц...удачи Вам, господа.
    Макаров
  12. Altona Сегодня, 14:29
    Цитата: Евродав
    За всех то не надо говорить! Кому то может и с Анальным было бы лучше или с Надкусанным, а мы выбираем ВВП!

    -------------------------------
    Я за всех не говорил,только за себя. У вас какие-то крайности-либо Путин либо Навальный.Путин-это тот же Навальный, только сильно растянутый по времени. Итоги будут теми же.
    Altona
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:34
      почему Вы так безапелляционно печатаете чушь?

      Давайте гипотетически представим что Навальный пришел к власти вместо Путина в 99 году.

      Навальный полетит в Дагестан? Полетит к Кадырову в Чечню? Что он там нарулит на Кавказе? А да точно, этот клоун за отделение Кавказа.

      Ну ладно. Бог с ним с Кавказом. Далее Навальному надо рассчитываться с МВФ, и разруливать ситуацию с Ходорковским. Разрулит? Ага.

      На сколько бы потолстел ВВП РФ при Навальном? Сколько бы денег шло с добычи полезных ископаемых в бюджет?

      И что бы с Навальным стало с армией? Силовиками?
      С конторой?
      с-т Petrov
    2. SOF Сегодня, 14:52
      крайности

      ...и это вы говорите про крайности? negative
      Это даже не смешно.
      SOF
  13. Громобой Сегодня, 14:38
    Роберт Мугабе тоже был Мужик и кличка соответствующая "Крокодил"(в Африке это ценится..)
    96% процентов его поддерживало,но вот сместили его с поста и хоть бы один пикнул в защиту своего горячо любимого крокодила.
    Поэтому реальной картины такие опросы никогда не отражают и ценности в них 0 для понимания настоящего,а так широко освещаются они исключительно для пиара нашего мужика.
    Громобой
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:21
      а на цензоре в пример ставят всегда чаушеску. Типа вот вот

      Тоже ждете, вместе с братушками нашими, дел в России?)
      с-т Petrov
    2. Greenwood Сегодня, 15:22
      А страна-то при Мугабе как хорошо жила, всем соседям на зависть. wassat
      Greenwood
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:22
        Давайте в пример Каддафи. Страна жила в муках, пока клоуны не освободили страну от гнета тирана, после его смерти пришел космос на землю и вселенское благо да?)

        Там наверное в то время на местных форумах и твиторах все тоже смеялись над полковником, который им "надоел" и ничего в стране не сделал.

        И в итоге клоуны дорвались до мечты и освободились от гнета.

        с-т Petrov
        1. Greenwood Сегодня, 15:51
          Цитата: с-т Petrov
          Давайте в пример Каддафи.
          А причём тут Каддафи? Я против него ничего не имею. Он действительно много сделал для своей страны. При нём Ливия действительно поднялась и была весьма влиятельным государством, а граждане пользовались различными социальными привилегиями.
          То же самое, хоть и с оговорками, можно сказать про Саддама в Ираке. Какой-никакой, но при нём был порядок. Каждодневных террактов, этнических чисток, гражданской войны не было. В 70-х, пока Саддам не ввязался в войну с Ираном, Ирак был вообще одним из самых процветающих государств на Ближнем Востоке. А если бы Саддам не захватил Кувейт в 90-м, то Ирак бы не обложили санкциями и из него не сделали бы будущего врага всего цивилизованного мира.

          Но я не вижу смысла равнять популиста и самодура Мугабе с перечисленными лицами. Он не вывел Зимбабве в лидеры африканского мира, он даже не смог поддерживать экономику и жизненный уклад страны на том весьма высоком уровне, оставшемся от времён Родезии. Он загнал страну в хаос и нищету. Аналог Ельцина. Первый боролся с белыми колонизаторами, второй - с коммунистической партией.
          Greenwood
        2. Viktorfi Сегодня, 15:52
          Или Сингапур, который из бедной страны превратился в богатую благодаря правильному правителю и борьбой с коррупцией, при этом в отличии от России у него не было столько ресурсов:


