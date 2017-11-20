"Левада-центр": Россиян во Владимире Путине привлекает то, что он "настоящий мужик"

Какую оценку вы бы дали деятельности Владимира Путина на посту президента?

Что вас привлекает во Владимире Путине?

Чем вам не нравится Владимир Путин?

Считаете ли вы, что Владимир Путин несёт ответственность за проблемы, стоящие перед страной во время его правления?