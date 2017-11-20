МВФ установил параметры бюджета-2018 для Украины

Миссия Международного валютного фонда завершила очередной этап работы на Украине. Постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман заявил о том, что работа продолжалась в период с 9 по 17 ноября и была нацелена на обсуждение параметров украинского бюджета на будущий год.Сообщается о том, что члены миссии МВФ Украину уже покинули, однако согласование бюджетных нюансов по-прежнему ведётся. В частности, говорится, что согласованию подвержена планка дефицита бюджета Украины на уровне 2,5%. Именно под такую планку МВФ ранее санкционировал выделение кредитных траншей. Планка соответствует примерно 78 млрд гривен.По последним данным, Украина не может дать гарантий того, что в 2018 году она удержит дефицит бюджета именно на уровне 2,5%. При этом Киеву в МВФ дали понять, что если дефицит окажется выше указанного значения, то фонд перестанет «столь активно поддерживать украинские реформы».В МВФ также отметили, что одобряют принятый ранее на Украине инфляционный параметр на уровне 7%. В Киеве отмечают, что в трёхлетнем бюджете (до 2020 года) уровень инфляции закладывается на уровне 11%. При этом в 2018 году Украина ожидает экономический рост на уровне 3%. Как известно, с 2019 года при наличии роста ВВП в этой стране Украина будет вынуждена направлять доходы от роста на погашение долгов перед кредиторами. А это будет автоматически «пожирать» украинский экономический рост при наличии такового.