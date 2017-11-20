16:34 20 ноября

Гимназию в ЯНАО проверят после скандального выступления школьников в Бундестаге

Глава администрации Нового Уренгоя Иван Костогриз решил вступиться за школьника местной гимназии, отправленного в составе делегации в Берлин для представления сообщения о Великой Отечественной войне. Сегодня «Военное обозрение» публиковало материал о том, как гимназист Николай Десятниченко, выступая в Бундестаге, заявил, что «немецкие солдаты не желали воевать», и что их могилы в России «находятся в ужасном состоянии». Самих умерших в плену в СССР гитлеровских оккупантов молодой человек назвал «невинно погибшими людьми».

Иван Костогриз опубликовал своё заявление по поводу выступления школьника из Нового Уренгоя на официальном сайте:
Призываю руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии. Встреча российских и немецких детей в День памяти и скорби в Германии – давняя традиция. Говоря словами главы государства, «российские и немецкие школьники собираются вместе и вместе могут посмотреть на трагедии прошлого, вместе проанализировать к чему приводит национальная нетерпимость, стремление к порабощению целых стран и народов».

Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать, как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых.


Отмечу, что новоуренгойских детей всегда отличает чувство патриотизма, любви к Родине, гордости за историю российского государства, подвиг своих дедов и прадедов. Интерпретация взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать, как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной Войны.

Уверен, что здравый смысл победит.


Между тем, в Совете Федерации инициировали проверку в той самой гимназии, которая направила школьника с его сообщением в Берлин.
Отмечено, что программу, по которой занимаются школьники гимназии, следовало бы подробно изучить. В верхней палате парламента заявили, что считают такие выступления недопустимыми.

Гимназию в ЯНАО проверят после скандального выступления школьников в Бундестаге


Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого АО Елена Кукушкина в связи с выступлением школьника направила обращение в региональную прокуратуру, департамент образования и в местную гимназию. По её словам, само выступление подростка было подготовлено тенденциозно, что читалось по таким фразам как «немецкие солдаты сражались», «павшие в боях немецкие солдаты», «невинно погибшие люди». По словам депутата, такими темпами можно дойти до пересмотра итогов Великой Отечественной.

Всё, как обычно: проверять взялись уже после того, когда инцидент себя проявил, причём в данном случае проявил ещё и на международной арене.

Использованы фотографии: YouTube
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 91

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:26
    Николай Десятниченко Карьера рухнула не начавшись.А кто твои родители Десятниченко? Представляю какой там кипиш..
    Наблюдатель2014
    1. Николай С. Сегодня, 14:28
      Там проверять надо начиная с мэра.
      "Мэр Нового Уренгоя заступился за школьника, пожалевшего солдат вермахта" - https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%
      D1%82%D0%B8/1062129/mer_novogho_urienghoia_zastup

      ilsia_za_shkolnika_pozhalievshiegho_soldat_vierma
      khta
      Занятно.
      Мэр города Новый Уренгой Костогриз Иван Иванович окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ по специальности «история», квалификация «преподаватель истории».
      В 1989 утвержден на должность инструктора идеологического отдела, заведующего кабинетом политического просвещения Новоуренгойского горкома КПСС.
      Цэй хлопець с Украины.
      Кому у нас оправдывать фашизм как не ему?
      Николай С.
      1. badens1111 Сегодня, 14:47
        Цитата: Николай С.
        Цэй хлопець с Украины.
        Кому у нас оправдывать фашизм как не ему?

        Как примитивно...Этот мэр,ваш,так что не выкручивайтесь.

        Свою гражданскую позицию уже высказала ямальский депутат Елена Кукушкина, член Комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, руководитель депутатской фракции Политической партии «КПРФ» в Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа.

        - Меня больше волнует не этот мальчик, а кто курировал его проект. Вот что меня поразило больше всего - что в этом докладе к немецким захватчикам применяются такие слова, как «сражались», «павшие солдаты в боях», «так называемый Сталинградский котел»… Манера, подача самого доклада поразила. Эти вещи нужно в корне пресекать. Мы так дойдем до того, что предложим пересмотреть итоги Великой Отечественной войны. Это возмущает, - прокомментировала свои действия «Комсомольской правде – Ямал» Елена Кукушкина.Народная избранница подала запросы в региональную прокуратуру, департамент образования и в гимназию, чтобы выяснить, кто курировал этот проект, с какой целью так подавался материал.

