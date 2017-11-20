16:30 20 ноября

МВФ установил параметры бюджета-2018 для Украины

Миссия Международного валютного фонда завершила очередной этап работы на Украине. Постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман заявил о том, что работа продолжалась в период с 9 по 17 ноября и была нацелена на обсуждение параметров украинского бюджета на будущий год.

Сообщается о том, что члены миссии МВФ Украину уже покинули, однако согласование бюджетных нюансов по-прежнему ведётся. В частности, говорится, что согласованию подвержена планка дефицита бюджета Украины на уровне 2,5%. Именно под такую планку МВФ ранее санкционировал выделение кредитных траншей. Планка соответствует примерно 78 млрд гривен.

По последним данным, Украина не может дать гарантий того, что в 2018 году она удержит дефицит бюджета именно на уровне 2,5%. При этом Киеву в МВФ дали понять, что если дефицит окажется выше указанного значения, то фонд перестанет «столь активно поддерживать украинские реформы».


МВФ установил параметры бюджета-2018 для Украины


В МВФ также отметили, что одобряют принятый ранее на Украине инфляционный параметр на уровне 7%. В Киеве отмечают, что в трёхлетнем бюджете (до 2020 года) уровень инфляции закладывается на уровне 11%. При этом в 2018 году Украина ожидает экономический рост на уровне 3%. Как известно, с 2019 года при наличии роста ВВП в этой стране Украина будет вынуждена направлять доходы от роста на погашение долгов перед кредиторами. А это будет автоматически «пожирать» украинский экономический рост при наличии такового.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 22

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:34
    Нам нужно выйти из мвф, а то мы своими взносами туда экономику укроины спасаем, себе во вред. Также нужно срочно для укроинцев вводить визовый режим.
    Геркулесыч
    1. Клебер Сегодня, 14:37
      МВФ спасает экономику? Он её убивавал, убивает и убивать будет.
      Клебер
      1. 210окв Сегодня, 14:46
        Нельзя убить то что мертво.Хотя жизнь теплится в сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции.На Кубани есть продукты оттуда несмотря на санкции.
        Цитата: Клебер
        МВФ спасает экономику? Он её убивавал, убивает и убивать будет.
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 16:02
          Эти все могут , просто сотрут в порошок.
          Идущий
      2. x.andvlad Сегодня, 15:18
        МВФ интересны прежде всего не экономика с промышленностью, а условия получения отданных денег с процентами.
        x.andvlad
    2. RASKAT Сегодня, 14:46
      При этом в 2018 году Украина ожидает экономический рост на уровне 3%
      Может мне кто объяснит от куда рост? Выплавка чугуна и стали падает на двузначные цифры, машиностроение и станкостроение умерло, энергетика падает, уровень инвестиций тоже. во многих других отраслях тоже падения. Ни одного предприятия не построено. От куда рост то? Мне кажется хохлы мухлюют с отчетами. request
      RASKAT
      1. 210окв Сегодня, 14:48
        Я знаю где у них есть рост.Военщина и все с ней связанное.А так же строительство и сельское хозяйство.
        Цитата: RASKAT
        При этом в 2018 году Украина ожидает экономический рост на уровне 3%
        Может мне кто объяснит от куда рост? Выплавка чугуна и стали падает на двузначные цифры, машиностроение и станкостроение умерло, энергетика падает, уровень инвестиций тоже. во многих других отраслях тоже падения. Ни одного предприятия не построено. От куда рост то? Мне кажется хохлы мухлюют с отчетами. request
        210окв
      2. rocket757 Сегодня, 14:54
        Статистик давно уже стала наукой компромиссов в угоду ... понятно кого.
        Статистика под контролем власти это ... ну что-то на счет таких, с пониженной социальной ответственностью.
        rocket757
        1. Vlad.by Сегодня, 15:22
          Таки суверенитет в чистом, незапятнанном виде!
          Украина - це Эуропа? Таки да, раз Эуропа штопает краине бюджет на свое усмотрение.
          А фотка представителя этой самой Эуропы - вообще класс!!!
          Vlad.by
      3. Ami du peuple Сегодня, 14:57
        Цитата: RASKAT
        Может мне кто объяснит от куда рост?
        Элементарно! По сравнению с 2013 г. по любому будет рост! В 2014 г ВВП Украины, относительно показателей предыдущего года, рухнул на 55% (и это официальные данные). Теперь любые слабые конвульсии за рост сойдут.
        Ami du peuple
      4. Виктор Дубовицкий Сегодня, 15:07
        Цитата: RASKAT
        При этом в 2018 году Украина ожидает экономический рост на уровне 3%
        Может мне кто объяснит от куда рост? Выплавка чугуна и стали падает на двузначные цифры, машиностроение и станкостроение умерло, энергетика падает, уровень инвестиций тоже. во многих других отраслях тоже падения. Ни одного предприятия не построено. От куда рост то? Мне кажется хохлы мухлюют с отчетами. request

