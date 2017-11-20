Гимназию в ЯНАО проверят после скандального выступления школьников в Бундестаге

Призываю руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии. Встреча российских и немецких детей в День памяти и скорби в Германии – давняя традиция. Говоря словами главы государства, «российские и немецкие школьники собираются вместе и вместе могут посмотреть на трагедии прошлого, вместе проанализировать к чему приводит национальная нетерпимость, стремление к порабощению целых стран и народов».



Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать, как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых.





Отмечу, что новоуренгойских детей всегда отличает чувство патриотизма, любви к Родине, гордости за историю российского государства, подвиг своих дедов и прадедов. Интерпретация взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать, как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной Войны.



Уверен, что здравый смысл победит.

Глава администрации Нового Уренгоя Иван Костогриз решил вступиться за школьника местной гимназии, отправленного в составе делегации в Берлин для представления сообщения о Великой Отечественной войне. Сегодня «Военное обозрение» публиковало материал о том, как гимназист Николай Десятниченко, выступая в Бундестаге, заявил, что «немецкие солдаты не желали воевать», и что их могилы в России «находятся в ужасном состоянии». Самих умерших в плену в СССР гитлеровских оккупантов молодой человек назвал «невинно погибшими людьми».Иван Костогриз опубликовал своё заявление по поводу выступления школьника из Нового Уренгоя на официальном сайте Между тем, в Совете Федерации инициировали проверку в той самой гимназии, которая направила школьника с его сообщением в Берлин.Отмечено, что программу, по которой занимаются школьники гимназии, следовало бы подробно изучить. В верхней палате парламента заявили, что считают такие выступления недопустимыми.Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого АО Елена Кукушкина в связи с выступлением школьника направила обращение в региональную прокуратуру, департамент образования и в местную гимназию. По её словам, само выступление подростка было подготовлено тенденциозно, что читалось по таким фразам как «немецкие солдаты сражались», «павшие в боях немецкие солдаты», «невинно погибшие люди». По словам депутата, такими темпами можно дойти до пересмотра итогов Великой Отечественной.Всё, как обычно: проверять взялись уже после того, когда инцидент себя проявил, причём в данном случае проявил ещё и на международной арене.