        - Сейчас гимназия из этого парня пытается сделать "Голубя мира". На словах в гимназии сказали, что на бедного парня сейчас все накинулись, но накинулись не на парня, понятно, что за ним стоят взрослые люди, - пояснила Елена Кукушкина.
        https://www.stav.kp.ru/daily/26756.5/3789974/
        badens1111
        1. Сергей-svs Сегодня, 15:08
          Конечно, никто не хотел воевать. yes Просто немецкие "туристы" случайно попали в Сталинградский котёл! lol
          Сергей-svs
          1. Мих1974 Сегодня, 15:27
            Утопить поганца в бочке с вареньем и сверху горку печенья насыпать - что бы нажрался . am
            Мих1974
            1. badens1111 Сегодня, 15:30
              Судя по фото давнишнему, папа у него работает в Газпроме. http://tutnaidut.com/user199000088
              И еще инфа.
              Мама или тетя у него адвокат в Новом Уренгое. http://www.juristbase.ru/e/2613565-advokatskiy-ka
              binet-desyatnichenko-oksana-ev
              badens1111
              1. Комментарий был удален.
              2. Мих1974 Сегодня, 15:33
                Это что "купил бессмертие" negative и не таких "народный гнев" настигал. И с газпромом тоже неплохо бы разобраться за такие "выкрутасы" прошерстить, нутром чую - родители этого погангца воруют или в коррупции замешаны (был бы человек - а статья найдется)
                Мих1974
              3. Комментарий был удален.
              4. DMB_95 Сегодня, 16:30
                Цитата: badens1111
                Судя по фото давнишнему, папа у него работает в Газпроме
                Ясен пень , что не на заводе....
                DMB_95
        2. x.andvlad Сегодня, 15:37
          Естественно, что этот крамольный текст этот малолетний олух написал не самостоятельно. У него есть и воспитатели и кураторы и родители. На них вина за свернутые мозги этого юного пацифиста. Прежде всего им и ответ держать!
          x.andvlad
      2. лаврентий павлович Сегодня, 15:21
        Проверять надо Министерство образования, как можно в школьной программе изучать предателя Родины -Солженицина.
        лаврентий павлович
      3. Мих1974 Сегодня, 15:27
        Там не проверять, а как у сицилийской мафии принять - утром его должны найти на стуле перед мерией мертвым с пастью набитой еврами и дойчмарками. am
        Мих1974
    2. 210окв Сегодня, 14:29
      Почему?В Германии нет.Да и тут полно кто его к себе примет..
      Цитата: Наблюдатель2014
      Николай Десятниченко Карьера рухнула не начавшись.А кто твои родители Десятниченко? Представляю какой там кипиш..
      210окв
      1. x.andvlad Сегодня, 16:13
        Не исключу, что сейчас наиболее русофобские страны (Украина, Литва, Латвия, Эстония и т. п., а может и Германия) наперебой начнут предлагать убежище этому малолетнему пацифисту и его семье, а так же начнут раздувать скандал и компанию по правовой защите этих "несчастных".
        x.andvlad
    3. Шура пермский Сегодня, 14:30
      Директора с исориком выгнать!!! Эсесовцы бедные пребедные,ну ну…
      Шура пермский
      1. Мар.Тира Сегодня, 15:23
        Спасибо тебе Коля из Уренгоя.Надеюсь это фото модераторы не удалят.?
        Мар.Тира
    4. sir_obs Сегодня, 14:34
      И выпороть его
      sir_obs
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:50
        Цитата: sir_obs
        И выпороть его

        Не за что. Я думаю парень даже сам не понял, что прочитал. Его скорее всего соблазнили поездкой за границу, а бумажку подсунули уже перед выходом. В общем подставили паренька по полной, а его родителей тем более.
        СРЦ П-15
        1. alekc75 Сегодня, 15:05
          не понял говоришь??? а лет ему сколько??? если он сейчас ничего не понимает значит он неумный человек!а неумные люди в обычных школах не учатся! он всё понял его выучили так!!!!
          alekc75
        2. Ami du peuple Сегодня, 15:05
          Цитата: СРЦ П-15
          Его скорее всего соблазнили поездкой за границу, а бумажку подсунули уже перед выходом
          Дружно поплачем над неразумным дитятей? Он ведь тоже, подобно немецко-фашистским захватчикам, не "хотел ничего плохого", верно?
          Однако, в его возрасте, пора уже не только буковки в слова складывать, но и над смыслом тех слов задумываться.
          Ami du peuple
        3. Боло Сегодня, 15:15
          типа такой же онижедеть, как в Одессе? Именно с таких десятиченко начинаются майданы и разливание бензина в коктейли молотова! Гимназию закрыть, преподавателям запрет на работу, косториза уволить!
          Боло
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:49
            Цитата: Боло
            типа такой же онижедеть, как в Одессе? Именно с таких десятиченко начинаются майданы и разливание бензина в коктейли молотова! Гимназию закрыть, преподавателям запрет на работу, косториза уволить!

            А давайте подождём его возвращения домой, вот тогда и поставим все точки над "и". Может всё-таки дадите ему возможность высказаться, а потом уже его осуждать? Ребёнку 14 лет!?
            СРЦ П-15
            1. Литвинов Сегодня, 16:31
              А давайте там его и оставим! Вспомним еще раз Володю Дубинина, Зину Портнову, Марата Козея. и других ребят, в таком же возрасте принявшие мученическую смерть от германских доброхотов.
              Литвинов
      2. faridg7 Сегодня, 16:12
        Цитата: sir_obs
        И выпороть его

