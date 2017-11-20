16:34 20 ноября

Западные эксперты об украинских катерах «Гюрза-М»

Ресурс Naval analysis разместил материал, в котором рассмотрел проект украинского бронекатера проекта 58155 «Гюрза-М», сообщает bmpd.

Западные эксперты об украинских катерах «Гюрза-М»


По данным ресурса, «катера строятся с использованием бронестали толщиной 8 мм» и «по состоянию на конец 2017 г. в составе украинских ВМС имелось шесть (так в тексте) подобных катеров, и 12-14 на этапе строительства».


Всего планируется ввести в строй 20 бронекатеров до 2020 года. Они станут основой украинского флота.

К недостаткам проекта относится «недостаточная мореходность катеров, так как они могут выходить в море при волнении моря не более 4 баллов, также имеет место ограничение по применению оружия – оно может использоваться при волнении моря до 2 баллов».

Кроме того, на катерах отсутствует противокорабельное оружие, а 30-мм пушки и ПТУР «Барьер» позволяют бороться только с катерами аналогичного класса.

И, наконец, у катеров весьма ограничена дальность патрулирования (всего 12 миль при табличной 700-мильной дальности плавания). Такая дальность определена в связи с ограничениями по припасам для экипажа и недостаточной скоростью катера.

При этом эксперты отмечают, что «Гюрза-М» «относительно дешев по сравнению с катерами европейских проектов, и, по крайней мере, на бумаге он неплохо вооружен для 50-тонного корабля».

В проекте в значительной степени используется оборудование и вооружение отечественного производства. Не факт, что именно это и нужно сейчас украинскому флоту. По мнению авторов публикации, «увеличенный в два раза «Гюрза-М», оснащенный ПКР MBDA Marte Mk2 и артиллерийской установкой "Катран-М" может стать идеальным решением для украинского флота».

Украина сможет позволить себе приобрести шесть-восемь таких кораблей. В этом случае постройка катеров «Гюрза-М» может остановиться на уровне 8-10 единиц, которые будут использоваться на реках и озерах.

Использованы фотографии: dumskaya.net
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Комментарии 33

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  1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:08
    ...Всего планируется ввести в строй 20 бронекатеров до 2020 года. Они станут основой украинского флота...
    Гранд Флит, прямо)
    Сибирский цирюльник
    1. Sharky Сегодня, 14:18
      эксперты отмечают, что «Гюрза-М» «относительно дешев по сравнению с катерами европейских проектов, и, по крайней мере, на бумаге он неплохо вооружен для 50-тонного корабля».

      Так чего же "братская" Европа не покупает эти катера у "страдающей под агрессией" Украины? Ведь, дешевле и "на бумаге" выглядит неплохо. Всё указывает на то, что надо брать! Или: "Такая корова нужна самому?" laughing.
      Sharky
      1. BAI Сегодня, 14:25
        Так чего же "братская" Европа не покупает эти катера


        «недостаточная мореходность катеров, так как они могут выходить в море при волнении моря не более 4 баллов, также имеет место ограничение по применению оружия – оно может использоваться при волнении моря до 2 баллов».

        В Европе нет прудов для них.
        BAI
        1. Sharky Сегодня, 14:34
          На реке Эльбе такого волнения не бывает.
          В Северное море будет сложно сунуться на нём уже.
          Sharky
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:51
        Цитата: Sharky
        Или: "Такая корова нужна самому?"

        скорее - такая корова не нужна никому laughing
        Angel_and_Demon
    2. Burbon Сегодня, 14:49
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Они станут основой украинского флота...

      скорее всего для азовского моря....против ДНР использовать....только плохо для укрвермахта все закончится
      Burbon
    3. Vlad.by Сегодня, 15:30
      Кое кому придется запасаться ДШК, РПГ-7 и Метисами.
      Иначе с этим грозным флотом не справиться
      Vlad.by
  2. RASKAT Сегодня, 14:08
    Шлюпка шестивесельная с башней от украинец БТР-3, больше нечего сказать. Если подобные достижения радуют украинских военных, что же мне жаль украинский впк. Хотя нет ни чуть не жаль они же нас врагами считают, а значит так им и надо.
    RASKAT
  3. 210окв Сегодня, 14:09
    Что ещё ожидать от проекта предназначенного для плавания по Сырдарье.
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 14:11
      Весёлая статья : вроде и хотят укропов похвалить, да не могут найти за что. wink
      Джедай
    2. антивирус Сегодня, 14:23
      так для пустыни проектировали?
      ВОТ ОТКУДА ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ ПЕРЕНЯЛ СВОИ БОЕВЫЕ КОЛЕСНИЦЫ!
      антивирус
  4. Signifer Сегодня, 14:12
    Озерно-речной боевой катер! Гроза рыбаков)))
    Не совсем понял про 12 миль. Он может проплыть только 12 миль?!?!?! Потом нужно в сервис на заправку?
    Signifer
    1. Deadушка Сегодня, 14:24
      Цитата: Signifer
      Озерно-речной боевой катер! Гроза рыбаков

      Рыбаки уйдут как от стоячего... у них обычно быстроходнее на много.
      Да и волнения он боится.
      Deadушка
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:53
        Цитата: Deadушка
        Рыбаки уйдут как от стоячего... у них обычно быстроходнее на много.
        Да и волнения он боится.

