"Левада-центр": Россиян во Владимире Путине привлекает то, что он "настоящий мужик"
Сегодня «Левада-центр» публикует результаты опросы, касающиеся отношения опрошенных россиян к деятельности Владимира Путина на посту президента РФ. Сообщается, что в общей сложности опрошено 1,6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет в 48 регионах страны.
Один из вопросов в социологическом исследовании «Левада-центра» звучал так:
При этом варианты оценки были следующими: «самая низкая», далее от 2 до 9, потом «самая высокая».
Наиболее популярным ответом оказалась оценка на уровне «восьмёрки». Так ответили 19% опрошенных. Самую низкую оценку В.Путину поставили 2% россиян, принявших участие в опросе, а самую высокую – 17%.
Другой вопрос исследования:
19% респондентов заявили, что привлекает их в президенте то, что он «настоящий мужик», а также то, что он решительный, мужественный, твёрдый, волевой, сильный, спокойный, смелый, уверенный в себе и «чёткий».
2% опрошенных заявили, что привлекает их в президенте то, что он вернул Крым. 7% отметили дальновидность и стратегическое мышление Путина. 8% считают, что во Владимире Путине их ничего не привлекает.
Третий вопрос:
Наиболее популярные ответы (15% опрошенных): Не заботится о людях, мало делает для людей, не знает, как живут люди, забыл о простых людях.
А это ответ 10-ти процентов опрошенных «Левада-центром»: слишком «мягкий» к министрам, распустил министров, под властью своего окружения, не увольняет Медведева.
Четвёртый вопрос:
55% респондентов ответили: Да, в полной мере. Ещё 21% россиян считают, что несёт, «в некоторой мере». 19% считают, что Путин всё делал и делает правильно, но ему мешают коррумпированные чиновники и наследство 90-х.
С полным вариантом опроса и его результатами можно познакомиться на сайте "Левада-центра".
Один из вопросов в социологическом исследовании «Левада-центра» звучал так:
Какую оценку вы бы дали деятельности Владимира Путина на посту президента?
При этом варианты оценки были следующими: «самая низкая», далее от 2 до 9, потом «самая высокая».
Наиболее популярным ответом оказалась оценка на уровне «восьмёрки». Так ответили 19% опрошенных. Самую низкую оценку В.Путину поставили 2% россиян, принявших участие в опросе, а самую высокую – 17%.
Другой вопрос исследования:
Что вас привлекает во Владимире Путине?
19% респондентов заявили, что привлекает их в президенте то, что он «настоящий мужик», а также то, что он решительный, мужественный, твёрдый, волевой, сильный, спокойный, смелый, уверенный в себе и «чёткий».
2% опрошенных заявили, что привлекает их в президенте то, что он вернул Крым. 7% отметили дальновидность и стратегическое мышление Путина. 8% считают, что во Владимире Путине их ничего не привлекает.
Третий вопрос:
Чем вам не нравится Владимир Путин?
Наиболее популярные ответы (15% опрошенных): Не заботится о людях, мало делает для людей, не знает, как живут люди, забыл о простых людях.
А это ответ 10-ти процентов опрошенных «Левада-центром»: слишком «мягкий» к министрам, распустил министров, под властью своего окружения, не увольняет Медведева.
Четвёртый вопрос:
Считаете ли вы, что Владимир Путин несёт ответственность за проблемы, стоящие перед страной во время его правления?
55% респондентов ответили: Да, в полной мере. Ещё 21% россиян считают, что несёт, «в некоторой мере». 19% считают, что Путин всё делал и делает правильно, но ему мешают коррумпированные чиновники и наследство 90-х.
С полным вариантом опроса и его результатами можно познакомиться на сайте "Левада-центра".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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