        То есть за то, что он от нашего имени просто взял и встал у фашистов в кубле в позу зю всего лишь выпороть? Да надо чтобы теперь он и его кураторы убежища у швабов просили сломя голову
        faridg7
    5. starogil Сегодня, 14:37
      Мальчик не виноват в том, что он такой молодой и уже - сволочь.
      Мэр, гимназия, Новый Уренгой вотчина дядей толстосумов, за всем этим, как и за
      реформой фурсенковского, как бы, образования стоит иезуитская фигура Гаранта-оборотня.
      starogil
    6. To be or not to be Сегодня, 14:38
      "Доктрина Алена Даллеса " по Советскому Союзу Говорят либералы и не только, что ее нет .но она почему т о работает
      "Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые… Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания."
      http://slavs.org.ua/doktrina-alena-dallesa-rassyl
      ka-subscriberu-zakrytaya-istoriya-rusi-informatsi
      onnaya-voina-protiv-rossii-vypusk-130
      To be or not to be
    7. RASKAT Сегодня, 14:39
      Мне кажется пацан будущий Штирлиц, мы его сейчас выгоним из страны, немцы пригреют жертву кровавого режима, а потом он нам будет сливать инфу из какова нибудь Гестапо bully
      RASKAT
      1. Тень тьмы Сегодня, 15:29
        Такие "Штирлицы" в Одессе людей жгли. Будь моя воля, я бы его теперь дальше метлы и лопаты не пустил. Да и тех кто такими их делает, тоже определил на лесопосадки. Подальше от воспитания детей!
        Тень тьмы
    8. Маз Сегодня, 14:42
      Молодцы хорошо работают , Украина им в пример
      Маз
    9. svp67 Сегодня, 14:43
      Цитата: Наблюдатель2014
      Николай Десятниченко Карьера рухнула не начавшись.А кто твои родители Десятниченко? Представляю какой там кипиш..

      А тут вопросов то больше. Юноша говорил не от души, а читал ЗАРАНЕЕ подготовленный текст. А вот теперь вопросы, а кто ж его писал, кто редактировал, кто проверял, кто давал ДОБРО? Так что кипиш будет еще тот.... У многих карьера может под уклон покатится...
      svp67
      1. stalkerwalker Сегодня, 14:48
        Цитата: svp67
        У многих карьера может под уклон покатится...

        "Скатертью дорога..."
        Этого малчЫка надобно в Освенцим свозить. Да поселить там на пару недель, сыграв в ролевую игру "Вся семья на отдыхе в Аушвитце".
        stalkerwalker
        1. svp67 Сегодня, 14:59
          Цитата: stalkerwalker
          Этого малчЫка надобно в Освенцим свозить. Да поселить там на пару недель, сыграв в ролевую игру "Вся семья на отдыхе в Аушвитце".

          ВЫ знаете, я бы ему еще бы тур по воинским захоронениям советских воинов в Европейской части провел бы...что бы он немного понял, размеры потерь. У нас очень много таких вот мальчиков ДАЖЕ ПОНЯТИЯ не имеют о тех захоронениях, так как живут , в той части где их просто нет, но за то очень много могил бывших пленных и много мемориалов репрессированных, с соответствующими экскурсоводами и наставниками. В Волгоград, Воронеж, Ростов...да в любое место, где шли бои, где та война прокатилась свинцовым штормом, а не в Копейск, под Челябинск, где лагеря пленных были, вот куда надо каждый год возить детей. Вот чем должно озаботится наше Министерство по делам молодежи, а не штаны просиживать. Зачем ОНО ВООБЩЕ нужно? Зачем на него деньги тратятся, если мало кто знает о его существовании, а на выходе мы имеем вот таких вот "мальчиков"
          svp67
          1. Боло Сегодня, 15:24
            а свозите этого недоросля к нам, в Беларусь, в мемориал Хатынь, в Мемориал в деревне Красный Берег

            Мемориал в деревне Красный БерегЕдинственный в мире мемориал, посвященный детям – жертвам Великой Отечественной войны, находится в деревне Красный Берег. В 1943 году фашисты создали здесь лагерь, где самыми жестокими, бесчеловечными способами из детей выкачивали кровь для госпиталей гитлеровской армии. В XXI веке на месте гибели 1990 человек появился мемориал, над проектом которого работали архитекторы под руководством автора комплекса "Хатынь" Леонида Левина. У входа посетителей встречает бронзовая фигурка девочки со скрещенными руками. От площади Солнца расходятся аллеи-лучи, один из которых – "Луч памяти" – пересекает пустой класс, где только 21 белая парта и черная доска с письмом узницы Кати Сусаниной отцу. На фоне витражей с трогательными рисунками установлен символ несбывшихся детских надежд – "Бумажный кораблик"…
            Боло
            1. svp67 Сегодня, 15:31
              Цитата: Боло
              а свозите этого недоросля к нам, в Беларусь, в мемориал Хатынь, в Мемориал в деревне Красный Берег

              Надо, очень надо возить детей в эти места и ничего не скрывать. Все подробности рассказывать и показывать. И ведь не только в героической Беларуси много таких печальных мест, Брянщина, Смоленщина....они все в "кострищах" ... там же в каждой деревне свой мемориал расстрелянных карателями.
              svp67
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:52
        svp67
        кто проверял, кто давал ДОБРО? Так что кипиш будет еще тот.... У многих карьера может под уклон покатится...
        Коллега! hi Я о этом и пишу. Сейчас времена такие что подлости нужно от куда угодно ждать.
        Наблюдатель2014
      3. НЕКСУС Сегодня, 15:22
        Цитата: svp67
        Юноша говорил не от души, а читал ЗАРАНЕЕ подготовленный текст.