          При обретении независимости Сингапур страдал от высокой коррупции. Ли Куан Ю так характеризовал положение: «Коррупция является одной из черт азиатского образа жизни. Люди открыто принимали вознаграждение, это являлось частью их жизни». Борьба с коррупцией началась «путём упрощения процедур принятия решений и удаления всякой двусмысленности в законах в результате издания ясных и простых правил, вплоть до отмены разрешений и лицензирования». Были резко подняты зарплаты судей, на судейские должности были привлечены «лучшие частные адвокаты». Зарплата сингапурского судьи достигла нескольких сот тысяч долларов в год (в 1990-е годы — свыше 1 млн долл.). Были жёстко подавлены триады (организованные преступные группировки). Личный состав полиции был заменён с преимущественно малайцев на преимущественно китайцев (этот процесс сопровождался эксцессами, и Ли Куан Ю лично приезжал в расположение взбунтовавшихся малайских полицейских для ведения переговоров). Госслужащим, занимающим ответственные посты, были подняты зарплаты до уровня, характерного для топ-менеджеров частных корпораций. Был создан независимый орган с целью борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти (расследования были инициированы даже против близких родственников Ли Куан Ю). Ряд министров и высших чиновников, уличённых в коррупции, были приговорены к различным срокам заключения, либо покончили жизнь самоубийством, либо бежали из страны.
          Viktorfi
  14. злой партизан Сегодня, 14:52
    Этот блевадацентр давно пора уже в иностранные агенты записать yes . Для начала... feel
    злой партизан
  15. q75agent Сегодня, 15:49
    Цитата: Стропорез
    А если коротко, то вы электорат(вас ваш кумир так называет),а я нет. Точка.

    присоединяюсь good
    q75agent
  16. rocket757 Сегодня, 15:53
    Люди не хотят, шоб вернулось, как было до него!
    Вот и вся любовь ... "успехи" на международной "арене", эт просто приятный бонус позволяющий потешить израненное самолюбие бывшего имперского народа.
    То, что предлагается или самовыдвигается взамен, хуже, однако. Вот и гарантия победы на выборах.
    Поучительный такой пример от соседей не вызывает желания скакать и одевать кастрюли на голову.
    И шоб там запад, гейропа, либерасты не городили, быть ему президентом ещё раз, только б сам захотел!!!
    Короче, луч в конце тоннеля, эт под вопросом!
    rocket757
  17. 16112014nk Сегодня, 15:56
    Путин стремится к власти ради власти. И хочет быть у власти, по возможности как Брежнев, потому что на Западе, как М.С.Г его не примут. А для этого ему надо укреплять ВС и росгвардию в целях собственной безопасности и снижать уровень жизни народа. Неофеодализм - лучший строй для этого, к чему всё и идёт.
    16112014nk
  18. Altona Сегодня, 16:09
    Цитата: с-т Petrov
    Давайте гипотетически представим что Навальный пришел к власти вместо Путина в 99 году.

    Навальный полетит в Дагестан? Полетит к Кадырову в Чечню? Что он там нарулит на Кавказе? А да точно, этот клоун за отделение Кавказа.

    --------------------------------------------
    Реально, а не гипотетически, силовики перехватили власть у либералов в 1999 году. Потому что Правительство Примакова-Маслякова их сильно напугало своей прытью, экономика за год стала расти на десятки процентов. Поэтому левых от власти отстранили и нашли компромиссную фигуру-ВВП, силовик и либерал в одном флаконе. Либералам оставили банковский сектор и финансы, силовикам отдали все остальное. Но твердо решили,что из идеологий останется только черносотенство, называемое патриотизмом и либеральный постмодерн, чтобы понравиться Западу. Крайних либералов, ратующих за отдачу России под немедленный контроль Запада оттеснили, еще сами не награбили досыта. У народа медленно,но верно выдергивают социальные завоевания СССР. Готовят конституционную реформу, правда еще по слухам, где должность Президента упразднят, а ведут должность Председателя Госсовета. То есть будет двухэтажная выборная система,где глава государства будет назначен правильными людьми. Это,повторю,еще только слухи. Партий будет около трех основных. Правящая типа ЕР и протестная, назовут её как угодно народно-трудовой или еще как,только не коммунистической. Она должна объединить пенсионеров и бывших "совков", помнящих СССР. Идеология естественно будет черносотенная- за веру,царя и отечество без коммунистов. Может сейчас я вам шокирующие вещи говорю, но со временем вы забудете мой пост, а реальность изменится.
    Altona
Картина дня