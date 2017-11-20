Западные эксперты об украинских катерах «Гюрза-М»
Ресурс Naval analysis разместил материал, в котором рассмотрел проект украинского бронекатера проекта 58155 «Гюрза-М», сообщает bmpd.
По данным ресурса, «катера строятся с использованием бронестали толщиной 8 мм» и «по состоянию на конец 2017 г. в составе украинских ВМС имелось шесть (так в тексте) подобных катеров, и 12-14 на этапе строительства».
Всего планируется ввести в строй 20 бронекатеров до 2020 года. Они станут основой украинского флота.
К недостаткам проекта относится «недостаточная мореходность катеров, так как они могут выходить в море при волнении моря не более 4 баллов, также имеет место ограничение по применению оружия – оно может использоваться при волнении моря до 2 баллов».
Кроме того, на катерах отсутствует противокорабельное оружие, а 30-мм пушки и ПТУР «Барьер» позволяют бороться только с катерами аналогичного класса.
И, наконец, у катеров весьма ограничена дальность патрулирования (всего 12 миль при табличной 700-мильной дальности плавания). Такая дальность определена в связи с ограничениями по припасам для экипажа и недостаточной скоростью катера.
При этом эксперты отмечают, что «Гюрза-М» «относительно дешев по сравнению с катерами европейских проектов, и, по крайней мере, на бумаге он неплохо вооружен для 50-тонного корабля».
В проекте в значительной степени используется оборудование и вооружение отечественного производства. Не факт, что именно это и нужно сейчас украинскому флоту. По мнению авторов публикации, «увеличенный в два раза «Гюрза-М», оснащенный ПКР MBDA Marte Mk2 и артиллерийской установкой "Катран-М" может стать идеальным решением для украинского флота».
Украина сможет позволить себе приобрести шесть-восемь таких кораблей. В этом случае постройка катеров «Гюрза-М» может остановиться на уровне 8-10 единиц, которые будут использоваться на реках и озерах.
По данным ресурса, «катера строятся с использованием бронестали толщиной 8 мм» и «по состоянию на конец 2017 г. в составе украинских ВМС имелось шесть (так в тексте) подобных катеров, и 12-14 на этапе строительства».
Всего планируется ввести в строй 20 бронекатеров до 2020 года. Они станут основой украинского флота.
К недостаткам проекта относится «недостаточная мореходность катеров, так как они могут выходить в море при волнении моря не более 4 баллов, также имеет место ограничение по применению оружия – оно может использоваться при волнении моря до 2 баллов».
Кроме того, на катерах отсутствует противокорабельное оружие, а 30-мм пушки и ПТУР «Барьер» позволяют бороться только с катерами аналогичного класса.
И, наконец, у катеров весьма ограничена дальность патрулирования (всего 12 миль при табличной 700-мильной дальности плавания). Такая дальность определена в связи с ограничениями по припасам для экипажа и недостаточной скоростью катера.
При этом эксперты отмечают, что «Гюрза-М» «относительно дешев по сравнению с катерами европейских проектов, и, по крайней мере, на бумаге он неплохо вооружен для 50-тонного корабля».
В проекте в значительной степени используется оборудование и вооружение отечественного производства. Не факт, что именно это и нужно сейчас украинскому флоту. По мнению авторов публикации, «увеличенный в два раза «Гюрза-М», оснащенный ПКР MBDA Marte Mk2 и артиллерийской установкой "Катран-М" может стать идеальным решением для украинского флота».
Украина сможет позволить себе приобрести шесть-восемь таких кораблей. В этом случае постройка катеров «Гюрза-М» может остановиться на уровне 8-10 единиц, которые будут использоваться на реках и озерах.
Использованы фотографии: dumskaya.net
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