        Этот юноша с места боевой Славы своего прадеда,плюнул ему в могилу и даже сам не понял этого.
        НЕКСУС
      4. Ami du peuple Сегодня, 15:45
        Цитата: svp67
        Юноша говорил не от души, а читал ЗАРАНЕЕ подготовленный текст. А вот теперь вопросы, а кто ж его писал,

        Юноша утверждает, что САМ! Дословно:
        "...я с детства увлекаюсь историей и культурой и своей страны, и Германии. Я сразу начал искать соответствующую информацию - сначала посетил городской архив (остается неясным, каким образом, этот "юный историк" в архиве (минуточку!) Нового Уренгоя, основанного в 1975 г., обнаружил упоминания о немецких военнопленных?) и библиотеку. Затем пытался найти истории немецких солдат в интернете и других источниках" И т.д.
        Смеете утверждать, что мальчик нагло лжёт перед лицом столь уважаемой аудитории?
        Ami du peuple
    10. Deadушка Сегодня, 14:44
      Цитата: Наблюдатель2014
      Николай Десятниченко Карьера рухнула не начавшись.

      Хех, если он понимает, что прочитал и будет "гнуть" в том же направлении..
      то как раз таки только начинается...
      будет учится "в загранке", получит гранты и пр. и т.д.
      Deadушка
    11. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    12. Orel Сегодня, 15:13
      Цитата: Наблюдатель2014
      Николай Десятниченко Карьера рухнула не начавшись.А кто твои родители Десятниченко? Представляю какой там кипиш..


      Мнение у него более чем спорное, особенно по части "невинности" солдат противника, однако из-за этого другая серьезная проблема осталась за кадром: неухоженные немецкие могилы в том же Копейске. Понятно, что это солдаты вражеской армии, но бросать такие места - это как минимум не красит. Тем более в ситуации, когда в той же Германии за военными захоронениями СССР смотрят и поддерживают в порядке. Думаю, нам надо проявить ту же заботу. Топор войны надо зарывать, а не откапывать вновь и вновь.
      Orel
      1. Wedmak Сегодня, 15:27
        Понятно, что это солдаты вражеской армии, но бросать такие места - это как минимум не красит.

        А я против. Эти мертвые ребята пришли на нашу землю убивать, грабить и порабощать. Кто все понял - ушли в антифашиские отряды или просто сдались. Вот им надо памятники ставить, они рисковали и поняли свою ошибку. Остальных - в забытье.
        Тем более в ситуации, когда в той же Германии за военными захоронениями СССР смотрят и поддерживают в порядке.

        Давайте все же разделять могилы фашистских солдат, пришедших нас завоевывать/уничтожать и советских солдат давивших это порождение Гитлера в их логове. Кстати, немцы тоже участвовали в этом на нашей стороне в том числе.
        Wedmak
        1. Orel Сегодня, 15:31
          Цитата: Wedmak
          Давайте все же разделять могилы фашистских солдат, пришедших нас завоевывать/уничтожать и советских солдат давивших это порождение Гитлера в их логове. Кстати, немцы тоже участвовали в этом на нашей стороне в том числе.


          Тут у каждого свое мнение. Для меня война закончилась. А для Вас?
          Orel
          1. Wedmak Сегодня, 16:18
            А для Вас?

            Какая война? Нацизм победили, Гитлера убили - да. А вот про память тех кто это сделал - нет.
            Пока еще поднимают наших солдат из безымянных могил. Ежегодно сотни останков находят.
            А те кто писал этот текст, видимо уже забыли про 26 млн. жертв. И я не понимаю, почему меня должно заботить состояние могил захватчиков. И не понимаю, почему в немецком Бундестаге, российский гимназист, читая по бумажке, называет погибших пленных солдат вермахта - невинно убиенными.
            Wedmak
      2. Deadушка Сегодня, 16:14
        Цитата: Orel
        Тем более в ситуации, когда в той же Германии за военными захоронениями СССР смотрят и поддерживают в порядке.

        Таки, были в свое время договоренности по этому поводу.
        Они за нашими, мы за их.
        Возможно посыл "эпоса" должен был быть, что у нас в очередной раз все "закинули"...
        но кто-то все переделал "под шумок"... request
        Deadушка
    13. Greenwood Сегодня, 15:28
      Цитата: Наблюдатель2014
      Николай Десятниченко Карьера рухнула не начавшись.
      Спасибо, насмешили. Сейчас не СССР. И в прошлое очень многие вполне осознанно плюют, обсирая советские времена и даже Великую Победу. И никто за это карьерой не поплатился.
      Greenwood
    14. mad Сегодня, 16:09
      Цитата: Наблюдатель2014
      Николай Десятниченко Карьера рухнула не начавшись.