        а
        30-мм пушки и ПТУР «Барьер»
        для чего? будут сразу отстреливать, а потом разбираться laughing
        Angel_and_Demon
        1. Deadушка Сегодня, 16:08
          Цитата: Angel_and_Demon
          для чего? будут сразу отстреливать, а потом разбираться

          это если оно стреляет...
          да и в ответку может прилететь, там теперь много чего по рукам ходит laughing
          Deadушка
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:11
            ну кто раньше встал - того и тапки request
            Angel_and_Demon
  5. Романенко Сегодня, 14:20
    Цитата:"всего 12 миль при табличной 700-мильной дальности плавания"
    Наверное что-то с переводом или палец по клавиатуре скользнул. Не может быть такого 12 миль, он что, на проводе чтоли?
    Да и 120 против 700 тоже как-то не вписывается, просто опечатка.
    Ну а все остальное для 50 тонного речного катера, действующего в прибрежной зоне и устьях рек, особенно мореходность до 4 баллов, а ведение огня "с руки", при волнении до 2 баллов, для катера времен Великой Отечественной войны наверное было бы неплохо, видимо и для современной украины приемлемо.
    Как говорится, чем богаты...
    Романенко
    1. Клебер Сегодня, 15:10
      Из Вики: 216 миль на скорости 28 узлов (400 км), 400 миль при 11 узлах (740 км)
      Клебер
  6. HAM Сегодня, 14:27
    Наверное в рядах украинских адмиралов ожидается солидное пополнение(до 20ти адмиральских экземпляров)-каждому адмиралу по катеру!!Сейчас их 14,а катеров всего 6...
    HAM
  7. Евродав Сегодня, 14:29
    "...8-10 единиц, которые будут использоваться на реках и озерах..."
    Вот и Царь Пётр с рек и озёр начинал, правда более трёхсот лет назад! Всё еще у свиноводов впереди!
    Евродав
  8. san4es Сегодня, 14:35
    30-мм пушки и ПТУР «Барьер» позволяют бороться только с катерами аналогичного класса

    ...или заниматься пиратством bully
    san4es
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:12
      Цитата: san4es
      ...или заниматься пиратством

      а в Сомали не предлагали? feel
      Angel_and_Demon
      1. san4es Сегодня, 16:16
        ...Не, там весь район "прикручен" давно bully
        san4es
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:17
          Цитата: san4es
          ...Не, там весь район "прикручен" давно

          а можно полюбопытствовать - к чему и чем? recourse
          Angel_and_Demon
  9. Монархист Сегодня, 14:37
    " они станут основой украинского флота" остается добавить:" по Сеньке и шапка".
    По поводу мореходности этих скорлупок я сомневаюсь: наши"Буяны М" насколько совершеннее и то их пришлось"оморячить"делать морской варинт-"каракурт". Помнится я был в первом классе,а в село в отпуск (?) пришел односельчане,он служил на ЧФ, и он меня схватил и резко тряхнул,а потом говорит:" паршиво да,а если на море на катере попадешь в маленький шторм то в 100 раз хуже будет".
    Как мне представляется:: енти"крейсера"хороши в лиманах и на реках, чтобы браконьеров гонять( у них точно не будет артиллерии) или ДРГ можно придумать,но в море и против наших кораблей ( как кое-кто у них предполагает). НЕ СМЕШИТЕ МОИ ПОРТЯНКИ! Кстати я не восторге но нововведения С.К., портянки если умело намотать,что может быть лучше? А носки надо из асбеста делать или парусины, чтоб не терлись.
    Монархист
  10. Геркулесыч Сегодня, 14:39
    Укроинское ноу -хау, три таких утлых челна воедено сворить бортами друг к дружке wassat И на таком" триморане " выйти в море -в хорошую безветренную погоду wassat
    Геркулесыч
  11. злой партизан Сегодня, 14:50
    у катеров весьма ограничена дальность патрулирования (всего 12 миль при табличной 700-мильной дальности плавания).

    Плюс бонусом идёт хахляцкая belay сборка и сварка sad . А это смело минус 40% из кармы yes .
    злой партизан
  12. Topotun Сегодня, 15:12
    Взяли бы за основу проект 1204, старые советские арт катера. Все-таки 76мм орудие, плюс 23 мм ЗУ, плюсз РСЗО БМ14-17.... Это уже на катер похоже. Да и радиус действия больше... Зачем клепать суда способные бороться разве что с контробандистами (да и то...).
    Topotun
  13. Евгений РС Сегодня, 15:12
    Для габона этого достаточно, с головой.
    Евгений РС
  14. Seaflame Сегодня, 15:15
    На Черном море очень часто волнение выше 2 балов. Боевая ценность таких изделий в черноморском бассейне невелика. Им бы по речкам ходить, ну еще по Азовскому морю.
    Seaflame
  15. Altona Сегодня, 15:18
    Цитата: Burbon
    только плохо для укрвермахта все закончится

    ------------------------
    Укрокригсмарине.
    Altona
  16. Altona Сегодня, 15:31
    Цитата: Seaflame
    На Черном море очень часто волнение выше 2 балов. Боевая ценность таких изделий в черноморском бассейне невелика. Им бы по речкам ходить, ну еще по Азовскому морю.

    ---------------------------
    Это неважно, главное, что Украина имеет могучий москитный флот. Шах и мат,вата! laughing laughing
    Altona
  17. rocket757 Сегодня, 15:41
    Прибрежное\речное корыто, вот и весь сказ!
    Остальное полный бред.
    Пан шоколадный король денюшку заколачивает, вот и вся правда.
    rocket757
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