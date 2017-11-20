МВФ установил параметры бюджета-2018 для Украины
Миссия Международного валютного фонда завершила очередной этап работы на Украине. Постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман заявил о том, что работа продолжалась в период с 9 по 17 ноября и была нацелена на обсуждение параметров украинского бюджета на будущий год.
Сообщается о том, что члены миссии МВФ Украину уже покинули, однако согласование бюджетных нюансов по-прежнему ведётся. В частности, говорится, что согласованию подвержена планка дефицита бюджета Украины на уровне 2,5%. Именно под такую планку МВФ ранее санкционировал выделение кредитных траншей. Планка соответствует примерно 78 млрд гривен.
По последним данным, Украина не может дать гарантий того, что в 2018 году она удержит дефицит бюджета именно на уровне 2,5%. При этом Киеву в МВФ дали понять, что если дефицит окажется выше указанного значения, то фонд перестанет «столь активно поддерживать украинские реформы».
В МВФ также отметили, что одобряют принятый ранее на Украине инфляционный параметр на уровне 7%. В Киеве отмечают, что в трёхлетнем бюджете (до 2020 года) уровень инфляции закладывается на уровне 11%. При этом в 2018 году Украина ожидает экономический рост на уровне 3%. Как известно, с 2019 года при наличии роста ВВП в этой стране Украина будет вынуждена направлять доходы от роста на погашение долгов перед кредиторами. А это будет автоматически «пожирать» украинский экономический рост при наличии такового.
Сообщается о том, что члены миссии МВФ Украину уже покинули, однако согласование бюджетных нюансов по-прежнему ведётся. В частности, говорится, что согласованию подвержена планка дефицита бюджета Украины на уровне 2,5%. Именно под такую планку МВФ ранее санкционировал выделение кредитных траншей. Планка соответствует примерно 78 млрд гривен.
По последним данным, Украина не может дать гарантий того, что в 2018 году она удержит дефицит бюджета именно на уровне 2,5%. При этом Киеву в МВФ дали понять, что если дефицит окажется выше указанного значения, то фонд перестанет «столь активно поддерживать украинские реформы».
В МВФ также отметили, что одобряют принятый ранее на Украине инфляционный параметр на уровне 7%. В Киеве отмечают, что в трёхлетнем бюджете (до 2020 года) уровень инфляции закладывается на уровне 11%. При этом в 2018 году Украина ожидает экономический рост на уровне 3%. Как известно, с 2019 года при наличии роста ВВП в этой стране Украина будет вынуждена направлять доходы от роста на погашение долгов перед кредиторами. А это будет автоматически «пожирать» украинский экономический рост при наличии такового.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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