      Та ладно, возьмут к Овальному на побегушки, перспективный иуда...
      mad
  2. pvv113 Сегодня, 14:28
    Не только школьную программу следует проверить, но и то, чему в семье родители детей учат
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 14:34
      Привет, Володя! hi Рыба гниёт с головы - профильтровать семью точно лишним не будет. Я ранее высказался по поводу прадеда-электрика.
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 14:37
        Привет, Максим! Дети, даже слабоумные, повторяют то, что говорят дома. И тема прадеда-полицая, сочувствовавшего пленным фашистам, - весьма правдоподобная версия
        pvv113
        1. Железякин Сегодня, 15:13
          Вряд-ли речь ему дома готовили! Скорее сопровождающие постарались...
          Железякин
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:32
          Цитата: pvv113
          Дети, даже слабоумные, повторяют то, что говорят дома.

          и в гимназии, а текст ему готовили точно в гимназии, или по крайней мере редактировали
          Angel_and_Demon
  3. solzh Сегодня, 14:29
    Проверят, накажут виновных. И? Надо раньше было заниматься образованием. Хотя может сейчас реформа образования сдвинется в лучшую сторону.
    solzh
  4. 32363 Сегодня, 14:29
    заклевали уже его, хотя пацан читал по листочку, чёт проколов в последнее время много, то видео из игрухи как доказательство МО РФ показывают, то солдаты Вермахта на 9мая в разных городах РФ вывешивают
    32363
  5. 210окв Сегодня, 14:30
    Это надо не одну гимназию переворошить..А Все образование наше..
    210окв
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:31
    Не проверять -учить нужно было как надо, а не по интернету и комиксам !Во всей стране таких "коляш " , сомн, а все потому, что похоронили лучшее в мире оброзование -Советское! !!! fool
    Геркулесыч
  7. SOF Сегодня, 14:32
    ...ну вот... А то в теме ранее ОФИГИТЕЛЬНЫЙ КИПЕШ развернули, доброжелатели российские. И "рыбу", гниющую с головы уже нашли...................
    SOF
  8. PROXOR Сегодня, 14:35
    Мэра и директора гимназии на урановые рудники. Учителей всех под следствие. Отпрыска с родителями в Магадан. Всех остальных прошерстить, выезд из страны закрыть. Запретить занимать хоть какие то должности. Максимум пусть будут дворниками.
    PROXOR
    1. роман66 Сегодня, 14:43
      надо хоть кого-нибудь расстрелять
      роман66
      1. Sauron80 Сегодня, 15:03
        Так сначала в дворники, потом на рудники, а там уже и расстрелять))
        Sauron80
        1. Смог Сегодня, 15:20
          Цитата: Sauron80
          Так сначала в дворники, потом на рудники, а там уже и расстрелять))

          А лучше одновременно.
          Смог
    2. Васся Вассин Сегодня, 15:16
      И то чтобы ручка на метле поломанная была, целую таким доверить будет верхом глупости!
      Васся Вассин
  9. SOF Сегодня, 14:38
    Хорошо, на эту тему высказался Кассад:
    "Нет никаких проблем в том, чтобы содержать в порядке могилы.
    Нет никаких проблем, чтобы поддерживать дипломатические, торговые, культурные и иные отношения с странами, с которые мы когда-то воевали и которые когда-то победили.
    Все войны рано или поздно заканчиваются и наступает мир. До следующей войны.
    Но уроки и итоги минувших войн, служат напоминанием о том, что ждет желающих завоевать нашу страну.
    И главный урок, которого не надо стесняться - Россия, всегда найдет возможность обеспечить внешнему агрессору "невероятные страдания", как на своей территории, так и у него дома, чтобы в следующий раз при мысли о нападении на Россию, он трижды подумал о пользе пацифизма и об опасности завоевательных планов в отношении России. И уже с этим пониманием, можно порассуждать о мире во всем мире."
    https://colonelcassad.livejournal.com/3819589.htm
    l#cutid1
    SOF
  10. мичман Сегодня, 14:43
    Фашисты воевали на нашей земле с остервенением. Это в начале войны наши политработники считали, что немецкие солдаты не будут воевать против рабочих русских. Но гитлеровская пропаганда за 8 лет сделала из них извергов. Это нас ждет и с солдатами из украины. Пропаганда и СМИ украины сделали свое дело. Мои знакомые военные, воевавшие во время ВОВ, не брали в плен фашистов, их уничтожали. Мой отец погиб 27 декабря 1941 года на Ленинградском фронте. Я бы тоже не взял ни одного фашиста в плен, даже если бы он сдавался. Самому мне пришлось участвовать в трех операциях (1972 г, 1986 г и 1987 г).
    Мальчика надо было готовить выступать по другому. С позиций - немцев никто не звал в СССР. Честь имею.
    мичман
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:48
      Фашисты воевали на нашей земле с остервенением.

      Согласен с вами ...они убийцы нашего народа... наших дедов и бабушек ...таковыми останутся в памяти нашего народа.

      Этому глупому пацану Десятниченко надо показать что такое настоящая война...он этого не знает...


      Непохожи эти немцы на невинных овечек.
      Тот же ЛЕХА
    2. ranger Сегодня, 15:20
      Цитата: мичман
      Самому мне пришлось участвовать в трех операциях (1972 г, 1986 г и 1987 г).