        При опубликованной инфляции в 7%, (какое счастье, если инфляция будет более 15%. Ведь тогда бюджет будет исполнен с повышением от планов и не в конце декабря, а в октябре). иметь "рост" в 3% вполне возможно. Это не прирост экономики за счёт промышленности, сельского хозяйства. Это инфляционный прирост в налоговую систему, вызванный увеличением цен, и, соответственно, налоговыми отчислениями. И деньги, поступающие в бюджет СВЕРХ, можно распределять уже сверх того, что положено законом о бюджете. Кому и как- да понятно, тому, кто больше откатит.
        Виктор Дубовицкий
        1. bk316 Сегодня, 15:29
          Ну так это в гривнах рост, а МВФ, то в баксах нужен.
          bk316
  2. faiver Сегодня, 14:35
    Фото это истинное лицо МВФ, не дай бог ночью приснится laughing
    ей бы еще косу в руки дать
    faiver
    1. rocket757 Сегодня, 14:56
      На крайне и свои с косами есть ... одна считай натуральная, другая образно.
      Народу от того не легче.
      rocket757
    2. Виктор Дубовицкий Сегодня, 15:11
      Невольно вспомнишь Пушкина-"Там царь Кощей над златом чахнет...."
      Виктор Дубовицкий
  3. solzh Сегодня, 14:41
    Женщина на фото похожа на что-то потустороннее, то ли на зомби, то ли на упыря...
    Ну вот, сперва написал комментарий, потом прочитал другие комментарии, оказывается по фото уже был комментарий(((((
    solzh
  4. Влад5307 Сегодня, 14:54
    По последним данным, Украина не может дать гарантий того, что в 2018 году она удержит дефицит бюджета именно на уровне 2,5%. При этом Киеву в МВФ дали понять, что если дефицит окажется выше указанного значения, то фонд перестанет «столь активно поддерживать украинские реформы».

    Ничего, "пахан" как скажет, так и будет! И никуда эта "красавица" МВФ не денется.
    Влад5307
  5. rocket757 Сегодня, 14:59
    Планета Железяка?
    Полезных ископаемых нет, экономики нет, народонаселение скоро не наблюдается .... инфляции нет, долгов тож не будет, ибо нес кого шкуры драть будет!
    Демократия. либерализация, гейропа однако!
    rocket757
  6. Topotun Сегодня, 15:04
    Нормально так, МВФ уже определяет бюджет Украины..... После чего говорить, что там нет внешнего управления - немножечко лукавить....
    Topotun
  7. Олег Андреев Сегодня, 15:08
    Попалась укроптичка, теперь либо отдавай долги либо делай то, что прикажут, вплоть до мясорубки с назначенным врагом, понятно каким.
    Олег Андреев
  8. Васся Вассин Сегодня, 15:19
    Во чью рожу на мишень вешать нужно вместо султана на учениях нато! , это ж какая образина писанная, баба яга наверное писанная красавица на ее фоне!
    Васся Вассин
  9. den3080 Сегодня, 16:03
    Да уж. Сложен и тернист путь в Европу. Как в старом анекдоте, про кота и наждачку - одни уши до телевизора доехали

    Главу МВФ можно сразу в музей, в саркофаг - мумию изображать.
    den3080
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