      Это когда вы с заминистра высаживали репейник на лужайке в Швейцарии, где было противно от чистоты и порядка, плюнуть негде?Оно конешно, операция была серьезной с риском для жизни...Такая операция равносильна разминированию местности.... Эта душераздирающая картина впечатлила не только меня....
      Надо все таки беречь себя и не рисковать понапрасну....
      ranger
    3. Mik13 Сегодня, 16:19
      Цитата: мичман
      Это в начале войны наши политработники считали, что немецкие солдаты не будут воевать против рабочих русских. Но гитлеровская пропаганда за 8 лет сделала из них извергов.

      Да. тольео перед этим в 1940 году СССР выдал в Германию от что-то около 500 (по одним источникам) до 2000 (по другим источникам) немецких коммунистов, которые скрывались в СССР от наших национал-социалистических партнеров по политическому процессу. И членов семей - тоже выдал. До 1945 года из этих людей дожили единицы.
      В СССР (и сейчас в России) эта история крайне непопулярна - по вполне понятным причинам. Но в 1940 году немецкая пропаганда сделала из этой выдачи красочное показательное шоу. И после этого любой немецкий пролетарий (тм) точно запомнил, что для СССР он впервую очередь немец, а уже потом все остальное - классовое братство там всякое и прочий интернационализм.

      Так что когда в следующий раз Вам захочется рассказать про немецкий рабочий класс и недальновидных политруков - вспомните и эту историю. Во избежание.
      Mik13
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:44
    Как часто бывает,у нас, боремся со следствием,а не с причиной
    Сибирский цирюльник
  12. роман66 Сегодня, 14:45
    бедные немецкие пролетарии, случайно дошедшие до Волги, никак не ждали к себе такого отношения.
    роман66
  13. Azazelo Сегодня, 14:45
    Чувак явно туповат если не понимает во что для него выльются подобные заявления.
    Хорошо если про него быстро забудут и не будут бить каждый день у подъезда.
    Azazelo
    1. viktor_ui Сегодня, 15:36
      Будут, иначе в этой гимназии все пацаны будут ч_м_о_шниками на деле. Я в 7 классе САМ прочитал книгу "Обыкновенный фашизм" и был в ауте от текста и фотографий. И в 2001 году физически добрался до представителей любителей фашиков. Пойманных запихали в бак с мусором...с чувством выполненного долга. Мой дед убил ,в одиночку, весь танковый экипаж гансов, за что был удостоин медали за отвагу. Механника-водителя добивал на его "рабочем месте", с фактически уже неработающей правой ногой, которую ему потом и ампутировали по колено. Я сам НЕМЕЦ по духу, но людоедов нациков и фашиков не перевариваю.
      viktor_ui
  14. Немезида Сегодня, 14:45
    Проверять нужно правомерность наличия гражданства РФ у этого бандеровца.
    Немезида
    1. Метан Сегодня, 15:13
      Демократию развели...мать-перемать?Госдума,министерства,Прав
      ителльство
      ,вузы,сми и т.д...Да чего уж греха таить,АП да и сам...Ото всюду либерастня и 5 колона прет в наглую.Допрыгаетесь до майдана...Сами пропадете,да и нас,нас погубите!Привет из Донецка...
      Метан
    2. Васся Вассин Сегодня, 15:14
      И всей паршивой семейки.
      Васся Вассин
  15. NKVD Сегодня, 14:48
    А какого эффекта вы ждали не от единого образования а от вариативного? Чего было ожидать от детей которым преподают Архипелаг ГУЛАГ?
    NKVD
  16. Комментарий был удален.
  17. НЕКСУС Сегодня, 14:57
    Всё, как обычно: проверять взялись уже после того, когда инцидент себя проявил, причём в данном случае проявил ещё и на международной арене

    Пока жаренный петух не клюнул...Там не только гимназию надо трясти и увольнять и директора и учителя истории,но и мэра с губернатором обстоятельно проверить ,чем они занимаются.
    Ну и конечно много вопросов возникло лично к Ольге Васильевой,которая является министром образования.
    ЧЕГО ОБРАЗОВЫВАЕМ ТО,ГОСПОЖА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА? Может вам не место на этом посту находиться,раз так бездарно работаете?
    НЕКСУС
  18. SCHMEL Сегодня, 15:00
    Глава администрации Нового Уренгоя Иван Костогриз решил вступиться за школьника местной гимназии...

    С 90-х старательно "реформировали" школьное образование, учебники писались на западные гранты, проводились псевдоисторические семинары, дискуссии и т.п. - вот и неутешительный итог sad
    SCHMEL
  19. Garrin Сегодня, 15:03
    Неплохо было бы в школах "Обыкновенный фашизм" Ромма, хотя бы раз в четверти показывать, ввести в школьную программу.
    Garrin
    1. роман66 Сегодня, 15:05
      кстати, да. возможности позволяют, и не только этот фильм, на уроках истории
      роман66
    2. Greenwood Сегодня, 15:35
      Зачем?! Есть же "Утомлённые солнцем: Предстояние", "Сталинград" и "Сволочи". Зрителю в доступной форме объясняют, что проклятые нквдшники и политруки-садисты под пулемётом заставляли советских граждан воевать с прогрессивной Европой в лице Третьего рейха, которая пришла сеять мир и счастье неразумным советским варварам.
      Greenwood
  20. ЮБОРГ Сегодня, 15:06
    Солдаты Вермахта, подохли, а не погибли! Кто их звал убивать на нашу землю? Проверки должны начаться с этого самого мэра, на мой взгляд, а потом все школы и гимназии.
    ЮБОРГ
  21. Васся Вассин Сегодня, 15:13
    И эта нечесть еще и оправдываться пытается? Руководствоваться здравым смыслом? К стенке вонючую вошь!
    Васся Вассин
  22. Олег Андреев Сегодня, 15:17
    Просто этот хлопчик, имея укрокорни и генетику не хотел никого обидеть, что поделаешь, пробiгти промiж крапельками любят...А может и зрада?!
    Олег Андреев
  23. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:18
    Гимназию в ЯНАО проверят после скандального выступления школьников в Бундестаге

    А чего тут проверять - он просто процитировал почти дословно Путина:

    МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в колонке журнала "Русский пионер" рассказал о воспоминаниях воевавшего отца и матери времен Великой Отечественной войны и как чудом они остались живы, но ненависти к немецким солдатам не испытывали, потому как те были заложниками обстоятельств, которых гнали на фронт.

    Мама вообще была у меня человек очень мягкий, добрый… И она говорила: "Ну какая к этим солдатам может быть ненависть? Они простые люди и тоже погибали на войне".
    И ее слова я очень хорошо запомнил: "Ну что с них взять? Они такие же работяги, как и мы. Просто их гнали на фронт", — поделился воспоминаниями российский лидер.

    РИА Новости https://ria.ru/society/20150430/1061653827.html
    Молодой_Коммунист
    1. Dym71 Сегодня, 15:38
      Цитата: Молодой_Коммунист
      А чего тут проверять - он просто процитировал почти дословно Путина:

      Константин, судя по слову почти, Вы и сами не уверены в своей правоте.
      Однако продолжайте в том же духе, интересно на сколько далеко Вы сможете зайти в натягивании совы на глобус. yes
      Dym71
      1. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:41
        "ненависти к немецким солдатам не испытывали, потому как те были заложниками обстоятельств, которых гнали на фронт"

        "Ну какая к этим солдатам может быть ненависть? Они простые люди и тоже погибали на войне"

        "Ну что с них взять? Они такие же работяги, как и мы. Просто их гнали на фронт"


        По существу-то есть чего сказать? Не желаете ли инициировать проверку этого "скандального" высказывания?
        Молодой_Коммунист
  24. Главстаршина Сегодня, 15:24
    Сапогом по хлебалу, всем!
    И малолетнему дегенерату и учителю истории и этому недомэру...
    Пали в боях, понимаешь...
    Главстаршина
  25. Moskovit Сегодня, 15:26
    Скоро невероятные страдания настигнут многих в Новом Уренгое. Хотелось бы в это верить!
    Moskovit
  26. Черный_Ватник Сегодня, 15:30
    Как обычно, проверка ничем не закончится
    Черный_Ватник
  27. Курсант Сегодня, 15:32
    Недавно мой знакомый решил провести опрос школьников 9, 10 классов , на предмет знания истории, присутствовало человек 10, школьники учатся на хорошо и отлично, так вот они не смогли назвать дату Куликовской битвы, далее из маршалов и командующих ВОВ назвали только Жукова, Чапаев оказывается героически сражался в Сталинграде и дошёл до Польши, что такое ВОВ не знают , а знают что есть ВМВ, ВМВ началась осенью 1942 года, Германия напала на Польшу в 1939 в июне 22 числа. США воевали за немцев и русских, и ВОВ кажется закончилась, где то в 1945 году. Япония героически сражалась против напавших на неё американцев. Пришлось их поправить и сказать ,что Чапаев был индейцем и бил белых , после этого наступила пауза, а как звать Чапаева не ответил никто . Знания проверили в г. Тюмень, взяли почитать тетради по истории , там написано ещё круче, так стоит ли каждый раз зарплату учителям повышать . Можем и дальше смеяться над Украиной как там переписывают историю, нам её уже переписали.
    Курсант
    1. трассер Сегодня, 15:46
      Все именно так. Если Россию и разорвут то благодаря именно молодежи.
      трассер
  28. rocket757 Сегодня, 15:36
    Меня всегда удивляло утверждение - ПРАВДА, она у каждого своя -.
    Мы, кажется, живём в мире, где присутствуют общечеловеческие ценности, права и далее по списку?
    Фашизм был осуждён с точки зрения этих ценностей! Так, что иная интерпретация не законна.
    Сей вьюнош продукт, как современного образования, так и политической системы.
    Наше общество не совершенно, пороков и бед в стране много, но переходить за грань, особенно в такой основополагающей, связующей саму суть нашего народа, темы, эт преступление.
    У каждого преступления есть ФИО. Сейчас, как говорится после драки, их найдут … или назначат, осудят\пожурят или отхлопают во избежание визга либеральной\вражьей своры, суть обстоятельств и последствий для страны эт не изменит.
    Эт есть продукт нашего общества … ВЛАСТИ, СИСТЕМЫ!!!
    Не вижу света в конце тоннеля! То, что есть у нас, не есть то, что хотелось бы видеть … то, что ползет из-за «бугра», ещё хуже, на мой взгляд, про доморощенных реформаторов …эт просто враги России в основной массе.
    Оптимист по натуре … но хотелось бы и лучик в конце тоннеля увидеть!!!
    rocket757
  29. 16112014nk Сегодня, 15:38
    Этот десятниченко не жертва ЕГЭ. Он случайно озвучил то, что в мыслях нашей антинародной власти.Тем более, когда первое лицо - германофил.
    16112014nk
  30. Alex_59 Сегодня, 15:57
    Как всегда всеобщий сон разума. Ну таки да, немецкие солдаты вряд ли хотели воевать, кто вообще добровольно хочет идти туда где тебя вероятно прибьют?
    Но тем не менее полезли ведь сюда сами, правильно? Ну вот не лезли бы.
    Могилы не ухожены? Дак это к немцам вопросы - почему потомки этих солдат не приезжают за своими дедами ухаживать? Все помешались короче. И пацан, и те кто школу будет проверять, и губер ХМАО, и немцы.
    Alex_59
    1. Комментарий был удален.
  31. Кокарев Михаил Сегодня, 16:16
    Кошмар сколько обсуждений! Как будто парень сам речь толкнул. Бумажку бизнес люди дали, мол могилки запущенные стоят, дайте дяде меру денюжку для распила, он цветочки посадит. А сажать по 58ой надо и мера и писателей. Ребенка к психотерапевту! Ну ...предватительно ремня всыпать! ;)
    Кокарев Михаил
    1. Метан Сегодня, 16:25
      Тут,братцы,вот еще что:
      С 6 по 12 декабря в Москве в рамках фестиваля документального кино "Артдокфест-2017" состоится показ фильма "Война ради мира", посвященного "героям АТО" из "Правого сектора", которые защищают Украину от российского агрессора.
      Подробно у Кассада в ЖЖ.
      Метан
  32. Knizhnik Сегодня, 16:22
    Есть несколько сказок на потребу германскому обществу, так сказать, для самоуспокоения: а) Убивали не армейские, а СС, вермахт "просто воевал" wassat б) Гитлера никто не поддерживал, он как-то сам выбрался bully в) Никто не хотел воевать, но все пошли feel г) На оккупированных землях партизаны творили ужасы, солдаты "просто защищались" request д) Мучили людей полицаи, вермахт людей жалел, но ничего не мог поделать negative е) все бабушки нынешних немцев были изнасилованы советскими войсками crying Но извините, это продукция для внутринемецкого потребления, нас это вообще не касается, и воспринимать как-то серьёзно вовсе не обязательно. А эти уже и нас хотят (и небезуспешно, оказывается) заставить в это поверить? Ну охамели конкретно
    Knizhnik
  33. Югра Сегодня, 16:31
    Вот из таких тварёнышей вырастают потом навальные,сванидзе и прочая либергрязь.Как ЭТО могло попасть в германию?Как?Тут,видимо,гимназия эта получает гранты от госдепа.Чистить и чистить это гнездо...
    Югра
  34. Тартарий Сегодня, 16:34
    Светлов Михаил
    "Итальянец"
    Черный крест на груди итальянца,
    Ни резьбы, ни узора, ни глянца,-
    Небогатым семейством хранимый
    И единственным сыном носимый...

    Молодой уроженец Неаполя!
    Что оставил в России ты на поле?
    Почему ты не мог быть счастливым
    Над родным знаменитым заливом?

    Я, убивший тебя под Моздоком,
    Так мечтал о вулкане далеком!
    Как я грезил на волжском приволье
    Хоть разок прокатиться в гондоле!

    Но ведь я не пришел с пистолетом
    Отнимать итальянское лето,
    Но ведь пули мои не свистели
    Над священной землей Рафаэля!

    Здесь я выстрелил! Здесь, где родился,
    Где собой и друзьями гордился,
    Где былины о наших народах
    Никогда не звучат в переводах.

    Разве среднего Дона излучина
    Иностранным ученым изучена?
    Нашу землю - Россию, Расею -
    Разве ты распахал и засеял?

    Нет! Тебя привезли в эшелоне
    Для захвата далеких колоний,
    Чтобы крест из ларца из фамильного
    Вырастал до размеров могильного...

    Я не дам свою родину вывезти
    За простор чужеземных морей!
    Я стреляю - и нет справедливости
    Справедливее пули моей!

    Никогда ты здесь не жил и не был!..
    Но разбросано в снежных полях
    Итальянское синее небо,
    Застекленное в мертвых глазах...

    1943

    Мальчик уже взрослый... Искусают - сам всё поймёт, если не обозлится.
    А вот с цензора взрослого, спросить бы надо серьёзно...
    Тартарий
Картина дня